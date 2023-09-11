В 2025 году "Самрук-Энерго", QazaqGaz и КТЖ выведут на IPO   

Будут выработаны предложения по дальнейшей передаче непрофильных активов "Самрук-Казына" в конкурентную среду

Фото: sk.kz

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров заявил, что в 2025 году "Самрук-Энерго", QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" выведут на IPO, - В ходе заседания правительства министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров заявил, что в 2025 году "Самрук-Энерго", QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" выведут на IPO, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





До конца текущего года ожидается IPO/SPO до 5% КЕГОК , в 2024 году - "Эйр Астана", в 2025 году - QazaqGaz, "Қазақстан темір жолы", "Самрук-Энерго". В народном IPO заявки граждан страны удовлетворяются в приоритетном порядке, как при IPO "КазМунайГаз". Будут выработаны предложения по дальнейшей передаче непрофильных активов "Самрук-Казына" в конкурентную среду", - проинформировал министр.





Наряду с этим правительством совместно с АЗРК будет проведена ревизия деятельности квазигоссектора на предмет их дублирования с компетенцией госорганов, а также на соответствие принципам YELLOW PAGES RULE.





Кроме того, до конца 2025 года будет действовать мораторий на создание субъектов квазигоссектора.





В целях перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов в агропромышленном комплексе будут повышены до 50% нормативы инвестсубсидирования для глубокой переработки.





Также будет пересмотрена налоговая политика, активно привлекаться инвестиции, в том числе транснациональных компаний.





Успешный опыт Северо-Казахстанской области по финансированию крупных инвестпроектов будет распространен на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства. Продолжится реализация программы "Ауыл аманаты", на которую за 7 лет будет выделено 1 трлн тенге. Это позволит создать более 350 тысяч рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 млн сельских жителей", - сообщил Алибек Куантыров.





Фото: primeminister.kz





Будет внедрена единая добровольная накопительная система "КЕЛЕШЕК", которая охватит детей с пяти лет. Проект по внедрению системы "КЕЛЕШЕК" предусматривает интеграцию механизма получения льготного образовательного кредита и дифференцированного гранта. Для реализации проекта требуется внесение изменений в законодательство РК.





Кроме того, разработан законопроект "О науке и технологической политике". В рамках законопроекта предусмотрено совершенствование управления национальной научной и инновационной системы, а также научно-технологической политики страны.





Для формирования целостной инновационной экосистемы во всех областных центрах будет продолжена работа по реализации программы академического превосходства и проекта "Мамандығым болашағым". Для повышения минимальной заработной платы до 85 тысяч тенге будут внесены изменения в проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".





Также в рамках урегулирования платформенной занятости и трудовых прав занятых в ней лиц пилотно будет апробирован иной порядок налогового администрирования лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ. При этом упрощенный налоговый режим с фиксированной ставкой предлагается ввести с 2025 года (4%: ИПН - 1%, СО - 1%, ОПВ - 1%, ВОСМС - 1%)





В целях введения специальной социальной выплаты для поддержки лиц, занятых во вредных условиях труда, будут внесены поправки в соответствующие законы. До конца 2023 года будут приняты концепция безопасного труда и комплексный план развития рынка труда до 2030 года.





Будут пересмотрены полномочия правительства, центральных госорганов и акиматов на предмет их актуализации, децентрализации и разграничения функций. Кроме того, будут рассмотрены вопросы по кардинальному сокращению согласования решений между правительством и администрацией президента.



