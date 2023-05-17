В Алматы прошел Международный форум инвесторов

Для дальнейшего улучшения инвестклимата утверждена новая концепция инвестполитики РК, с 76 странами действует безвизовый режим, функционирует институт инвестиционного омбудсмена

Рассказать друзьям

Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прошло 46-е ежегодное собрание Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP), - Прошло 46-е ежегодное собрание Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP), сообщает пресс-служба МНЭ РК.





На сессии "Инвестиционная привлекательность Центральной Азии" директор департамента инвестиционной политики МНЭ РК Алия Есдаулетова рассказала о механизмах стимулирования инвестиционной активности в Казахстане.





Что сделано для инвестиционной привлекательности страны





В РК функционируют 14 специальных экономических и 33 индустриальных зон, которые предоставляют инфраструктуру и широкий спектр инвестиционных преференций.





Упрощены процедуры открытия и ведения бизнеса.





Компании, работающие в приоритетных секторах, получают освобождение от налогов и таможенных пошлин, натурные гранты, инвестиционные кредиты и упрощенные разрешения на работу и др.





Инвесторы могут подписать с правительством соглашения об инвестициях при реализации инвестпроектов. Они получают гарантию неизменности действующих законодательных условий. Этот механизм направлен на привлечение частных средств в крупные проекты.





На сегодня создана прочная нормативная правовая база и благоприятные условия для инвестиционной деятельности. Это способствовало привлечению беспрецедентного количества прямых иностранных инвестиций в прошлом году - 28 млрд долларов. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.





Также законодательством предусмотрена возможность заключения соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет предприятиям-товаропроизводителям. В свою очередь инвестор обязуется вложить средства (не менее 500 млн долларов) в запуск или модернизацию производства, обучение казахстанских кадров", - уточнила Есдаулетова.





Для перезагрузки механизмов ГЧП приняты поправки в соответствующий закон. Теперь все проекты будут проходить конкурсные процедуры. Это повысит их качество.





В целом для дальнейшего улучшения инвестклимата утверждена новая концепция инвестполитики РК, с 76 странами действует безвизовый режим, функционирует институт инвестиционного омбудсмена. Для продвижения стандартов ответственного ведения бизнеса и руководящих принципов ОЭСР в Казахстане создан национальный контактный центр при МНЭ РК.