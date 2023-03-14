Банк ВТБ начал выпуск пластиковых карт "Мир"

ВТБ (Казахстан) обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими зарубежными банками

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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - ВТБ (Казахстан) с декабря прошлого года запустил цифровые карты платежной системы "Мир". Теперь клиенты банка могут оформить ее физическую версию, сообщает пресс-служба банка.





Клиенты ВТБ (Казахстан) могут оформить пластиковую карту российской платежной системы "Мир". Подача заявки на ее выпуск доступна в любом отделении банка в 17 регионах страны. Срок изготовления карты в Алматы составит один рабочий день, в других городах - до 5 дней.





Пополнить карту можно через устройства самообслуживания и кассы банка, терминалы QIWI и Yurta, со своего расчетного счета в мобильном приложении, переводом с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам.





Мы фиксируем стабильный спрос на карты "Мир" в Казахстане со стороны розничных клиентов, по ним регулярного совершаются транзакции. В основном пользователи расплачиваются с помощью карт в поездках в Россию, оплачивают ими образовательные и IT-сервисы. Также в наших банкоматах и кассах зафиксирован наибольший объем снятий по картам "Мир" иностранных банков на территории Казахстана", - сказал директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Казахстан) Станислав Козьяков,





Как пояснили в банке, по карте "Мир" клиентам доступно получение переводов с карт этой платежной системы любых банков, которые уже внедрили такой функционал, онлайн-покупки, платежи в мобильном приложении VTB KZ Online. За рубежом они могут совершать покупки в торговых точках и снимать деньги в банкоматах, поддерживающих прием карт "Мир". Также карту можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для бесконтактных покупок с помощью смартфона Android версии 7.0 и выше, поддерживающего технологию NFC.





ВТБ (Казахстан) обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими зарубежными банками. Ее держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций. Стоимость выпуска пластиковой карты - 2000 тенге, цифровой - бесплатное. Обслуживание карты бесплатное. Комиссия за снятие средств с карт "Мир" ВТБ в банкоматной сети и кассах банка составит 1% от суммы снятия, в других банках за пределами республики - 1,5%. Минимальная комиссия составляет 500 тенге", - уточнили в пресс-службе.





Ранее Bereke Bank сообщил о прекращении валютных операции с российским "Сбербанком".







