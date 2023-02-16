Инфляция за год выросла более чем на 20% в Казахстане  

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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане инфляция в январе 2023 года сложилась на уровне 1,1%, в годовом выражении рост цен ускорился до 20,7%, сообщает пресс-служба Национального банка страны.





Среди продовольственных товаров продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, в том числе на рис ввиду возросшего спроса со стороны России. Похолодание в южных регионах страны и потеря части урожая отразились на удорожании плодоовощной продукции", - говорится в отчете Нацбанка.





В непродовольственной компоненте инфляции спрос на определенные товары поддерживается ростом потребительского и ипотечного кредитования. Продолжается удорожание товаров с высокой долей импорта.





В условиях роста тарифов на транспортировку подорожал каменный уголь. Увеличилась стоимость автомобилей на фоне повышенного спроса и удорожания запасных частей. В структуре платных услуг выросла абонентская плата за интернет, а также тарифы за проезд в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте", - сообщает Нацбанк.









Годовая инфляция продовольственных товаров в январе 2023 года ускорилась до 25,7%. Ускорился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы. Рис подорожал на 39,6% за год в условиях повышенного спроса со стороны России. По итогам января-ноября 2022 года экспорт риса в Россию вырос на 60,6% из-за плохого урожая. Также отмечается более высокий рост цен на молочные продукты.





В результате низких температур в южных регионах страны и потери части урожая значительно подорожали свежие овощи - с 7,1% в октябре 2022 года до 21% в январе 2023 года, в частности огурцы (с 22,3% до 55,6%) и лук (с 13,6% до 62,4%). После отмены субсидирования цен на яйца 1-й категории годовой темп роста цен ускорился с 7,9% в августе 2022 года до 25,8% в январе 2023 года.





В то же время в стране подешевел сахар из-за существенного роста внутреннего производства.









В январе 2023 года отмечалось увеличение разницы между внутренними и внешними ценами на растительные масла и мясо.





Основными факторами стали повышение внутренних цен ввиду роста издержек и сокращение внешних цен на фоне низкого мирового спроса на масла и широкого экспортного предложения на говядину и мясо птицы", - подчеркивается в отчете.





Годовой рост цен на непродовольственные товары в январе 2023 года ускорился до 20,2%. В группе товаров с высокой долей импорта отмечалось удорожание одежды и обуви (18,2%), домашних текстильных изделий (16,4%), моющих и чистящих средств (51,5%), строительных материалов (25,7%) и медикаментов (15,6%).









Более года продолжается ускорение роста цен на товары личного пользования в результате сокращения поставок из России ввиду ухода с российского рынка ключевых производителей и нарушения логистических цепочек поставок.





Также в условиях роста тарифов на транспортировку подорожал каменный уголь.





Инфляция платных услуг для населения в январе 2023 года незначительно ускорилась - до 14,2%.









Так, выросли цены на амбулаторные услуги и услуги в сфере культуры и отдыха и абонентская плата за доступ к интернету. В разрезе коммунальных регулируемых услуг выросли тарифы на центральное отопление в городе Шымкенте. За год повысилась стоимость проезда пассажирским железнодорожным транспортом на 24,7% и проезда в такси на 12,2%.



