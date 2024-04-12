11.04.2024, 09:36 14061
Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов Министерством энергетики РК подготовлен проект приказа с уточненными ценами на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".
В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в другие страны. Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр. Документом предполагается, что цена на дизельное топливо составит 315 тенге за литр", - говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними.
Министерство энергетики РК также сообщило, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно, на внутреннем рынке имеется значительный запас нефтепродуктов, ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют установить единую цену на дизтопливо в 295 тенге за литр.
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11.04.2024, 20:31 5516
Перекачку и отгрузку нефти возобновили на КТК
Основные работы на объектах морского терминала окончены
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о возобновлении отгрузки нефти.
После окончания основных работ на объектах морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11 апреля возобновлена отгрузка нефти", - говорится в сообщении.
Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск.
10.04.2024, 15:56 22271
Сколько топлива выделено для борьбы с ЧС, рассказали в Минэнерго
В ведомстве отчитались об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана предоставили данные об обеспечении ГСМ для борьбы с последствиями паводков и по запасам топлива.
По данным МЭ, в регионах подготовлены следующие запасы топлива:
- бензины Аи-80, АИ-92, АИ-95 - 3,4 тыс. тонн,
- дизтопливо летнее и зимнее - 7,3 тыс. тонн;
- авиатопливо РТ и ТС-1 - 44,8 тыс. тонн;
- мазут топочный в объеме 2,3 тыс. тонн.
В двадцати регионах задействованы или находятся наготове для доставки ГСМ 111 бензовозов. При необходимости количество бензовозов будет увеличено. Отмечается, что доставка топлива занимает от 1 до 18 часов в зависимости от региона.
Кроме того, дополнительно выделены объемы ГСМ для Минобороны - 97 тыс. литров авиатоплива; акимата Атырауской области - 171 тыс. литров дизтоплива и 24 тыс. литров АИ-92.
09.04.2024, 15:48 37846
Перекачка и отгрузка нефти временно приостановлена на КТК
Фото: cpc.ru
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск, сообщили в пресс-службе КТК.
Как пояснили в пресс-службе КТК, 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан.
Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании.
Также в настоящий момент остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК. Ее возобновление запланировано с 11 апреля.
05.04.2024, 16:37 96241
Казахстан и Узбекистан совместно реализуют 60 проектов с портфелем инвестиций более $2,5 млрд
В Хиве прошла неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана
Фото: Акорда
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Хива. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан реализуют 60 совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства с созданием более 13 тысяч рабочих мест. Такие данные были озвучены в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Хиве, сообщает Акорда.
Объем инвестиций совместных проектов Казахстана и Узбекистана превышает 2,5 млрд долларов. В целом, отметил в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев, товарооборот двух стран по итогам прошлого года составил 4,4 млрд долларов, что является хорошим показателем. Также успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.
Подчеркивая, что "только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие двух стран", Токаев поддержал принятие программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.
В ходе встречи президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов экономического взаимодействия, включая увеличение взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли. Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана", - добавили в пресс-службе Акорды.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан сегодня. Помимо неформальной встречи двух лидеров, в программу визита вошли совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.
Напомним, Казахстан и Узбекистан поставят друг у друга счетчики учета трансграничных вод.
05.04.2024, 09:51 103481
В Казахстане тарифы на электроэнергию выросли на 6% за месяц и на 26% за год
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане тарифы на электроэнергию по итогам марта текущего года выросли на 5,9% за месяц и на 26,1% за год, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили удорожание жители СКО: плюс 20%. Рост цен был отмечен также в Восточно-Казахстанской (плюс 19,8%), Абайской (плюс 19,7%), Павлодарской (плюс 19%), Алматинской (плюс 17,9%) областях и в Алматы (плюс 10,3%). В остальных 14 регионах цены остались на уровне февраля 2024 года.
В годовой динамике наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской области: плюс 68,2%. Заметный годовой рост был отмечен также в Павлодарской (плюс 48,5%), Восточно-Казахстанской (плюс 44,5%), Абайской (плюс 44,3%) и Северо-Казахстанской (плюс 37%) областях. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в столице: плюс 7,6%. На уровне марта прошлого года тариф остался лишь в одном регионе - Улытауской области.
За январь-февраль текущего года в стране произвели 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии - на 3,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем электрогенерации был зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт-ч - на 4,4% больше, чем за январь-февраль 2023 года. Далее идет Карагандинская область: 2,3 млрд кВт-ч, плюс 6,3% за год. На Атыраускую область, замыкающую тройку лидеров, пришлось 1,4 млрд кВт-ч - на 0,9% больше, чем годом ранее.
Эти три региона обеспечили 60,7% всего производства электроэнергии по стране.
За январь-февраль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии достигли 51 млрд тенге - на 25,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Ранее в Минэнерго прокомментировали повышение тарифов на электроэнергию.
04.04.2024, 21:18 115386
Эксперты сохранили ожидания по росту экономики Казахстана
Прогноз на 2026 год несколько повышен
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.
В апреле сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 81 доллар за баррель, в 2025 и 2026 годы - на уровне 80 долларов за баррель.
Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохраняются на уровне 4,5% и 5% соответственно. Прогноз на 2026 год несколько повышен с 4,5% до 4,7%.
Прогноз инфляции на 2024 год практически не изменился - 8,4%, при предыдущем прогнозе в 8,5%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения с 6,5% до 7%, на 2026 год - с 5,7% до 6%.
Вместе с тем аналитики ожидают более высокую базовую ставку на всем прогнозном горизонте. Ожидания на 2024 год повышены с 13,8% до 14%, на 2025 год - с 10,5% до 11,2%, на 2026 год - с 9% до 9,8%.
04.04.2024, 14:47 121616
Изменения в техрегламент на мясную продукцию вступают в силу в ЕАЭС с 7 апреля
Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ (показателей пищевой ценности) от указанных в маркировке
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Изменения корректируют требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" в отношении указываемой в маркировке информации о пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, актуальность изменений обусловлена тем, что мясо убойных животных и продукты убоя, в том числе используемые в виде сырья, характеризуются естественной неоднородностью содержания белка и жира.
Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ (показателей пищевой ценности) от указанных в маркировке: белка в продукции должно быть не менее 80% от значения, указанного в маркировке; жира, углеводов, энергетической ценности (калорийности) - не более 120% от значений, указанных в маркировке.
Например, при указании в маркировке мясной продукции среднего значения белка 17 г (100 %) на 100 г продукта фактическое значение белка, с учетом новых требований, не должно быть менее 13,6 г (80 %) на 100 г продукции. При среднем значении жира 18 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение жира не должно быть более 21,6 г (120%) на 100 г продукции", - рассказали специалисты.
Аналогичный подход предусмотрен требованиями технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".
Предусмотрено, что документы об оценке соответствия продуктов убоя и мясной продукции, в отношении которых внесены изменения, выданные или принятые до 7 апреля 2024 года, действительны до окончания срока их действия. Производство и выпуск в обращение этой продукции допускаются до окончания срока действия таких документов, обращение продукции допускается в течение срока годности, установленного изготовителем", - добавили в ЕЭК.
Напомним, Казахстан ратифицировал поправки в соглашение о единых принципах обращения медизделий в рамках ЕАЭС.
04.04.2024, 13:48 120136
Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для поставки в страны Европы
Отгрузки мазута и вакуумного газойля крупнотоннажными партиями фактически были остановлены с октября 2018 года
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Батуми. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Батумский нефтяной терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для поставки в страны Европы, используя беспричальный налив, сообщает пресс-служба АО "КазТрансОйл".
В марте 2024 года в ООО "Батумский нефтяной терминал" возобновились погрузки на беспричальном наливе темных нефтепродуктов, произведенных на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, на танкера типа Aframax партиями по 60 000 - 80 000 тонн. Далее груз направлен в страны Европы. Погрузку темных нефтепродуктов казахстанского происхождения планируется проводить на ежемесячной основе. Возобновление данной работы связано с диверсификацией транзитно-транспортных маршрутов по перевозке грузов", - отметили в пресс-службе.
Отгрузки мазута и ВГО (вакуумный газойль) крупнотоннажными партиями фактически были остановлены с октября 2018 года.
Отгрузка темных нефтепродуктов крупнотоннажными партиями на танкера типа Aframax позволяет клиентам ООО "Батумский нефтяной терминал" снизить транспортные расходы, что в свою очередь делает маршрут казахстанских грузов на экспорт через Батуми более привлекательным и позволит увеличить их объем перевалки. Нефтеналивные крупнотоннажные суда типа Aframax предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн", - пояснили в компании.
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