В Нацбанке продлили ипотечную программу "7-20-25"

Китай и Казахстан являются пионерами в сокращении выбросов углерода в мире и достижении углеродной нейтральности и находятся перед лицом общей миссии по развитию "зеленой" энергетики

Фото: dknews.kz

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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 8 декабря в столице Казахстана Астане и столице Поднебесной Пекине одновременно состоялась конференция по развитию в Казахстане возобновляемых источников энергии.

Мероприятие, совместно организованное Ассоциацией возобновляемой энергетики Казахстана (AREK) и ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция" при Китайской государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC), в поиске путей для совершения "зеленой" и низкоуглеродной трансформации энергетики, а также рассмотрении широких перспектив китайско-казахстанского сотрудничества в отрасли "зеленой" энергетики в будущем", - сообщили организаторы.





В конференции принял участие и выступил с речью Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо. В онлайн-формате на мероприятии присутствовали генеральный директор компании China Power International Development Limited (CPID) Гао Пин и заместитель генерального директора компании China Power International Holding Limited (CPIH) Жайнагуль Торди.





На встрече в общей сложности собралось почти сто гостей, в том числе представители министерств иностранных дел и энергетики РК, парламента РК, международной торговой палаты Китая при Китайском комитете содействия развитию международной торговли, ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", а также других китайских предприятий в Казахстане.





Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо поздравил с организацией конференции и отметил, что за 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, две страны на протяжении всего времени придерживаются духа взаимного равенства, взаимного уважения, добрососедства, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, установив уникальные и неизменные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отметил посол, SPIC является ведущим предприятием в энергетической отрасли Китая. Крупнейший действующий ветроэнергетический проект в Центральной Азии - ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", который был введен в эксплуатацию в 2021 году, внес выдающийся вклад в увеличение доли возобновляемых источников энергии /ВИЭ/ в производстве энергии в Казахстане и оказал помощь в достижении "двух углеродных целей", а именно целей по выходу на пик по углеродным выбросам и достижению углеродной нейтральности", - говорится в информации.





Чжан Сяо выразил надежду на то, что Китай и Казахстан будут и дальше придерживаться концепции "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования результатов", углубят сотрудничество в области ВИЭ и продолжат совместную работу по строительству "Зеленого шелкового пути".





В свою очередь гендиректор CPID Гао Пин заявил, что Китай и Казахстан оба являются пионерами в сокращении выбросов углерода в мире и достижении углеродной нейтральности и находятся перед лицом общей миссии по развитию "зеленой" энергетики. Страны обладают взаимодополняющими преимуществами и взаимовыгодной основой сотрудничества в развитии "зеленых" источников энергии. Это обеспечивает мощный импульс и благоприятную среду для взаимодействия предприятий двух сторон, а также выступает источником уверенности CPID в ее укоренении в Казахстане и посвящению себя "зеленой" энергетике. Проект ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", управляемый компанией CPID, выступает образцом сотрудничества китайского предприятия с выдающимся казахстанским предприятием Visor Investments Cooperative.





По словам Пина, в будущем обе стороны будут рассматривать ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция" в качестве отправной точки для ускорения углубления и дальнейшего развития сотрудничества в сфере "зеленой" и низкоуглеродной энергетики и совместно изучат модель развития "ВИЭ+", чтобы помочь двум странам реализовать "две углеродные цели" и "зеленую" трансформацию экономик.





На конференции с речью также выступили заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров, депутат мажилиса Елдос Абаканов, казахстанский акционер ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", генеральный директор Visor Investments Cooperative и известный казахстанский экономист Алмас Чукин. Они сердечно поблагодарили SPIC, а также ее дочерние компании CPID и CPIH за их длительную поддержку развития ВИЭ в Казахстане, выразив надежду на дальнейшее углубление сотрудничества с китайскими предприятиями в реализации большего числа проектов по экологически чистым ВИЭ, которые принесут пользу народам двух стран и придадут новый импульс развитию сотрудничества в сфере производственных мощностей Китая и Казахстана.





При свидетельстве всех участников Министерство иностранных дел Республики Казахстан и представитель SPIC в Казахстане подписали Меморандум о сотрудничестве в области ВИЭ. В будущем две стороны будут с учетом собственных преимуществ продвигать содержательное сотрудничество в сферах ветроэнергетики, солнечной энергии и их аккумуляции", - сообщают организаторы.





В рамках конференции был обнародован отраслевой исследовательский доклад о перспективах сотрудничества Китая и Казахстана в сфере "зеленой" энергетики. В докладе систематически рассматривается история развития сектора "зеленой" энергетики Казахстана и китайско-казахстанского сотрудничества, начиная от развития "зеленых" источников энергии в РК и заканчивая преимуществами технологий "зеленой" энергетики Китая и его инвестиционного опыта. Кроме того, в документе освещаются широкие перспективы китайско-казахстанского сотрудничества в отрасли "зеленой" энергетики в будущем.





Перед конференцией замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров пригласил посла Китая в Казахстане Чжана Сяо на встречу, посвященную содействию развитию ВИЭ в Казахстане предприятиями с участием китайского капитала, представленными SPIC, CPID и CPIH, и предоставлению соответствующей политической поддержки для проведения исследований и обменов.