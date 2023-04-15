В Алматы выявили завышение цен на автогаз

Цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа выросла более чем на 300% от утвержденной предельной цены

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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В действиях ТОО "Petrosun" установлены факты применения монопольно высоких цен при реализации сжиженного нефтяного газа, сообщил руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы Нуржан Уранхаев на брифинге в РСК.





За период с сентября по ноябрь 2021 года цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа выросла на более чем 300% от утвержденной уполномоченным органом предельной цены и составила 183 тысячи тенге за тонну. Данный рост явился следствием непрекращающегося повышения цены на товар в ходе биржевых торгов со стороны ТОО "Petrosun" без объективно оправданных на то причин", - рассказал Уранхаев.





По результатам проведенных мероприятий в доход государства возмещено свыше 2,2 млрд тенге.





В дальнейшем по результатам заключения антимонопольного органа ТОО "Petrosun" привлечено к административной ответственности на сумму свыше 600 млн тенге по факту злоупотребления своим доминирующим положением, выраженного в необоснованных отказах от реализации нефтепродуктов (АИ-92, ДТ) отдельным субъектам рынка.





По итогам судебных разбирательств действия антимонопольного органа признаны законными и обоснованными, на сегодняшний день сумма штрафных санкций оплачена в бюджет в полном объеме.





Всего в 2022 году департамент АЗРК по Алматы завершил 33 анализа состояния конкуренции на товарных рынках города. Под проверку попали такие сферы, как розничная реализация нефтепродуктов, угля, электрической энергии, продовольственных товаров (молоко, сахар, подсолнечное масло, пищевая соль), ТБО, информационно-диспетчерских служб такси, проводного интернета и т.д.





По результатам проведенных анализов выявлен 21 доминант и 6 монополистов. Внесено 37 уведомлений, 17 предписаний и проведено 21 расследование, проинформировали в акимате Алматы.



