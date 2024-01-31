Автомобили известных марок будут производить заводы в Костанайской области

По итогам прошлого года в стране было произведено 148 тысяч автомобилей, что на 30% больше, чем годом ранее

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Костанай. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства автомобильного завода Kia, который будет выпускать до 70 тыс. машин в год, - В рамках рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства автомобильного завода Kia, который будет выпускать до 70 тыс. машин в год, рассказали в пресс-службе правительства.





Генеральный директор завода Kia Ким Де Ки отметил, что будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест. На первоначальном этапе планируется наладить мелкоузловое производство трех моделей: Sorento, Sportage и Cerato. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2025 год.





Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание диверсификации экономики и углублению локализации в обрабатывающей промышленности.





Мы приветствуем наших корейских партнеров и реализацию такого крупного инвестиционного проекта в Казахстане. Насколько мне известно, на Евразийском континенте это единственный такого рода завод. Один находится в США и второй здесь. Это очень важный для нашей республики проект, учитывая мощность данного завода", - сказал премьер.





Он отметил, что на сегодняшний день отечественное машиностроение, включая автомобилестроение, показывает хорошую динамику развития. По итогам прошлого года в стране было произведено 148 тыс. автомобилей, что на 30% больше, чем годом ранее.





Эту динамику мы должны и дальше поддерживать, чтобы не только внутренний рынок насыщать различными видами автомобилей, но и выходить на экспорт, что очень важно с точки зрения нашего дальнейшего устойчивого развития", - подчеркнул Смаилов.





Он также добавил, что порядка 50 тыс. машин на новом заводе Kia будут производиться методом мелкоузловой сборки.





Также премьер-министр ознакомился с планами по производству автомобиля Chevrolet Onix на заводе Allur. По словам председателя совета директоров группы компаний Allur Андрея Лаврентьева, завод полностью ориентирован на внутренний рынок и будет выпускать автомобили по доступным ценам. При объеме серийного производства в 30 тыс. единиц в год конвейер создает более 400 новых рабочих мест.





Как отметил глава правительства, на сегодняшний день доля обрабатывающей промышленности в экономике уже сравнялась с добывающей. Вместе с тем правительство продолжит работать над опережающими темпами ее развития, чтобы обеспечить отход от сырьевой направленности в пользу отраслей с более высокой добавленной стоимостью.





Запуск новых производств позволит в разы увеличить объемы производства в автомобилестроении. Оно уже становится стратегически важным направлением нашей экономики. Мы будем и дальше способствовать тому, чтобы оно динамично развивалась, а экономика страны становилась более устойчивой", - подчеркнул Смаилов.





Он отметил, что в настоящее время сельскохозяйственное машиностроение демонстрирует высокую динамику роста. По итогам прошлого года произведено 6,4 тыс. зерноуборочных комбайнов и тракторов, что на 20% больше, чем в 2022 году.





Учитывая динамику роста промышленных предприятий Костанайской области, возрастает необходимость в наращивании грузоперевозок по территории РК. Алихану Смаилову представили решение в виде проекта строительства современного железнодорожного терминала. Сухой порт позволит увеличить объем контейнерных перевозок через регион в 5 раз.