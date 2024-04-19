18.04.2024, 14:05 55171
Более шестисот нефтяных скважин приостановили работу в Казахстане из-за половодья
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате паводковой ситуацией в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областях были приостановлены работы 634 скважин, а общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
По данным ведомства, на сегодня восстановлены работы 141 скважины, все еще приостановлена добыча на 493 скважинах, из них: в Актюбинской области приостановлены работы на 489 скважинах и в Атырауской области - на 4 скважинах.
В Минэнерго заверили, что, несмотря на паводки, цены на ГСМ для казахстанских водителей остаются без изменений: на бензин Аи-92 и Аи-93 - 205 тенге за литр; на дизельное топливо - 295 тенге за литр.
В пресс-службе министерства также привели данные о транспортировке казахстанской нефти через Россию. По итогам 2023 года объемы транспортировки казахстанской нефти транзитом через территорию Российской Федерации составили 65,8 млн тонн, что 93% от общего казахстанского экспорта нефти.
Казахстан реализует порядка 80% добываемого сырья на экспорт. Традиционно казахстанская нефть экспортируется преимущественно на рынок Европейского союза (Италия, Франция, Нидерланды, Франция, Испания и др.), Турция, США и в страны Азии (Южная Корея, Япония, КНР) (...) Поддержание существующих маршрутов, особенно обеспечение надежной работы трубопровода КТК, остается приоритетом для Казахстана для обеспечения бесперебойного экспорта нефти", - отметили в ведомстве.
Напомним, Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
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18.04.2024, 16:45 46951
Товарооборот между Казахстаном и Республикой Саха вырос в два раза за год
Свыше 99% товарооборота приходится на экспорт казахстанских товаров
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За год товарооборот между регионами Казахстана и Республикой Саха вырос почти в 2 раза, превысив $160 млн. Об этом было заявлено в ходе встречи премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова и главы Республики Саха Айсена Николаева, прибывшего с визитом в Астану для участия в церемонии открытия дней Республики Саха в Казахстане.
Как уточнили в пресс-службе правительства РК, свыше 99% товарооборота приходится на экспорт казахстанских товаров.
В ходе встречи стороны отметили широкий потенциал взаимной торговли и обозначили готовность сторон наращивать обороты в сельскохозяйственной, промышленной сферах и IT.
Стороны подтвердили намерение активизировать совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами. Ожидается, что новый импульс торгово-экономическим отношениям также придаст запуск в Казахстане пяти крупных центров трансграничной торговли, среди которых центр трансграничной торговли "Евразия" на границе с Россией.
Отдельное внимание было уделено обмену опытом и технологиями в области креативных индустрий и цифровизации, а также взаимодействию между научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями Казахстана и Республики Саха.
Ранее Айсен Николаев встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Президент отметил, что многогранные связи Казахстана с Республикой Саха развиваются весьма динамично. Ярким подтверждением тому является существенное увеличение объема взаимного товарооборота.
Токаев приветствовал проведение в Казахстане дней Республики Саха, в рамках которых предусмотрены культурные и спортивные мероприятия, а также презентация инвестиционного и туристического потенциала Якутии.
Николаев выразил слова поддержки народу Казахстана и пожелал скорейшего преодоления всех трудностей, возникших в результате паводков.
Мы прибыли в Казахстан с целью провести дни Республики Саха. В Астане и Алматы запланировано большое количество деловых, культурных и спортивных мероприятий", - отметил он.
18.04.2024, 10:26 69081
В Казахстане бензин подорожал на 14% за год, дизтопливо - на 15%
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта текущего года цены на бензин в Казахстане выросли на 13,6% за год, цены на дизельное топливо - на 15,1%, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе бензин заметнее всего подорожал в Алматы (на 15,5% за год), Карагандинской области (на 14,2%), а также в Атырауской области и в столице (на 14,1% в каждом из регионов). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Шымкенте: на 11,2%.
Дизтопливо сильнее всего подорожало в Алматы (на 28,3%), а также в Кызылординской (плюс 27,6%) и Жамбылской (плюс 24,8%) областях. Наименьший рост цен был отмечен в Атырауской области: на 1,1% за год. При этом в ряде регионов - в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях - цены снизились.
Литр бензина АИ-92 в марте в среднем по РК стоил 202 тенге, АИ-95/96 - 252 тенге, АИ-98 - 287 тенге, литр летнего дизельного топлива - 293 тенге, зимнего - 543 тенге.
За январь-февраль текущего года в стране произвели 899,8 тыс. тонн бензина - на 3,1% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Выпуск дизельного топлива, в свою очередь, вырос на 5,8%, до 857,2 тыс. тонн.
Как сообщалось ранее, Министерство энергетики РК подготовило приказ, предусматривающий изменение цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан. Предполагается, что цена на дизельное топливо для иностранцев составит 315 тенге за литр. Цена на бензин марки АИ-92 и АИ-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр.
17.04.2024, 15:33 113966
Экспорт грузов по железной дороге в КНР вырос на 21%
Объем экспортированного по железной дороге в Китай груза составил 3,2 млн тонн в первом квартале текущего года
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале 2024 года объем экспортных перевозок железнодорожным транспортом в направлении Китая вырос на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Объем экспортированного по железной дороге в Китай груза составил 3,2 млн тонн в первом квартале текущего года.
Через погранпереход Достык - Алашанькоу из Казахстана в Китай по железной дороге перевезено 2,2 млн тонн, рост на 12,3%, через Алтынколь - Хоргос - 1 млн тонн (+44,4%)", - сообщили в пресс-службе КТЖ.
По данным нацкомпании, за указанный период вырос экспорт металлических руд - на 5,8%, зерна - на 27,8%, черных металлов - в 2,3 раза, нефтепродуктов - в 12 раз, химических грузов - на 88,3%, цветных металлов - на 59,5%.
Напомним, экспортные контракты на $75,2 млн подписали казахстанские сельхозпроизводители с китайскими партнерами.
17.04.2024, 13:57 116551
Казахстан и Россия построят три угольные ТЭЦ
ТЭЦ построят в трех городах Казахстана: Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
ТЭЦ построят в трех городах Казахстана: Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями определены АО "Самрук-Энерго" и ООО "ИНТЕР РАО - Экспорт".
Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах - Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
АО "Самрук-Энерго" уже сформировало соответствующую дорожную карту для строительства первой по счету ТЭЦ в текущем году.
16.04.2024, 13:16 159561
KazakhExport определили экспортно-кредитным агентством Казахстана
Экспортно-кредитное агентство Казахстана будет функционировать как национальный институт по развитию и продвижению несырьевого экспорта
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК АО "ЭСК "KazakhExport" определено в качестве экспортно-кредитного агентства и переименовано в АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" (ЭКА).
Экспортно-кредитное агентство Казахстана будет функционировать как национальный институт по развитию и продвижению несырьевого экспорта. Наделяя дочернюю компанию национального управляющего холдинга "Байтерек" - KazakhExport - статусом ЭКА, государство расширяет меры поддержки несырьевого экспорта. К уже имеющимся услугам - страхованию и перестрахованию, предэкспортному и экспортному торговому финансированию добавляются новые: гарантирование экспортных операций и субсидирование процентных ставок по торговому финансированию", - говорится в пресс-релизе акционерного общества.
Гарантирование экспортных операций позволит казахстанским экспортерам участвовать в международных тендерах и расширить зарубежное присутствие казахстанских товаров, услуг/работ на рынках стран высокого экспортного интереса.
Кроме того, новый инструмент будет стимулировать привлечение средств импортеров при получении авансовых платежей за счет предоставления гарантии экспортно-кредитного агентства Казахстана в качестве обеспечения платежных обязательств по экспортным сделкам. Это позволит экспортеру получить гарантию ЭКА без необходимости обращаться в банк, соответственно, без предоставления залогового обеспечения", - сообщается в информации.
Производитель высокотехнологичных товаров/услуг также может обратиться за содействием в ЭКА для возможности реализации товара или услуги через финансирование зарубежных покупателей казахстанскими финансовыми институтами.
Это позволит вывести казахстанский экспорт на новый уровень за счет создания привлекательных условий для покупателей казахстанских товаров и услуг, а также обеспечить конкурентоспособность отечественных ставок по торговому финансированию на экспортных рынках со странами Европы и Азии", - подчеркнули в организации.
Казахстанским финансовым институтам это открывает возможность страхования рисков неисполнения обязательств банками-эмитентами, расширения продуктовой линейки и клиентской базы.
Напомним, законопроект по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров был подписан президентом 23 января. Законопроект выводит экспортно-кредитное агентство из-под действия закона "О страховой деятельности" и контроля и надзора финансового регулятора.
16.04.2024, 12:35 161726
Закупки недропользователей: в Казахстане внесли изменения в правила
Изменения позволят увеличить закуп товаров у отечественных товаропроизводителей со стороны недропользователей
Фото: gov.kz
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством энергетики внесены изменения в правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации министерства, изменения включают:
- введение обязательного реестра отечественных товаропроизводителей, учитываемый недропользователями при закупе товаров;
- при наличии в реестре единственного отечественного товаропроизводителя приобретение товара осуществляется у него способом из одного источника;
- при наличии в реестре двух и более отечественных товаропроизводителей приобретение товара проводится только среди них (казахстанский тендер);
- договор на приобретение импортируемого товара, который заключается на срок не более 5 лет с обязательным предоставлением производителем товара программы локализации и обеспечением его производства на территории Казахстана.
Таким образом, данные изменения позволят увеличить закуп товаров у отечественных товаропроизводителей со стороны недропользователей", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что недропользователям разрешат бурить скважины на подготовительном этапе.
15.04.2024, 14:45 200571
Внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился почти на 3%
Также существенно сократился импорт и экспорт товаров в страны ЕАЭС
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2024 года уменьшился на 2,9%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
По его данным, внешнеторговый оборот страны в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20 400,5 млн долларов США.
Экспорт вырос на 0,4% и составил около 12,3 млрд долларов США, импорт сократился на 7,4% и составил более 8 млрд долларов США.
Также в БНС привели данные по взаимной торговле РК со странами ЕАЭС.
В январе-феврале внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС составил 3868,9 млн долларов США, это на 11,2% меньше, чем в прошлом году.
Также на 18,8% сократился экспорт товаров в страны ЕАЭС (1434,3 млн долларов США). Импорт тоже уменьшился на 6% и составил 2434,6 млн долларов США.
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 91,7%, далее следуют Кыргызская Республика - 5,2%, Республика Беларусь - 3% и Республика Армения - 0,1%.
14.04.2024, 18:19 184946
В марте Казахстан превысил обязательства по добыче нефти
РК представит подробный план компенсации
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Однако Казахстан продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в первом квартале.
Также в соответствии с решением 53-го заседания совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года.
Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.
3 апреля в формате видеоконференции прошло 53-е заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC). На заседании обсуждалось выполнение странами обязательств за январь и февраль 2024 года. Был отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками.
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