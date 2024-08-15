13.08.2024, 13:52 49831
Дальнейшую поставку нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" прокомментировали в Минэнерго
Поставки будут зависеть от экономической привлекательности
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дальнейшая транспортировка казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" будет зависеть от экономической привлекательности поставок по этому направлению, заявили в Министерстве энергетики РК.
Там напомнили, что в июне итальянская AGIP (ENI) осуществила тестовую поставку в объеме 20 тыс. тонн нефти по магистральному нефтепроводу Атырау - Самара и далее в систему "Дружба".
Как ранее писали "Ведомости", Agip Caspian Sea стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по "Дружбе", - после "Карачаганак петролиум оперейтинг" (оператор месторождения Карачаганак) и Inpex North Caspian Sea ("дочка" японской Inpex).
За первое полугодие 2024 года Agip Caspian Sea также экспортировала 48,5 тыс. тонн нефти через порт Новороссийск, а в январе - июне 2023-го компания поставила 40,5 тыс. тонн через Новороссийск и 50,5 тыс. тонн через Усть-Лугу", - уточняет издание.
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14.08.2024, 15:34 14541
Более ста видов товаров на $900 млн готов поставлять Казахстан в Таиланд
В Астане подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Астане министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев и заместитель премьер-министра - министр торговли Королевства Таиланд Пхумтам Вечайячай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, сообщает МТИ РК.
Таиланд является ключевым торговым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Мы видим значительный потенциал для увеличения экспорта более чем 100 товарным позициям на сумму свыше $900 млн, включая металлургическую продукцию, химические товары, сельское хозяйство и минеральные ресурсы", - подчеркнул Арман Шаккалиев.
Также Казахстан может предложить Таиланду поставки меда, икры, мясных деликатесов, высококачественного алкоголя и других товаров.
По данным Минторговли, товарооборот между Казахстаном и Таиландом вырос на 35,9% и достиг $ 367,7 млн, при этом экспорт казахстанской продукции увеличился до $55,3 млн.
Соглашение направлено на развитие двусторонних экономических отношений на долгосрочной основе. Казахстан получает возможность привлечь тайских инвесторов в свои специальные экономические зоны, предлагающие условия, такие как освобождение от налогов и таможенных пошлин. Это способствует созданию новых производств и рабочих мест, положительно влияя на экономику страны", - пояснили в ведомстве.
В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество в сфере промышленности, включая создание совместных проектов в переработке овечьей шерсти, производстве тканей, кожи и обуви. Казахстан предложил ряд льгот и преференций для новых инвестиционных проектов.
Министр торговли Казахстана предложил развить авиакарго для увеличения торговли высокомаржинальными товарами и подчеркнул, что благоприятный визовый режим между нашими странами должен способствовать активизации деловой активности.
В свою очередь Пхумтам Вечайячай предложил открыть представительство Таиланда по содействию внешней торговле в Республике Казахстан в качестве механизма развития двусторонних торговых отношений и увеличения взаимной торговли.
За последние 5 лет общий объем инвестиций Таиланда и Казахстана составил $100 млн. В 2017 году Казахстан занял 2-е место в рейтинге партнеров Таиланда по ЕАЭС с общим объемом торговли в $172 млн", - подчеркнул заместитель премьер-министра - министр торговли Таиланда.
Напомним, в июле Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев.
14.08.2024, 12:49 17861
Правильное решение - Токаев о смене собственника Qarmet
Фото: Акорда
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Караганда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил металлургический комбинат Qarmet, сообщает Акорда.
В частности, президент ознакомился с работой доменной печи № 3, объем производства которой составляет 3,8 млн тонн чугуна в год, а также конверторного цеха № 2 и машины непрерывного литья заготовок, которые производят слябовые и блюмовые заготовки.
Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор предприятия Вадим Басин доложили о выполненных и реализуемых проектах развития производства на сумму свыше 3,5 млрд долларов. Дополнительно запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка 500 млн долларов и железорудного департамента в размере 978 млн долларов", - говорится в информации.
Также предприятие продолжает масштабный ремонт зданий и сооружений.
В программу реновации 2024 года включены более 100 объектов, ведется замена 50 тыс. квадратных метров кровли. Помимо этого, производится капитальный ремонт 120 санитарно-бытовых объектов по принятой программе "Гигиена", - рассказали президенту руководители предприятия.
По их словам, в следующем году на Qarmet запланирована объемная работа по модернизации систем управления и гидравлики.
Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года", - рассказал Лаврентьев.
Токаев отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. Кроме того, в Темиртау этой осенью перезапустят экологически чистый вид транспорта - трамвай.
Мы приняли правильное решение, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше. Но останавливаться нельзя. Главная задача - это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат", - отметил президент.
Сейчас на предприятии работают более 34 тысяч сотрудников. Производственная мощность металлургического комбината составляет 5,3 млн тонн жидкой стали в год. В прошлом году предприятием было реализовано 2,9 млн тонн готовой продукции, из них 2,1 млн тонн на экспорт в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Азербайджан и Афганистан.
Дополнено 14.08.2024, 14.05
Президент также ознакомился с работой диспетчерско-аналитического центра Qarmet.
Как доложил генеральный директор компании Вадим Басин, если в прошлом году добыча угля производилась только на трех шахтах, то в кратчайшие сроки была восстановлена работа всех восьми шахт. Начата масштабная работа по усилению промышленной безопасности.
Также президент ознакомился с нововведениями в сфере промышленной безопасности для карагандинских шахтеров. Диспетчеры непрерывно будут отслеживать состояние всех шахт, проводить анализ уровня газа, координировать работу горняков и устанавливать с ними видеосвязь. Центр также ведет контроль системной безопасности, мониторинг выполнения производственных показателей и контроль выполнения производственных процессов. До конца 2025 года на всех восьми шахтах компании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков.
Глава государства поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
13.08.2024, 17:01 41336
В 14 раз увеличился контейнерный транзит из Китая по Транскаспийскому маршруту
Фото: КТЖ
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в 14 раз увеличился объем контейнерных перевозок из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Для развития соединяющего Китай и Европу мультимодального транспортного коридора АО "НК "ҚТЖ" и АО "KTZ Express" совместно с другими участниками маршрута ведут работу по увеличению объемов перевозок, улучшению сервиса и скорости доставки грузов", - проинформировали в компании.
Также подчеркивается, что сроки доставки от станции Алтынколь до Апшерона снижены до девяти дней, до Поти/Батуми - до 12 дней, до Констанцы через Поти/Батуми - до 20-22 дней.
С привлечением крупных логистических международных компаний КТЖ активно развивает портовую и припортовую инфраструктуру на Каспии", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на Китай приходится более 30% объема мировой торговли, осуществляемой морским путем.
13.08.2024, 16:03 43961
С начала года в Казахстане произведено 11 тыс. тонн урана
Фото: Пресс-служба Казатомпром
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржана Юсупова и заслушал отчет о результатах деятельности компании за первое полугодие этого года, сообщает Акорда.
Юсупов доложил президенту, что за отчетный период показатели по производству и продажам урана составили порядка 11 и 8 тысяч тонн соответственно.
Также глава "Казатомпрома" рассказал о реализуемых проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы страны, а также о планах по дальнейшему расширению портфеля геологоразведочных активов национальной компании.
По его словам, с начала года "Казатомпром" направил более 3,5 млрд тенге на социальное развитие регионов, включая помощь пострадавшим от паводков.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев, отметив важность проведения геологоразведки и восполнения ресурсной базы, поручил продолжить работу в данном направлении.
Напомним, новые залежи урана обнаружили в Туркестанской области.
13.08.2024, 15:05 46706
Сменить налоговый режим ИП теперь можно в мобильном приложении Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов и Министерством цифровизации запустили новый сервис для индивидуальных предпринимателей Теперь индивидуальный предприниматель может самостоятельно сменить реквизиты своего ИП и налоговый режим прямо в мобильном суперприложении Kaspi.kz.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Совместно с государственными органами мы запускаем еще один новый сервис, с помощью которого предприниматель может самостоятельно поменять налоговый режим и реквизиты ИП прямо в мобильном приложении Kaspi.kz. Теперь предприниматели будут тратить еще меньше времени на оформление документов и смогут больше времени уделять развитию своего бизнеса. Уже сейчас физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели оплачивают с помощью мобильных приложений Kaspi.kz и Kaspi Pay налог на транспорт, налог на имущество, подоходный налог, земельный налог, таможенные пошлины, НДС и многие другие".
В 2023 году с помощью онлайн сервисов Kaspi.kz уплачено налогов на 1,2 триллиона тенге. Только за первое полугодие 2024 года сумма оплаченных налогов достигла 797 миллиардов тенге. За это время было проведено больше 16 миллионов платежей. В топ платежей вошли взносы и отчисления на ОСМС, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, социальный налог и налог на имущество.
В Комитете государственных доходов подчеркнули, что для индивидуальных предпринимателей, для удобства ведения бизнеса постоянно совершенствуют онлайн сервисы, в том числе, в партнерстве с финтех компаниями и банками второго уровня.
Жандос Дуйсембиев, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:
Отмечаем, что индивидуальный предприниматель сам может изменить специальный налоговый режим. Сделать это можно несколькими способами: через мобильное приложение Kaspi.kz, или через кабинет налогоплательщика, или на бумажном носителе, представив его в органы государственных доходов. Датой начала выбранного режима будет 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление. Также предприниматель может изменить свои регистрационные данные через мобильное приложение Kaspi.kz, или через кабинет налогоплательщика, или через электронное лицензирование E-license".
Айнур Юсупова, председатель Комитета государственных услуг МЦРИАП
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности продолжает активно работать над улучшением и упрощением государственных сервисов для всех категорий граждан и предпринимателей. Наше сотрудничество с Kaspi.kz, Министерством финансов направлено на создание удобных и эффективных инструментов, которые значительно облегчают ведение бизнеса в Казахстане.
Запуск нового сервиса в мобильном приложении Kaspi.kz является очередным шагом в нашей стратегии цифровизации и улучшения государственных услуг. Теперь предприниматели могут всего за несколько минут изменить налоговый режим и другие реквизиты своего бизнеса без необходимости посещать налоговое управление.
Мы уверены, что такие инициативы будут способствовать дальнейшему развитию цифровой экосистемы Казахстана и улучшению качества предоставляемых государственных услуг".
Раньше, чтобы поменять реквизиты и налоговый режим своего ИП, предпринимателю нужно было пойти с документами в налоговое управление или изменить свои данные в кабинете налогоплательщика с помощью ЭЦП.
Теперь это можно сделать еще быстрее и удобнее в разделе "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz. Сервис доступен всем ИП независимо от того, когда и где они были зарегистрированы.
В приложении можно поменять: наименование и адрес ИП; налоговый орган; основные и дополнительные виды деятельности по ОКЭД; налоговый режим. После изменения реквизитов в приложении Kaspi.kz данные автоматически обновятся в базе госорганов в течение 24 часов.
Подробнее о том, как поменять налоговый режим и другие реквизиты ИП читайте в мобильном суперприложении Kaspi.kz в сервисе Гид.
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры, совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay, казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к Kaspi Магазину и Kaspi Доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
13.08.2024, 14:38 47941
В Жамбылской области началась уборка урожая
Карашукеев отчитался перед президентом о социально-экономическом развитии региона
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2024 года, сообщает Акорда.
В регионе наблюдается динамичный рост экономики области, в частности, в сфере строительства - на 12,3%, связи - на 8,5%, транспорта - на 7,4%, аграрном секторе - на 4%, ввода жилья - на 2,3%. В основной капитал привлечено 196,3 млрд тенге. Инвестиционный портфель региона до 2027 года включает 70 проектов на 2,5 трлн тенге, что позволит создать 6,3 тыс. рабочих мест. До конца года планируется запустить 19 новых производств. Доля обрабатывающего сектора в экономику региона составила 64,5%. При этом ключевая роль отводится фосфорной промышленности в рамках соглашений с крупными иностранными компаниями", - следует из доклада главы региона.
Он также сообщил, что в настоящее время аграрии области приступили к уборке урожая. Прогнозный объем валового сбора основных культур ожидается на уровне 2,1 млн тонн.
Кроме того, он рассказал о развитии социальной инфраструктуры. Ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 41 объекта образования. В этом году планируется приобрести 452 единицы медицинского оборудования и 38 санитарных автомобилей. Открытие 19 школ до конца этого года позволит решить проблему 2 аварийных, 4 трехсменных, 3 ветхих и 10 школ с дефицитом ученических мест.
По словам Карашукеева, до конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 37 населенных пунктов.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму области обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повысить рост благосостояния населения.
13.08.2024, 14:10 49041
Казахстан увеличит экспорт пшеницы и чечевицы в Турцию
Соответствующие договоренности достигнуты в ходе визита казахстанской делегации в Турцию
Фото: Depositphotos
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Анкара. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита казахстанской делегации во главе с министром сельского хозяйства РК Айдарбеком Сапаровым в Турцию достигнуты важные договоренности, открывающие новые возможности для экспорта казахстанского зерна, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
В частности, одна из ведущих турецких компаний, специализирующаяся на производстве и экспорте сельскохозяйственной продукции, выразила заинтересованность в увеличении поставок чечевицы из Казахстана в Турцию. Компания Armada Gıda уже имеет большой опыт работы с Казахстаном, включая закупки чечевицы из Костаная.
Отгрузка сельскохозяйственной продукции в Турцию будет осуществляться за счет консолидации экспортных партий чечевицы, что обеспечит казахстанским фермерам доступ к международным рынкам. Проект предусматривает формирование экспортной партии с последующей отправкой на экспорт. Это важный шаг для поддержки мелких и средних сельхозпроизводителей Казахстана", - подчеркнули в Минсельхозе РК.
Кроме того, по результатам переговоров с Tiryaki Holding подписан меморандум о поставках 250 тысяч тонн пшеницы - компания реализует в Астане проект по глубокой переработке зерна.
Также казахстанской стороной проведена встреча с генеральным директором Турецкого зернового управления Ахметом Гулдалом, были обсуждены вопросы увеличения объемов поставок казахстанского зерна в Турцию и возможности привлечения инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции на территории Казахстана.
TMO является ключевым государственным агентством Турции, регулирующим зерновой рынок, и сотрудничество с ним открывает новые перспективы для экспорта казахстанской продукции", - уточнили в пресс-службе МСХ.
Ежегодно зерновое управление закупает значительные объемы, в среднем 10 млн тонн зерновых культур, особенно пшеницы, чтобы поддерживать стабильность цен на внутреннем рынке и обеспечивать продовольственную безопасность страны.
13.08.2024, 11:35 42296
Казахстанская компания начала экспорт нефти в Германию по трубопроводу "Дружба"
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дочерняя компания Eni - Agip Caspian Sea начала поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба".
В июне объем отгрузки сырья Eni, поставляемого по этому трубопроводу транзитом через территорию России, составил около 20 тысяч тонн", - сообщает РКБ со ссылкой на газету "Ведомости".
Таким образом, отмечает газета, Agip Caspian Sea стала третьей компанией из Казахстана, которая экспортирует нефть в ФРГ по "Дружбе".
Кроме того, подчеркивается, что за первое полугодие 2024 года Agip Caspian Sea экспортировала 48,5 тысячи тонн нефти через порт Новороссийск, а в январе - июне 2023-го компания поставила 40,5 тысячи тонн через Новороссийск и 50,5 тысячи тонн - через Усть-Лугу.
Напомним, в прошлом году Казахстан начал принимать нефть для экспорта в Германию.
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