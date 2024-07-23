АБР выделит 58,2 млрд тенге на усиление электросетей южной зоны Казахстана

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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "KEGOC" и Азиатский банк развития подписали соглашение о финансировании на сумму 58,2 млрд тенге для реализации проекта по усилению электрической сети южной зоны единой энергетической системы Казахстана, - АО "KEGOC" и Азиатский банк развития подписали соглашение о финансировании на сумму 58,2 млрд тенге для реализации проекта по усилению электрической сети южной зоны единой энергетической системы Казахстана, сообщили в пресс-службе KEGOC.





В компании рассказали, что проект позволит интегрировать в сеть крупномасштабную генерацию электроэнергии, в том числе из возобновляемых источников, усилить и стабилизировать передачу электроэнергии на юге страны, а также повысить энергетическую безопасность Казахстана.





Подрядчиками проводятся работы по разработке проектно-сметной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ, которые предусматривают строительство двух воздушных линий электропередачи 500 кВ общей протяженностью 475 км, а также реконструкцию и расширение трех подстанций 500 кВ "Шу", "Жамбыл" и "Шымкент", - сказано в сообщении компании.





Как рассказала генеральный директор АБР по операциям в частном секторе Сюзанна Габури, этот проект синхронизирован с вводом новых генерирующих мощностей, что позволит снизить потери при передаче электроэнергии и окажет положительное влияние на экономическое развитие региона.





АБР окажет содействие АО "KEGOC" и технические консультации по интеграции возобновляемых источников энергии и развитию национальной электрической сети.





Новая архитектура национальной электрической сети позволит вовлечь в энергобаланс огромный потенциал возобновляемых и традиционных источников энергии Южного Казахстана. Существенно увеличится экспортный и транзитный потенциал и будет усилена энергетическая безопасность всего региона", - отметил глава KEGOC Наби Айтжанов.



