Аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы

Несмотря на поручение правительства по снижению площадей водоемких культур, наблюдается увеличение площадей риса по сравнению с прошлым годом на 7,6 тысячи гектаров

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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году всего для весенних полевых работ выделяется 413 тысяч тонн дизтоплива по цене 222 тысячи тенге за тонну, или 184 тенге за литр, сообщил на заседании правительства министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков.





Как отметил глава МЭ, стоимость доставки дизтоплива от НПЗ до СХТП определяется самостоятельно оператором.





НПЗ готовы начать отгрузку дизтоплива, как только операторы СХТП завершат подписание договоров, заявок, оплаты и поставят вагоны-цистерн на НПЗ. В целом все запланированные объемы для проведения СХТП выполняются в полном объеме, вопрос находится на постоянном контроле Министерства энергетики РК и АО "НК "КазМунайГаз", - сказал Акчулаков.





Он также напомнил, что согласно внесенным изменениям в закон РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" производители нефтепродуктов и поставщики нефти ежегодно в период весенних и осенних полевых работ обязаны поставлять объемы нефтепродуктов в адрес стационарных автозаправочных станций в соответствии с планом поставок нефтепродуктов; МСХ наделен полномочиями по разработке и утверждению правил определения региональных операторов по поставке льготного дизтоплива для СХТП.





На основании данных поправок МСХ разрабатывается проект правил определения региональных операторов по поставке льготного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, а также порядка формирования и распределения объемов льготного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. Также разрабатывается алгоритм действий, предусматривающий формирование в государственной информационной системе субсидирования (ГИСС) реестра (база данных) получателей квот льготного дизтоплива с привязкой к посевным площадям и нормативам расхода дизтоплива на 1 гектар заявленной посевной площади и по видам сельскохозяйственных культур", - рассказал министр.





По информации МСХ, запуск функционала электронного выделения и распределения дизтоплива в системе ГИСС запланирован в первом полугодии 2023 года, добавил Акчулаков.





В свою очередь министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что общая посевная площадь текущего года составит 23,4 млн га, что на 68,6 тысячи га больше показателя 2022 года.





Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, кормовых культур на 36,5 тысячи га и сахарной свеклы на 6,7 тысячи га. Из-за изменения конъюнктуры рынка прогнозируется незначительное сокращение площади посева некоторых масличных культур, таких как сафлор, соя и горчица. При этом по такой социально значимой культуре, как подсолнечник, планируется увеличение площади на 30,8 тысячи га. По овоще-бахчевым культурам и картофелю площадь посева планируется увеличить на 11,1 тысячи га. Что касается влагоемких культур, то в текущем году по сравнению с прошлым годом прогнозируется уменьшение площади хлопчатника на 14,8 тысячи га, которая составит 111,4 тысячи га", - рассказал Карашукеев.





При этом глава МСХ обратил внимание на то, что, несмотря на поручение правительства по снижению площадей водоемких культур, наблюдается увеличение площадей риса по сравнению с прошлым годом на 7,6 тысячи га (2023 год - 95,4 тысячи га).





В целом планируемые площади по зерновым, овоще-бахчевым, картофелю позволят полностью обеспечить нужды внутреннего рынка", - заверил Карашукеев.





Он также рассказал, что на этот год запланировано внесение порядка 704 тысяч тонн удобрений, из которых 63% приходится на отечественные удобрения (аммиачная селитра и аммофос). На сегодняшний день для проведения весенних полевых работ аграриям отгружено 55 тысяч тонн удобрений, в том числе в южные регионы 27 тысяч тонн. На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге.





Вместе с тем, по сообщениям фермеров, имелись проблемы с обеспеченность аммофосом в южных регионах, в настоящее время проблема решается", - добавил спикер.





Напомним, в Казахстане планируют внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы.





Дополнено, 22.02.2023, 13.45





Почти половина урожая пшеницы в Казахстане пропадает из-за нехватки минеральных удобрений, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.





По его словам, при выращивании урожая используется 26% необходимых удобрений от научной потребности. При этом в стране функционируют 12 заводов по производству удобрений, а государство субсидирует фермерам приобретение такой продукции.





"Необходимо все эти производства ориентировать прежде всего на отечественный рынок. По оценкам экспертов, из-за недостаточного внесения минеральных удобрений на поля наши аграрии ежегодно недобирают около 10 млн тонн высококачественной пшеницы. Это почти половина собираемого урожая", - отметил премьер.





Он подчеркнул, что для обеспечения весенне-полевых работ приняты все необходимые меры. В частности, выделено льготное дизтопливо, запланировано финансирование форвардного закупа и субсидирования. Всего на предстоящую кампанию предусмотрено 140 млрд тенге.





"Предоставляемая господдержка требует выполнения определенных условий и со стороны фермеров. Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений", - сказал Смаилов.





Также, по его словам, есть потери от деградации почв и засорения полей сорняками. Кроме того, недостаточно проработаны механизмы по уменьшению площадей влагоемких культур, не проведена правильная разъяснительная работа среди фермеров, не предложены альтернативные варианты ведения дальнейшей деятельности. В связи с этим Минсельхозу совместно с другими госорганами и акиматами регионов поручено активизировать работу в данном направлении.





Особый контроль должен быть и в части распределения льготного дизтоплива.





"Нельзя допускать спекуляции и создания искусственной нехватки. В отношении операторов, которые продают распределенное дизтопливо "на сторону", нужно принять самые жесткие меры", - подчеркнул Смаилов.





По его словам, требуется создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с данными по общей площади посевных земель и потребности в ГСМ.





В заключение глава кабмина поручил принять меры по организации фитосанитарных мероприятий, работ по внесению удобрений, обеспечению южных регионов республики поливной водой, а также посеву необходимого объема социально значимых и кормовых культур.