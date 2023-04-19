18.04.2023, 16:48 12646
Годовая инфляция замедлилась во всех регионах Казахстана
Фото: Бюро нацстатистики
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В марте 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 18,1% (в феврале - 21,3%). В разрезе регионов инфляция замедлилась во всех регионах, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, Астане и Северо-Казахстанской области.
Рост цен на продовольственные товары в марте замедлился до 20,5% (в феврале - 26,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы зафиксирован в Мангистауской области (26,8%), минимальный - в Алматы (18,7%).
Темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились до 18,1% (в феврале - 20,5%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (28,7%), минимальное - в Алматинской области (13,6%).
Цены на платные услуги в марте замедлились до 14,4% (в феврале - 15%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской, Мангистауской и Улытауской областях (по 17,8%), значительно ниже - в Астане (11,0%).
В марте 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,9%. Во всех регионах, за исключением городов Астаны и Шымкента, а также Костанайской области, цены в марте 2023 года зафиксированы выше исторической средней. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Алматинской области (1,5%).
Ранее сообщалось, что в 2023 году аналитики прогнозируют инфляцию в Казахстане на уровне 12,2%.
новости по теме
19.04.2023, 16:06 1076
В Казахстане в 2023 году планируется построить 15,3 млн квадратных метров жилья
В текущем году будет модернизировано 5 тысяч км инженерных сетей
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о мерах правительства по модернизации жилищной, транспортной и туристической инфраструктуры.
Алихан Смаилов сообщил, что для улучшения жилищных условий казахстанцев к 2029 году за счет всех источников планируется построить 111 млн квадратных метра жилья, в том числе в 2023 году - 15,3 млн квадратных метров. При этом в текущем году будет модернизировано 5 тысяч км инженерных сетей и ожидается внесение в мажилис нового Строительного кодекса.
В части транспортной инфраструктуры до 2025 года планируется модернизировать все республиканские и 95% местных дорог. В текущем году строительством и реконструкцией будет охвачено 3,6 тысячи км дорог с введением в эксплуатацию 856 км.
Премьер-министр напомнил, что в ноябре прошлого года началось строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты. Вместе с тем к концу июня будет завершена разработка технической документации по проектам Дарбаза - Мактаарал, Бахты - Аягоз и обводная вокруг Алматы.
По словам Алихана Смаилова, также ведутся работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В прошлом году объем перевозимых по нему грузов увеличился в 2 раза и достиг 1,7 млн тонн. При этом благодаря реализации дорожных карт, подписанных с Азербайджаном, Турцией и Грузией, в текущем году через ТМТМ будет перевезено 2 млн тонн грузов, а до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн.
По данным пресс-службы правительства, в сфере туризма будет реализовано более 100 инвестиционных проектов на 290 млрд тенге, что позволит создать 5,7 тысячи новых рабочих мест.
19.04.2023, 11:56 4091
Токаев прокомментировал повышение цен на бензин и дизтопливо
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Средства от повышения цен на бензин и дизтопливо должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, модернизацию НПЗ, а не на увеличение доходов посредников, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании по социально-экономическому развитию.
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты, а также в целом по тарифной политике проработать вопрос введения "социальных норм потребления" регулируемых товаров и услуг.
Президент напомнил, что средний износ тепловых сетей по стране составил около 54%. А в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель - от 75 до 92%.
В целях модернизации коммунальной сферы я поручал обеспечить переход на новую тарифную политику "Тариф в обмен на инвестиции". В текущей ситуации правительству придется решить "законсервированные" годами проблемы. Но другого пути нет. Мы не одни в данном регионе, у всех цены на топливо выше, чем у нас. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран. Мы либо постепенно повысим тарифы и приблизим их к рынку, либо останемся вовсе без инфраструктуры во всех городах и селах", - высказался Токаев.
Так, в прошлом году перекрестное субсидирование цен и тарифов только за счет Фонда "Самрук-Казына" превысило 1 триллион тенге.
Это очевидное искажение принципов рыночной экономики. Вместе с тем переход от перекрестного субсидирования цен и тарифов должен быть осуществлен плавно. Нужно, прежде всего, учитывать уровень доходов конкретных групп потребителей", - подчеркнул глава государства.
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в свою очередь рассказал о планах правительства по наращиванию производства горюче-смазочных материалов в республике.
Он отметил, что в настоящее время принимаются меры по увеличению ресурсной базы углеводородного сырья и производственных мощностей для его дальнейшей переработки.
«Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год. Для его загрузки сырьем планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», — сказал глава кабмина.
При этом он добавил, что в текущем году будет начато строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен мощностью 900 млн кубометров. В целом в газовой сфере приняты законодательные нормы, которые позволят получить дополнительно до 4 млрд куб. м товарного газа в год.
Смаилов также напомнил, что в сфере нефтегазохимии реализуется проект по производству бутадиена и его производных мощностью 319 тыс. тонн в год. При этом в настоящее время ведется проектирование комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составит $8,7 млрд.
В ходе совещания также были затронуты вопросы водообеспечения страны.
Для нас это очень актуально. Так, Казахстану требуется в 3 раза больше воды на доллар производимого ВВП, чем России или США, и в 6 раз больше, чем засушливой Австралии. Анализ работы предприятий, ответственных за централизованное управление водохозяйственными объектами, показал их низкую эффективность.Займы от международных финансовых организаций на реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем, должным образом не осваиваются. Остро стоит кадровый вопрос. Правительство определило базовый вуз для подготовки специалистов водной отрасли", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Теперь, по его словам, необходимо перезагрузить саму систему управления. «Казводхоз» следует переформатировать в финансово стабильную организацию. Она возьмет на себя лидирующую роль в трансформации водной отрасли.
Напомним, бензин и дизтопливо подорожали в Казахстане. 12 апреля вступил в силу приказ министра энергетики РК "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен".
Ранее премьер-министр пояснил, что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.
19.04.2023, 10:08 6236
Рост ВВП Казахстана в первом квартале составил 4,9% - Смаилов
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Рост экономики Казахстана в первом квартале текущего года составил 4,9%, сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством главы государства.
Смаилов отметил, что на сегодняшний день национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста.
Несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году реальный рост экономики составил 3,2%. В страну привлечено $28 млрд прямых иностранных инвестиций, обеспечен 18-процентный рост. Реальный объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8%. Внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил $134 млрд. Количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27%, до более 1,8 млн единиц. Общая численность занятых в этом секторе людей выросла на 13% и достигла 3,9 млн человек. В результате доля МСБ в экономике составила уже 36% (33,5% годом ранее)", - привел премьер данные за 2022 год.
Принятые в текущем году меры, по словам главы кабмина, позволили обеспечить стабильное развитие экономики. Так, в январе-марте реальный рост ВВП составил 4,9%.
При этом положительная динамика формируется по всем основным направлениям:
- в строительстве зафиксирован рост на 16%;
- в торговле - на 12%;
- в транспортной сфере - на 8%;
- в обрабатывающей промышленности - на 5,4%.
За три месяца инвестиции в основной капитал увеличились на 16%, а доходы государственного бюджета - на 24%.
В свою очередь это позволило при уточнении республиканского бюджета на текущий год выделить дополнительно 2,2 трлн тенге на социальные выплаты, развитие здравоохранения, образования, реального сектора экономики и инфраструктуры.
Международные резервы Казахстана составили $94 млрд. В частности, активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд.
Международные рейтинговые агентства подтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана, а агентство Standard & Poor's в марте текущего года улучшило свой прогноз касательно нашей экономики", - информировал Алихан Смаилов.
Кроме того, продолжил премьер, в Казахстане отмечается замедление темпов роста инфляции за счет реализации совместных мер правительства и Национального банка.
Стабилизация цен является одной из важнейших задач правительства и местных исполнительных органов. В этой связи совместно с Нацбанком реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В результате по итогам марта годовая инфляция в республике замедлилась до 18,1%", - уточнил он.
За последние четыре недели повышения цен на социально значимые продукты питания не зафиксировано.
В текущем году перед нами стоит задача снизить инфляцию в 2 раза", - сказал Алихан Смаилов.
Также в республике реализуется программа повышения доходов населения, в рамках которой увеличена заработная плата более 3 млн человек.
Все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме. В частности, в этом году повышены социальные выплаты 4,4 млн человек, на эти цели выделено 4,6 трлн тенге. За счет реализации национальных проектов, открытия новых производств, развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест в этом году будет трудоустроено порядка 1 млн человек", - заверил премьер-министр.
В Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством президента.
18.04.2023, 10:39 16131
Казахстан открывает зарубежные компании для стабилизации цен на продукты
На этой неделе зарегистрирована и открыта совместная казахстанско-узбекская компания
Фото: МТИ РК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "QazTrade" в целях снижения инфляционного давления на рынок, а также минимизации риска дефицита сезонных овощей и фруктов создает зарубежные компании, рассказали в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.
Как сообщил генеральный директор АО "QazTrade" Нуралы Букейханов, на этой неделе зарегистрирована и открыта совместная казахстанско-узбекская компания.
ООО "UZKAZTRADE" будет функционировать исключительно на паритетных началах, то есть управлять компанией будут как представители QazTrade, так и наши коллеги из UzTrade по принципу 50/50", - уточнил Нуралы Букейханов.
В МТИ пояснили, что деятельность совместной экспортно-импортной компании направлена на обеспечение казахстанского потребителя овощами и фруктами по оптовым ценам. При этом исключается длинная цепочка посредников. К примеру, в ходе предварительных переговоров с узбекскими декханами достигнута договоренность об оптовых закупках плодоовощной продукции в Казахстан.
Важно отметить, что компания не планирует зарабатывать прибыль и не собирается добавлять так называемую коммерческую маржу на завозимую продукцию. Возможна лишь небольшая наценка, которая будет покрывать минимальные административные расходы. Но с учетом масштаба поставок она не окажет значительного влияния на конечную цену товара", - пояснил глава QazTrade.
По информации Нуралы Букейханова, аналогичная совместная казахстанско-пакистанская компания находится на стадии запуска в городе Лахоре. Также в планах у QazTrade регистрация в ближайшее время собственной дочерней организации в городе Душанбе Республики Таджикистан.
Экспортно-импортные компании с казахстанским участием будут заниматься поставками социально значимой продукции в социально-предпринимательские корпорации и крупнейшие торговые сети. При этом совместные предприятия не имеют каких-либо преференций. Закуп будет осуществляться только в том случае, если цена предлагаемой продукции будет ниже среднерыночной. Такой подход позволит удерживать инфляцию на отдельные позиции товаров.
Предполагается, что совместные компании будут также экспортировать казахстанскую мукомольную, плодоовощную и масложировую продукцию в Узбекистан, Пакистан и Таджикистан, но уже на рыночных условиях.
АО "Центр развития торговой политики QazTrade" оказывает меры государственной поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса по возмещению части затрат на экспорт обработанных товаров, сбыта казахстанской несырьевой продукции, способствует наращиванию экспортного потенциала Казахстана. Единственным акционером QazTrade является Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.
18.04.2023, 09:47 17016
Россия начала экспорт электроэнергии в Кыргызстан транзитом через Казахстан
В настоящее время поставка составляет до 400 МВт в час, основным фактором является пропускная способность сетей Казахстана
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) впервые начала экспортировать электроэнергию в Кыргызстан через территорию Казахстана.
15 апреля 2023 года впервые в истории началась поставка электрической энергии из ЕЭС (Единая энергосистема) России в энергосистему Кыргызстана транзитом через ЕЭС Казахстана. Общий планируемый объем поставки за период с апреля 2023 года по март 2024 года составляет около 900 млн кВт⋅ч", - приводит сообщение "Интер РАО" издание ТАСС.
При этом в компании уточнили, что в настоящее время поставка составляет до 400 МВт в час, основным фактором является пропускная способность сетей Казахстана. В то же время при возможности увеличения транзита "Интер РАО" готова обеспечить экспорт, полностью покрывающий существующий в Кыргызстане дефицит электроэнергии, который достигает 3 млрд кВт⋅ч.
График поставок будет согласовываться сторонами на регулярной основе в соответствии с положениями диспетчерского управления и правилами энергорынков.
Напомним, в Кыргызстане этой зимой на фоне холодов власти страны начали отключать электричество для сокращения потребления. По утверждению Министерства энергетики, это необходимо, чтобы сохранить изношенное оборудование, нагрузка на которое выросла из-за наступления холодов. Эксперты же отмечают, что отключения вызваны именно с дефицитом электричества в Кыргызстане, поскольку в стране нет необходимых мощностей для производства.
Ранее первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что в последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки. В этой связи страна вынуждена перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам.
17.04.2023, 12:56 25701
"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали за махинации с налоговыми платежами
Установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более чем на 20%
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Караганда. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "АрселорМиттал Темиртау" занизило суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2019 год, сообщили в департаменте государственных доходов по Карагандинской области.
При проведении камерального мониторинга установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более 20%. В этой связи составлен административный материал по части 3 cтатьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере более 1,2 млрд тенге.
В марте текущего года в ходе рассмотрения апелляционной жалобы АО "АрселорМиттал Темиртау" Карагандинским областным судом поддержаны доводы департамента, и административный штраф оставлен в силе",- говорится в сообщении ведомства.
Налоговики напомнили, что в ноябре 2022 года сотрудниками департамента было выявлено аналогичное нарушение за 2017 год, штраф в сумме 1,3 млрд тенге был взыскан в бюджет в полном объеме.
Общая сумма штрафа по выявленным нарушениям за 2017 и 2019 годы составила более 2,5 млрд тенге.
Напомним, казахстанские прокуроры обратились с запросом в органы Люксембурга, в котором требуют провести допрос руководства "АрселорМиттал Темиртау". Они хотят получить ответы, какие меры предпринимаются по предотвращению аварий, усилению мер безопасности и сохранению жизней рабочих.
17.04.2023, 11:36 26781
НПП: из-за проблем с ЕГИСС фермеры не могут получить субсидии
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства не может полноценно запустить новую систему gosagro.kz. Из-за недоработок новой системы фермеры остались без субсидий, рассказали в национальной палате предпринимателей "Атамекен".
В этом году Минсельхоз запустил единую государственную информационную систему субсидий gosagro.kz. Ее функционал построен только на онлайн-подаче заявок фермеров и их рассмотрении государственными органами.
Очень много недоработок на новом портале. Перечислю некоторые: отсутствует блокировка при неправильном заполнении заявки. К примеру, по Акмолинской области на текущий год постановление по утверждению нормативов на пестициды не принято, а заявки уже поступают в управление сельского хозяйства. Хотелось бы отметить, что большинство субсидий, определенных контрольно-надзорными органами на возврат, обозначались из-за низкой компетенции фермеров при прикреплении всех документов или из-за двойного толкования самого законодательства", - рассказал исполняющий обязанности председателя правления НПП Ербол Есенеев.
Кроме того, министерство презентовало СМИ то, что работа портала "отличная". Ведомство заявило журналистам, что ставит под сомнение деятельность фермеров.
Недавно Министерство сельского хозяйства, защищая свой разработанный портал, в средствах массовой информации предъявило обвинения фермерам в мошеннических действиях по применению ЭСФ несколько раз на один и то же вид удобрения или пестицид, а также увеличения пашни путем ее обрисовки, ставя под сомнение деятельность всех субъектов АПК", - напомнил Есенеев.
По мнению спикера, можно бесконечно перечислять проблемы портала. Если сейчас вопросы по заполнению заявок возникают у крупных агрохолдингов, которые имеют в наличии штат, то малые фермерства, они же и агрономы, зоотехники и руководители в одном лице, и вовсе не разберут порядок процессов на портале.
Ербол Есенеев остановился и на других проблемах.
К примеру, крупный холдинг Aitas, который объединяет 6 птицефабрик страны, также столкнулся с проблемой в подаче заявки. В рамках инвестиционного субсидирования по паспорту проекта № 20 "Создание и расширение племенного репродуктора первого и второго порядка в птицеводстве" при подаче заявки порталом предусмотрена отдельная подача заявок на строительно-монтажные работы по устройству зданий, построенных в рамках одного проекта по строительству или расширению племенного репродуктора в соответствии с пунктами, указанными в паспорте проекта. Нецелесообразно подавать отдельные заявки на инвестиционное субсидирование на каждое отдельное здание и на каждое оборудование для этих зданий. В этой связи необходимо корректировать портал в соответствии со строительным законодательством", - сказал он.
Также компания столкнулась с проблемами подачи заявки на процентную ставку, где только при заполнении графика погашения займа по договору банковского займа имеются недоработки в части:
- не минусуется остаток основного долга;
- не верно считается сумма субсидий и сумма остатка основного долга;
- некорректно считается график погашения займа;
- сумма субсидируемой части вознаграждения не заполняется ни вручную, ни автоматически;
- сумма части вознаграждения, уплачиваемая заемщиком, также не заполняется ни вручную, ни автоматически;
- не понятно, для чего предусмотрено второе поле при заполнении графика погашения займа.
Фермеры также выразили недовольство по вопросам, по которым система требует регистрационного номера на оборудование или навесную технику по отдельным паспортам, не предусмотренным законодательством", - продолжил спикер.
По субсидированию ставки вознаграждения до настоящего времени нет списка одобренных заявок в 2022 году, которые попали в резерв и по которым не заключены договоры. Отсутствует процесс подачи "уведомления", то есть фермеры, которые провели реструктуризацию платежей, выпали из мер господдержки.
Долгое время НПП отрабатывало с разработчиками "Колдау" по крестьянским хозяйствам, которым присвоен БИН. В правила субсидирования были внесены соответствующие изменения. При этом в gosagro.kz не учтены данные изменения и все КФХ, у которых БИН, не могут подать заявку", - сказал Ербол Есенеев.
В Нацпалате заверяют, что неоднократно направляли письма в Минсельхоз об устранении пробелов, а также о создании оперативного штаба с указанием точного времени и даты. Однако до сих пор обратной связи со стороны МСХ нет, а проблемы затянулись на несколько месяцев.
По словам специалиста, государственная база должна быть ресурсным источником для анализа и обмена информацией, определения специализации регионов, эффективного использования бюджетных средств - это мировой опыт.
Напомним, Карашукеев заявил о завышении фермерами данных о площади обрабатываемых земель при получении субсидий.
16.04.2023, 21:47 31281
Казахстан передал гуманитарную помощь Афганистану
Фото: primeminister.kz
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Кабул. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин посетил Кабул в рамках гуманитарной и торговой миссии, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.
По поручению президента мы прибыли в Афганистан передать от народа Казахстана гуманитарную помощь афганскому народу. Как не раз отмечал Касым-Жомарт Токаев, международное сообщество, и в частности Казахстан, не может оставить без помощи афганский народ, оказавшийся в сложном положении. Символично, что наша гуманитарная миссия проходит в священный месяц Рамадан, и в это благословенное для всех мусульман время позвольте пожелать всем мира и спокойствия", - подчеркнул Серик Жумангари.
Основной гуманитарный груз общим объемом 5403 тонны, прибывший по железной дороге, состоит из продовольственных товаров (молочные консервы, растительное масло, мука, крупа гречневая).
В рамках визита в Афганистан Серик Жумангарин встретился с исполняющими обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи, вице-премьера Абдулом Гани Барадаром, министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, министра связи и телекоммуникаций Наджибуллой Хаккани.
Казахстан является одной из немногих стран, кто сохранил свое дипломатическое присутствие в Кабуле и хотел бы видеть Афганистан стабильным и процветающим государством, поддерживающим мирные взаимоотношения с соседними странами. Мы заинтересованы и далее развивать сложившиеся торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном. Как заместитель премьер-министра по вопросам торговли уверен, что у наших стран большой потенциал для развития сотрудничества в сфере торговли и в масштабе всего региона. Мы готовы продолжить работу над наращиванием взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе путем оказания гуманитарной помощи. Экспортный потенциал Казахстана в Афганистан - 46 товаров на сумму 174 млн долларов США в пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной, строительной и других отраслях. Считаю, что включение этих товаров в двусторонний торговый оборот будет выгодно обеим странам", - обратился Серик Жумангарин к членам правительства на встречах.
В рамках визита министра торговли Казахстана в Кабуле состоялся казахстанско-афганский бизнес-форум. На площадке бизнес-форума предприниматели договорились о поставках муки в Афганистан на сумму 4 млн долларов США.
Ключевые задачи торгового дома - содействие и активизация торгово-экономических отношений двух стран, увеличение товарооборота между Казахстаном и Афганистаном, развитие региональных торгово-экономических, телекоммуникационных, транспортных и логистических связей, использование транзитного и приграничного потенциала Афганистана для торговли со странами региона, привлечение инвестиций в экономику Казахстана.
Фактически торговый дом Казахстана призван стать платформой между казахстанскими и афганскими деловыми кругами, обеспечивая организацию мероприятий в формате "B2B" в Казахстане и Афганистане. Для этого на его базе будет создан консалтинговый центр по экспортируемым отечественным товарам и услугам, законодательству в сфере торговли, проведению маркетинговых исследований и анализа перспектив развития и проблемных моментов, выработке рекомендаций для казахстанских и афганских деловых кругов и другим вопросам взаимодействия.
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