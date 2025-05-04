03.05.2025, 09:18 42916
Порядка 1,7 млрд тенге выделило правительство на ремонт ТЭЦ в Риддере
Фото: Акимат ВКО
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Риддер. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено порядка 1,7 млрд тенге для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Согласно постановлению правительства, средства в виде целевых текущих трансфертов будут перечислены в бюджет Восточно-Казахстанской области для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера.
В течение последних двух для ТЭЦ Риддера уже было выделено 15,5 млрд тенге из резерва правительства и бюджета области. На данные средства были проведены ремонтно-восстановительные работы на котлах и турбине, износ станции был снижен с 75 до 46%. На тепловых сетях выполнен ремонт протяженностью 21,3 км, благодаря чему износ теплосетей сократился с 82 до 67%
Вместе с тем необходим ремонт узлов и механизмов, не вошедших в ремонтную компанию 2023-2024 годов. Требуется ремонт по котлоагрегатам, турбоагрегатам, а также комплексным и открытому распределительным устройствам, отвечающим за стабильное электроснабжение оборудования.
Таким образом, выделенные средства позволят обеспечить своевременную и качественную подготовку теплоэлектроцентрали города Риддера к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов", - пояснили в пресс-службе кабмина.
В ведомстве напомнили, что в 2024 году с целью эффективного управления ТЭЦ, обеспечения финансовой и кадровой устойчивостью имущественный комплекс станции был передан в коммунальную собственность.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Позапрошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
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03.05.2025, 18:36 28136
Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июне
Стороны согласовали корректировку добычи на 411 тыс. баррелей в сутки, что соответствует трем ежемесячным повышениям
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи в мае на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.
Группа стран ОПЕК+, куда входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, обсудили состояние и перспективы мирового рынка нефти и договорились произвести в июне 2025 года корректировку добычи на 411 тыс. баррелей в сутки, что соответствует трем ежемесячным повышениям, проинформировали в пресс-службе российского кабмина.
Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий, что позволит группе поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объемов", - говорится в информации ведомства.
Стороны также договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 1 июня.
03.05.2025, 11:27 38866
Узбекская авиакомпания запускает рейсы из Ташкента в Алматы
Авиаперевозчик планирует совершать до трех рейсов в неделю
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекская авиакомпания My Freighter (Сentrum Air) запускает рейсы в Казахстан, сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.
В Комитете гражданской авиации рассказали, что с 5 мая текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Республики Узбекистан - My Freighter (Сentrum Air).
Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ташкент - Алматы с частотой два рейса в неделю (по понедельникам и четвергам). Далее, с 6 июня текущего года добавится еще 1 рейс в неделю (по пятницам), тем самым количество рейсов увеличится до трех в неделю", - поделились в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.
Ранее сообщалось, что авиакомпании Гонконга планируют запустить рейсы в Астану и Алматы.
02.05.2025, 17:40 61441
Китайские инвесторы выразили заинтересованность в реализации проектов в области Абай
Фото: gov.kz
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Семей. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи делегации из китайской государственной индустриальной зоны высоких технологий Чанцзи с акимом области Абай Бериком Уали китайская сторона выразила заинтересованность в реализации совместных проектов в регионе, сообщает пресс-служба акимата области.
Также инвесторы озвучили предложения по открытию совместных предприятий, инвестированию в инфраструктурные и промышленные проекты.
В ходе встречи глава региона ознакомил гостей с потенциалом и возможностями области, отметив, что в регионе можно совместно реализовывать инвестиционные проекты в транспортно-логистической, машиностроительной, строительной, сельскохозяйственной сферах.
У области Абай большой логистический потенциал, так как регион является важным транспортным узлом. На территории городов Семея и Аягоза имеется возможность для открытия логистических хабов на железной дороге. Областному центру нужен мост. В Семее есть машиностроительный завод. В этом направлении также можно работать вместе. Актуален и вопрос строительства станций по выработке ветровой, гидроэнергии. В регионе есть производственная зона. Мы готовы работать с инвесторами, которые хотят реализовать социальные объекты и инфраструктурные проекты. В середине мая планируем посетить Китай и провести переговоры", - заявил аким области.
Ранее сообщалось, что российские инвесторы построят заводы по производству удобрений в СКО.
02.05.2025, 15:11 66911
В апреле годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 10,7%
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в апреле в годовом исчислении составила 10,7%, информирует Бюро национальной статистики Казахстана.
По информации ведомства, в апреле цены в годовом выражении на платные услуги повысились на 15,7%, непродовольственные товары - на 8,9%, продовольственные товары - на 8,5%.
Месячный индекс потребительских цен в апреле составил 1,2% (в марте - 1,3%). Цены на платные услуги повысились на 1,9%, продовольственные товары - на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,6%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на вывоз мусора на 4,5%. Услуги бань подорожали на 5%, парикмахерских и салонов красоты - на 2,6%, общественного питания - на 2%. Цены на услуги интернет-связи и кинотеатров повысились по 4%, санаториев - на 3,8%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 2,5%, стоматологические услуги - на 2,1%", - уточнили экономисты.
По данным ведомства, из продуктов питания цены повысились на: капусту - на 20,2%, свеклу - на 11,7%, лук репчатый - на 11,5%, морковь - на 9,2%, картофель, лимоны - по 7,1%, масло оливковое - на 6,6%, виноград - на 6,5%, перец сладкий - на 5,9%, сельдь соленую - на 4%, баранину - на 3,3% говядину, сахар - по 2,2%. Снижение цен отмечено на огурцы на 14,3%, помидоры - на 5%, крупу овсяную - на 4,3%, апельсины - на 2%, рис - на 0,4%, яйца - на 0,3%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Туркестанской области, городах Алматы и Шымкенте - по 1,5% (выше среднереспубликанского уровня на 0,3 п.п.), самая низкая - в Акмолинской области - 0,7%.
Напомним, в марте годовая инфляция в РК ускорилась до 10%, что стало самым высоким показателем годовой инфляции с ноября 2023 года.
Ранее сообщалось, что тенге в апреле ослаб на 1,6%.
02.05.2025, 14:23 67971
В Казахстане увеличился дисбаланс между производством и потреблением электроэнергии
При выработке всеми электростанциями 117,9 млрд кВт/ч реализация этого стратегического ресурса на внутреннем рынке приблизилась к 120,4 млрд кВт/ч
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наблюдается максимальный за последние несколько лет разрыв между потреблением и производством электроэнергии, сообщают аналитики energyprom.kz.
По данным обозревателей, за прошлый год разность между потреблением и производством электроэнергии составила 2,4 млрд кВт/ч: при выработке всеми электростанциями 117,9 млрд кВт/ч реализация этого стратегического ресурса на внутреннем рынке приблизилась к 120,4 млрд кВт/ч. Предыдущий антирекорд был отмечен в 2023 году, тогда дефицит составлял 2,2 млрд кВт/ч.
Недостающий объем электроэнергии Казахстан покрывает за счет импорта из России. Согласно данным таможенной статистики Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, наша страна также закупает энергию у Кыргызстана, но чаще всего это происходит в небольших объемах в рамках транзита из РФ в КР", - рассказали аналитики.
В целом объемы генерации в Казахстане за 2024 год выросли на 4,2%, за январь-февраль текущего года - на 3%. За первые два месяца 2025 года показатели производства и потребления не сильно отличались от значений января-февраля прошлого года. Зиму также завершили с дефицитом, а "энергетические дыры" закрывал все тот же северный сосед, сообщает energyprom.kz.
Ранее сообщалось, что в 2025 году дефицит электроэнергии в РК достигнет 5,7 млрд кВт/ч.
В обновленном документе на 2025-2031 годы специалисты Министерства энергетики РК пересмотрели свои взгляды на то, каким будет рынок электроэнергии в ближайшие годы. "Во-первых, урезаны ожидания от объемов генерации. Если еще год назад власти прогнозировали к концу 2025 года выработку 121,8 млрд кВт/ч, то теперь этот показатель пересмотрен в сторону уменьшения, до 117,1 млрд кВт/ч. Во-вторых, сокращены предполагаемые объемы выработки от новых мощностей генерации именно в 2025 году", - отметили обозреватели.
В целом прогнозный баланс предполагает, что уже в следующем году в Казахстане будет запущено несколько значимых крупных проектов в сфере энергетики. К концу 2026 года они, по задумке, должны помочь сократить дефицит до 2,6 млрд кВт/ч.
Если в последующие годы планы по введению дополнительных мощностей воплотят в жизнь, можно будет даже говорить о профиците электроэнергии", - подчеркнули эксперты.
В начале апреля Министерство энергетики РК опубликовало план развития электроэнергетической отрасли до 2035 года. К документу прилагается список всех новых энергообъектов, которые намерены построить в Казахстане в ближайшее десятилетие. Суммарная вводимая мощность новых проектов - 26,4 ГВт, что превышает мощности действующих сейчас объектов генерации.
Список состоит из 59 пунктов, все проекты условно можно разделить на две большие группы - строительство новых и модернизацию действующих. Самые большие мощности, предсказуемо, приходятся на новое поколение объектов генерации: 20,8 ГВт. Наиболее крупные из них - АЭС (2,4 ГВт) и новая ГРЭС-3 (2,6 ГВт). В 11 областных центрах планируется построить парогазовые установки, это даст дополнительные 4,5 ГВт. "Зеленой" энергетике в стратегических планах отведено особое место. Согласно данным Министерства энергетики РК, до конца 2029 года в Казахстане должны быть введены в эксплуатацию четыре крупных ветровых электростанции с системами накопления энергии общей мощностью 3,8 ГВт. Все они будут строиться за счет иностранных вложений в рамках межправительственных соглашений. Инвесторы - энергетические компании из ОАЭ, Франции и Китая", - добавили экономисты.
Напомним, что власти Казахстана и Таджикистана договорились о поставках электроэнергии в часы планового дефицита в зоне Север - Юг единой электроэнергетической системы Казахстана.
Ранее сообщалось, что ОАЭ планируют строительство ветроэлектростанций в Жамбылской области.
02.05.2025, 13:21 69906
Предельные оптовые цены на газ изменят с 1 июля в Казахстане
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики подготовило проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана.
В проекте документа подчеркивается, что продолжающаяся газификация населения Казахстана, подключение энергетических и промышленных объектов повышает спрос на внутреннее потребление товарного газа.
Установленные предельные оптовые цены на товарный газ остаются ниже себестоимости, что делает его поставку внутри страны убыточной и создает риски дефицита. По прогнозам, при сохранении текущих цен риск дефицита газа станет критическим уже после 2026 года. Для избежания нехватки товарного газа и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, вносятся изменения в нормативно-правовую базу, предусматривающую пересмотр предельных оптовых цен на внутреннем рынке", - говорится в документе.
По прогнозам ведомства, потребление газа к 2028 году увеличится с 21,2 до 32,4 млрд м³. В этой связи возрастает вероятность дефицита товарного газа, что создает риски для энергетической безопасности страны.
Согласно отраслевым экспертным расчетам, для достижения минимальной рентабельности требуется ежегодная корректировка уровня оптовых цен в среднем до 33% в течение ближайших 3 лет", - подчеркнули в Минэнерго.
Там считают, что выбранный поэтапный подход к формированию ценовой рентабельности, рассчитанный на три года, позволит реализовать необходимые изменения прозрачно, плавно, с учетом интересов потребителей, предприятий и экономики в целом.
Обоснованные предельные цены откроют возможности для строительства новых газоперерабатывающих заводов, модернизации действующих газопроводов и разработки новых месторождений", - полагают в Минэнерго.
Цены будут устанавливаться отдельно для каждого региона исходя из объективных региональных затрат на закупку, транспортировку и хранение товарного газа. Это поможет устранить значительные диспропорции в оптовых ценах между регионами, что особенно важно в условиях единого газового рынка.
Корректировка предельных цен планируется с 1 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что потребление газа на человека в Казахстане выросло на 70%.
При этом за год цены на газ, транспортируемый по распределительным сетям, увеличились на 13,3%.
01.05.2025, 17:44 95266
Сумма всех инвестиций России в Казахстан вдвое превышает официальные данные - посол РФ
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сумма всех инвестиций из России в Казахстан вдвое превышает официальные данные, где не учитываются средства, полученные через офшоры. Об этом заявил ТАСС посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, сообщили в Посольстве РФ в РК.
Он отметил, что инвестиционное сотрудничество между Россией и Казахстаном успешно развивается. В 2024 году Россия вышла на первое место по объему иностранных инвестиций в Казахстан - было вложено более $4 млрд.
По официальным данным, российские капиталовложения в экономику республики составляют около $27 млрд - имеются в виду накопленные инвестиции. Однако эти цифры не учитывают те средства, которые пришли из России в Казахстан через офшоры, а бизнес широко использует именно этот способ инвестиционной деятельности. Поэтому Посольство и Торговое представительство России в Казахстане попытались собрать информацию именно о таких перетоках российского капитала в казахстанскую экономику. По нашим подсчетам, эта цифра вдвое превысила официальные данные и составила $56 млрд", - сказал Алексей Бородавкин.
Посол обратил внимание, что сравнительное преимущество российских капиталовложений состоит в том, что они не фокусируются на добыче нефти. Инвестиции диверсифицированы - средства вкладываются в добычу полезных ископаемых, металлургию, машиностроение, космос, производство электроэнергии, транспорт, нефте- и газохимию, производство удобрений, сельское хозяйство, IT, ВИЭ, услуги и так далее.
Пожалуй, нет такой отрасли хозяйства Республики Казахстан, где не работали бы российский капитал и технологии. В свою очередь, казахстанский бизнес охотно заходит в Россию. То есть инвестиционный процесс - улица с двусторонним движением. Причем выгода очевидна для обеих сторон", - заключил Алексей Бородавкин.
30.04.2025, 18:45 110971
В KASE изменился состав правления
Михаил Гришко избран на должность заместителя председателя KASE
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В акционерном обществе "Казахстанская фондовая биржа" решением совета директоров изменился состав правления, сообщает пресс-служба KASE.
В частности, Михаил Гришко избран на должность заместителя председателя правления со 2 мая 2025 года, со сроком полномочий до 1 июля 2026 года.
Свой профессиональный путь Михаил Гришко начал на Казахстанской фондовой бирже, где вырос от разработчика до руководителя направлений, отвечающих за архитектуру и развитие торговых систем. Он принимал участие в разработке и внедрении ключевых инфраструктурных решений, включая запуск новых торговых платформ и расчетных моделей, а также организацию процессов тестирования и технической поддержки пользователей", - заявили в пресс-службе.
Также со 2 мая 2025 года правление KASE будет состоять из пяти человек:
- председателя правления Адиля Мухамеджанова;
- заместителя председателя правления Даны Аманжоловой;
- заместителя председателя правления Ермека Мажекенова;
- заместителя председателя правления Жайнара Саржакова;
- заместителя председателя правления Михаила Гришко.
Напомним, в начале марта стало известно, что Алина Алдамберген покидает пост председателя правления KASE.
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