Авиатопливо SAF будут производить в Казахстане

Давление на рынок нефти оказывает новость о том, что Saudi Aramco сильнее, чем ожидалось, снизила цену на свою нефть сорта Arab Light для крупнейших покупателей в Азии

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Цена нефти марки Brent упала до минимума с апреля 2021 года после того, как Саудовская Аравия снизила стоимость своей нефти для покупателей из Азии.





Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,54% - до $62,60 за баррель. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки $63 за баррель впервые почти за четыре года - с 12 апреля 2021 года, информирует РБК





Давление на рынок нефти оказывает новость о том, что Saudi Aramco сильнее, чем ожидалось, снизила цену на свою нефть сорта Arab Light для крупнейших покупателей в Азии.





По данным издания, цены нефть падают с прошлой недели, поскольку введение США пошлин и ответные меры со стороны Китая подорвали аппетиты к риску. Падение на рынке усугубилось неожиданным решением ОПЕК+ повысить объемы добычи больше, чем ожидалось ранее, пишет Bloomberg.



