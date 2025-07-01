30.06.2025, 09:41 53071
Более 2,5 млрд тенге выделено на подготовку к отопительному сезону в ВКО
Фото: Правительство РК
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Усть-Каменогорск. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено более 2,5 млрд тенге на проведение ремонтно-восстановительных работ теплосетей в Восточно-Казахстанской области.
В правительстве рассказали, что выделенные средства будут направлены на завершение ремонтных работ на тепловых сетях Риддера и поселка Кайсенова. Основную сумму из выделенных средств планируется использовать на капитальный ремонт 5,9 км наиболее изношенных участков теплосетей Риддера.
На реализацию второй очереди реконструкции тепловых сетей протяженностью 9 км в поселке Кайсенова Уланского района направлено 113 млн тенге.
В целом в населенных пунктах Восточно-Казахстанской области тепловые сети эксплуатируются более 30 лет. В течение данного периода не проводилась капитальная реконструкция. Уровень износа данных в среднем превышает 55%, а в отдельных населенных пунктах составляет более 75%", - проинформировали в пресс-службе кабмина.
Напомним, в мае уже было выделено порядка 1,7 млрд тенге на ремонт двух котлоагрегатов, внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами редукционно-охладительной установки № 5, а также замену части электротехнического оборудования, обеспечивающего собственные нужды ТЭЦ города Риддера.
За последние два года ремонтные работы в городе проводились в условиях чрезвычайной ситуации и необходимости скорейшего запуска ТЭЦ и ремонта тепловых сетей. Благодаря оперативным действиям износ за два года снизился с 82% до 66,8%", - добавили в пресс-службе правительства.
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01.07.2025, 10:11 2326
В июне тенге ослаб на 1,7%
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам июня курс тенге ослаб на 1,7%, до 519,73 тенге за доллар США, проинформировали в Национальном банке Казахстана.
По данным Нацбанка, в июне среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 238 млн долларов США до 235 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда за июнь составили 800 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или около 40 млн долларов США в день.
Также сообщается, что по предварительным прогнозным заявкам правительства в июле Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.
Кроме того, для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Нацбанк осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 188 млн долларов США, или около 4% от общего объема торгов. С учетом прогнозируемой динамики пенсионных активов планируемый объем приобретения валюты в июле составит не более 100 млн долларов США.
В ведомстве добавили, что валютные интервенции в июне не проводились.
Напомним, что по итогам мая тенге укрепился на 0,3%.
01.07.2025, 09:56 4641
Более 300 млн кубометров воды прибыло по рекам в Казахстан из Кыргызстана
Всего в вегетационный период ожидается поступление 625 млн кубометров воды по рекам Шу и Талас
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Около 304,3 млн кубометров воды прибыло в Казахстан по рекам Шу и Талас с начала поливного периода, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
С апреля текущего года по сегодняшний день Кыргызстан направил в Казахстан около 304,3 млн кубометров воды. При этом запланированный к этому времени объем подачи воды по рекам Шу и Талас составляет 270,1 млн кубометров", - сообщили в министерстве.
Всего, согласно договоренностям с Кыргызской Республикой, в вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 625 млн кубометров воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области.
На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн кубометров воды, что почти на 50 млн кубометров больше, чем годом ранее. Полито 58 900 га посевных площадей.
В регионе продолжаются работы по обеспечению эффективного использования и справедливого распределения поливной воды. Утверждены графики поочередной подачи воды по каналам, ведутся разъяснительные работы с аграриями по переходу на менее влаголюбивые культуры и ночные поливы. Начата механизированная очистка на Фурмановском обводном канале и Георгиевском магистральном канале", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
01.07.2025, 09:08 7076
Китайская авиакомпания запускает новый рейс из Шанхая в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская авиакомпания China Eastern Airlines запускает новый прямой рейс Шанхай - Алматы, сообщили в акимате Алматы.
Прибытие первого самолета China Eastern Airlines из Шанхая в Алматы ожидается 4 июля.
На борту первого рейса ожидается прибытие представителей авиакомпании, китайских СМИ и блогеров, что обеспечит широкое освещение открытия авиарейса в Китае", - рассказали в акимате.
В ведомстве подчеркнули, что это первое направление авиакомпании в Центральной Азии.
В пресс-службе проинформировали, что только в первом квартале 2025 года Алматы посетили свыше 20,9 тыс. туристов из КНР, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сегодня Алматы уже связан прямыми рейсами с Пекином, Гуанчжоу, Сианем, Урумчи, Ханчжоу и Санья. Новый маршрут дополнит существующую сеть и повысит частоту перелетов между странами, которая превышает 150 рейсов в месяц.
Ранее сообщалось, что кыргызская авиакомпания запускает рейсы Алматы - Иссык-Куль.
01.07.2025, 08:45 8176
На строительство медучреждений в Карагандинской области выделят 5,9 млрд тенге возвращенных активов
Фото: unsplash
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Караганда. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из специального государственного фонда выделят 5,9 млрд тенге на завершение работ по строительству 51 медицинского учреждения в Карагандинской области, информирует пресс-служба правительства Казахстана.
По информации ведомства, объекты возводятся в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Сдать их в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
Новые врачебные амбулатории, а также фельдшерско-акушерские и медицинские пункты появятся в Шетском, Актогайском, Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском и Осакаровском районах. Их реализация направлена на повышение доступности медицинских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов. Будет обеспечены шаговая доступность, профилактическая работа, ранняя диагностика, а также оказание первой помощи в экстренных ситуациях", - рассказали в кабмине.
Всего в рамках нацпроекта запланировано строительство 655 объектов: медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. На сегодняшний день завершено строительство 480 объектов.
Средства на возведение объектов первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета. Кроме того, финансирование осуществляется также из специального государственного фонда", - пояснили в пресс-службе.
Напомним, с 2022 года Казахстану вернули имущественные активы и деньги на сумму свыше 1,15 трлн тенге.
30.06.2025, 17:54 33326
Оптовая цена на сжиженный газ сохранится до конца года
Предельная цена оптовой реализации СНГ останется в размере 51 932 тенге за тонну
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов подписал приказ об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, передает корреспондент агентства.
Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - говорится в документе.
Текущая цена действует с 1 февраля 2025 года.
Ранее в Казахстане на три месяца продлили запрет на вывоз сжиженного газа.
30.06.2025, 14:20 41981
Отчеты о счетах казахстанцев будут сдавать в Нацбанк банки второго уровня и Казпочта
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане опубликовано постановление правления Национального банка страны "Об утверждении перечня, форм, сроков и правил представления отчетности по банковским счетам (вкладам) банками второго уровня, филиалами банков - нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом "Банк развития Казахстана" и национальным оператором почты", передает корреспондент агентства.
В частности, в документе утвержден перечень отчетности банков второго уровня, филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан, акционерного общества "Банк развития Казахстана" и национального оператора почты.
Отчетность включает:
- отчет о владельце банковского счета (вклада);
- отчет о договоре банковского счета (вклада);
- отчет о банковском счете;
- отчет об операциях по банковскому счету.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане будут проверять крупные пополнения баланса мобильного телефона.
30.06.2025, 13:44 44826
Одно из крупнейших месторождений золота в Казахстане приобретет китайская компания
Фото: RG Gold
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская Zijin Gold International Company Limited намерена приобрести 100% долей участия в RG Gold LLP (RGG) и RG Processing LLP (RGP), владеющих золотым рудником "Райгородок" в Казахстане.
Заявка на приобретение размещена на Гонконгской фондовой бирже.
Экономическая сделка запланирована на 30 сентября 2025 года. Сумма сделки составит около 1,2 млрд долларов.
Конкретная сумма подлежащего уплате вознаграждения будет скорректирована сторонами Сделки на основе суммы денежных средств, оборотного капитала, финансовой задолженности и других связанных статей в финансовой отчетности на экономическую дату", - уточняется в документе.
Для справки
"Райгородок" - одно из крупнейших мономесторождений золота в Казахстане. Расположено в Бурабайском и Буландынском районах Акмолинской области. Запасы золота на месторождении составляют около 100 тонн.
RG Gold - золотодобывающая компания, разрабатывающая месторождение "Райгородок" с 2014 года. С 2018 года стратегическим партнером группы в развитии RG Gold выступает американская компания по управлению прямыми инвестициями Resource Capital Funds (RCF).
Zijin Mining Group Company Limited - китайская горнодобывающая и металлургическая компания, специализирующаяся на добыче и переработке меди, золота, серебра, цинка, свинца и лития. Входит в число крупнейших компаний КНР. По данным Forbes, рыночная капитализация Zijin Mining Group составляет порядка $70 млрд, в ее портфеле - более 30 проектов в 17 странах мира.
30.06.2025, 11:27 50536
Современный ветцентр построит Китай на территории Казахстана
Центр будет заниматься диагностикой и обеспечением биобезопасности при перемещении сельхозживотных между странами
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские инвестиционные компании заинтересованы в развитии агропромышленного комплекса Казахстана. Об инвестициях в АПК говорил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на встрече с представителями КНР.
В частности, стороны обсудили импорт отечественных пород лошадей, которые пользуются высоким спросом на рынке КНР.
Мы видим интерес к нашим породам лошадей, что открывает новые возможности для наших фермеров", - подчеркнул вице-министр.
Особое внимание стороны уделили вопросам создания инфраструктуры для ветеринарного контроля и карантина.
Китайские инвесторы выразили намерение открыть ветеринарную лабораторию на территории Казахстана. Центр будет заниматься диагностикой и обеспечением биобезопасности при перемещении сельскохозяйственных животных между странами", - говорится в информации МСХ.
Также обсуждались современные интенсивные методы использования растений для заготовки кормов.
Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера в развитии устойчивого сельского хозяйства. Инвестиции в лаборатории и кормопроизводство - наш вклад в общее будущее", - отметил представитель китайской делегации Ван Чжифэн.
Министерство подтвердило готовность к дальнейшему диалогу и поддержке инициатив, направленных на развитие агропромышленного комплекса и укрепление экспортного потенциала страны.
Ранее Казахстан и Китай подписали протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к экспорту мяса птицы. В целом на сегодняшний день подписано 11 протоколов по различным видам животноводческой продукции. В перечень разрешенных к экспорту в Китай наименований включены 29 видов растениеводческой и животноводческой продукции. В реестр экспортеров включены более 2,5 тысячи казахстанских предприятий.
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