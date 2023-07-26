Более чем в 100 тысяч тенге обойдется казахстанским родителям сбор ребенка в школу

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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза, сообщают аналитики.





Накануне сезона школьного шопинга редакция Ranking.kz посчитала, сколько денег нужно подготовить родителям, чтобы к 1 сентября купить своим детям-школьникам все необходимые принадлежности, одежду и обувь.





Обзор был сделан по двум категориям торговых объектов, которые не имеют больших различий в ценовой политике в разных городах Казахстана. Мы посмотрели цены в сетевых магазинах, таких как "Детский мир", Ostin, Kari kids, DeFacto, Marwin и на популярных в стране маркетплейсах Wildberries и Kaspi.kz. Ситуация на вещевых рынках и в небольших розничных магазинах не отслеживалась из-за больших различий в торговой наценке на товары в разных регионах. В список самых необходимых к школе покупок мы включили школьную форму - из расчета утвержденных в РК стандартов, а также повседневную и спортивную обувь, форму для физкультуры, рюкзак с ортопедической спинкой и набор канцелярских товаров. Последний был взят для начальной школы как пример необходимого минимума. В нем не учтены предметы для школьников среднего и старшего звена - в каждом классе требования по набору принадлежностей разные", - уточняют обозреватели.





В итоге общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, была в пределах 100 тысяч тенге. Отмечается, что различия в затратах на сборы для мальчиков и девочек оказались незначительными, зато разница в закупе в магазинах и на маркетплейсах составила около 10 тысяч тенге. Покупать школьную форму и принадлежности в интернете оказалось дешевле - 95,8 тысячи тенге на мальчика и 96,3 тысячи тенге на девочку, тогда как в сетевых магазинах стоимость минимального школьного набора для мальчиков составляла 105,5 тысячи тенге, для девочек - 105,6 тысячи тенге.





Аналитики подчеркивают, что сумма в 100 тысяч тенге далеко не окончательная. В методике расчета не учитывались другие затраты: букет цветов для учителя, рабочие и предметные тетради, носки, банты, заколки, белые гольфы или колготы для девочек, осенняя верхняя одежда, демисезонная обувь, денежные сборы родительского комитета в фонд класса и многое другое.





Судя по индексам потребительских цен, детская одежда, обувь и канцелярские товары дорожают больше, чем в среднем непродовольственные товары. Так, если в мае этого года инфляционный показатель для этой укрупненной группы составил 117,2%, то для детской одежды он достигал 118,7%, для обуви - 120,1%, для канцтоваров - 167,5%", - отметили экономисты.





По их мнению, динамика роста цен на категории детских товаров привязана не к школьному сезону, а, скорее, синхронна с общей инфляцией. То есть более значительный рост наблюдался не летом, а в конце 2022 года - начале 2023 года. Единственным исключением, пожалуй, можно считать резкий скачок цен на канцелярские принадлежности в августе прошлого года. Перед началом школьного сезона индекс цен на канцтовары составил 148,5% в сравнении с июлем и 160,5% - в годовом выражении (то есть в сравнении с августом предыдущего года). Впрочем, крайне высокие ценовые индексы на тетради, ручки, карандаши и другие необходимые для школы предметы держатся до сих пор.





Учитывая минусовые показатели покупательной способности заработных плат казахстанцев, можно предположить, что собирать детей в школу в этом году казахстанцам будет сложнее. Напомним: зарплаты в РК фактически не увеличилась, а даже уменьшилась. Индекс реальной заработной платы в январе-марте этого года составил всего 99,4%", - обратили внимание обозреватели.





Они отметили, что среднемесячная номинальная зарплата в первом квартале 2023 года была равна 340,6 тысячи тенге, медианная (то есть зарплата "среднего казахстанца") - 225,7 тысячи тенге. При этом расчетный уровень расходов, использованных на потребление, был равен 80,2 тысячи тенге на одного человека в месяц. Из них на непродовольственные товары уходило 19,6 тысячи тенге. Таким образом, затраты родителей на минимальный набор одежды, обуви и канцелярских принадлежностей превышают средние месячные расходы на непродовольственные товары в четыре раза.





Тот факт, что сумма в 100 тысяч тенге очень ощутима для семейного бюджета многих семей, подтверждают и следующие цифры: по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, 77,6% семей с детьми до 16 лет в Казахстане имеют среднедушевые доходы, используемые на потребление, до 100 тысяч тенге. Семей с детьми, которые могут себе позволить тратить в месяц от 100 тысяч до 150 тысяч тенге, всего 15,8%, более 150 тысяч тенге - 6,6%.





В многодетных семьях ситуация хуже. 19% всех домохозяйств, имеющих четверых и более детей, тратят на одного человека в месяц от 10 тысяч до 40 тысяч тенге. Почти в половине многодетных семей (47,9%) среднедушевые доходы, использованные на потребление, варьируются от 40 тысяч до 60 тысяч тенге. Расходы больше 100 тысяч тенге на человека допустимы только 4,2% многодетных семей", - приводят данные аналитики.





Они напомнили, что что для помощи малообеспеченным семьям собрать детей в школу в Казахстане функционирует фонд "Всеобуч". Из него родителям к 1 сентября перечисляют материальную помощь. По информации Министерства просвещения РК, в прошлом году поддержку получили родители 475 тысяч детей из социально уязвимых категорий. Размер выплат утверждается в каждом регионе индивидуально, но он не должен быть меньше 37,4 тысячи тенге. В некоторых областях и городах суммы выплат чуть выше. Например, в Алматы в сентябре прошлого года выплачивали по 40 тысяч тенге, в Акмолинской области - по 43 тысячи тенге.