Моногорода дают 40% от объема промышленного производства страны - Байбазаров
В Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане насчитывается 20 моногородов с населением 1,4 млн человек. По итогам 2023 года объем промышленного производства в моногородах составил 40% от объема промышленного производства страны, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.
На сегодняшний день в моногородах функционируют 23 градообразующих предприятия нефтегазового, угольного, бокситового, железорудного направлений и др. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составил 4,2 трлн тенге и увеличился на 6,1% в сравнении с 2022 годом. Наибольшее увеличение показателей наблюдаются у городов Жанаозена - почти в 3 раза и Аксу - на 1,7", - отметил Байбазаров.
Количество действующих субъектов МСП в моногородах тоже увеличилось с 92,3 тыс. до 100,2 тыс.
В то же время в моногородах достаточно высокий уровень безработицы - 4,3% и изношенная инфраструктура.
В среднем износ водопроводных сетей составляет 55,8%, канализационных сетей - 66,5%, тепловых сетей - 54,4%. Также имеется потребность в строительстве и ремонте социальных объектов и транспортной инфраструктуры", - сообщил Байбазаров.
Он напомнил, что в прошлом году утверждены комплексные планы развития городов Алтая, Балхаша, Житикара, Лисаковска, Риддера и Степногорска на 2023-2027 годы.
Реализация этих комплексных планов предусматривает 326 мероприятий на сумму 456,6 млрд тенге. По итогам 2023 года исполнено 37 мероприятий, начата реализация по 131", - уточнил министр.
Ежегодно на развитие инфраструктуры моногородов выделяются средства. С 2019 по 2023 годы выделено 348,4 млрд тенге, из которых 184 млрд тенге - из республиканского бюджета. В 2024 году на эти цели запланировано 62,8 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета - 31,2 млрд тенге.
В рамках господдержки предпринимателей с 2019- по2023 годы АО "НУХ "Байтерек" профинансированы 29 крупных проектов на общую сумму 260,7 млрд тенге. Данные средства направлены на строительство солнечной электростанции и Тургусунской ГЭС в Балхаше, ферросплавного завода в Экибастузе, сети тепличных хозяйств в Кентау и др.", - сообщил глава МНЭ.
Он также отметил важную роль градообразующих предприятий, инвестирующих в развитие моногородов, таких как "Тенгизшевройл", "Казцинк" и "Казахмыс".
В качестве образцового примера диверсификации министр привел город Сарань, где общий объем привлеченных инвестиций составил более 410 млрд тенге.
Открыты новые производства по выпуску транспортных средств, автомобильных шин, полиэтиленовых труб, бытовой техники и другие. Налоговые отчисления в бюджет города с 2021 года выросли в 4,5 раза. Активно ведутся работы по восстановлению многоэтажных домов, созданы более 2000 рабочих мест и т.д.", - отметил Байбазаров.
Он предложил продолжить работу по созданию индустриальных зон. Сейчас такая работа ведется в моногородах Хромтау, Сатпаеве, Балхаше и Кульсары.
В будущем министерство планирует проработать вопросы по ежегодному увеличению финансирования инженерной инфраструктуры, программ поддержки МСБ в моногородах, масштабированию системы заключения оффтейк-контрактов, переработке техногенно-минеральных образований, а также созданию малых промышленных зон в пустующих объектах моногородов, реализации "якорных" проектов и осуществлению геологоразведочных работ вокруг моногородов.
Ранее глава Минпрома Канат Шарлапаев сообщил, что в окрестностях моногородов с 2020 по 2022 годы обнаружили ресурсы полезных ископаемых на 1,1 трлн тенге.