Более 60 тысяч казахстанцев подали заявления на банкротство
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство, уже поступило более 61 тысячи заявлений. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
Процедура банкротства начата в отношении 10 тысяч граждан, в отношении 750 граждан рассматриваются судами заявления о применении процедуры судебного банкротства и более 20 заявлений на применение процедуры восстановления платежеспособности", - проинформировали в комитете.
Сообщается, что в ходе проведения мониторинга по поступившим заявлениям граждан установлены случаи несоответствия граждан условиям внесудебного банкротства по определенным причинам.
Чаще всего встречаются случаи, когда у физических лиц имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев в связи с применением мер принудительного взыскания задолженности частными судебными исполнителями на основании исполнительных листов. В другом случае гражданами при фактическом отсутствии имущества своевременно не производятся корректировки в соответствующих базах государственных органов. При этом проверка данных на соответствие входным параметрам внесудебного банкротства осуществляется автоматически в системе TAZALAU путем сверки баз данных государственных органов и организаций", - отметили в КГД.
Также допускаются случаи подачи гражданами заявления о применении процедуры банкротства при наличии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Гражданам, столкнувшимся с такой проблемой, необходимо осуществить процедуру ликвидации индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Для граждан, получающих адресную социальную помощь, необходимо учитывать период не менее 6 месяцев получения такой помощи, чтобы воспользоваться процедурой банкротства по особым условиям. Повторное заявление о применении процедуры внесудебного банкротства можно подать через 3 месяца при устранениях несоответствий входным параметрам. При этом, если должнику отказано по причине наличия имущества, он вправе подать заявление в районный суд по месту жительства на применение процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства", - пояснили в ведомстве.
Напомним, в конце декабря 2022 года президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".
С 3 марта в Казахстане вступил в силу закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", начался прием заявок на банкротство. Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев. Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также 6 месяцев со дня размещения сведений о пользователе.
В Минфине назвали причины отказа в процедуре банкротства физлиц.