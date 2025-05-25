24.05.2025, 20:15 43101
Более 10 млн га сельхозугодий засеяно в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проходит активная посевная кампания. Засеяно более 10,2 млн га сельхозугодий, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Предварительно были проведены агротехнические мероприятия: закрытие влаги на площади 17,1 млн га, предпосевная обработка на 8,2 млн га, весенняя вспашка на 1,9 млн га", - сообщили в МСХ.
На сегодняшний день засеяно более 10 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе:
- в Акмолинской области - 2328,6 тыс. га;
- в Алматинской - 265,6 тыс. га;
- в Актюбинской - 319,2 тыс. га;
- в ВКО - 414,9 тыс. га;
- в Жамбылской - 327,7 тыс. га;
- в ЗКО - 297,5 тыс. га;
- в Карагандинской - 678 тыс. га;
- в Костанайской - 1325,4 тыс. га;
- в Павлодарской - 828,7 тыс. га;
- в СКО - 1822,5 тыс. га;
- в Туркестанской - 516,6 тыс. га;
- в области Жетісу - 366,2 тыс. га;
- в области Абай - 589,8 тыс. га и т.д.
Зерновыми засеяно 6,7 млн га, кормовыми - 621,2 тыс га, овощными культурами - 110,4 тыс га, картофелем - 90,5 тыс га, бахчевыми - 82,2 тыс га, масличными - 2 173,9 млн га, хлопчатником - 141,2 тыс га, сахарной свеклой - 17,7 тыс га, рисом - 74,4 тыс га", - говорится в сообщении.
Аграрии заключили договоры на поставку более 1 млн тонн минеральных удобрений, отгружено 932,6 тыс. тонн.
Потребность в семенах на текущий год составляет 2,3 млн тонн. Засыпано 100%.
Из выделенных 401 тыс. тонн дизельного топлива, отгружено 263,9 тыс. тонн.
Посевная кампания продолжается в плановом режиме.
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23.05.2025, 17:50 81851
В правительстве Казахстана обсудили реализацию совместных проектов с корпорацией CNPC
Стороны обсудили текущий статус и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Фото: primeminister.kz
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Хоу Цицзюн обсудили вопросы реализации совместных проектов на территории Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам реализации совместных проектов на территории Казахстана, включая модернизацию объектов нефтепереработки, развитие совместного недропользования, обеспечение социальной стабильности на предприятиях, продвижение совместных инициатив в сфере нефтехимии, а также обеспечение стабильных поставок энергоресурсов", - заявили в правительстве.
Также стороны обсудили текущий статус и перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Роман Скляр отметил динамичное развитие взаимодействия между Казахстаном и Китаем, в том числе с CNPC, по всем ключевым направлениям.
В свою очередь Хоу Цицзюнь выразил благодарность казахстанской стороне за открытый и конструктивный диалог, подчеркнув готовность CNPC к продолжению тесного сотрудничества, направленного на внедрение передовых технологий и реализацию взаимовыгодных проектов.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества в рамках казахстанско-китайской межправительственной комиссии, а также инициативы "Один пояс - один путь".
Ранее Казахстан и Китай обсудили вопросы инвестиций в нефтегазохимию.
23.05.2025, 11:10 94531
Предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики РК утвердило предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке страны.
Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года", - говорится в приказе.
Предельная цена в тенге за тысячу кубометров без учета налога на добавленную стоимость составит:
- Астана - 72 846 тенге;
- Алматы - 76 686 тенге;
- Шымкент - 71 122 тенге;
- Акмолинская область - 72 846 тенге;
- Актюбинская область - 54 933 тенге;
- Алматинская область - 76 686 тенге;
- Атырауская область - 41 993 тенге;
- Западно-Казахстанская область - 55 365 тенге;
- Жамбылская область - 70 639 тенге;
- область Жетысу - 76 686 тенге;
- Карагандинская область - 72 846 тенге;
- Костанайская область - 62 951 тенге;
- Кызылординская область - 59 179 тенге;
- Мангистауская область - 57 649 тенге;
- Туркестанская область - 71 122 тенге;
- область Улытау - 72 846 тенге;
- Восточно-Казахстанская область - 13 069 тенге.
Приказ вступит в силу 23 мая 2025 года.
22.05.2025, 17:35 124026
Цена акций "Казахтелекома" упала на 31,51%
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская фондовая биржа приостановила торги по простым акциям компании "Казахтелеком" в связи со снижением их цены на 31,51%, сообщает пресс-служба KASE.
Цена последней исполненной сделки с KZTK, заключенной 21 мая 2025 года, составила 58 400,00 тенге за акцию. Торги KZTK были приостановлены 22 мая 2025 года после заключения сделки с ними по цене 39 999,99 тенге за акцию", - заявили в пресс-службе.
Как пояснили в KASE, биржа приостанавливает торги при снижении цены акций, находящихся в официальном списке KASE в категории "Премиум", на 30 и более процентов по отношению к цене, сформировавшейся на момент закрытия торгового дня, предшествующего такому снижению.
При этом приостановление торгов осуществляется в торговой системе KASE в основных режимах торгов автоматически", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в январе казахстанская фондовая биржа также приостановила торги привилегированными акциями АО "Казахтелеком" в связи со снижением их цены на 33,09%.
22.05.2025, 14:48 131576
В Астану из Китая прибыли современные маневровые тепловозы
Фото: КТЖ
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астанинском эксплуатационном локомотивном депо состоялась торжественная церемония приема современных маневровых тепловозов, поставленных в рамках рамочного соглашения между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и корпорацией China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), сообщили в пресс-службе казахстанской нацкомпании.
В КТЖ напомнили, что соглашение о поставке 100 маневровых тепловозов было подписано 17 октября 2023 года в ходе государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в КНР.
По словам машинистов, новые локомотивы отличаются высоким уровнем комфорта. В кабине предусмотрены кондиционер, холодильник и плитка для подогрева пищи, что делает условия работы значительно более удобными.
Напомним, что дополнительные поезда запустят в летний период в Казахстане.
22.05.2025, 12:30 136856
Когда в банках Казахстана внедрят единый QR-код
Фото: depositphotos.com
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Советник председателя Национального банка Казахстана, руководитель цифровой трансформации Бинур Жалелов в ходе брифинге рассказал, когда в банках Казахстана внедрят единый QR-код, передает корреспондент агентства.
На сегодня идет поэтапное подключение банков. Если говорить о более предметном статусе - с 9 банками на сегодня Национальная платежная корпорация, оператор этой системы, заключила договор. В числе этих девяти банков - "Халык банк", "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank, "Банк RBK", Altyn Bank, "Береке Банк", ForteBank, Home Credit Bank и Nurbank (...) Мы рассчитываем, что в июне для клиентов первых пяти банков межбанковские переводы по номеру телефона уже будут доступны", - заявил Бинур Жалелов.
По его словам, в списке этих пяти банков - "Халык банк", Freedom Bank, RBK, Altyn Bank и Home Credit Bank.
Также в ходе брифинга Бинур Жалелов подчеркнул, что функционал межбанковских QR-платежей уже готов.
Работы завершили Freedom Bank и RBK. Ведется активная работа на стороне еще четырех банков второго уровня (...) Мы рассчитываем, что до конца этого года с рядом банков этот функционал будет запущен", - добавил он.
Напомним, в ноябре прошлого года Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей.
22.05.2025, 10:42 141536
Казахстан усилит инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение между правительствами Республики Казахстан и Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает корреспондент агентства.
Документ направлен на создание благоприятных условий для инвесторов обеих стран. Он предусматривает защиту инвестиций, недопущение экспроприации без компенсации, свободный перевод средств и механизмы урегулирования споров", - пояснили в верхней палате парламента.
Отмечается, что с 2005 года Казахстан инвестировал в экономику Кыргызстана 1,3 миллиарда долларов США, при этом объем товарооборота в 2023 году составил 1,68 миллиарда долларов США, а в 2024 - 1,71 миллиарда долларов США.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере цифровизации и космических технологий.
22.05.2025, 09:24 144226
Казахстан и Китай подписали протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к экспорту мяса птицы
Фото: МСХ РК
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и руководитель Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Сунь Мэйцзюнь подписали протокол о требованиях к инспекции, карантину и безопасности пищевых продуктов при импорте и экспорте мяса птицы между Казахстаном и Китаем, проинформировали в МСХ РК.
Данный документ стал результатом системной работы ведомства по расширению экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны, в частности - в направлении КНР, где наблюдается высокий спрос на казахстанскую продукцию животноводства", - отметили в ведомстве.
На сегодняшний день подписано 11 протоколов по различным видам животноводческой продукции. В перечень разрешенных к экспорту в Китай наименований включены 29 видов растениеводческой и животноводческой продукции. В реестр экспортеров включены 2483 казахстанских предприятия. В результате подписания протокола в реестр будут включены еще 88 производителей.
Стороны также обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере и укрепления торгово-экономических связей.
Главы наших государств неоднократно отмечали стратегическую значимость углубления сотрудничества, особенно в агропромышленной сфере. Наша задача - создать все условия для обеспечения высоких стандартов качества и безопасности продукции, поступающей на китайский рынок", - отметил Айдарбек Сапаров.
По итогам 2024 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Китаем составил 1,4 млрд долларов США, увеличившись на 10,5%. Из них 1,05 млрд долларов составил экспорт.
Основу экспорта составили корма, зерновые, масличные культуры и растительные масла: экспорт кормов в КНР в 2024 году вырос на 485%, растительных масел - на 26%, рапсового масла - на 57%.
За январь-март 2025 года товарооборот АПК достиг 430,5 млн долларов (рост - 45%), экспорт составил 301,9 млн долларов (рост - 42%).
Для решения текущих вопросов в сфере сельхозторговли в ноябре 2024 года была создана временная рабочая группа.
Казахстанская сторона также инициировала актуализацию действующих ветеринарных и фитосанитарных протоколов, проведение инспекций казахстанских животноводческих предприятий, расширение доступа на китайский рынок для растениеводческой продукции - риса, семян хлопка, бахчевых культур, маша.
Среди приоритетов - увеличение объемов экспорта зерна. За два года (2023-2024-й) ежегодные поставки зерновой продукции в КНР составили 1,4 млн тонн, при этом с сентября 2024 года по апрель 2025 года экспорт вырос на 27%, достигнув 1,859 млн тонн.
21.05.2025, 16:21 133016
Новую программу льготного финансирования МСБ разрабатывают в Казахстане
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разрабатывается новая программа льготного финансирования МСБ под 12,6% годовых, сообщил на брифинге в СЦК директор департамента государственной поддержки и защиты предпринимательства МНЭ РК Дарын Абдуали.
Разрабатывается новая программа льготного финансирования субъектов МСБ с фиксированной ставкой 12,6% годовых. Кредиты будут выдаваться через банки второго уровня на условиях софинансирования. Максимальный лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков составит до 7 млрд тенге", - сказал глава департамента господдержки предпринимательства.
Он также отметил, что в рамках перехода к более рыночным механизмам поддержки бизнеса в комплексную программу вносятся изменения, а именно внедряется портфельное субсидирование и гарантирование через вновь создаваемые региональные гарантийные фонды на базе фонда "Даму". Механизмы охватывают как крупные инвестиционные проекты от 7 млрд тенге, так и малый и средний бизнес до 7 млрд тенге.
Спикер обратил внимание, что теперь решение о финансировании будут принимать банки второго уровня, это позволит ускорить рассмотрение заявок и повысить эффективность поддержки бизнеса.
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