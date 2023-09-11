07.09.2023, 12:33 45696
Более 1000 тонн казахстанской пшеницы отправлено в китайский Сиань
Организатором нового маршрутного контейнерного поезда является совместное предприятие АО "Кедентранссервис"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайский город Сиань отправлено 1300 тонн казахстанской пшеницы, сообщает пресс-служба АО "НК "Казахстан темир жолы".
Организатором нового маршрутного контейнерного поезда является совместное предприятие АО "Кедентранссервис" и международного сухого порта города Сианя - ООО "Китайско-казахстанская торгово-логистическая компания", - отметили в КТЖ.
Подчеркивается, что активное участие ООО "Китайско-казахстанская торгово-логистическая компания" с запуском первого контейнерного поезда с зерном придаст дополнительный импульс расширению сотрудничества в аграрном и торгово-транспортном секторах двух стран и в перспективе позволит использовать мощности возводимого совместным предприятием грузового терминала в Сиане.
Предприятие также планирует расширить географию отправок за счет других регионов Казахстана и осуществлять обратную загрузку поездов востребованным импортом из КНР, расширяя номенклатуру перевозимых грузов.
Напомним, перевозка зерна ж/д транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза.
Ранее Казахстан отправил в китайскую провинцию Шаньдун контейнеры с зерном.
новости по теме
09.09.2023, 19:46 24141
Основной акцент на Китае: Казахстан активизирует торговое сотрудничество в восточном направлении
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Серик Жумангарин обсудил с руководителями госорганов и нацкомпаний ход работы и предпринимаемые шаги для интенсификации сотрудничества со странами, открывающими новые рынки сбыта казахстанской продукции и возможности создания современных производств в Казахстане Китаем, Ираном и Афганистаном, сообщает пресс-служба главы правительства.
Основной акцент на сотрудничестве с Китаем. Недавняя поездка вице-премьера в Поднебесную открывает широкие перспективы по созданию в Казахстане высокотехнологичных производств. Руководители компаний, крупнейших мировых лидеров в сферах обработки металлов, электронной коммерции, строительства, производстве новых материалов и технологий, АПК, проявили открытую заинтересованность в усилении сотрудничества.
Задача, поставленная главой государства в новом послании - ускоренное развитие обрабатывающего сектора и создание кластеров высокого передела - может быть успешно достигнута благодаря эффективному партнерству и внедрению лучших практик.
Китай - наш ближайший восточный сосед и один из самых привлекательных и доступных рынков сбыта нашей продукции. Во время поездки мы провели встречи с семью крупными компаниями, за круглым столом в Шэньчжэне познакомились с представителями ассоциаций по производству семян, фосфорных удобрений, пестицидов, транспортными, логистическими, сертификационными компаниями, и все они выражали готовность сотрудничать и обмениваться опытом, технологиями, научными разработками. Теперь с нашей стороны нужно отработать алгоритм взаимодействия по каждой компании: от направления сотрудничества до локализации проекта в Казахстане. Поручаю создать рабочую группу из числа представителей Qaztrade, Kazakh Invest и НПП "Атамекен" для отработки алгоритма и создать дорожную карту проектов со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", - заявил Серик Жумангарин.
Также на совещании обсудили План мероприятий по доведению товарооборота между Казахстаном и Ираном до 3 млрд долларов. Проект документа содержит 30 мероприятий, сосредоточенных на развитии инфраструктурных проектов в сфере АПК, транспорта и логистики, нефти и газа. Он находится на рассмотрении у иранской стороны. Документ особенно актуален в свете ожидаемого подписания Соглашения о зоне Свободной торговли между ЕАЭС и Ираном до конца 2023 года.
Помимо этого, обсудили механизмы взаиморасчетов с Афганистаном для реализации соглашений, подписанных в ходе казахстанско-афганского бизнес-форума.
Ранее Казахстан и Китай согласовали объем железнодорожных грузоперевозок на 2024 год.
В Китае в рамках VI Дуньхуанского международного культурного ЭКСПО "Шелковый путь" состоялся II Диалог дружественных организаций древних цивилизаций.
09.09.2023, 16:22 29281
В правительстве обсудили меры по стабилизации цен на основные продукты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры, принимаемые для стабилизации цен на основные продукты питания в период активной уборочной кампании, рассмотрели на еженедельном совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдар Абилдабеков рассказал о работе ведомства по анализу цепочек ценообразования на СЗПТ от производителя до торговых полок через электронные счета-фактуры (ЭСФ).
С начала года проведен анализ 814 цепочек, по 146 фактам установлены риски превышения торговой надбавки. В некоторых регионах зафиксирован аномальный рост цен на яйца первой категории. Мы провели детальный анализ ЭСФ по 5 производителям, установлены риски нарушения торговой надбавки у оптовика ТОО "Воробьев А.А.", который приобретал яйца у птицефабрики и другого оптовика, а далее продавал их физическим и юридическим лицам с торговой надбавкой от 35% до 131%. Другой оптовик ТОО "DOSAUTO KZ" приобретал яйца у производителя ТОО "Адель Кус" и реализовывал их физическим лицам с торговой надбавкой 71%", - сообщил глава комитета.
Отдельно рассмотрели ценовую ситуацию по рису. При общей динамике снижения цен на СЗПТ за истекшую неделю на 0,1% стоимость риса выросла на 1,1%. По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, в настоящее время, несмотря на проведенную в июне этого года ярмарку по рису в Кызылорде, всего 4 региона (Акмолинская, Костанайская и Туркестанская области и Шымкент) законтрактовали запасы этой крупы в полном объеме от потребностей своего населения на три месяца. В аутсайдерах - ВКО (9% от потребности), ЗКО - 22%, Актюбинская область - 36%.
Также на совещании обсудили ситуацию по учету частных овощехранилищ по стране, что позволит качественно улучшить статистику и анализ ситуации с обеспечением страны овощами.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил провести работу по постановке на учет всех объектов хранения овощей, регионам - усилить работу по формированию необходимых запасов основных продуктов питания для обеспечения стабильных цен.
Напомним, Казахстан занял 104-е место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошел в число мировых антилидеров по этому показателю. Всего сравнение проводили по данным из 110 государств. Судя по расчетам аналитиков международной компании по исследованию рынков Euromonitor International и сервиса Picodi.com, почти половину (49,4%) потребительских расходов казахстанцев составляет покупка еды.
09.09.2023, 13:03 32586
Ряд мер поддержки обещают власти аграриям Казахстана на фоне неутешительного прогноза погоды
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел заседание оперативного штаба по уборочной кампании, сообщает пресс-служба ведомства.
Самые злободневные вопросы фермеров в разгар уборочной страды - доступное дизтопливо для сушки зерна; пролонгация кредитов фермеров, пострадавших от погоды; покрытие долгов по субсидиям.
В основных зерносеющих регионах Казахстана - Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях последние две недели не прекращаются осадки. По прогнозу РГП "Казгидромет", дожди продлятся вплоть до 17 сентября, ожидаются заморозки, из-за чего в северных областях высок риск ухудшения качества нового зерна, его прорастания и высокой влажности.
Сейчас наша главная задача - минимизировать последствия непогоды, оказать всю необходимую поддержку аграриям и обеспечить качественный семенной фонд на следующий год", - подчеркнул Айдарбек Сапаров.
Первая мера - хлебоприемные предприятия и карантинные службы при приемке зерна перейдут на круглосуточный режим работы. Также с КТЖ будет проработан вопрос по своевременной поставке зерновозов.
Вторая мера - выделить дополнительный объем дизтоплива для сушки зерна.
Третья мера - финансовые институты и Продкорпорация детально проработают вопросы пролонгации кредитов и лизингов аграриям.
Четвертая мера - ускорить вопрос покрытия долгов по субсидиям. Дополнительная потребность - 171 млрд тенге.
Пятая мера - сформировать качественный семенной фонд для фермеров на следующий год.
По оперативным данным на 8 сентября, в Казахстане убрано 4,8 млн га зерновых, что составляет 28% от уборочной площади. При средней урожайности 10 ц/га намолочено 4,8 млн тонн зерна.
Ранее с фермерами Костанайской области, где во время уборочной кампании не прекращаются осадки, встретились представители Министерства сельского хозяйства, Продкорпорации и холдинга "Байтерек".
09.09.2023, 09:22 35866
Смаилов отметил необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей на Кашагане
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителями компаний - акционеров Кашаганского консорциума с участием управляющего директора North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазара, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности консорциума, реализации новых инвестиционных проектов и соблюдения норм экологического законодательства республики.
Глава правительства подчеркнул важную роль Кашагана в обеспечении РК нефтегазовыми ресурсами. Причем это касается не только добычи, но и комплексной переработки углеводородного сырья. В этой связи в свете поручений главы государства, озвученных в недавнем послании народу, отмечена необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей.
Кроме того, по словам премьер-министра, ключевыми для консорциума должны быть вопросы выхода на полномасштабное освоение месторождения с учетом обеспечения экологической безопасности.
По итогам встречи стороны обозначили готовность решать все возникающие в ходе реализации инвестпроектов вопросы в конструктивном ключе с соблюдением установленных законодательством РК прав и обязательств.
6 сентября премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на торжественном мероприятии в честь 30-летия начала освоения казахстанского шельфа Каспийского моря с участием ветеранов нефтегазовой отрасли республики.
08.09.2023, 17:28 47876
Немецкая компания намерена инвестировать $500 млн в создание мультимодального хаба в аэропорту Актобе
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Талгата Ластаева с руководством немецкой компании The Hansa Consortium.
Представители немецкой компании проинформировали о намерении инвестировать $500 млн для участия в реализации крупного инвестиционного проекта по строительству и управлению новым аэропортом города Актобе. В качестве инвестиционного предложения, компания предлагает на базе аэропорта Актобе создать региональный мультимодальный хаб, авиационный технический центр, значительно увеличить объем пассажиро- и грузопотоков, открыть новые рабочие места", - сообщили в КГА.
По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по данному проекту.
Компания The Hansa Consortium специализируется на работах по развитию авиационных терминалов и сооружений, авиационной инфраструктуры, проектах строительства топливных комплексов, участвовала в проектах модернизации авиационных терминалов и сооружений таких международных аэропортов, как Шереметьево (Россия), Кербала (Ирак), Кветта (Пакистан), проекты строительства топливных комплексов в ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппинах.
Ранее сообщалось о строительстве нового Международного пассажирского терминала аэропорта Алматы.
08.09.2023, 13:31 52671
Сотрудничество в нефтегазохимическом производстве обсудил Токаев с главой китайской SINOPEC
Взаимодействие отечественных компаний с SINOPEC будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и КНР
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент китайской SINOPEC Юй Баоцай сегодня проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева об итогах деятельности корпорации в Казахстане и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества в области геологоразведочных работ и производства нефтегазохимической продукции.
Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие отечественных компаний с SINOPEC будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и КНР.
Наряду с этим Токаев указал на важность внедрения водосберегающих технологий при реализации совместных проектов в энергетической и химической отраслях.
Для справки:
China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC) - китайская интегрированная энергетическая и химическая корпорация. Вторая по объемам добычи нефтегазовая компания страны после PetroChina. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 45-е место (4-е по размеру выручки, 79-е по чистой прибыли, 146-е по активам и 174-е по рыночной капитализации).
Напомним, на встрече с премьер-министром РК Юй Баоцай выступил с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли. Корпорация также рассматривает возможность участия в перспективных проектах в Казахстане.
Ранее сообщалось, что Казахстан предложил Huawei выступить партнером в проекте по созданию электронной цифровой платформы для бизнеса.
08.09.2023, 12:02 54916
Казахстан и Китай согласовали объем железнодорожных грузоперевозок на 2024 год
На совещании также подведены итоги грузовых и контейнерных перевозок между Китаем и Казахстаном за 8 месяцев 2023 года
Рассказать друзьям
Шымкент. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте подписан протокол 32-го очередного совещания смешанных комиссий пограничных железных дорог РК и КНР, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
На совещании подведены итоги грузовых и контейнерных перевозок между Китаем и Казахстаном за 8 месяцев 2023 года и достигнута договоренность о безусловном выполнении объемов перевозок до конца года на уровне 26,8 млн тонн груза с ростом на 3,6 млн тонн к уровню 2022 года. Экспорт вырастет на 25%, до 16,2 млн тонн, импорт - на 6%, до 10,6 млн тонн", - говорится в сообщении.
Представители железнодорожных администраций РК и КНР также согласовали объем перевозок на 2024 год в размере 27,8 млн тонн грузов, что на 1 млн тонн больше показателя 2023 года.
С января 2024 года китайская сторона в два раза увеличит прием зерновых грузов в зерновозах, крытых вагонах и в контейнерах по станции Алашанькоу. По просьбе казахстанской стороны КНР впервые начнет прием зерновых грузов в зерновозах и крытых вагонах по станции Хоргос. Также, учитывая пожелания казахстанских экспортеров, увеличится прием таких грузов, как растительные масла, металлические руды (окатыши, концентраты), нефтяной кокс", - сообщается в информации.
Стороны также обсудили ход исполнения мероприятий по расширению пропускных способностей приграничных станций и участков Достык - Мойынты, Алашанькоу - Дзинхэ, строительству и модернизации терминалов.
В ходе встречи все вопросы были решены, что даст возможность увеличить грузопоток на приграничных станциях.
Напомним, перевозка зерна ж/д транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза. Ранее Казахстан отправил контейнеры с зерном в китайскую провинцию Шаньдун. Также более 1000 тонн казахстанской пшеницы отправлено в китайский Сиань.
08.09.2023, 10:44 56456
Казахстанских нефтяников пригласят на стажировку в Sinopec
Sinopec рассматривает возможность участия в перспективных проектах в Казахстане
Фото: pixabay
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент компании Sinopec Юй Баоцай выступил с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Кроме того, Sinopec рассматривает возможность участия в перспективных проектах в Казахстане.
Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что при непосредственном участии Sinopec в республике завершен ряд значимых проектов, в том числе модернизация Атырауского НПЗ.
Он также напомнил, что в недавнем послании народу президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость сформировать прочный промышленный каркас страны. В частности, поставлена задача по ускоренному развитию нефтегазохимических производств.
В этой связи "якорный" проект "Полиэтилен" является важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли, а его реализация окажет мультипликативный эффект на экономику страны. Учитывая, что Sinopec является одним из мировых лидеров в области нефтегазохимии, вопрос вхождения компании в проект в качестве равноправного партнера имеет стратегическое значение", - заявил Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что Казахстан предложил Huawei выступить партнером в проекте по созданию электронной цифровой платформы для бизнеса.
Читаемое
10.09.2023, 09:01Президент поздравил казахстанцев с Днем семьи 10.09.2023, 15:5412446Казахстанцев нет среди погибших в результате землетрясения в Марокко - МИД 10.09.2023, 16:1311646Дети спят на полу: в детском саду Актау прокомментировали резонансные фото 10.09.2023, 08:559221Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек 10.09.2023, 10:368001Нацсовет спасения родины в Нигере обвинил Францию в развертывании сил для интервенции 06.09.2023, 20:30163506В Минтуризма рассказали, какие казахские блюда пользуются спросом среди туристов 06.09.2023, 16:06161576Водители автобусов работали по 90 часов в неделю в Астане 06.09.2023, 09:23152781В Казахстане растет количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 05.09.2023, 18:27122691Эксперты СНГ согласовали проект договора об учреждении международной организации по русскому языку 07.09.2023, 14:47116171Жезказганская ТЭЦ не готова к зиме - депутат 18.08.2023, 11:21483051С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий 21.08.2023, 15:01470581Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 17.08.2023, 16:55459331В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 24.08.2023, 17:31440611Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 16.08.2023, 21:17421371Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?