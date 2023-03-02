01.03.2023, 12:08 27401
Bereke Bank прекращает валютные операции с российским "Сбербанком"
С 20 февраля 2023 года банком прекращен прием на валютный контроль контрактов, где банком партнера является ПАО "Сбербанк"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Bereke Bank" сообщает о прекращении с 6 марта текущего года приема к исполнению входящих и исходящих платежей и переводов в любой валюте из/в ПАО "Сбербанк", его дочерних организаций и филиалов.
Кроме того, с 20 февраля 2023 года банком прекращен прием на валютный контроль контрактов, где банком партнера является ПАО "Сбербанк".
При этом отмечается, что банк будет продолжать осуществлять входящие и исходящие платежи и переводы, принимать на валютный контроль контракты, по которым банком партнера является другой иной банк Российской Федерации, не находящийся под действием международных экономических санкций.
В случае если партнеры по вашим контрактам обслуживались в ПАО "Сбербанк", вам необходимо заблаговременно провести мероприятия по изменению реквизитов на реквизиты других банков, не находящихся под действием международных экономических санкций. Комиссия за оформление изменений по всем валютным договорам банком взиматься не будет", - проинформировали в пресс-службе Bereke Bank.
Напомним, АО "Bereke Bank" является бывшим дочерним банком российского "Сбербанка".
Летом прошлого года АО "Сбербанк Казахстан", являясь дочерней компанией ПАО "Сбербанк России", был лишен возможности проводить операции в иностранной валюте из-за санкций. У него были закрыты корреспондентские счета в иностранных банках-корреспондентах, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования.
В сентябре 2022 года национальный управляющий холдинг "Байтерек" приобрел казахстанскую "дочку" "Сбербанка". Банк был переименован в АО "Bereke Bank".
новости по теме
02.03.2023, 15:48 5256
Пропускная способность КТК превысила 72 млн тонн нефти в год
В 2022 году КТК отгрузил на морском терминале 58,7 млн тонн нефти, а общий объем нефти, поставленной по нефтепроводу с момента ввода в эксплуатацию, превысил 823 млн тонн
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) нарастил пропускную способность до 72,5 млн тонн нефти в год с территории Казахстана, сообщил на заседании управляющих органов КТК генеральный директор консорциума Николай Горбань.
По его словам, в 2022 году КТК отгрузил на морском терминале 58,7 млн тонн нефти, а общий объем нефти, поставленной по нефтепроводу с момента ввода в эксплуатацию, превысил 823 млн тонн.
Уже введенные в строй объекты на НПС "Тенгиз" и НПС "Астраханская" подготовили консорциум к приему дополнительных объемов сырья от грузоотправителей. Механическая способность трубопроводной системы КТК впервые достигла 72,5 млн тонн по территории Казахстана и 81,5 млн тонн по территории РФ", - сообщил глава КТК.
Горбань также сообщил, что консорциум достиг всех целевых показателей по отсутствию травматизма.
Напомним, 19 февраля из-за сильного шторма на морском терминале КТК была приостановлена отгрузка нефти. Через три дня, после нормализации погодных условий, перевалку нефти удалось восстановить.
02.03.2023, 12:41 9586
Минфин ожидает снижения цен из-за падения доллара
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, какое влияние на цены оказывает снижение курса доллара, передает корреспондент агентства.
В основном когда курс доллара растет, растут цены на импортируемые товары. В этой связи (при снижении курса доллара. - Прим. редакции) мы ожидаем, что на импортируемые товары будет постепенное снижение", - сказал Жамаубаев.
По его словам, ожидается постепенное снижение инфляции.
Думаю, через 2-3 месяца на спад пойдет. И мы уже в уточненном бюджете отразили уровень инфляции в пределах 7,5-9,5%. Мы будем таргетировать данный уровень и в целом ожидаем снижение цен", - заключил министр.
Напомним, по итогам февраля годовая инфляция составила 21,3%. В феврале тенге укрепился на 3,2 до 445,66 тенге за доллар США.
$1 = 442,11 тенге.
02.03.2023, 12:04 12316
Более 80% экспорта казахстанской нефти пришлось на КТК
Фото: t.me/samrukazynaofficial
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 80% экспорта пришлось на нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Казына".
Как рассказали в фонде, по нефтепроводу КТК сырье доходит до порта Новороссийска, а затем перегружается на нефтетанкеры и поставляется по странам. Среди крупных потребителей - Италия, Нидерланды, Франция.
Около 13% экспорта проходит по нефтепроводу Атырау - Самара, а затем поступает в нефтепроводную систему российской "Транснефти". Так сырье доходит, в частности, до балтийского порта Усть-Луга, где перегружается на танкеры и идет далее в Европу", - отметили в пресс-службе.
Также перспективным является маршрут в Азербайджан через Каспийское море, а затем по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до турецкого нефтяного терминала в Средиземном море. Там сырье также перегружают на танкеры и поставляют по миру. В 2022 году на этот маршрут пришлось 3,6% экспорта.
Что касается поставок нефти в Германию по сухопутному маршруту, в фонде отметили, что это новый путь экспорта казахстанской нефти. По итогам 2022 года его общий объем составил 64,3 млн тонн.
Напомним, в марте "КазТрансОйл" планирует осуществить транзит 20 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию.
В конце февраля "КазТрансОйл" сообщила о сдаче 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов российской "Транснефти".
02.03.2023, 10:25 14281
Парламент РК одобрил применение розничного налога Дополнено
Также принят протокол, предусматривающий отсрочку уплаты НДС налогоплательщиками - резидентами свободных (специальных, особых) экономических зон РФ по товарам стран ЕАЭС, импортированным в СЭЗ Российской Федерации
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании одобрили поправки в Налоговый кодекс Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость внесения изменений и дополнений в проект закона.
1. Касательно специального налогового режима по розничному налогу:
- восстановление действие главы Налогового кодекса по розничному налогу;
- предоставление возможности применения режима с 1 января 2023 года;
- расширение перечня видов деятельности (не только сфера общепита, а перечень, определяемый постановлением правительства);
- бессрочность действия режима розничного налога;
- снижение налоговой ставки с 6% до 4%;
- наделение маслихатов правом по снижению ставки розничного налога на 50%, то есть с 4% до 2%;
- установление ставки в размере 8% по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг юридическим лицам;
- для применения указанных дифференцированных ставок налога налогоплательщики должны будут вести раздельный налоговый учет.
- установление критериев для применения этого специального налогового режима: среднесписочная численность работников не более 200 человек, доход за год не выше 600 тысяч МРП.
2. Касательно стрессовых активов банков и микрофинансовых организаций.
Включение частных инвесторов в список покупателей стрессовых активов предусматривает распространение на инвесторов-резидентов налогового режима, предусматривающего уплату налогов по кассовому методу, то есть с положительной разницы между суммой, уплаченной заемщиком, и покупной ценой права требования по займу (микрокредиту) в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2 статьи 233 Налогового кодекса.
Для инвесторов-нерезидентов в настоящее время Налоговым кодексом предусмотрен отдельный порядок налогообложения, который предусматривает применение метода начисления и, соответственно, уплаты налога со всего дохода, включая недополученный доход, что приводит к увеличению расходов нерезидента и снижению инвестиционной привлекательности стрессовых активов.
Для выравнивания условий налогообложения между покупателями стрессовых активов резидентами и нерезидентами внесены поправки в статьи 644 и 645 Налогового кодекса, предусматривающие распространение на покупателей-нерезидентов аналогичного порядка (кассового метода) налогообложения, предусмотренного для покупателей-резидентов, а также для целей налогового администрирования определение сервисных компаний и должников (ИП и ЮЛ) в качестве налоговых агентов.
3. В соответствии с Нормативным постановлением Конституционного суда Республики Казахстан от 22 февраля 2023 года № 3 признаны не соответствующими пункту 2 статьи 13 и статье 14 Конституции Республики Казахстан положения пункта 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) в части слов "при подаче административного иска, искового заявления (заявления) по таким спорам", которые приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод.
Также внесены изменения в подпункт 1) пункта 1 статьи 610, в соответствии с которыми предлагается по государственным пошлинам по имущественным спорам установить верхний предел.
Так, с исков имущественного характера для физических лиц - 1% от суммы иска, но не более 10 000 МРП; для юридических лиц - 3% от суммы иска, но не более 20 000 МРП.
Кроме того, в целях исключения двойного налогообложения в случае осуществления возврата денег по договорам пенсионного аннуитета из страховой организации обратно в Единый накопительный пенсионный фонд.
Также внесен ряд изменений, корреспондирующих нормы статей законопроекта, а также связанных с правилами юридической техники.
Дополнено 02.03.2023, 12.15
Также депутаты сената одобрили закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".
Протокол предусматривает отсрочку уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщиками - резидентами свободных (специальных, особых) экономических зон (далее - СЭЗ) Российской Федерации по товарам стран ЕАЭС, импортированным в СЭЗ Российской Федерации, на 180 календарных дней.
Как говорится в заключении к проекту закона, протокол позволит обеспечить достижение равных условий взимания налога на добавленную стоимость в СЭЗ Российской Федерации в отношении товаров государств - членов ЕАЭС и товаров государств, не являющихся членами ЕАЭС.
Напомним, с 1 января текущего года в стране был отменен специальный налоговый режим розничного налога для некоторых видов деятельности.
02.03.2023, 09:31 16091
В Казахстане ученые вывели новый сорт зерна
Фото: МСХ РК
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. И. Бараева вывели новый сорт зерна "таймас". Сорт успешно прошел государственную проверку, получил патент и теперь будет распространяться в виде приоритетных семян, передает корреспондент агентства.
Таймас" исследовался акмолинскими селекционерами последние 15 лет. В зерновом центре отмечают, что новый сорт устойчив к полеганию, засухе и бурой ржавчине. Именно ржавчинные болезни пшеницы являются одной из главных причин снижения урожайности, особенно в северных регионах страны. По технологическим показателям качества зерна "таймас" относится к сильным пшеницам с содержанием сырой клейковины в 32,3-34,5%, а белка - 15,1-15,7%", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Отмечается, что за годы изучения сорт зарекомендовал себя как высокоурожайный, с максимальным показателем в 38,5 центнера с гектара, и даже в сложном 2018 году, когда был всплеск болезней растений, он на 8 ц/га превзошел другие сорта. "Таймас" отлично подойдет для возделывания в условиях Северного Казахстана, отмечают специалисты.
Таймас" включен в госреестр селекционных достижений Казахстана. В настоящее время ведется подготовка к работам по размножению элитного вида семян.
02.03.2023, 09:26 16756
В Казахстане начался прием документов на льготное микрокредитование молодежи
Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 марта 2023 года начался прием документов для выдачи льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5796 микрокредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 до 35 лет при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО "Аграрная кредитная корпорация", - уточнили в ведомстве.
Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия - от 5 лет (на любые цели) до 7 лет (для проектов в сфере животноводства).
Номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5 % процентов годовых.
Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.
Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).
Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО "Аграрная кредитная корпорация".
Необходимый перечень документов:
документ, удостоверяющий личность;
бизнес-план по проекту;
справка из обслуживающего банка о наличии счета;
справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);
документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;
отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;
документы по залогодателю и залоговому обеспечению.
Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:
- приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);
- приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);
- производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
- организации и (или) развития игорного бизнеса;
- деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;
- выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной иили алкогольной продукции;
- погашения кредиторской задолженности;
- личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.
Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.
Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий.
В настоящее время заявки на получение микрокредитов принимаются в следующих регионах: Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жетысу, Абай, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях и в городе Астане. В остальных регионах прием заявок начнется в ближайшее время.
01.03.2023, 17:17 31486
В марте "КазТрансОйл" планирует осуществить транзит 20 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию
Фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний
Фото: kaztransoil.kz
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - "КазТрансОйл" в марте планирует осуществить транспортировку 20 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, информирует пресс-служа компании.
АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 300 тысяч тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию в I квартале 2023 года, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в феврале АО "КазТрансОйл" обеспечило поставку в Германию первой партии казахстанской нефти в объеме 20 тысяч тонн.
Также в декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан начал принимать нефть для экспорта в Германию.
01.03.2023, 16:19 32836
Казахстан намерен стать одним из крупнейших транспортных хабов
По прогнозам, объем мировых железнодорожных перевозок увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен стать одним из крупнейших транспортных хабов. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи со старшим вице-президентом компании Wabtec Гоханом Байханом, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
По словам премьер-министра, несмотря на экономические шоки, объем мировых железнодорожных перевозок остается относительно стабильным и, согласно прогнозам, увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет. Учитывая это, Казахстан намерен максимально использовать свое выгодное географическое расположение и стать одним из крупнейших транспортных хабов, связывающих транзитные грузопотоки.
В частности, перспективным является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута на фоне динамичного увеличения товарооборота между европейскими и азиатскими странами. Для этого необходимо снимать инфраструктурные ограничения, а также увеличивать парк локомотивов и морских судов.
В ходе встречи глава правительства отметил, что машиностроение является одним из наиболее перспективных секторов экономики республики. За последний год объем производства в отрасли вырос на 35%.
Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста и развития этой сферы, что требует притока новых инвестиций и современных технологий. В этой связи мы приветствуем намерение компании Wabtec расширить свое присутствие в нашей стране", - сказал Алихан Смаилов.
В свою очередь Гохан Байхан сообщил, что компания Wabtec инвестировала средства в расширение производства на заводе по выпуску локомотивов в Астане, что позволит увеличить его мощность практически в два раза.
Кроме того, по его словам, компания продолжает работу по углублению локализации, внедрению "зеленых" инноваций, развитию сервисного обслуживания и наращиванию экспорта в другие страны региона. Wabtec также активно сотрудничает с КТЖ в вопросе цифровизации и оптимизации железнодорожных маршрутов для повышения эффективности транспортной сети Казахстана.
По итогам переговоров Алихан Смаилов отметил, что правительство готово продолжать активное взаимодействие и оказывать необходимую поддержку для реализации новых инвестиционных планов компании.
Wabtec - американская компания, образованная в результате слияния Westinghouse Air Brake Company (WABCO) и MotivePower Industries Corporation в 1999 году. Она производит продукцию для локомотивов, грузовых и пассажирских транспортных средств, а также строит современные локомотивы мощностью до 6 тысяч лошадиных сил.
Читаемое
02.03.2023, 08:10В Казахстане погода в марте будет теплее, чем обычно 02.03.2023, 08:2727521В Актау пройдут антитеррористические учения 02.03.2023, 11:37Жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, выплачено около 312 млн тенге20716Жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, выплачено около 312 млн тенге 02.03.2023, 09:2616846В Казахстане начался прием документов на льготное микрокредитование молодежи 02.03.2023, 09:3116261В Казахстане ученые вывели новый сорт зерна 23.02.2023, 18:21Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области152071Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области 24.02.2023, 17:08150561В Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях 24.02.2023, 13:25143696В столичном аэропорту изменят расписание рейсов в связи с ремонтом ВПП 23.02.2023, 18:08143346В приложении "Яндекс Go" появился экран специальных возможностей 24.02.2023, 08:48139691В Казахстане в 7 областях продолжают действовать ограничения движения на трассах 03.02.2023, 10:12252311В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28243496Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 03.02.2023, 08:07224571В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46221696В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 17.02.2023, 17:17215306Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?