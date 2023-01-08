Десятки новых международных авиарейсов будут запущены в 2023 году - МИИР

В настоящее время возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю

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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - О планах запустить десятки новых международных рейсов в 2023 году рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.





Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года", - сообщили в МИИР.





Также планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале. Кроме того, будут открыты рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличено количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу. Ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана - Бишкек, Актау - Ереван, Алматы - Самарканд, Шымкент - Кутаиси.





Малайзийская лоукост авиакомпания Air Asia X в период весенне-летней навигации планирует запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы, авиакомпания Thai Air Asia - из Бангкока в Алматы", - рассказали в ведомстве.





Группа компаний Air Asia Aviation Group при выполнении рейсов в Алматы и Астану рассматривает вопрос дальнейшего следования в города Москву (Россия), Стамбул (Турция), Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Франкфурт (Германия) с пятой степенью "свободы воздуха".





Также авиакомпания Qeshm Air планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы - Токио с использованием 5 степени "свободы воздуха", а "Эйр Астана" прорабатывает вопрос выполнения двух регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы - Тель-Авив в среднесрочной перспективе.





В министерстве напомнили, что в настоящее время полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня (57 маршрутов и 687 рейсов в неделю), а также возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.



