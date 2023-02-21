20.02.2023, 10:42 11001
В Казахстане планируют внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы
Формирование и распределение объемов горючего для фермеров будет проводиться с учетом посевных площадей согласно нормативам расхода дизтоплива на 1 га по видам сельхозкультур
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством сельского хозяйства разработан проект правил, охватывающий все процессы распределения дизтоплива, в том числе порядок работы комиссии по определению операторов по доставке солярки и условия определения операторов, а также процесс электронного формирования и распределения объемов дизтоплива в единой государственной информационной системе субсидирования.
Как рассказали в Минсельхозе, формирование и распределение объемов горючего для фермеров будет проводиться с учетом посевных площадей согласно нормативам расхода дизтоплива на 1 га по видам сельхозкультур.
Реестр получателей дизтоплива будет создан в автоматизированном режиме на портале gosagro.kz.
В настоящее время проект правил проходит процедуру рассмотрения и согласования в отраслевых общественных организациях и НПП "Атамекен". Ознакомиться с проектом документа также можно на портале "Открытые НПА". Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены и в случае обоснованности учтены при доработке проекта правил", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что внедрение электронного распределения дизтоплива в ЕГИСС планируется только после апробирования в пилотном режиме в регионах республики.
Напомним, премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил обеспечить стабильные поставки ГСМ в период посевной.
новости по теме
20.02.2023, 11:14 10481
Аналитики прогнозируют пик дефицита электроэнергии в Казахстане в 2029 году
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозам аналитиков, в 2029 году дефицит электроэнергии в Казахстане достигнет максимума - 5,5 млрд кВт⋅ч
Вопросы дефицита электроэнергии стоят в Казахстане все острее. В 2022 году дефицит электроэнергии фиксировался в течение 8 месяцев - в январе, мае, июне, июле, августе, сентябре, ноябре и декабре. В целом по итогам 2022 года, по данным НДЦ СО, производство электроэнергии составило 112,86 млрд кВт⋅ч - на 1,4% меньше, чем в предыдущем году; потребление оказалось практически на таком же уровне, информирует ranking.kz.
Согласно среднесрочному прогнозу энергопотребления Казахстана, с 2023 по 2029 год объем используемой электроэнергии в стране ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3%. Производство тоже будет расти, но не такими темпами.
Уровни производства и потребления в электроэнергетике будущих семи лет показывают, что в 2023-2025 годах и в 2028 году баланс будет отрицательным. Стране ежегодно будет не хватать 1,3-1,6 млрд кВт⋅ч.
В целом за семь лет потребление электроэнергии в стране увеличится на 20,5% - со 121,1 млрд до 146 млрд кВт⋅ч. Производство в свою очередь за этими темпами успевать не будет: всего плюс 17,6% при сравнении 2029 года с 2023 годом.
По прогнозам аналитиков, по регионам потребление будет неравномерным. Самой дефицитной энергозоной останется юг, его обеспечение будет дотационным. Разница между производством и использованием электроэнергии в южных областях и двух мегаполисах страны останется самой большой на протяжении всего семилетнего периода - в пределах 11,8-12,7 млрд кВт⋅ч.
Западная и северная энергозоны в этот период будут демонстрировать профицит. Разница в том, что на западе он будет совсем небольшим - от 1 млрд до 3 млрд кВт⋅ч в разные годы, а на севере и востоке страны ежегодно прогнозируется дополнительный объем электроэнергии на уровне 8-10 млрд кВт⋅ч. Исключение составит только 2029 год, когда профицит уменьшится вдвое. Все излишки север будет отдавать югу.
По данным Министерства энергетики РК, производство электроэнергии на существующих станциях с годами постепенно будет уменьшаться. Это связано как с выбытием отработавших свое основных активов, так и с оптимизацией генерирующих мощностей, необходимостью придерживаться курса "чистой" энергетики. Согласно концепции развития электроэнергетической отрасли до 2029 года, в стране намечено модернизировать некоторые существующие и ввести новые генерирующие мощности. В сумме они должны дать дополнительно 11,7 ГВт.
В целом, отмечают обозреватели, в Казахстане уже активно реализуются проекты в секторе энергетики, предназначенные для урегулирования проблемы и удовлетворения потребности в электроэнергии. К примеру, для преодоления будущего энергодефицита АО "Самрук-Қазына" уже сейчас реализует в регионах РК ряд амбициозных проектов по созданию новых мощностей электрогенерации. Особое внимание уделяется снижению вредных выбросов в энергетике путем перевода электростанций с угля на газ. С учетом вывода из эксплуатации ряда станций до 2035 года в Казахстане нужно создать около 17 ГВт новых мощностей. Из них порядка 11 ГВт (65%) запустит "Самрук-Қазына".
В рамках первого пакета 5 из 13 приоритетных проектов приходятся на сектор энергоснабжения:
• реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 на базе ПГУ с увеличением мощности станции до 450 МВт;
• расширение ТЭЦ-1 со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт;
• строительство электростанции на базе ПГУ мощностью до 1000 МВт в Туркестанской области;
• реконструкция кабельных сетей Алматы и Алматинской области;
• строительство на Алматинской ТЭЦ-2 ПГУ мощностью до 600 МВт.
Кроме того, в рамках второго пакета приоритетных инвестиционных проектов проекты "Самрук-Қазына" включают расширение и реконструкцию Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3 и № 4, строительство Экибастузской ГРЭС-3 с установкой энергоблоков № 1 и № 2 на базе технологии чистого угля, строительство ПГУ на 858 МВт, строительство АЭС мощностью до 2800 МВт и комплексный проект построения новой единой энергетической системы Казахстана.
Имеются энергетические проекты с участием международных инвесторов: строительство ВЭС мощностью 1 ГВт совместно с ACWA Power и ВЭС с системой накопления энергии совместно с Total Eren.
Реализация проектов в секторе энергетики для предотвращения дефицита электроэнергии - жизненно необходимая и неотложная задача. Помимо дефицита в РК наблюдается высокий уровень износа коммунальных сетей, что в комбинации может привести к серьезным последствиям. Сейчас подобные проблемы испытывают соседние страны.
К примеру, в Кыргызстане этой зимой на фоне холодов власти страны начали отключать электричество для сокращения потребления. По утверждению Министерства энергетики, это необходимо, чтобы сохранить изношенное оборудование, нагрузка на которое выросла из-за наступления холодов. Эксперты же отмечают, что отключения вызваны именно дефицитом электричества в Кыргызстане, поскольку в стране нет необходимых мощностей для производства.
Для прохождения осенне-зимнего периода Кыргызстану нужно 16,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии, из них страна может произвести только 13,4 млрд кВт⋅ч. Еще около 3 млрд - дефицит, который приходится восполнять импортом из других стран, поскольку в энергосистеме Кыргызстана почти не осталось резервных мощностей. Кроме того, в текущем году Кыргызстан может столкнуться с существенной нехваткой электроэнергии. Об этом заявил во вторник заместитель главы кабинета министров республики Бакыт Торобаев. По его словам, в отопительный период 2022 года потребление электроэнергии по республике составило 15,9 млрд кВт∙ч, а в 2023 году достигнет 16,6 млрд кВт∙ч. Дефицит может составить 1,9 млрд кВт∙ч.
В Узбекистане ситуация аналогична: уровень энергодефицита в стране провоцирует отключения электричества на несколько часов едва ли не каждый день. Заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью "Газете.uz" 7 декабря назвал веерные отключения вынужденной мерой в сложный период. По его словам, значительное увеличение потребления электроэнергии в холода привело к имеющемуся дефициту природного газа и электроэнергии. В связи с этим власти вынуждены вводить определенные ограничения, так как приоритетом государства является обеспечение энергоресурсами населения и социальных объектов. На сегодняшний день, особенно в самый холодный период, когда фиксируются пиковые нагрузки, в Узбекистане наблюдается дефицит электроэнергии в объеме ежедневного потребления 18−20 млн кВт·ч.
Таким образом, расширение, развитие и обновление энергосистемы - необходимая мера и для Казахстана, и для соседних стран Центральной Азии.
1 февраля на расширенной коллегии Минэнерго первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что в последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.
В этой связи мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 мегаватт. Понятно, что эксперты это связывают с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры. Однако почему Министерство при формировании ежегодных энергобалансов, а также зная о планах по вводу новых промышленных объектов, не предпринимало никаких мер?!" - заявил Роман Скляр.
В итоге, отметил он, происходят ограничения в подаче электричества для потребителей, что вызывает недовольство со стороны населения и бизнеса.
20.02.2023, 10:34 11526
В Казахстане вырос размер средней пенсии
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2023 года составил 120 659 тенге
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2023 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 274,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 84,2 млрд тенге, солидарной пенсии -189,9 млрд тенге, информирует Министерство труда и социальной защиты населения.
По состоянию на 1 февраля 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 292 тысячи человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2023 года составил 120 659 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 82 878 тенге, базовой пенсии - 37 781 тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге.
20.02.2023, 09:28 12761
АФМ выявило схему серого импорта российского зерна через Казахстан
ТОО экспортировало зерно в третьи страны, используя фиктивные счета-фактуры, якобы подтверждающие казахстанское происхождение
Рассказать друзьям
Павлодар. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 млрд тенге. При этом с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" в сумме почти 150 млн тенге", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
18.02.2023, 10:37 37891
Более 22 млрд иностранных инвестиций получил Казахстан в прошлом году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание совета по улучшению инвестиционного климата с участием представителей крупных иностранных компаний, дипломатического корпуса, центральных госорганов и НПП "Атамекен", сообщает пресс-служба главы кабмина.
В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что, несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста и инвестиционную привлекательность по итогам 2022 года. В частности, валовой приток прямых иностранных инвестиций в республику за 9 месяцев прошлого года вырос на 17,8% и составил 22,1 млрд долларов.
В условиях новой экономической реальности правительство РК продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов. Бизнес-проектам также на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции", - сказал он.
Говоря о новых инструментах, внедренных в республике, Смаилов упомянул соглашение об инвестиционных обязательствах, улучшенный модельный контракт и упрощение процесса заключения соглашения об инвестициях.
По его словам, еще одним важным аспектом улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана является предсказуемая и прозрачная налоговая политика. В этой связи для перезагрузки фискального регулирования разрабатывается новый Налоговый кодекс. Он предусматривает цифровизацию налогового контроля, переход к дифференцированным ставкам, стимулирование технологической модернизации, упрощение специальных налоговых режимов и т.д.
В рамках заседания участники обсудили вопросы устранения административных барьеров для бизнеса, совершенствования налогообложения, развития новых технологий, влияния глобальных экономических трендов на экономику Казахстана и другие.
По итогам мероприятия премьер-министр подчеркнул открытость правительства к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.
Мы высоко ценим активное участие иностранных партнеров и дипломатического корпуса в улучшении инвестклимата Казахстана. Со своей стороны мы готовы оказывать перспективным проектам необходимую поддержку", - заключил Смаилов.
Ранее Евразийский банк развития сообщал, что Казахстан в 2022 году привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ - 10,8 млрд долларов США, или 24,3% всего объема. В целом большой потенциал роста имеют взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира. Также очень значительна экспансия китайского капитала в постсоветские страны.
17.02.2023, 12:00 53956
Проверка ТЭЦ завершится в первом квартале текущего года - Скляр Дополнено
Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли
Рассказать друзьям
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%, заявил в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев.
В целом износ основного оборудования электростанций достигает 57%. А в отдельных регионах этот показатель находится на уровне 88%.
С каждым годом увеличивается износ оборудования ТЭЦ, который в настоящее время достиг 66%",- сказал Ашимбаев.
Он напомнил, что есть поручение главы государства снизить износ генерирующих мощностей за счет программы "Тариф в обмен на инвестиции". Со стороны соответствующих госорганов необходимы конкретные шаги в этом направлении, подчеркнул спикер.
Одновременно регионам важно активизировать работу по модернизации сетей теплоснабжения, износ которых превышает 50%. В некоторых регионах этот показатель достиг 80%. В рамках уточнения бюджета 2023 года планируется предусмотреть средства на эти цели", - добавил Маулен Ашимбаев.
Дополнено 17.02.2023, 12.30
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в свою очередь напомнил, что по поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.
По его словам, она завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий.
Также он сообщил, что в настоящее время идет подготовка к масштабной модернизации ТЭЦ. Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли.
Всего специальная комиссия определила 19 проблемных ТЭЦ, требующих немедленной модернизации, добавил Скляр.
Напомним, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
13 февраля из-за аварийного отключения на линии Экибастузская - Агадырь была ограничена подача электричества потребителям сразу в нескольких областях.
16.02.2023, 21:05 66281
Премьер-министр РК и гендиректор КТК обсудили вопросы стабильной работы трубопровода
Фото: cpc-online.ru
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского трубопроводного консорциума обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
КТК играет важную роль для нефтяной промышленности Казахстана, поэтому вопросы его стабильного функционирования находятся в фокусе внимания правительства.
В прошлом году имели место ограничения деятельности КТК, связанные с повреждением выносных причальных устройств на морском терминале. Ремонт был успешно завершен, и сегодня все ограничения уже сняты. Вместе с тем важно принять все возможные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", - сказал Алихан Смаилов.
Немаловажным вопросом является увеличение пропускной способности трубопровода, что позволит обеспечить транспортировку дополнительных объемов нефти из Казахстана.
В свою очередь Николай Горбань отметил, что КТК реализует все необходимые мероприятия для обеспечения стабильного функционирования нефтепровода и повышения надежности используемого оборудования.
Кроме того, успешная реализация программы устранения узких мест позволила в конце 2022 года нарастить пропускную способность трубопроводной системы до порядка 72,5 млн тонн нефти в год с казахстанской территории.
По итогам встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство РК готово к дальнейшей проработке всех имеющихся вопросов.
Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум прокачал из Казахстана 52,2 млн тонн нефти в 2022 году. При этом крупнейшие казахстанские месторождения - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак сдали в трубопроводную систему КТК 29, 12 и 10 млн тонн нефти соответственно. Морской терминал КТК обеспечил перевалку нефти на 527 нефтеналивных судов.
Ранее министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год.
16.02.2023, 17:30 69471
Нарушения при проведении тендеров выявили у АО "КазТрансОйл"
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главная транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности АО "КазТрансОйл" при проведении тендеров.
В частности, выявлено, что компания устанавливала излишние квалификационные требования к потенциальным поставщикам, тем самым намеренно сужая их список.
Так, обществом способом открытого конкурса планировалось закупить услуги по аренде автотранспортных средств на общую сумму 12,8 млрд тенге. При этом для подтверждения квалификации требовались дипломы по специальности "инспектор/дорожный/техник/инженер-механик", что выходило за рамки предмета тендера по аренде автомобилей. Такая же ситуация возникла при закупке услуг по содержанию административного здания национального оператора по транспортировке нефти на 460 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
По тендерной документации предприниматель должен был подтвердить наличие лицензии по охранной деятельности и предоставить разрешительные документы по сортировке и уничтожению отходов.
Ввиду нарушения принципов добросовестной конкуренции по акту прокуратуры вышеуказанные тендеры были отменены", - отметили в ведомстве.
Напомним, сегодня сенатор Андрей Лукин обратил внимание правительства на недобросовестную деятельность компании "КазАвтоЖол", которая незаконно заключила договоры более чем на 8 млрд тенге.
16.02.2023, 16:08 67436
Павлодарский нефтехимзавод возобновил производство дизельного топлива после ремонта
Производство дизтоплива возобновлено 14 февраля
Фото: pnhz.kz
Рассказать друзьям
Павлодар. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Павлодарском нефтехимическом заводе возобновили производство дизельного топлива после ремонта трубопровода, транспортирующего технологический газ, сообщает пресс-служба предприятия.
Ремонтные работы по устранению обнаруженного дефекта на сварном шве трубопровода, транспортирующего технологический газ в печь парового риформинга установки производства водорода (УПВ), завершены 13 февраля. 14 февраля возобновлено производство дизельного топлива", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что 10 февраля 2023 года ПНХЗ временно приостановил производство дизельного топлива в связи с обнаружением неполадок.
Накопленные за время простоя УПВ компоненты нефтепродуктов будут переработаны в товарный продукт в марте. Таким образом, ПНХЗ обеспечит запланированный объем производства дизельного топлива к началу весенних полевых работ", - отметили в пресс-службе.
Напомним, Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны.
Напомним, в январе Атырауский НПЗ снизил производство сжиженного газа, бензина и дизтоплива из-за остановки работы каталитического крекинга. Из-за неполадок на заводе был уволен первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, а генеральному директору предприятия Мурату Досмуратову объявлен строгий выговор.
1 февраля на коллегии ведомства министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что на всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт, поскольку в текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов.
Читаемое
20.02.2023, 08:20В Астане встретили второй эшелон казахстанских спасателей, прибывших из Турции 20.02.2023, 09:0130006Назначены вице-министры просвещения и культуры и спорта 20.02.2023, 10:0728441Сотрудники Антикора требовали взятки от сельских акимов в Туркестанской области 20.02.2023, 09:44Ущерб на 1,5 млрд тенге: руководство КТЖ подозревают в препятствовании предпринимательской деятельности25631Ущерб на 1,5 млрд тенге: руководство КТЖ подозревают в препятствовании предпринимательской деятельности 20.02.2023, 12:1024796Двух фигурантов дела о рейдерском захвате компаний перевели на домашний арест 16.02.2023, 19:37170321Сенатор обеспокоен дефицитом воды в Астане 17.02.2023, 12:16169756Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов 17.02.2023, 13:21167231Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор 15.02.2023, 13:03164451Директор ТОО в Атырау присвоил зарплаты работников 15.02.2023, 14:16164086На избившего юристов в Алматы сына известного спортсмена завели уголовное дело 03.02.2023, 10:12242526В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28233686Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22232626"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 03.02.2023, 08:07215001В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46212056В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?