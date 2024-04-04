03.04.2024, 11:19 22496
Бектенов призвал крупные предприятия поддерживать МСБ
Вокруг крупных компаний необходимо развивать пояс из субъектов малого и среднего бизнеса
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Крупные предприятия должны поддерживать малый и средний бизнес и передавать ему вспомогательные услуги, заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
Он поручил до конца года как минимум удвоить количество заключаемых оффтейк-контрактов крупных предприятий с субъектами малого и среднего бизнеса для стимулирования отечественного производства.
Если раньше эта работа велась на добровольной основе, то сейчас в законодательстве закрепляется задача по созданию пояса МСБ вокруг крупных предприятий и заключения с ними долгосрочных контрактов", - подчеркнул глава правительства.
На сегодняшний день между крупными заказчиками и отечественными производителями в моногородах заключены 20 долгосрочных договоров на сумму 24,5 млрд тенге и 13 оффтейк-контрактов на 47,3 млрд тенге. Также ряд предприятий моногородов заключили с поставщиками соглашения по поставке необходимого объема сырья по выгодным ценам. Однако, по словам Бектенова, этих мер недостаточно.
Вокруг крупных компаний необходимо развивать пояс из субъектов малого и среднего бизнеса. Это должно быть обязанностью крупных компаний. Со стороны правительства им оказывается помощь. В свою очередь они должны взять на себя встречные обязательства", - заявил премьер-министр.
В настоящее время в 14 моногородах действуют более 1,5 тыс. предприятий. Их загруженность составляет от 70% до 100%. В 2023 году объем производства предприятий составил 18,5 трлн тенге или 40% от общереспубликанского показателя.
Напомним, вчера министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров сообщил, что в Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек, которые дают 40% от объема промышленного производства страны.
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03.04.2024, 20:58 8656
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по изменению объемов добычи нефти
Отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 3 апреля, в формате видеоконференции прошло 53-е заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC), сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
На заседании обсуждалось выполнение странами обязательств за январь и февраль 2024 года. Был отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками.
Комитет поддержал намерение Ирака и Казахстана полностью соблюдать обязательства и компенсировать перепроизводство, а также заявление России о добровольном сокращении во втором квартале 2024 года за счет производства, а не экспорта.
Комитет продолжит мониторинг выполнения всех решений ОПЕК+ и оценку рыночных условий с целью необходимого реагирования.
Следующее заседание запланировано на 1 июня 2024 года.
Напомним, в марте сообщалось, что Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами - участницами ОПЕК+.
03.04.2024, 15:34 16466
В Казахстане ликвидируют посредников на рынке электроэнергии
Фото: pixabay.com
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О теплоэнергетике" с сопутствующими ему проектами по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики, а также о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Отдельный закон в области теплоэнергетики в Казахстане разрабатывается впервые, отметили в мажилисе.
Основной законопроект направлен на создание полноценной правовой базы для регулирования всей совокупности отношений в сфере теплоэнергетики и теплоснабжения.
Законопроект предусматривает ликвидацию энергосберегающих организаций.
Как пояснили в мажилисе, в настоящее время на рынке действуют два типа энергосберегающих организаций: регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые организации оказывают услуги жителям, юридическим лицам и бюджетным организациям. Их операционные расходы учитываются государством, а средняя цена тарифа на поставку фиксируется на уровне 1 тенге за 1 кВт-час. А нерегулируемые организации устанавливают свои тарифы.
По оценкам, каждый посредник получает чистую прибыль не менее 1 млрд тенге в год. Годовой чистый доход более 120 нерегулируемых энергосберегающих организаций составляет не менее 150 млрд тенге. Однако они ни перед кем не отчитываются и зарабатывают только на посреднических услугах. Например, в некоторых регионах чистая прибыль в тарифах посредников достигала 25 тенге за 1 кВтч. Тариф же на крупнейшей в Казахстане Экибастузской 1-й электростанции - 8 тенге. Посредники зарабатывают как минимум в три раза больше, ничего не производя", - рассказали в пресс-службе палаты парламента.
Необходимость в создании ценовой конкуренции на данном рынке отпала, так как введен механизм единого закупщика электроэнергии. Депутаты одобрили норму о ликвидации посредников. Правительству после вступления в силу рассматриваемого законопроекта необходимо разработать нормативно-правовые акты по ее реализации.
Кроме того, объекты энергетики обяжут иметь паспорт готовности сетей.
Паспорт готовности – документ, подтверждающий готовность теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов к работе в осенне-зимний период. Он выдается ежегодно по итогам комиссионной проверки. Паспорт готовности выдается без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным законодательством о теплоэнергетике", - пояснили в мажилисе.
В случае несоответствия объема и содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований, установленных законодательством о теплоэнергетике, в выдаче паспорта отказывается.
Нарушение сроков получения паспорта готовности предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере от 150 до 1500 МРП.
Вместе с тем, проектом закона предусмотрено разделение функции по контролю над теплоснабжением между центральными и местными госорганами.
Закрепляются компетенция правительства, уполномоченного органа, государственных и местных исполнительных и представительных органов в области теплоэнергетики, а также права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.
Уполномоченный орган будет контролировать соблюдение требований нормативных правовых актов в области теплоэнергетики её субъектами, эксплуатирующими тепловые сети систем централизованного теплоснабжения общего пользования и теплоэлектроцентрали. А местные исполнительные органы – соблюдение требований нормативных правовых актов субъектами теплоэнергетики, эксплуатирующими котельные, тепловые сети в локальных системах централизованного теплоснабжения, и потребителями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки.
Кроме того, в рамках законопроекта предлагается пересмотреть функции управления по направлению теплоснабжения. Функции контроля тепловых сетей (в пределах государственных систем централизованного теплоснабжения) передаются от местных исполнительных органов Комитету атомного и энергетического надзора и контроля.
То есть краткосрочную подготовку теплоснабжающих компаний страны правительство будет обеспечивать не по отчетам местных акиматов, как сейчас, а контролируя работу всего одного ответственного комитета.
Еще одним нововведением станет проверка на энергоэффективность новых зданий.
Законодательство в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности предусматривает обязательное использование энергосберегающего оборудования и материалов в проектах строительства объектов, потребляющих энергетические и водные ресурсы. Приемка же новых объектов, не оснащенных соответствующими приборами и оборудованием, ограничивается. Предлагаемый постпроектный анализ направлен на выявление соответствий и/или несоответствий требованиям классу энергоэффективности для вновь построенных зданий, строений и сооружений. Он будет проводиться в течение 18 месяцев после их ввода в эксплуатацию", - пояснили в палате парламента.
В случае выявления по итогам постпроектного анализа несоответствия требованиям классу энергоэффективности зданий, строений и сооружений заказчику и застройщику направляется заключение для их устранения в течение срока, определенного гражданским законодательством.
03.04.2024, 14:14 18551
Семьдесят наименований товаров на $348,2 млн готов экспортировать Казахстан в Армению
В Казахстане работают более 380 компаний с армянским капиталом и 72 совместные компании в различных секторах экономики
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На X заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Казахстана и Армении заместители премьер-министров Серик Жумангарин и Мгер Григорян обсудили широкий спектр вопросов по развитию взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В рамках расширения сотрудничества между странами казахстанской стороной сформирован и направлен на рассмотрение перечень из 70 обработанных экспортных товаров в сферах металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности на сумму $348,2 млн. На заседании МПК Жумангарин предложил создать кооперационные проекты в рамках МЦПС "Хоргос".
Приглашаем армянские компании к активному участию в деятельности МЦПС "Хоргос", который открывает возможность выхода на рынок Китая. В Казахстане сформирован благоприятный инвестиционный климат, созданы необходимые инструменты для поощрения иностранных инвестиций. Проекты сопровождаются на всех этапах", - отметил вице-премьер.
Стороны также обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, перспективы сотрудничества по культурному и гуманитарному направлениям.
Товарооборот между Казахстаном и Арменией по итогам 2023 года вырос на 23%: с $43,1 до $53,1 млн. Экспорт увеличился на 18,9% (с $28 млн до $33,4 млн), импорт - на 31% (с $15 до $19,7 млн). В настоящее время в Казахстане работают более 380 компаний с армянским капиталом и 72 совместные компании в различных секторах экономики", - проинформировали в пресс-службе кабмина.
03.04.2024, 11:04 23466
В Казахстане производство сахара сократилось за год в четыре раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство тростникового, или свекловичного сахара-сырца, или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%, сообщает energyprom.kz.
В январе отечественные сахарные заводы произвели 6 тыс. тонн сахара - сразу в 5,4 раза меньше, чем за январь 2023 года. Импорт за тот же период сократился лишь на 23,3%, что увеличило его долю с 49,2% до 80,2%. Экспорт и реэкспорт в январе 2024 года составили 10,5 тыс. тонн, а реализация на внутреннем рынке за год уменьшилась в 3,2 раза, составив 19,8 тыс. тонн.
Средняя розничная цена килограмма сахара-песка при этом снизилась с 458 тенге в феврале 2023 года до 391 тенге в феврале 2024 года. Впрочем, она все еще значительно выше, чем в феврале 2022 года, когда сахар-песок в среднем по РК стоил 296 тенге за килограмм.
По итогам марта текущего года цены на сахар-песок выросли сразу на 3,2% за месяц, что является самым высоким показателем с июля 2022 года. Для сравнения: в феврале сахар-песок подешевел на 1,5%, в марте прошлого года - на 2,2%, а в марте 2022 года наблюдался рост сразу на 34,3%.
За год сахар-песок подешевел на 10,1%. Для сравнения: годом ранее цены на сахар-песок показали рост на 11,8%.
По сравнению с мартом прошлого года сахар-песок подешевел во всех регионах РК. Заметнее всего цены снизились в Актюбинской области: минус 15,2%. Следом идут Абайская и Карагандинская области: минус 14,9% и минус 14% соответственно.
Меньше всего сахар подешевел в Улытауской (минус 3,1%), Северо-Казахстанской (минус 5,3%) и Алматинской (минус 6,5%) областях.
02.04.2024, 16:44 43716
Юсуф Альджавдер назначен председателем правления столичного аэропорта
Ранее занимавший этот пост Ергазы Жолдасов освобожден от должности
Фото: Пресс-служба аэропорта Астаны
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" по согласованию с аппаратом правительства РК назначен Юсуф Рашед Мохаммед Альджавдер, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани Астаны, Юсуф Альджавдер имеет опыт работы более 25 лет в авиационной отрасли. Работал на различных должностях, в том числе на руководящих постах в авиакомпаниях Emirates, British Airways, в международных аэропортах Дубая и Абу-Даби.
Ранее занимавший этот пост Ергазы Жолдасов освобожден от должности.
В ноябре 2023 года аэропорт города Астаны передан в доверительное управление компании Terminals Holding (ОАЭ). С 1 мая 2024 года инвестор за счет частных инвестиций планирует приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20 лет", - проинформировали в пресс-службе.
02.04.2024, 14:52 47356
Казахстан и Туркменистан обсудили сотрудничество в газовой отрасли
В Ашхабаде состоялась встреча руководителей QazaqGaz и Türkmengaz
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Ашхабад. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ашхабаде председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Аманов и председатель государственного концерна Türkmengaz Максат Бабаев обсудили планы по усилению плодотворного сотрудничества двух стран в газовой отрасли, сообщили в пресс-службе QazaqGaz.
Стороны отметили обоюдную заинтересованность в совместном освоении добычных активов, реализации газопроводных проектов на территории двух стран и поставках газа на взаимовыгодной основе.
По итогам встреч стороны выразили готовность к сотрудничеству по расширению стратегического взаимодействия в газовой отрасли.
Ранее сообщалось, что в случае дефицита электроэнергии Казахстан готов рассмотреть возможность ее поставок из Туркменистана.
02.04.2024, 14:12 48656
Моногорода дают 40% от объема промышленного производства страны - Байбазаров
В Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек. По итогам 2023 года объем промышленного производства в моногородах составил 40% от объема промышленного производства страны, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.
На сегодняшний день в моногородах функционируют 23 градообразующих предприятия нефтегазового, угольного, бокситового, железорудного направлений и др. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составил 4,2 трлн тенге и увеличился на 6,1% в сравнении с 2022 годом. Наибольшее увеличение показателей наблюдаются у городов Жанаозена - почти в 3 раза и Аксу - на 1,7", - отметил Байбазаров.
Количество действующих субъектов МСП в моногородах тоже увеличилось с 92,3 тыс. до 100,2 тыс.
В то же время в моногородах достаточно высокий уровень безработицы - 4,3% и изношенная инфраструктура.
В среднем износ водопроводных сетей составляет 55,8%, канализационных сетей - 66,5%, тепловых сетей - 54,4%. Также имеется потребность в строительстве и ремонте социальных объектов и транспортной инфраструктуры", - сообщил Байбазаров.
Он напомнил, что в прошлом году утверждены комплексные планы развития городов Алтая, Балхаша, Житикара, Лисаковска, Риддера и Степногорска на 2023-2027 годы.
Реализация этих комплексных планов предусматривает 326 мероприятий на сумму 456,6 млрд тенге. По итогам 2023 года исполнено 37 мероприятий, начата реализация по 131", - уточнил министр.
Ежегодно на развитие инфраструктуры моногородов выделяются средства. С 2019 по 2023 годы выделено 348,4 млрд тенге, из которых 184 млрд тенге - из республиканского бюджета. В 2024 году на эти цели запланировано 62,8 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета - 31,2 млрд тенге.
В рамках господдержки предпринимателей с 2019- по2023 годы АО "НУХ "Байтерек" профинансированы 29 крупных проектов на общую сумму 260,7 млрд тенге. Данные средства направлены на строительство солнечной электростанции и Тургусунской ГЭС в Балхаше, ферросплавного завода в Экибастузе, сети тепличных хозяйств в Кентау и др.", - сообщил глава МНЭ.
Он также отметил важную роль градообразующих предприятий, инвестирующих в развитие моногородов, таких как "Тенгизшевройл", "Казцинк" и "Казахмыс".
В качестве образцового примера диверсификации министр привел город Сарань, где общий объем привлеченных инвестиций составил более 410 млрд тенге.
Открыты новые производства по выпуску транспортных средств, автомобильных шин, полиэтиленовых труб, бытовой техники и другие. Налоговые отчисления в бюджет города с 2021 года выросли в 4,5 раза. Активно ведутся работы по восстановлению многоэтажных домов, созданы более 2000 рабочих мест и т.д.", - отметил Байбазаров.
Он предложил продолжить работу по созданию индустриальных зон. Сейчас такая работа ведется в моногородах Хромтау, Сатпаеве, Балхаше и Кульсары.
В будущем министерство планирует проработать вопросы по ежегодному увеличению финансирования инженерной инфраструктуры, программ поддержки МСБ в моногородах, масштабированию системы заключения оффтейк-контрактов, переработке техногенно-минеральных образований, а также созданию малых промышленных зон в пустующих объектах моногородов, реализации "якорных" проектов и осуществлению геологоразведочных работ вокруг моногородов.
Ранее глава Минпрома Канат Шарлапаев сообщил, что в окрестностях моногородов с 2020 по 2022 годы обнаружили ресурсы полезных ископаемых на 1,1 трлн тенге.
02.04.2024, 13:25 44526
Назначен новый директор Атырауского НПЗ
Абзал Досжанов работал на НПЗ с 2006 года
Фото: telegram/petrocouncil.kz
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Атырау. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральным директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода назначен Абзал Досжанов, сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.
Досжанов - уроженец Атырау. На Атырауском НПЗ работает с 2006 года.
В разные годы был начальником смены гидрогенизационных процессов, главным специалистом по технологии группы сопровождения проекта модернизации предприятия.
С 2010 года работал в компании KMG International, где был менеджером по улучшению процессов завода "Петромидия", главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol Rafinare.
С 2023 по 2024 года занимал должность начальника управления нефтепереработки департамента переработки нефти и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз".
Напомним, ранее на заводе возник конфликт между экс-гендиректором и его заместителями, которые обвиняли друга друга в срыве поставок мазута и хищениях. В итоге руководство завода было уволено. В отношении бывшего главного директора предприятия Галымжана Жусанбаева и его заместителя - главного инженера Адилета Шошанбаcова начато досудебное расследование.
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