30.12.2023, 11:55 24946
Бюджет для жилищной программы "7-20-25" на 2024 год определили в Нацбанке Казахстана
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Республики Казахстан определили бюджет для жилищной программы "7-20-25" на 2024 год, информирует пресс-служба Нацбанка.
Принято постановление правления Национального банка № 104, которое предусматривает (...) установление годового объема финансирования программы в 2024 году на максимально допустимом уровне в размере 100 млрд тенге и распределение бюджета по 25 млрд тенге ежеквартально", - сообщили в пресс-службе.
Также постановление предусматривает снижение вознаграждения банков с 3% до 2,5% годовых за доверительное управление правами требования по ипотечным займам, выданным по программе начиная с 1 января 2024 года.
Данная поправка затрагивает правоотношения, устанавливаемые между оператором программы - АО "Казахстанский фонд устойчивости" и банками - участниками программы, и не повлияет на условия кредитования граждан", - добавили в Нацбанке.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
Ранее Национальный банк Казахстана продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25".
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30.12.2023, 13:22 22441
Названа причина гибели лебедей на озере Караколь
Результаты теста подтвердили наличие вируса птичьего гриппа
Фото: inaktau.kz
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Актау. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты озвучили причину гибели 30 лебедей, найденных у берегов озера Караколь близ Актау.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира (...) провели тест. Результаты оказались положительными и подтвердили наличие вируса птичьего гриппа", - сообщает lada.kz.
Также отмечается, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
Напомним, недавно у берегов Караколя обнаружили десятки мертвых лебедей-шипунов.
Стоит отметить, что мертвых лебедей на озере находили и в 2022 году. Тогда специалисты назвали причиной их гибели холод и голод.
29.12.2023, 16:40 46121
Маркировку ювелирных изделий и лекарств введут в Казахстане со второго полугодия 2024 года
Смаилов поручил в установленном порядке ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы введения маркировки лекарственных средств и ювелирных изделий обсуждены на совещании в правительстве.
Введение маркировки лекарственных средств запланировано на 1 июля 2024 года. В этой связи проводится работа по обеспечению готовности аптек, аптечных складов и частных организаций здравоохранения. Маркировку ювелирных изделий планируется внедрить также с 1 июля 2024 года. Соответствующий пилотный проект был завершен в октябре текущего года", - сообщили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил в установленном порядке ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров, а также принять меры по совершенствованию механизма отбора товаров для проведения маркировки в пилотном режиме.
В целом работа в данном направлении будет продолжена. В частности, в 2024 году запланировано проведение пилотных проектов по моторным маслам, пиву и пивным напиткам.
На сегодняшний день в республике подлежат маркировке табачные изделия и обувь.
Внедрение данной меры позволило обеспечить прослеживаемость товаров, эффективно выявлять нелегальную продукцию, снизить теневой оборот и повысить налоговые поступления в бюджет. В целом маркировка призвана защитить добросовестных предпринимателей и обезопасить потребителей", - заключили в кабмине.
29.12.2023, 14:35 49311
В Казахстане откажутся от регулирования цен на девять видов СЗПТ в первом полугодии 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К первому полугодию 2024 года планируется отказ от механизма введения предельных цен на СЗПТ по 9 продтоварам (соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо куриное (1-я категория), по которым наблюдается устойчивое стопроцентное отечественное производство, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
По информации МТИ, к первому полугодию 2025 года запланирован полный отказ от механизма введения предельных цен на СЗПТ по 10 продтоварам (морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9% жирности), сахар белый, сахар-песок), по которым импортозамещение составит порядка 100%.
Поэтапный отказ от государственного регулирования цен на СЗПТ позволит уменьшить долю влияния государства на рыночные отношения, что в свою очередь позволит отечественным производителям стать более конкурентоспособными на рынке. Данная мера необходима для обеспечения продовольственной безопасности на территории Республики Казахстан. При этом заблаговременное распространение вышеуказанной информации позволит избежать социальную напряженность в обществе, а также обеспечит достаточную информативность населения", - пояснили в МТИ.
На сегодняшний день в рамках послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" территориальными подразделениями Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан проводится разъяснительная работа с оптовиками, производителями и реализаторами СЗПТ относительно отмены государственного регулирования цен на СЗПТ согласно вышеуказанной информации.
Ранее в МТИ сообщили, что отказ от установления предельных и пороговых цен будет проведен в два этапа. При этом контроль за соблюдением 15-процентной торговой надбавки будет сохранен, а также будет ужесточена административная ответственность за ее несоблюдение.
29.12.2023, 10:35 53716
Открытие БАКАД дает возможность снизить трафик, улучшить экологию и расширить потенциал для грузоперевозок
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Летом этого года состоялось торжественное открытие движения по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал, какие возможности дает открытие БАКАД.
Завершен один из самых сложных проектов - Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД). Ее открытие дает возможность снизить трафик и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе, а также расширить потенциал для грузоперевозок", - подчеркнул Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.
Напомним, БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора. Строительство дороги было профинансированного Евразийским банком развития.
На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
Алихан Смаилов отметил, что транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана.
По территории Казахстана проходит 13 международных коридоров, из них 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Общий объем транзитных перевозок в текущем году вырос на 21%, до 30 млн тонн", - сказал Алихан Смаилов.
Он напомнил, что в стране начато строительство 4 новых железнодорожных линий.
Буквально на прошлой неделе мы приступили к строительству новой железной дороги в направлении Китая. Это линия Бахты - Аягоз. Она позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем почти в 2 раза - с 28 до 48 млн тонн грузов, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита", - отметил премьер-министр.
В прошлом месяце стартовали работы по проекту Дарбаза - Мактаарал. Строительство новой железной дороги между Казахстаном и Узбекистаном позволит расширить транзитный потенциал республики и обеспечить выход на Персидский залив и Индию.
Также начато строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы. Реализация проекта разгрузит Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.
Вместе с тем продолжается строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты (более 800 км). Эта дорога позволит в 5 раз увеличить пропускную способность и повысить скорость контейнерных поездов в направлении Китая.
Если за последние 30 лет в стране было построено всего 2,5 тысячи км железных дорог, то в ближайшие 3-4 года мы построим свыше 1,3 тысячи км", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Говоря о развитии морского транспорта, премьер-министр отметил, что принимаются меры по наращиванию перевозок через морские порты Актау и Курык.
В Актау до 2025 года будет построен контейнерный хаб. В порту Курык уже запущен зерновой терминал. Там же ведется строительство многофункционального терминала "Саржа", - озвучил он.
По его словам, особое значение также имеют грузовые автоперевозки. Сегодня они осуществляются с 42 странами по 8 транзитным автомобильным коридорам.
В целях дальнейшего развития автомобильных перевозок ведется работа по строительству и реконструкции 11 тысяч км дорог, в том числе 7 тысяч км в рамках республиканской сети. Благодаря этим и другим мерам мы намерены значительно увеличить объемы транспортных услуг", - сказал Алихан Смаилов.
Наряду с этим продолжается совместная работа с Азербайджаном, Грузией и Турцией по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Совместно с ними мы подписали соответствующие дорожные карты. Их суть в том, чтобы устранить все "узкие места" на протяжении этого коридора как в портах на Каспии, так и по железным дорогам в Азербайджане, Грузии и, соответственно, дальше в Турции. Эта работа сейчас активно проводится", - заключил премьер-министр.
29.12.2023, 10:09 54791
Смаилов прокомментировал отмену моратория на проверки бизнеса
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О том, чего ждать казахстанским предпринимателям после отмены моратория на проверки бизнеса в 2024 году, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.
Глава правительства подчеркнул, что малый и средний бизнес является основой экономики и устойчивости любой страны. Поэтому государство придает ключевое значение созданию благоприятной бизнес-среды.
Мы совместно с бизнес-сообществом провели большую работу по выявлению избыточных требований, которые препятствуют развитию предпринимательства. По итогам мы выявили больше 10 тысяч излишних требований. На сегодня 9 тысяч уже отменены. Оставшиеся будут исключены в начале следующего года с принятием соответствующего закона в парламенте", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, также проведена работа по автоматизации систем управления рисками. Это позволит планировать проверки, исключив человеческий фактор. В результате их количество сократится в 2 раза. В целом административное давление на законопослушных предпринимателей снизится.
Таким образом, после завершения моратория тотальных проверок в стране не должно быть. Добросовестным предпринимателям беспокоиться не о чем", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что на различных площадках в министерствах и правительстве на регулярной основе предметно рассматриваются проблемные вопросы бизнеса. Многие из них получили свое решение.
По словам главы правительства, доля МСБ в экономике выросла до 36,5% ВВП. Только за текущий год количество занятых здесь увеличилось на 500 тысяч и достигло 4,3 млн человек. Темп роста составил порядка 14%.
При этом перед нами стоит задача довести долю МСБ в среднесрочной перспективе до 40% к ВВП. Это будет основой для дальнейшего устойчивого развития страны", - заключил он.
Напомним, с 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который завершается в 2024 году.
29.12.2023, 08:58 56271
Казахстан планомерно уходит от сырьевой модели экономики - премьер
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, обладая серьезной ресурсной базой, традиционно занимается добычей и экспортом сырья. Вместе с тем в последние годы ситуация кардинально меняется - акцент смещается на развитие отраслей более высокого передела. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.
За последние 5 лет в структуре промышленности уже произошли качественные изменения. На сегодняшний день обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую и продолжает расти дальше", - подчеркнул премьер-министр.
Алихан Смаилов добавил, что правительством принят ряд новых мер в этом направлении. Запущен механизм обеспечения внутренних переработчиков сырьем по ценам ниже рыночных. Новые производства обрабатывающей промышленности будут освобождаться от налогов на срок до трех лет.
Кроме того, предоставляется налоговая льгота для организации новых производств в обрабатывающем сегменте. Это касается импорта оборудования, которое не производится в стране.
Мы также продолжим содействовать реализации новых проектов. Для этого предусмотрены бюджетные средства в размере более 600 млрд тенге, включая льготное кредитование", - отметил глава правительства.
По итогам года ожидается ввод в эксплуатацию около 300 новых проектов в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности - 170 проектов на сумму порядка 800 млрд тенге.
Например, в индустриальной зоне Сарани начато производство бытовой техники мощностью 1,1 млн единиц продукции. В Костанайской области стартовало строительство нового автомобильного завода KIA с углубленной локализацией мощностью 70 тысяч автомобилей в год. В Актюбинской области запущено производство мобильных буровых установок", - озвучил Алихан Смаилов.
Наряду с этим в области Жетысу был модернизирован и расширен завод по производству керамических плит, который также приведет к снижению их импорта.
В следующем году мы планируем ввести более 400 проектов общей стоимостью 4,6 трлн тенге. Таким образом, процесс диверсификации ускоряется, и мы планомерно уходим от сырьевой направленности экономики", - заключил он.
Он отметил, что перед правительством поставлена большая задача по увеличению национальной экономики в два раза до 2029 года.
В этой связи мы продолжим работу по стимулированию экономической активности в стране. Еще больше снизим инфляцию и обеспечим макроэкономическую стабильность", - сказал Алихан Смаилов.
Предусматривается также реализация мер по дальнейшему улучшению инвестиционного климата.
Ежегодно мы планируем привлекать не менее $25 млрд прямых иностранных инвестиций. В дальнейшем будет реализован Общенациональный пул инвестиционных проектов. Благодаря этому будет создано более 160 тысяч новых рабочих мест", - отметил премьер-министр.
Наша страна является лидером по валовому притоку прямых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе. В прошлом году он вырос на 18% и достиг $28 млрд. Это стало рекордом для Казахстана за последние 10 лет", - сказал он.
По его словам, за первое полугодие в экономику страны было привлечено $13,3 млрд. При этом по итогам года ожидается порядка $27 млрд, что также является достаточно высоким показателем.
В свою очередь правительством принимаются необходимые меры для сохранения необходимого уровня инвестиционной активности. В частности, сформирован Общенациональный пул из порядка 1 тыс. проектов стоимостью свыше 32 трлн тенге.
По его словам, особое внимание планируется также уделить увеличению объемов обрабатывающей промышленности.
Все это позволит нам обеспечить рост экономики в среднесрочной перспективе на уровне не менее 6%. В целом поручение главы государства о доведении объема национальной экономики до $450 млрд будет исполнено", - заключил Алихан Смаилов.
28.12.2023, 17:54 71361
Казахстанцы купили в ноябре более 4000 золотых слитков
Фото: freepik.com
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 4171 мерный слиток общим весом 177,0 кг продан банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в ноябре, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Всего с начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения продано 147 916 золотых слитков общим весом 5,2 тонны.
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 37 856 штук. Далее следуют 5-граммовые - 33 646 штук (23%), 100-граммовые - 32 442 штуки (21%), 20-граммовые - 26 333 штуки (18%), и 50-граммовые - 17 639 штук (12%).
Наибольшие объемы реализации мерных слитков в ноябре пришлись на Шымкент (1565 штук, 38%), Алматы (1436 штук, 34%) и Астану (323 штуки, 8%).
28.12.2023, 16:23 62631
Казахстан реализует новые проекты в сфере геологоразведки совместно с корпорацией CNPC
Прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, совместной геологоразведки и другие
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей между Казахстаном и Китаем обсудили первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и президент компании CNPC Хоу Цицзюнь (КНР), сообщили в пресс-службе правительства.
Скляр подчеркнул значимость стратегического партнерства Казахстан с КНР, и в частности с китайской национальной нефтегазовой корпорацией. CNPC является одной из крупнейших нефтяных компаний мира, а также давним стратегическим и инвестиционным партнером Казахстана.
Хоу Цицзюнь в свою очередь отметил, что CNPC придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном. Руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми главами двух государств, компания стремится к расширению масштаба двустороннего взаимодействия в сфере энергетики и внесению нового вклада в углубленное развитие китайско-казахстанского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Правительство РК тесно работает над конкретными проектами в рамках рамочного соглашения о расширении стратегического сотрудничества в энергетической сфере, заключенного между Министерством энергетики и CNPC во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в мае текущего года.
Прорабатываются вопросы расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, строительства второй нитки газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, совместной геологоразведки и др. Стороны отметили, что имеется положительный результат по многим направлениям. Со стороны правительства будут приняты все необходимые меры для эффективной реализации данных проектов.
Также в рамках укрепления сотрудничества Роман Скляр и глава CNPC Хоу Цицзюнь договорились проводить подобные рабочие встречи на постоянной основе.
Напомним, в октябре текущего года в ходе визита Токаева в Китай было подписано 30 коммерческих документов на 16,5 млрд долларов.
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