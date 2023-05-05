04.05.2023, 12:45 8691
В Минфине назвали причины отказа в процедуре банкротства физлиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов назвал причины отказа в процедуре банкротства физических лиц.
На сегодня мы получили более 49 тысяч заявок, из которых отказали более 32 тысячам, 6 тысяч заявок мы уже приняли в работу и в течение полугода они будут признаны банкротом", - цитирует kazpravda.kz вице-министра.
По его словам, причины отказов различные.
Основная суть отказов заключается в том, что пороговая сумма в 1600 МРП превышает, либо заявители имеют несколько кредитов, и они хотят в какой-то части обанкротиться, но так невозможно. Потому что мы каждого заявителя рассматриваем в совокупности. Есть еще вопрос в том, что некоторые заявители хотят обанкротиться в части, но платят ипотечный кредит. Такие случаи есть. Много случаев, когда заявители имеют имущество, транспортные средства, земельные участки. Это касается как раз внесудебного банкротства", - цитирует zakon.kz Ержана Биржанова.
Напомним, в конце декабря 2022 года президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".
С 3 марта в Казахстане вступил в силу закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", начался прием заявок на банкротство.
Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев. Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также 6 месяцев со дня размещения сведений о пользователе.
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04.05.2023, 15:21 7056
Розничный налог: кто может перейти на новый режим налогообложения
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Розничный налог - это новый специальный налоговый режим для ИП и ТОО. Он был введен два года назад, как эксперимент, чтобы помочь предпринимателям прийти в себя после пандемии.
Эксперимент получился удачным. Поэтому розничный налог решили перевести на постоянную основу. Сначала предполагалось, что он появится только в 2024 году вместе с новым Налоговым кодексом. Но предприниматели и бизнес-ассоциации активно выступали за то, чтобы применять розничный налог уже с 2023 года.
В марте 2023 президент подписал поправки о включении розничного налога в Налоговый кодекс. А на днях правительство подпишет приказ по утвержденным видам деятельности, но уже официально разрешено переходить на розничный налог компаниям по 190 видам деятельности задним числом с 1 января 2023 без подписания приказа, если предприниматель еще не состоит на учете по НДС. Если состоит, то перейти на новый налоговый режим можно с текущего периода.
Новый режим хорош тем, что обороты предпринимателей не учитываются для постановки на учет по НДС. А ставка налога от оборота компании (ИПН или КПН) составляет:
- 4% - если вы продаете товары или предоставляете услуги физическим лицам, а также ИП и ТОО, которые не производят вычеты по расходам при исчислении налога.
- 8% - если ваш покупатель ИП или юридическое лицо на общеустановленном режиме, применяет вычеты и потребовал выписку ЭСФ.
Налог рассчитывается от оборота за минусом зарплаты работникам.
Я считаю, что это большая победа бизнеса, потому что мы сможем платить меньше налогов, - прокомментировал налоговый эксперт Дмитрий Казанцев.
На своем сайте 913.kz он подробно разъяснил, кто и как имеет право использовать розничный налог в своей работе.
По словам эксперта, на сегодняшний момент правительство определило 190 видов деятельности, по которым можно и использовать новый налоговый режим. Это самые распространенные виды, которым занимаются большинство предпринимателей - торговля и разные виды услуг. Список не окончательный, он еще будет пополняться.
Новый налоговый режим смогут использовать предприятия, у которых не более 200 наемных работников и оборот до 600 000 МРП - сейчас это чуть больше двух миллиардов тенге. При этом обороте, используя розничный налог, предприниматель работает без НДС.
Об этом мечтает, наверное, каждый предприниматель в нашей стране", - считает Дмитрий Казанцев.
Розничный налог могут использовать как индивидуальные предприниматели, так и ТОО. Если один предприниматель участвует одновременно в нескольких компаниях, то розничный налог может использовать только одна из них. Зато новый налоговый режим подходит для тех компаний, которые работают сразу во многих населенных пунктах страны (для сравнения - по упрощенке можно работать только в одном месте).
02.05.2023, 18:05 16881
Вкладывать пенсионные активы в малый и средний бизнес разрешат в Казахстане
Также увеличено количество управляющих пенсионными активами
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан предлагает расширить перечень финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении частных компаний.
Также увеличено количество управляющих пенсионными активами.
Соответствующий проект постановления АРРФР опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 18 мая 2023 года.
Документ предполагает:
- расширение перечня иностранных расчетных организаций для открытия счетов казахстанским брокерам;
- увеличение и расширение перечня финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении частных компаний;
- увеличение количества управляющих пенсионными активами.
В перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, в частности, добавили негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесенными к малому или среднему предпринимательству, включенные в сектор "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи и имеющие гарантию акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" и (или) акционерного общества "Банк развития Казахстана", сумма которой покрывает не менее 50 (пятидесяти) процентов номинальной стоимости данных негосударственных долговых ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что пенсионные накопления граждан Казахстана достигли более 15 трлн тенге. За два года казахстанцы сняли свыше 3,5 триллиона тенге пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение.
Ранее депутаты предложили предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ. Просроченные кредиты в Казахстане имеют 1,4 млн человек.
28.04.2023, 19:51 33421
Нацбанк РК: текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 1,6 млрд долларов
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам первого квартала 2023 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 1,6 млрд долларов. По итогам I квартала 2022 года был зафиксирован профицит в 4,8 млрд долларов.
Переход положительного текущего счета в отрицательную зону в первую очередь связан со снижением профицита торгового баланса. Он составил 5,1 млрд долларов, снизившись на 58,3%, или на 7,1 млрд долларов. Снижение профицита связано с увеличением импорта товаров на фоне сокращения экспорта.
Экспорт товаров по методологии платежного баланса сократился на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,8 млрд долларов. Снижение экспорта связано с падением экспорта нефти и газового конденсата на 25,7%, или на 3,5 млрд долларов.
Импорт товаров по методологии платежного баланса в свою очередь увеличился на 41,4%, до 13,7 млрд долларов. Это обусловлено ростом ввоза всех категорий импорта. Наибольшее увеличение наблюдалось в непродовольственных потребительских (на 67,2%, или 1,4 млрд долларов) и инвестиционных товарах (на 61,7%, или 1,1 млрд долларов).
Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде снизились на 7,5% (или на 0,5 млрд долларов) и составили 6,1 млрд долларов.
По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо (чистый отток) в размере 0,7 млрд долларов, в основном за счет операций государственного сектора.
Резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на 1 апреля 2023 года оценивались в 36,2 млрд долларов. Это покрывает потребности финансирования 6,9 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.
Напомним, налоговые поступления в консолидированный бюджет (государственный бюджет+Национальный фонд) за I квартал 2023 года составляют 5667,3 млрд тенге.
28.04.2023, 19:38 34046
Налоговые поступления в консолидированный бюджет за I квартал составили 5,7 трлн тенге
В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по НДС
Фото: freepik.com
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Налоговые поступления в консолидированный бюджет (государственный бюджет + Национальный фонд) за I квартал 2023 года составляют 5667,3 млрд тенге, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Рост к аналогичному периоду 2022 года на 21,4%, или на 998,0 млрд тенге, в том числе:
- в республиканский бюджет поступило 3176,7 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 23,2%, или на 599,1 млрд тенге;
- в местный бюджет поступило 1293,6 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 24,2%, или на 252,0 млрд тенге;
- в Национальный фонд поступило 1197,1 млрд тенге, с ростом к аналогичному периоду 2022 года на 14,0%, или на 146,9 млрд тенге.
В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по НДС на импорт из трех стран в 2 раза, НДС на товары внутреннего производства - на 21,2%, КПН - на 20,7% и НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 2,0%.
На рост поступлений повлияли следующие факторы.
За I квартал 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост на золото на 0,8%.
Товарооборот с третьими странами за I квартал 2023 года увеличился на 13,9% (экспорт снизился на 6,7%, импорт вырос в 1,8 раза).
Также наблюдается рост оборотов по реализации по ЭСФ на 8,8 трлн тенге, или на 27,7%.
27.04.2023, 13:18 40306
В Казахстане заработает удобный функционал для уплаты налогов таксистами и курьерами
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов совместно с интернет-платформами реализует удобный функционал для таксистов и курьеров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.
При оказании услуг такси или курьерской доставки обязательна уплата налогов и социальных платежей путем регистрации ИП либо оформления в качестве работника. Эти требования не новы, но не всеми выполняются в силу разных причин, одной из которых мы видим неготовность к исполнению административных процедур, связанных с исполнением обязательств", - сообщили в КГД.
Отмечается, что наиболее выгодным для налогоплательщика является применение режима на основе специального мобильного приложения eSalyq Business, где уплачивается 1 процент подоходного налога плюс социальные платежи (пенсионные взносы, социальные отчисления и медицинское страхование).
В связи с чем для помощи в исполнении налоговых обязательств лицам, оказывающим услуги с использованием интернет-платформ, КГД запущен пилотный проект на основе налогового режима с использованием мобильного приложения eSalyq Business. В рамках него регистрация ИП проходит непосредственно на интернет-платформе, оператором интернет-платформы при выплате дохода удерживаются и уплачиваются причитающиеся налоги и социальные платежи, затем сведения автоматически передаются в КГД. Это полностью освобождает физическое лицо от каких-либо контактов с налоговыми органами и исключает ошибки в исчислении и уплате налогов", - уточнили в комитете.
Сообщается, что на сегодняшний день ведется работа с "Яндекс.Такси" по настройке информационных систем, по завершении граждане смогут на добровольной основе присоединиться к пилотному проекту. Планируемая дата технической реализации пилотного проекта - 1 июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что с 1 июля казахстанские курьеры и таксисты будут платить налоги. Такой пилотный проект запускает Министерство финансов. По данным Минтруда, в стране более 500 тысяч курьеров.
24.04.2023, 17:42 48881
Глава Нацбанка: Месячная и базовая инфляция демонстрирует снижение
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за I квартал 2023 года, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о ситуации в экономике и финансовом секторе Казахстана, улучшении деловой активности, динамике депозитного рынка, а также состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.
Галымжан Пирматов сообщил, что месячная и базовая инфляция демонстрируют снижение и формируются в соответствии с ранее представленными прогнозами регулятора. При этом инфляционные риски все еще остаются высокими, что требует сохранения текущих денежно-кредитных условий.
Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о развитии системы мгновенных платежей и подготовке к внедрению цифрового тенге.
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.
20.04.2023, 17:24 62576
Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК опубликовал концепцию по управлению активами Национального фонда Республики Казахстан до 2030 года. Проект размещен на портале "Открытые НПА".
Реализация концепции, то есть соблюдение закладываемых в ней ограничений, принципов и подходов, будет способствовать, по мнению НБ РК, достижению цели по накоплению к 2030 году 100 млрд долларов и успешному функционированию программы "Нацфонд - детям".
Цель выглядит амбициозной, но не слишком реалистичной. Для понимания: к концу марта 2023 года активы Нацфонда РК составили 58,4 млрд долларов. То есть предполагается, что менее чем за 7 лет активы Нацфонда должны вырасти на 71%, или на 41,6 млрд долларов. Звучит неплохо, если полностью игнорировать, например, тот факт, что с 2014-го по активам Нацфонда наблюдается нисходящий тренд. Так, в августе 2014 года (пиковый момент для этого показателя) активы Нацфонда демонстрировали стабильный рост и достигли 77,2 млрд долларов, однако после в секторе наметился существенный спад. К текущему моменту активы Нацфонда просели по сравнению с пиковым значением на 24,4%, или на 18,8 млрд долларов, сообщает Ranking.kz.
Еще интересный факт: как отмечается в новой концепции, уже в 2016 году была проведена работа по совершенствованию подходов к управлению активами Национального фонда, была разработана и утверждена новая концепция формирования и использования средств Национального фонда, было установлено ограничение на максимальный размер стабилизационного портфеля в 10 млрд долларов. В 2019 году начался переход от консервативного к сбалансированному распределению активов сберегательного портфеля Национального фонда.
Однако все эти меры так и не смогли переломить негативную тенденцию на дальних дистанциях. Да, временами наблюдался рост, и это можно увидеть на графике ниже, однако в общем и целом показатель сокращается. Соответственно, нет гарантий и повода верить, что новая концепция сможет достичь таких амбициозных целей в столь короткое время.
Как отмечается в новой концепции, одной из причин столь существенного сокращения активов страны является укрепившаяся тенденция изъятий из Национального фонда в республиканский бюджет сверх поступлений от нефтяного сектора. Пиковые значения были зафиксированы в 2017-м и 2020-м: в 2017 году при поступлениях в 2,1 трлн тенге изъятия составили 4,4 трлн тенге, в 2020 году при поступлениях в 1,4 трлн тенге изъятия составили 4,8 трлн тенге.
Однако стоит отметить, что это не единственная причина. Немалую роль играет и инвестиционная деятельность, которая осуществляется НБ РК. Доходность, полученная от управления активами за последние 10-15 лет, сложилась ниже доходности ряда схожих по своей природе суверенных фондов благосостояния в мире.
За всю историю существования Национального фонда (2000-2022 годы) его среднегодовая доходность составила 3,02%, а инвестиционный доход от управления активами в иностранной валюте - 15,1 млрд долларов. В то время как, скажем, среднегодовая накопленная доходность Норвежского фонда с 1998-го по конец 2022 года составила 5,7%.
Кроме того, за последние 10 лет в РК фиксировались убытки от управления Нацфондом, наибольший из которых пришелся на 2022-й. По итогам предыдущего года был зафиксирован рекордный убыток от управления Нацфондом в размере 1,4 трлн тенге.
При таком раскладе и подобном уровне управления достичь отметки в 100 млрд долларов к 2030 году будет довольно непросто, учитывая текущее положение дел. При этом уполномоченные органы должны прилагать максимум усилий для сохранности средств Нацфонда РК.
20.04.2023, 13:53 62306
В Казахстан возвращено 670 млрд тенге из незаконно выведенных за рубеж активов
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан возвращено незаконно выведенных активов на сумму 670 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев.
На сегодняшний день возвращено около 670 млрд тенге", - сказал журналистам Ерулан Жамаубаев.
По его словам, по работе в данном направлении Генеральная прокуратура предоставляет данные.
Кроме того, глава Минфина сообщил, как выполняется поручение президента по наведению порядка на таможне.
Нами было выявлено очень много нарушений, совместно с Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами создана рабочая группа, она работала. Все выявленные факты переданы в правоохранительные структуры, сейчас ведется расследование и пополнение, естественно, бюджета теми суммами, которые не были своевременно оплачены со стороны тех нарушителей", - цитирует Жамаубаева Sputnik.kz.
Он отметил, что в прошлом году с нарушителей взыскали около 50 млрд тенге.
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