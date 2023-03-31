Аналитики прогнозируют инфляцию в Казахстане на уровне 12,2% в 2023 году

Ожидания по росту экономики Казахстана и цены на нефть не изменились

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики, принявшие участие в макроэкономическом опросе, проведенном Национальным банком Казахстана, прогнозируют рост инфляции в 2023-2025 годах.





В опросе приняли участие 12 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов вошли профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства", - сообщает пресс-служба Нацбанка.





В исследовании подчеркивается, что с момента последнего опроса в феврале 2023 года прогнозы респондентов изменились.





Так, понижены прогнозы по экспорту и импорту товаров и услуг. Ожидания по росту экономики Казахстана и цены на нефть не изменились.





В то же время аналитики ожидают более высокую инфляцию в 2023-2025 годах по сравнению с предыдущим опросом. В 2023 году респонденты прогнозируют инфляцию на уровне 12,2% (в феврале - 11,8%), в 2024 году - 8,8% (8,0%) и в 2025 году - 7,2% (7,0%).





Как следствие, повышены ожидания по базовой ставке на 2023 и 2024 годы - до 15,7% (15,5%) и 11,7% (11,4%) в среднем за год соответственно.





В 2025 году базовая ставка прогнозируется на уровне 9%, что немного ниже предыдущих оценок. Таким образом, участники рынка ожидают сохранение высокой базовой ставки с последующим медленным снижением в перспективе", - сообщается в отчете.





Ранее глава Нацбанка Галымжан Пирматов заявлял , что в Казахстане ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу года.



