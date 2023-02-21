В Казахстане планируют внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы

Уровни производства и потребления в электроэнергетике будущих семи лет показывают, что в 2023-2025 годах и в 2028 году баланс будет отрицательным

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозам аналитиков, в 2029 году дефицит электроэнергии в Казахстане достигнет максимума - 5,5 млрд кВт⋅ч





Вопросы дефицита электроэнергии стоят в Казахстане все острее. В 2022 году дефицит электроэнергии фиксировался в течение 8 месяцев - в январе, мае, июне, июле, августе, сентябре, ноябре и декабре. В целом по итогам 2022 года, по данным НДЦ СО, производство электроэнергии составило 112,86 млрд кВт⋅ч - на 1,4% меньше, чем в предыдущем году; потребление оказалось практически на таком же уровне, информирует ranking.kz





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Согласно среднесрочному прогнозу энергопотребления Казахстана, с 2023 по 2029 год объем используемой электроэнергии в стране ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3%. Производство тоже будет расти, но не такими темпами.





Уровни производства и потребления в электроэнергетике будущих семи лет показывают, что в 2023-2025 годах и в 2028 году баланс будет отрицательным. Стране ежегодно будет не хватать 1,3-1,6 млрд кВт⋅ч.





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В целом за семь лет потребление электроэнергии в стране увеличится на 20,5% - со 121,1 млрд до 146 млрд кВт⋅ч. Производство в свою очередь за этими темпами успевать не будет: всего плюс 17,6% при сравнении 2029 года с 2023 годом.





По прогнозам аналитиков, по регионам потребление будет неравномерным. Самой дефицитной энергозоной останется юг, его обеспечение будет дотационным. Разница между производством и использованием электроэнергии в южных областях и двух мегаполисах страны останется самой большой на протяжении всего семилетнего периода - в пределах 11,8-12,7 млрд кВт⋅ч.





Западная и северная энергозоны в этот период будут демонстрировать профицит. Разница в том, что на западе он будет совсем небольшим - от 1 млрд до 3 млрд кВт⋅ч в разные годы, а на севере и востоке страны ежегодно прогнозируется дополнительный объем электроэнергии на уровне 8-10 млрд кВт⋅ч. Исключение составит только 2029 год, когда профицит уменьшится вдвое. Все излишки север будет отдавать югу.





По данным Министерства энергетики РК, производство электроэнергии на существующих станциях с годами постепенно будет уменьшаться. Это связано как с выбытием отработавших свое основных активов, так и с оптимизацией генерирующих мощностей, необходимостью придерживаться курса "чистой" энергетики. Согласно концепции развития электроэнергетической отрасли до 2029 года, в стране намечено модернизировать некоторые существующие и ввести новые генерирующие мощности. В сумме они должны дать дополнительно 11,7 ГВт.





В целом, отмечают обозреватели, в Казахстане уже активно реализуются проекты в секторе энергетики, предназначенные для урегулирования проблемы и удовлетворения потребности в электроэнергии. К примеру, для преодоления будущего энергодефицита АО "Самрук-Қазына" уже сейчас реализует в регионах РК ряд амбициозных проектов по созданию новых мощностей электрогенерации. Особое внимание уделяется снижению вредных выбросов в энергетике путем перевода электростанций с угля на газ. С учетом вывода из эксплуатации ряда станций до 2035 года в Казахстане нужно создать около 17 ГВт новых мощностей. Из них порядка 11 ГВт (65%) запустит "Самрук-Қазына".





В рамках первого пакета 5 из 13 приоритетных проектов приходятся на сектор энергоснабжения:





• реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 на базе ПГУ с увеличением мощности станции до 450 МВт;





• расширение ТЭЦ-1 со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт;





• строительство электростанции на базе ПГУ мощностью до 1000 МВт в Туркестанской области;





• реконструкция кабельных сетей Алматы и Алматинской области;





• строительство на Алматинской ТЭЦ-2 ПГУ мощностью до 600 МВт.





Кроме того, в рамках второго пакета приоритетных инвестиционных проектов проекты "Самрук-Қазына" включают расширение и реконструкцию Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3 и № 4, строительство Экибастузской ГРЭС-3 с установкой энергоблоков № 1 и № 2 на базе технологии чистого угля, строительство ПГУ на 858 МВт, строительство АЭС мощностью до 2800 МВт и комплексный проект построения новой единой энергетической системы Казахстана.





Имеются энергетические проекты с участием международных инвесторов: строительство ВЭС мощностью 1 ГВт совместно с ACWA Power и ВЭС с системой накопления энергии совместно с Total Eren.





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Реализация проектов в секторе энергетики для предотвращения дефицита электроэнергии - жизненно необходимая и неотложная задача. Помимо дефицита в РК наблюдается высокий уровень износа коммунальных сетей, что в комбинации может привести к серьезным последствиям. Сейчас подобные проблемы испытывают соседние страны.





К примеру, в Кыргызстане этой зимой на фоне холодов власти страны начали отключать электричество для сокращения потребления. По утверждению Министерства энергетики, это необходимо, чтобы сохранить изношенное оборудование, нагрузка на которое выросла из-за наступления холодов. Эксперты же отмечают, что отключения вызваны именно дефицитом электричества в Кыргызстане, поскольку в стране нет необходимых мощностей для производства.





Для прохождения осенне-зимнего периода Кыргызстану нужно 16,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии, из них страна может произвести только 13,4 млрд кВт⋅ч. Еще около 3 млрд - дефицит, который приходится восполнять импортом из других стран, поскольку в энергосистеме Кыргызстана почти не осталось резервных мощностей. Кроме того, в текущем году Кыргызстан может столкнуться с существенной нехваткой электроэнергии. Об этом заявил во вторник заместитель главы кабинета министров республики Бакыт Торобаев. По его словам, в отопительный период 2022 года потребление электроэнергии по республике составило 15,9 млрд кВт∙ч, а в 2023 году достигнет 16,6 млрд кВт∙ч. Дефицит может составить 1,9 млрд кВт∙ч.





В Узбекистане ситуация аналогична: уровень энергодефицита в стране провоцирует отключения электричества на несколько часов едва ли не каждый день. Заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью "Газете.uz" 7 декабря назвал веерные отключения вынужденной мерой в сложный период. По его словам, значительное увеличение потребления электроэнергии в холода привело к имеющемуся дефициту природного газа и электроэнергии. В связи с этим власти вынуждены вводить определенные ограничения, так как приоритетом государства является обеспечение энергоресурсами населения и социальных объектов. На сегодняшний день, особенно в самый холодный период, когда фиксируются пиковые нагрузки, в Узбекистане наблюдается дефицит электроэнергии в объеме ежедневного потребления 18−20 млн кВт·ч.





Таким образом, расширение, развитие и обновление энергосистемы - необходимая мера и для Казахстана, и для соседних стран Центральной Азии.





1 февраля на расширенной коллегии Минэнерго первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что в последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.





В этой связи мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 мегаватт. Понятно, что эксперты это связывают с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры. Однако почему Министерство при формировании ежегодных энергобалансов, а также зная о планах по вводу новых промышленных объектов, не предпринимало никаких мер?!" - заявил Роман Скляр.





В итоге, отметил он, происходят ограничения в подаче электричества для потребителей, что вызывает недовольство со стороны населения и бизнеса.