Годовая инфляция в Казахстане выросла до 21,3%   

Цены на продовольственные товары повысились на 1,5%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в Казахстане за февраль выросла до 21,3%. Цены на продукты выросли на 26,2%, непродовольственные товары подорожали на 20,5%, платные услуги - на 15%, - Годовая инфляция в Казахстане за февраль выросла до 21,3%. Цены на продукты выросли на 26,2%, непродовольственные товары подорожали на 20,5%, платные услуги - на 15%, сообщает Бюро национальной статистики.





Больше всего за год подорожали:





лук репчатый - на 105%

хозяйственное мыло - на 90,3%

канцтовары - на 71,8%





Заметнее всего выросли цены на овощи.





В феврале лук репчатый подорожал на 28,5%, помидоры - на 17%, капуста белокочанная - на 10,9%, огурцы - на 9,8%, свекла - 5,4%, перец сладкий - на 4,7%", - отмечается в информации.





Повышение цен также отмечено на рис - на 4,4%, рыбу охлажденную - на 3,6%, молоко консервированное - на 2,8%, батон нарезной, конфеты не глазированные шоколадом - по 2%, кефир 2,5% жирности, масло сливочное несоленое - по 1,8%, молоко пастеризованное - на 1,6%. Сахар-песок подешевел на 2,3%, крупа гречневая - на 1,5%.





Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в феврале наблюдался на моющие и чистящие средства.





Так, по сравнению с прошлым месяцем цены на мыло хозяйственное повысились на 2,8%, стиральный порошок, средства для мытья посуды - по 2,5%, отбеливатели - на 2,4%, туалетную бумагу - на 2,1%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 1,6%", - говорится в отчете.





Также повысились цены на услуги воздушного пассажирского транспорта на 21,5%, железнодорожного - на 2,3%. По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на центральное отопление на 7,1%, горячую воду - на 6,3%, водоотведение - на 3,1%, содержание жилья - на 1,8%, холодную воду - на 1%, электроэнергию - на 0,7%.





Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области - 1,8% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5 п.п.), самая низкая - 0,7% в Кызылординской области. В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Карагандинской области - на 2,4%, непродовольственные - в области Жетісу на 1,4%, платные услуги - в Павлодарской области на 2,9%.





Бюро нацстатистики





Инфляция в феврале 2023 года в годовом исчислении составила 21,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 26,2%, непродовольственные товары - на 20,5%, платные услуги - на 15%.





Бюро нацстатистики





По сравнению с февралем 2022 года лук репчатый подорожал на 105%, мыло хозяйственное - на 90,3%, канцелярские товары - на 71,8%, огурцы - на 56,8%, отбеливатели, мыло детское - на 56,3%, сахар - на 55%, молоко консервированное - на 49,1%, рис - на 44,9%, макаронные изделия - на 41,1%, мука - на 40,2%. Напротив, в годовом выражении капуста белокочанная подешевела на 30,1%.





Напомним, в феврале, объявляя о сохранении базовой ставки, Нацбанк заявил , что инфляция стабилизируется и в среднесрочной перспективе может быть снижена к концу года до 9-12%, в 2024 году - до 6-8%, в 2025 году - до 4-6%. Пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года.



