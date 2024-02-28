Агентство Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу Bereke Bank на "негативный"

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Сиань. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая, сообщает Акорда





Акорда





Данному событию предшествовала договоренность лидеров Казахстана и Китая о строительстве в сухом порту Сианя логистического центра, который соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой", - говорится в сообщении.





Акорда





Телемост прошел в инновационном центре АО "НК "КТЖ". Отметив важность создания центра для отрасли и в целом для казахстанско-китайских отношений, глава государства дал старт работе объекта.





Акорда





Город Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт - крупнейший в этой стране. Здесь формируется до 40% от общего объема контейнерных поездов сообщением КНР - ЕС. Проектная мощность казахстанского терминала в сухом порту Сианя составляет более 66,5 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в год. Терминал откроет для экспортеров из нашей страны доступ на новые рынки сбыта, значительно сократит сроки доставки грузов и позволит усилить позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии", - подчеркивается в информации.





Также Токаев открыл новый инновационный центр, созданный АО "НК "КТЖ" совместно с китайской компанией Huawei для реализации проекта "Умная железная дорога".





Проекты осуществляются с привлечением мировых лидеров в области IT и телекоммуникаций", - сообщил председатель правления АО "НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев.





Акорда





На сегодняшний день КТЖ совместно с PSA разработан и запущен бесшовный цифровой коридор на Транскаспийском маршруте. Система экономит время и делает процесс перевозки максимально прозрачным, а Казахстан - привлекательным для торговых потоков. Реализуется пилотный проект системы по эффективному использованию локомотивов компании Wabtec. Также ведется работа по модернизации инфраструктуры и услуг КТЖ с использованием облачных решений, Big Data, интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI).





Акорда





Президент подчеркнул важность открытия центров, построенных в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь".





Казахстан полностью поддерживает инициативу, о которой председатель Си Цзиньпин объявил в 2013 году в нашей стране. Благодаря этой инициативе строительство центра было завершено в кратчайшие сроки. Все это результат успешного партнерства между двумя странами. Данный проект придаст новый импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора, а также укрепит торгово-экономическое сотрудничество в Евразии. В строительстве этого центра приняли участие специалисты из Казахстана и Китая. Я выражаю всем задействованным лицам огромную благодарность", - подчеркнул глава государства.





Он выразил мнение, что отечественная железнодорожная отрасль должна безотлагательно включиться в цифровую гонку.





За счет ускоренной цифровизации нам предстоит в самом ближайшем будущем значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы. Это придаст мощный импульс развитию не только транспортно-логистической сферы, но и всей экономики. Важно, чтобы IT-решения не внедрялись разрозненно, а комплексно дополняли друг друга, создавая единую цифровую экосистему", - заявил Токаев, подчеркнув, что для выполнения данной задачи нужно привлекать отечественные компании.





По его словам, такая стратегия должна реализовываться во всех отраслях экономики.