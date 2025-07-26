Благодаря транзиту в Китай экспорт казахстанского газа вырос на 6% с начала года

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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За последний месяц курс тенге ослаб на 4,9 процента. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов опубликовал - За последний месяц курс тенге ослаб на 4,9 процента. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов опубликовал пост , в котором объяснил давление на курс тенге, передает корреспондент агентства.





По данным Нацбанка, объем фискальных вливаний в экономику растет, объем денежной массы за год вырос на 18%. ВВП и производство товаров не успевает за ростом денежных агрегатов.





Если объем вливаний в экономику растет быстрее, чем внутреннее производство - это приводит к росту импорта. В этом году предусмотрены значительные расходы, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты. В результате заключаются крупные контракты и для освоения средств производятся закупки импортного оборудования, техники, комплектующих. Это формирует повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс тенге", - написал глава НБРК.





По его словам, "со временем отечественное производство товаров догонит денежную массу, но для этого, естественно, нужно время. Поэтому в моменте экономике приходится прибегать к импорту".





Как отметил Тимур Сулейменов, факторы, влияющие на курс тенге, условно делят на три основные категории:





1. фундаментальные: мировые цены на нефть и другие экспортные товары, динамика валют основных торговых партнеров, глобальная конъюнктура и другие макроэкономические показатели;





2. рыночные: спрос и предложение на валюту со стороны бизнеса, населения и государства, импортные закупки, сезонные колебания (например, туристическая активность, выплаты дивидендов);





3. спекулятивные: операции участников рынка, которые обусловлены не реальными потребностями в валюте, а извлечением выгоды из краткосрочных колебаний курса. Подобные факторы могут значительно усиливать волатильность обменного курса без фундаментальной основы.





На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценен. Спекулятивной активности мы не наблюдаем - ситуация стабильная и контролируемая", - считают в Нацбанке.





Сулейменов подчеркнул, что основное давление на курс сегодня формируют именно рыночные факторы: активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, а также сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос.





Кто-то говорит, что нам нужно делать интервенции, стабилизировать курс. В этом есть правда, если курс волатилен и нестабилен под воздействием спекулятивных факторов. Если же курс движется вверх или вниз под воздействием рыночных или фундаментальных факторов, интервенции не помогут, а только навредят. Важно понимать, что неоправданные интервенции могут сыграть на руку именно спекулянтам, а не экономике в целом. Мы должны с умом распоряжаться национальными резервами", - пояснил глава НБРК.





Напомним, в конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.





3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.





6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.





21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.