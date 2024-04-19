Более шестисот нефтяных скважин приостановили работу в Казахстане из-за половодья

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате паводковой ситуацией в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областях были приостановлены работы 634 скважин, а общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.





По данным ведомства, на сегодня восстановлены работы 141 скважины, все еще приостановлена добыча на 493 скважинах, из них: в Актюбинской области приостановлены работы на 489 скважинах и в Атырауской области - на 4 скважинах.





В Минэнерго заверили, что, несмотря на паводки, цены на ГСМ для казахстанских водителей остаются без изменений: на бензин Аи-92 и Аи-93 - 205 тенге за литр; на дизельное топливо - 295 тенге за литр.





В пресс-службе министерства также привели данные о транспортировке казахстанской нефти через Россию. По итогам 2023 года объемы транспортировки казахстанской нефти транзитом через территорию Российской Федерации составили 65,8 млн тонн, что 93% от общего казахстанского экспорта нефти.





Казахстан реализует порядка 80% добываемого сырья на экспорт. Традиционно казахстанская нефть экспортируется преимущественно на рынок Европейского союза (Италия, Франция, Нидерланды, Франция, Испания и др.), Турция, США и в страны Азии (Южная Корея, Япония, КНР) (...) Поддержание существующих маршрутов, особенно обеспечение надежной работы трубопровода КТК, остается приоритетом для Казахстана для обеспечения бесперебойного экспорта нефти", - отметили в ведомстве.



