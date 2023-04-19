Годовая инфляция замедлилась во всех регионах Казахстана   

Правительству поручено принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Средства от повышения цен на бензин и дизтопливо должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, модернизацию НПЗ, а не на увеличение доходов посредников, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании по социально-экономическому развитию.





Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты, а также в целом по тарифной политике проработать вопрос введения "социальных норм потребления" регулируемых товаров и услуг.





Президент напомнил, что средний износ тепловых сетей по стране составил около 54%. А в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель - от 75 до 92%.





В целях модернизации коммунальной сферы я поручал обеспечить переход на новую тарифную политику "Тариф в обмен на инвестиции". В текущей ситуации правительству придется решить "законсервированные" годами проблемы. Но другого пути нет. Мы не одни в данном регионе, у всех цены на топливо выше, чем у нас. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран. Мы либо постепенно повысим тарифы и приблизим их к рынку, либо останемся вовсе без инфраструктуры во всех городах и селах", - высказался Токаев.





Так, в прошлом году перекрестное субсидирование цен и тарифов только за счет Фонда "Самрук-Казына" превысило 1 триллион тенге.





Это очевидное искажение принципов рыночной экономики. Вместе с тем переход от перекрестного субсидирования цен и тарифов должен быть осуществлен плавно. Нужно, прежде всего, учитывать уровень доходов конкретных групп потребителей", - подчеркнул глава государства.





Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в свою очередь рассказал о планах правительства по наращиванию производства горюче-смазочных материалов в республике.





Он отметил, что в настоящее время принимаются меры по увеличению ресурсной базы углеводородного сырья и производственных мощностей для его дальнейшей переработки.





«Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год. Для его загрузки сырьем планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», — сказал глава кабмина.





При этом он добавил, что в текущем году будет начато строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен мощностью 900 млн кубометров. В целом в газовой сфере приняты законодательные нормы, которые позволят получить дополнительно до 4 млрд куб. м товарного газа в год.





Смаилов также напомнил, что в сфере нефтегазохимии реализуется проект по производству бутадиена и его производных мощностью 319 тыс. тонн в год. При этом в настоящее время ведется проектирование комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составит $8,7 млрд.





В ходе совещания также были затронуты вопросы водообеспечения страны.





Для нас это очень актуально. Так, Казахстану требуется в 3 раза больше воды на доллар производимого ВВП, чем России или США, и в 6 раз больше, чем засушливой Австралии. Анализ работы предприятий, ответственных за централизованное управление водохозяйственными объектами, показал их низкую эффективность.Займы от международных финансовых организаций на реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем, должным образом не осваиваются. Остро стоит кадровый вопрос. Правительство определило базовый вуз для подготовки специалистов водной отрасли", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Теперь, по его словам, необходимо перезагрузить саму систему управления. «Казводхоз» следует переформатировать в финансово стабильную организацию. Она возьмет на себя лидирующую роль в трансформации водной отрасли.





Напомним, бензин и дизтопливо подорожали в Казахстане. 12 апреля вступил в силу приказ министра энергетики РК "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен".



