15.02.2023, 15:52 9701
Инфляция за год выросла более чем на 20% в Казахстане
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане инфляция в январе 2023 года сложилась на уровне 1,1%, в годовом выражении рост цен ускорился до 20,7%, сообщает пресс-служба Национального банка страны.
Среди продовольственных товаров продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, в том числе на рис ввиду возросшего спроса со стороны России. Похолодание в южных регионах страны и потеря части урожая отразились на удорожании плодоовощной продукции", - говорится в отчете Нацбанка.
В непродовольственной компоненте инфляции спрос на определенные товары поддерживается ростом потребительского и ипотечного кредитования. Продолжается удорожание товаров с высокой долей импорта.
В условиях роста тарифов на транспортировку подорожал каменный уголь. Увеличилась стоимость автомобилей на фоне повышенного спроса и удорожания запасных частей. В структуре платных услуг выросла абонентская плата за интернет, а также тарифы за проезд в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте", - сообщает Нацбанк.
Годовая инфляция продовольственных товаров в январе 2023 года ускорилась до 25,7%. Ускорился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы. Рис подорожал на 39,6% за год в условиях повышенного спроса со стороны России. По итогам января-ноября 2022 года экспорт риса в Россию вырос на 60,6% из-за плохого урожая. Также отмечается более высокий рост цен на молочные продукты.
В результате низких температур в южных регионах страны и потери части урожая значительно подорожали свежие овощи - с 7,1% в октябре 2022 года до 21% в январе 2023 года, в частности огурцы (с 22,3% до 55,6%) и лук (с 13,6% до 62,4%). После отмены субсидирования цен на яйца 1-й категории годовой темп роста цен ускорился с 7,9% в августе 2022 года до 25,8% в январе 2023 года.
В то же время в стране подешевел сахар из-за существенного роста внутреннего производства.
В январе 2023 года отмечалось увеличение разницы между внутренними и внешними ценами на растительные масла и мясо.
Основными факторами стали повышение внутренних цен ввиду роста издержек и сокращение внешних цен на фоне низкого мирового спроса на масла и широкого экспортного предложения на говядину и мясо птицы", - подчеркивается в отчете.
Годовой рост цен на непродовольственные товары в январе 2023 года ускорился до 20,2%. В группе товаров с высокой долей импорта отмечалось удорожание одежды и обуви (18,2%), домашних текстильных изделий (16,4%), моющих и чистящих средств (51,5%), строительных материалов (25,7%) и медикаментов (15,6%).
Более года продолжается ускорение роста цен на товары личного пользования в результате сокращения поставок из России ввиду ухода с российского рынка ключевых производителей и нарушения логистических цепочек поставок.
Также в условиях роста тарифов на транспортировку подорожал каменный уголь.
Инфляция платных услуг для населения в январе 2023 года незначительно ускорилась - до 14,2%.
Так, выросли цены на амбулаторные услуги и услуги в сфере культуры и отдыха и абонентская плата за доступ к интернету. В разрезе коммунальных регулируемых услуг выросли тарифы на центральное отопление в городе Шымкенте. За год повысилась стоимость проезда пассажирским железнодорожным транспортом на 24,7% и проезда в такси на 12,2%.
Ранее аналитики Евразийского банка развития в своем обзоре заявили, что взлет инфляции и стремительное поднятие процентных ставок близятся к завершению.
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16.02.2023, 10:43 801
Сенат одобрил соглашение о снятии барьеров при торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС Дополнено
Соглашение позволит нарастить взаимовыгодное сотрудничества государств-членов ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на заседании палаты в четверг одобрили проект закона "О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами".
Закон разработан в реализацию статьи 55 договора о Евразийском экономическом союзе и определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами продукцией, являющейся объектом технического регулирования технических регламентов Евразийского экономического союза, говорится в заключении к проекту закона.
Отмечается, что соглашение было подписано 22 ноября 2021 года.
В соответствии с соглашением предусматривается устранение технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, осуществляющимся посредством заключения международных договоров союза с такими странами.
Заключение международных договоров Союза будет осуществляться с учетом возможности выполнения следующих условий:
- обеспечения соответствия продукции, выпускаемой в обращение в рамках Союза, требованиям установленным техническими регламентами Союза, и обеспечения соответствия продукции, выпускаемой в обращение на территории третьей страны, требованиям, установленным законодательством третьей страны;
- признания результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных техническими регламентами союза, в отношении продукции, выпускаемой в обращение в рамках союза;
- наличия в третьей стране органа по аккредитации;
- обеспечения равнозначности применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия путем осуществления органами по аккредитации государств-членов и третьей страны взаимных сравнительных оценок указанных процедур;
- обеспечения равнозначности процедур оценки соответствия, проводимых в рамках союза и в третьей стране;
- взаимного признания государствами-членами и третьей страной результатов оценки соответствия объектов технического регулирования обязательным требованиям.
Ожидаемыми результатами реализации соглашения являются:
- наращивание взаимовыгодного сотрудничества государств-членов союза с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями посредством механизмов и условий для взаимного устранения технических барьеров в торговле при сохранении баланса интересов безопасности товаров и развития товарооборота;
- возможность выхода товаров на рынки третьих стран без проведения дополнительных испытаний по показателям, эквивалентным требованиям к продукции;
- снижение финансовых издержек для предпринимателей с влиянием на конечную стоимость товара во взаимной торговле.
Дополнено 16.02.2023, 11.45
Также в ходе заседания депутаты одобрили закон РК "О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей"
Протоколом определены соответствующие геодезические координаты: со стороны Казахстана - по Алматинскому, Кордайскому и Таразскому участкам; со стороны Кыргызстана - по Иссык-Кульскому, Чуйскому и Таласскому участкам.
Ратификация протокола позволит проводить согласованную пограничную политику между двумя странами, направленную на поддержание добрососедских отношений, развитие взаимовыгодного экономического и иного сотрудничества, обеспечение прав и свобод человека, защиту интересов каждого государства - участника", - сказано в заключении к закону.
Ожидаемым результатом ратификации протокола станет дальнейшее обеспечение стабильности на государственной границе Казахстана и Кыргызстана в духе взаимного уважения, доверия и равноправия.
15.02.2023, 11:58 12326
Назначен исполняющий обязанности гендиректора "Павлодарэнерго"
Фото: pavlodarenergo.kz
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Павлодар. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ахметова Альбина назначена исполняющим обязанности генерального директора АО "Павлодарэнерго" вместо уволенного Вадима Лесина.
АО "Павлодарэнерго", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило о том, что решением совета директоров от 13 февраля 2023 года исполняющей обязанности генерального директора компании назначена Ахметова Альбина, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Ранее этот пост занимал Вадим Лесин. 11 февраля по требованию первого заместителя премьер-министра Романа Скляра Лесин был уволен с должности.
Скляр поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО "Павлодарэнерго" Лесина его не удовлетворил.
Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтоб в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете", - сказал зампремьера.
Скляр отметил, что возникшие проблемы с перебоями в теплоснабжении должны были решаться на уровне собственника объекта, а не на уровне правительства.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
14.02.2023, 12:12 23041
Какие министерства лидируют по неосвоению бюджетных средств, рассказали в Минфине
Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского - на 94,7%, местных бюджетов - на 96,3%, проинформировал на заседании правительства министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.
Как рассказал глава Минфина, по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1,5 трлн тенге. При этом неисполнение составило 84 млрд тенге, из них 13 млрд тенге - экономия. Не освоено 71 млрд тенге.
Жамаубаев уточнил, что наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития.
Он пояснил, что причинами неосвоения стали: отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ ; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур.
14.02.2023, 10:39 24166
Рост ВВП Казахстана с начала года составил 5,6%
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рост в реальном секторе составил 2,3%, а в сфере услуг - 7,6%, доложил на заседании правительства первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.
Вице-министр отметил, что в январе по всем основным отраслям отмечалась положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют торговля, информация и связь, а также строительство.
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 18,3%.
Приток инвестиций вырос в промышленности - на 9,2%, в том числе в горнодобывающей промышленности - на 12,6%, а также в сельском хозяйстве - на 33,7%, в операциях с недвижимостью - на 33,7%, в транспорте и складировании - на 31,8%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Алматинской, Улытау, Жамбылской и Мангистауской областях", - рассказал Жаксылыков.
Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 1,6%. Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Кызылординской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 12,1%, в том числе в автомобилестроении - на 27,5% и производстве компьютеров - на 29,6%.
Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания - на 9,8%, продуктов нефтепереработки - на 11,1%, продукции химической промышленности - на 10,6%, напитков - на 33,2%, фармацевтической продукции - на 51% и легкой промышленности - на 11,3%", - информировал докладчик.
В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 1,2%, показав впервые за последние 4 месяца положительный рост. При этом производство увеличилось по всем подотраслям за исключением добычи угля. В частности, на 7,6% увеличена добыча прочих полезных ископаемых, на 3,7% - металлических руд, на 1% - нефти, на 0,1% - газа, услуги в горнодобывающей промышленности выросли на 0,2%.
Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,5%. Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Улытау и Актюбинской областях. За январь текущего года введено более 1 млн квадратных метров жилья, что на 39,6% больше показателя прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в Алматинской и Атырауской областях, а также в городах Алматы и Астане.
Значительное снижение данного показателя отмечается в области Улытау", - обратил внимание спикер.
В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,3%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области.
По всем показателям положительный рост отмечается только в 2 регионах - в Костанайской области и городе Алматы. По 6 показателям наблюдается рост в 10 регионах. Это Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Улытау, Восточно-Казахстанская области и города Астана, Шымкент. По 5 показателям положительный рост наблюдается в 6 регионах - это Актюбинская, Алматинская, Жетысу, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. Карагандинская область показала рост по 4 показателям. В области Абай положительная динамика отмечается только по 3 показателям", - подытожил вице-министр.
Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что старт текущего года задает хороший положительный тренд.
Нам нужно сохранить траекторию такого темпа роста экономики. Это непростая задача в сегодняшних геополитических условиях. От нас требуется слаженная работа и эффективная координация во всех отраслях экономики", - сказал Смаилов.
Он обратил внимание, что задача правительства - снизить по итогам года инфляцию в 2 раза - до 9,5%.
Инструменты для этого имеются. Мы об этом уже неоднократно говорили. Нужно принять все необходимые меры по исполнению актуализированного плана мер по контролю и снижению уровня инфляции", - добавил премьер.
14.02.2023, 09:36 25051
Производство дизтоплива временно приостановлено на Павлодарском НХЗ
Запасы дизтоплива позволят предприятию осуществлять плановую отгрузку продукта до 5 тысяч тонн в сутки
Фото: pnhz.kz
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Павлодар. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Павлодарском нефтехимическом заводе временно приостановлено производство дизельного топлива в связи с обнаружением дефекта на установке производства водорода, принадлежащей ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы".
10 февраля 2023 года производство водорода было снижено и начаты ремонтные работы по устранению обнаруженного дефекта на сварном шве трубопровода, транспортирующего технологический газ в печь парового риформинга УПВ. 13 февраля 2023 года ремонтные работы завершены, начаты пусковые процедуры на УПВ с началом производства дизтоплива 14 февраля 2023 года", - сообщили в ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"
В компании заверили, что на момент обнаружения дефекта запасы дизтоплива на ПНХЗ составляли более 20 тысяч тонн. Это позволит предприятию осуществлять плановую отгрузку продукта до 5 тысяч тонн в сутки.
Также сообщается, что производство автобензинов ведется в штатном режиме, отгрузка осуществляется по плану - до 5,5 тысячи тонн в сутки.
Накопленные за время простоя УПВ компоненты нефтепродуктов будут переработаны в товарный продукт в марте. Таким образом, ПНХЗ обеспечит запланированный объем производства дизельного топлива к началу весенних полевых работ", - пообещали производители.
Напомним, Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны.
11.02.2023, 16:36 59471
Смаилов раскритиковал качество дорожного ремонта в стране
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства премьер-министр Алихан Смаилов поверг критике качество автодорог в стране.
Смаилов отметил, что плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.
Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду", - подчеркнул премьер.
В качестве примера глава правительства привел факты, когда в селе Коктерек Абайской области асфальт укладывали на снег, а в Павлодаре асфальт попросту разбрасывали на дорогу. В некоторых регионах, не дождавшись действий от местных исполнительных органов, жители сел самостоятельно ремонтируют дороги. Так было в селе Рыскулово Алматинской области, селе Атамекен Мангистауской области. Кроме того, имеются факты, когда ежегодно проводятся ремонтные работы на одних и тех же участках.
Алихан Смаилов потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.
Акиматам регионов поручено обеспечить качественную работу по строительству и ремонту местной сети автодорог. Следует в самое ближайшее время завершить все процедуры государственных закупок и приобретения строительных материалов, чтобы компании начали свою работу сразу с открытия строительного сезона.
Кроме того, Смаилов поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как Мерке - Бурылбайтал, Актобе - Атырау - Астрахань, Алматы - Усть-Каменогорск, Унеге - Бейсен, Казталовка - Жанибек, Ушарал - Достык.
Глава правительства отметил, что до 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию 8 тысяч километров республиканских и 14 тысяч километров местных автодорог.
Как доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, в текущем году ремонтными работами будут охвачены 11 тысяч километров автомобильных дорог, в том числе 7 тысяч километров республиканской сети. На сегодняшний день из 70 тысяч километров местной сети 85% дорог находится в нормативном состоянии. Хорошие показатели состояния местных дорог наблюдаются в Жамбылской (97%), Мангистауской (96%) и Павлодарской (91%) областях, показатели ниже среднего в 3 регионах: в Западно-Казахстанской (46%), Актюбинской (72%) и Атырауской (72%) областях.
Кроме того, министерством прорабатывается реализация с привлечением средств международных финансовых институтов новых дорожных проектов в период с 2024 по 2030 годы общей протяженностью 4,4 тысячи километров. В частности, Жезказган - Караганды - 513 километров, Астана - Костанай - граница РФ - 830 километров, Бейнеу - Шалкар - 515 километров, Атырау - Доссор - 86 километров, Кызылорда - Актобе - 1101 киолметр, Актобе - Уральск - 628 километров.
Напомним, в ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию.
В отношении АО "НК "КазАвтоЖол" возбуждено уголовное дело. Прокуратура намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на республиканской трассе в результате ДТП погиб человек.
11.02.2023, 13:43 62346
Стабфонды начали реализацию лука торговым объектам
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Тараз. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Отпуск овощей из сформированных резервов ведется в рамках применения действующих мер по стабилизации цен, в том числе начаты товарные интервенции по реализации овощей из стабилизационных фондов в торговые объекты по сниженным ценам во всех регионах страны, рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.
На складах крестьянских хозяйств Жамбылской области насчитывается около 38 тысяч тонн лука.
По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияра Сейсебаева, лук в регионе был закуплен осенью, сегодня этот овощ реализовали порядка 40 торговым объектам по цене 115 тенге за килограмм, а магазины в свою очередь продают лук по 128 тенге за килограмм. Также Аспандияр Сейсебаев отметил, что сегодня запасов продукта достаточно не только для обеспечения торговых объектов Жамбылской области, но и для поставок в другие регионы.
В одной из крупных в Жамбылской области сетей продовольственных магазинов запасы лука составляют 21 тонну, из них 5 тонн - на прилавках магазина, и 16 тонн находятся на складе предприятия. Цена за килограмм лука в торговых точках составляет 128 тенге.
Посетив овощехранилища в Жамбылской области, мы видим, что лук имеется на складах в достаточном количестве, чтобы обеспечить текущую потребность внутреннего рынка страны. Как вы знаете, на этой неделе премьер-министр РК дал поручение разбронировать запасы из стабфонда и начать товарные интервенции, поэтому СПК должны реализовать запасы лука, тем самым обеспечить необходимым количеством лука торговые объекты по всей стране", - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абильдабеков.
Напомним, в Казахстане для стабилизации цен разбронируют запасы социально значимых овощей. Региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций, в первую очередь по луку, следом - по моркови, картофелю, капусте с определением объемов, цены, условий и точек реализации.
По данным МТИ, в разрезе товаров максимальный рост цен с начала года отмечен на лук - 22,5%.
11.02.2023, 08:56 66416
Российский холдинг приобрел аэропорт Уральска
Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб
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Уральск. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - УК "Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал" - компании-оператора международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой, информирует пресс-служба российского холдинга.
Новый собственник планирует улучшить качество предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, провести техническое переоснащение аэропорта и улучшить бизнес-процессы.
Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок", - говорится в сообщении УК "Аэропорты Регионов".
Сообщается, что на сегодняшний день пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тысяч человек в год. При этом удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб.
Напомним, о готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС заявили в МИД России.
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