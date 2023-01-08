07.01.2023, 11:49 7681
Десятки новых международных авиарейсов будут запущены в 2023 году - МИИР
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - О планах запустить десятки новых международных рейсов в 2023 году рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
Ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Баку и из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года", - сообщили в МИИР.
Также планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы в Анталью, из Алматы в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале. Кроме того, будут открыты рейсы в Пакистан из Алматы в Карачи и Лахор, увеличено количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы - Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы - Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны в Тбилиси и Подгорицу. Ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана - Бишкек, Актау - Ереван, Алматы - Самарканд, Шымкент - Кутаиси.
Малайзийская лоукост авиакомпания Air Asia X в период весенне-летней навигации планирует запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы, авиакомпания Thai Air Asia - из Бангкока в Алматы", - рассказали в ведомстве.
Группа компаний Air Asia Aviation Group при выполнении рейсов в Алматы и Астану рассматривает вопрос дальнейшего следования в города Москву (Россия), Стамбул (Турция), Париж (Франция), Лондон (Великобритания) и Франкфурт (Германия) с пятой степенью "свободы воздуха".
Также авиакомпания Qeshm Air планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы - Токио с использованием 5 степени "свободы воздуха", а "Эйр Астана" прорабатывает вопрос выполнения двух регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы - Тель-Авив в среднесрочной перспективе.
В министерстве напомнили, что в настоящее время полностью восстановлены и превышены объемы внутренних перевозок допандемийного уровня (57 маршрутов и 687 рейсов в неделю), а также возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.
Также на 5 лет, до 26 декабря 2027 года, продлен режим "открытое небо".
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07.01.2023, 14:25 6221
Усилить контроль за реализацией ГСМ на внутреннем рынке поручил Смаилов
Автозаправочные станции должны быть оборудованы цифровой системой учета отпуска ГСМ
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Кабмин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами в 2023 году.
С докладами о запасах различных видов топлива, планах производства и ситуации на рынке ГСМ выступили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.
Участники совещания обсудили обеспечение внутреннего рынка дизельным топливом, в частности сетей АЗС, сельхозтоваропроизводителей, предприятий промышленности и транспорта, ценообразования, импорта, увеличения мощностей Шымкентского НПЗ и ряд других вопросов", - сообщает сайт главы правительства.
На совещании премьер-министр Алихан Смаилов указал на необходимость усилить мониторинг и контроль за реализацией ГСМ на внутреннем рынке для снижения "вымывания" топлива за пределы Казахстана. Он поручил полностью охватить автозаправочные станции цифровой системой учета отпуска ГСМ, а также дал ряд других поручений.
06.01.2023, 13:12 15831
В Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо"
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане до 2027 года продлен режим "открытое небо" для расширения географии полетов и увеличения количества международных рейсов.
Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании", - сообщает комитет гражданской авиации РК.
Режим "открытое небо" действовал в 12 международных аэропортах городов Астане, Алматы, Таразе, Шымкенте, Актау, Семее, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау и Туркестане. Также данный режим внедрен в международном аэропорту Актобе для развития региона.
Данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана", - подчеркнули в комитете.
06.01.2023, 10:05 18041
Правительство передаст госдоли Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС в оплату акций "Самрук-Казына" Дополнено
Правительство приняло соответствующе постановление
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана передает государственные доли в ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" фонду "Самрук-Казына".
Передать государственные доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" в оплату акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности", - говорится в постановлении правительства РК.
Документ введен в действие.
Дополнено 06.01.2023, 10.20
В 2021 году заявлялось о том, что РК и ОАЭ реализуют совместные проекты на сумму свыше $6 млрд. Было подписано межправительственное соглашение о партнерстве в развитии приоритетных отраслей экономики, напомнили в НПП "Атамекен".
В перечень стратегических инвестиционных проектов вошли отчуждение 49% АО "Самрук-Энерго", Экибастузская ГРЭС-1, Экибастузская ГРЭС-2, АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС", модернизация ТЭЦ-2 АО "Алатау Жарық Компаниясы" с минимизацией воздействия на окружающую среду и другие объекты. В рамках соглашения правительство Казахстана было намерено осуществить прямую адресную продажу до 100% государственных долей участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов", - рассказали в нацпалате.
В январе 2022 года правительство отозвало проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в энергетической сфере.
05.01.2023, 18:21 24401
Грузоперевозки между Казахстаном и Китаем достигли исторического максимума
Фото: КТЖ
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн.
Это на 15% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В нацкомпании сообщили, что экспортные отправки увеличились на 17% за счет роста перевозок продукции казахстанских предприятий: железной руды (+17%), цветной руды (+45%), черных металлов (+6%), зерновых грузов в контейнерах (+70%) и других грузов (+83%).
Высокие показатели достигнуты за счет слаженной работы железнодорожников двух стран. АО "НК "ҚТЖ" совместно с ж/д администрациями Китая проводилась работа по обеспечению беспрепятственного приема-передачи поездов, эффективному использованию мощности переходов. Четкую и своевременную организацию работы по приему-передаче грузов продемонстрировали железнодорожники Алматинского отделения грузовых перевозок, станций Достык и Алтынколь", - отметили в компании.
Там добавили, что, учитывая возрастающий спрос на перевозки грузов в направлении Китая, принимаются меры по ускоренному развитию железнодорожной инфраструктуры.
Для обеспечения бесперебойных перевозок отечественной продукции и развития транзитного потенциала страны в ноябре прошлого года началось возведение вторых путей на участке Достык - Мойынты. После реализации проекта пропускная способность участка увеличится в 5 раз (с 12 пар грузовых поездов до 60 пар в сутки)", - рассказали в пресс-службе.
Также в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству третьего железнодорожного пограничного перехода Аягоз - Бахты.
Реализация этих крупных инфраструктурных проектов даст импульс развитию экономики Казахстана и послужит увеличению грузопотока между странами", - резюмировали в компании.
05.01.2023, 08:45 29476
McDonald's может уйти из Казахстана
Фото: mcdonalds.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация McDonald's намерена покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Напомним, 24 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу в ноябре, сославшись на проблемы с поставками.
Сообщается, что корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток.
В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Владельцем франчайзи является Кайрат Боранбаев, который был задержан в марте по подозрению в хищениях.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
04.01.2023, 16:21 36711
В Казахстане за год инфляция выросла на 20,3%
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в декабре в годовом исчислении составила 20,3%, цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары - на 19,4%, платные услуги - на 14,1%, говорится в отчете бюро национальной статистики.
В месячном выражении индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем в декабре 2022 года снизился на 0,2 процентных пункта и составил 1,2%. По сравнению с ноябрем в прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные - на 1,3% и платные услуги - на 0,5%", - говорится в отчете.
Заметнее всего, по данным статистики, в декабре выросли цены на овощи.
В декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры - на 14,6%, перец сладкий - на 8,4%, лук репчатый - на 7,9%, свекла - на 3,8%. Сахар-песок подешевел на 3,8%, лимоны - на 0,9%", - сообщает бюро нацстатистики.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику. Так, по сравнению с ноябрем 2022 года, беспроводные наушники подорожали на 7,7%, планшеты - на 6,3%, электрообогреватели - на 6,1%, ноутбуки - на 3,7%. Также выросли цены на средства для мытья посуды и стиральные порошки, на 4,5% и 4% соответственно.
Цены на платные услуги за прошедший месяц в среднем выросли на 0,5%.
В частности, повысилась стоимость услуг медстрахования туристов - на 7,3%, а услуги мойщиков машин подорожали на 3,8%. По коммунальным услугам снижение тарифов наблюдалось на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 м3) - по 0,4%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях - по 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,7 п.п), самая низкая - по 0,7% - в Шымкенте и Мангистауской области", - сообщается в отчете.
В разрезе регионов продовольственные товары больше всего подорожали в Костанайской и Жамбылской областях - по 2,5%, цены на непродовольственные товары сильнее всего выросли в Костанайской области - на 2,2%, цены на платные услуги в области Жетісу - на 1,7%.
Из товаров за год больше всего подорожали сахар-рафинад (на 92,7%), хозяйственное мыло (на 87,6%), и канцтовары (на 70,3%). Подешевели сжиженный газ в баллонах (на 23%), и капуста белокочанная (на 15,2%).
Напомним, по результатам опроса, проведенного агентством KAZAKHSTAN TODAY, 82% респондентов ответили, что государство должно установить предельные цены на продукты, а 13% заявили, что люди должны приспособиться к новым реалиям.
Вчера премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в числе задач правительства на текущий год - двукратное сокращение инфляции и обеспечение роста экономики на 4%.
04.01.2023, 12:49 39531
В декабре тенге укрепился на 1,3%
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2022 года курс тенге укрепился на 1,3%, до 462,66 тенге за доллар США, информирует Национальный банк Республики Казахстан.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 132 до 141 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,95 млрд долларов США. В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.
Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 328,7 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - говорится в сообщении ведомства.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за декабрь составили 461 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 31 млн долларов США в день.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов Национальный банк в декабре осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах. Их общая сумма составила 43,2 млн долларов США или порядка 1,5% от общего объема рынка", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в декабре Нацбанк валютных интервенций не проводил.
Напомним, в ноябре 2022 года тенге ослаб на 0,14%.
04.01.2023, 09:53 39826
На повышение пенсий и пособий в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 млн получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Размеры базовой пенсии повышены с учетом ежегодного увеличения величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением, в соответствии с поручением главы государства, ее минимального размера с 54% до 60% от величины прожиточного минимума. Размеры солидарной пенсии повышены с опережением на 2% уровня инфляции. Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства увеличен размер максимального дохода, используемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 до 189,8 тысячи тенге)", - проинформировали в Минтруда.
В результате минимальный размер пенсионных выплат из бюджета повысился с 68,2 до 77,4 тысячи тенге. Повышение пенсий коснулось всех 2,2 млн пенсионеров.
В связи с увеличением размера прожиточного минимума также повышены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.
В соответствии с увеличением размера месячного расчетного показателя (МРП) повышены размеры еще ряда пособий.
Размеры государственной поддержки на рождение ребенка, выплачиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, теперь составляют: на первого, второго и третьего ребенка 38 МРП или 131 100 тенге (в 2022 году - 120 840 тенге), на четвертого ребенка и более - 63 МРП, или 217 350 тенге (в 2022 году - 200 340 тенге).
Кроме этого, из республиканского бюджета неработающим родителям назначается пособие по уходу за ребенком, размеры которого, с учетом повышения МРП, с этого года также возросли на 8,5%.
Работающие родители получают социальные выплаты по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования. С этого года по поручению президента период выплат по уходу за ребенком увеличен с одного года до полутора лет.
Для поддержки детей с инвалидностью в Казахстане выплачивается специальное государственное пособие до достижения ими совершеннолетия. Его в размер в 2023 году составит 56 794 тенге (ранее 52 345 тенге).
Размеры пособий для многодетных семей в новом году также выросли с учетом увеличения МРП: семьям с 4 детьми ежемесячно будет выплачиваться 55 304 тенге (ранее 50 976 тенге), с 5 детьми - 69 138 тенге (ранее 63 728 тенге), с 6 детьми - 82 973 тенге (ранее 76 479 тенге), с 7 детьми - 96 807 тенге (ранее 89 231 тенге), на каждого 8-го и последующего ребенка - по 13 800 тенге (ранее 12 720 тенге).
Как сообщалось ранее, в Казахстане установлены размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума.
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