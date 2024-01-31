Air Astana объявила диапазон цен в рамках IPO

Налоговые поступления недропользователей в консолидированный бюджет составили более 10 трлн тенге в 2023 году

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам 36 налоговых проверок, проведенных в 2023 году, доначислено налогов и пени 51,6 млрд тенге, взыскано в бюджет в целом 34 млрд тенге, сообщила директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов МФ РК Инкар Елубай.





Как рассказала глава департамента ГКД, по итогам 2023 года в результате мер налогового администрирования взыскано в бюджет 162,1 млрд тенге дополнительных резервов от крупных налогоплательщиков, за исключением недропользователей.





Она пояснила, что субъектами крупного предпринимательства, по которым проводился мониторинг, являются 354 налогоплательщика, из которых 105 - недропользователи, 249 - крупные налогоплательщики из различных секторов экономики.





По компаниям, состоящим на мониторинге, за исключением недропользователей, по итогам 2023 года поступления в республиканский бюджет увеличились на 823,5 млрд тенге, или на 36%, и составили 3123,1 млрд тенге (в 2022 году - 2299,6 млрд тенге)", - цитирует Инкар Елубай Zakon.kz .





Инкар Елубай также рассказала о работе по возвращенным государству активам.





Мы предоставляем сведения, которые имеются в наших информационных системах. У нас здесь здания, сооружения, гостиничные комплексы, бывшие санатории, железнодорожные тупики, бизнес-центры, денежные средства на счетах за рубежом и так далее. Возврат уже был осуществлен, но я думаю, что статистику предоставит вам уполномоченный орган", - приводит слова спикера портал "Казинформ" .





По ее словам, среди тех, кто вернул государству активы, числятся как физические, так и юридические лица.





По физическим лицам, это более 2 тысяч человек. Причем в совокупности рассматриваются те пороги, о которых я говорила, - это 13 миллионов МРП, это рассматривается всегда в совокупности, это рассматривается во взаимодействии, если смотреть отдельно, то эта сумма выглядит меньше, когда вместе с аффилированными лицами, то сумма рассматривается в целом", - отметила глава департамента.





По ее словам, в бюджет поступило 3 млрд тенге.





13 миллионов МРП - это не одно физическое лицо, а группа компаний, это может быть 40-50 компаний, в том числе учредители. Всегда рассматривается в совокупности", - добавила Елубай.





Дополнено 30.01.2024, 16.20





В Комитете госдоходов также рассказали о результатах налогового администрирования недропользователей за 2023 год.





По словам главы специализированного департамента КГД Алибека Ибрайыма, на налоговом контроле органов госдоходов находится более 5 тыс. недропользователей, из них в нефтегазовом секторе - 205, горнорудном - 1309, общераспространенных полезных ископаемых - 1277, подземных вод - 2392.





Он отметил, что от недропользователей налоги составляют более трети доходов республиканского бюджета и практически полностью формируют Национальный фонд.





В прошлом году налоговые поступления недропользователей в консолидированный бюджет составили более 10 трлн тенге (республиканский бюджет - 4,9 трлн тенге, Нацфонд - 4,6 трлн тенге, местный бюджет - 1,1 трлн тенге)", - приводит слова Алибека Ибрайыма Zakon.kz .



