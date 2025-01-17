Бектенов поручил расширить льготную жилищную программу для технических специалистов

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана прошло совещание по вопросам дальнейшего развития жилищного строительства и повышения доступности жилья. Рассмотрен ход работы по исполнению поручений главы государства, озвученных в интервью газете Ana tili, сообщает пресс-служба правительства.





В ходе совещание обсуждены подходы по трансформации "Отбасы банка" в институт развития и активизации работы по привлечению частных средств для дальнейшего развития отрасли, а также предложения по финансированию льготных программ, включая поддержку работников промышленных предприятий и запуск новых продуктов. На сегодня уже начата работа по улучшению жилищных условий семей специалистов рабочих профессий с крупными предприятиями, такими как "Каражанбасмунай", "Шубарколь комир", "Евроазиатская энергетическая корпорация", ССГПО, "ТНК "Казхром", "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод" и другими.





Глава правительства отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов в рамках объявленного Года рабочих профессий. Трансформация банка нацелена на усиление его работы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам по принципу "одного окна" и в целом на развитие экономики страны.





По итогам 2024 года в Казахстане введены рекордные 18,9 млн квадратных метров жилья, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс физического объема отрасли за год составил 113,1%. Ведется работа по исполнению поставленной президентом задачи по достижению показателей в 111 млн квадратных метров к 2029 году.