Дифференцированные ставки ИПН и акцизы на энергетики: второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в мажилис
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана внесло в мажилис парламента второй пакет поправок в проект нового и действующий Налоговый кодекс, сообщает пресс-служба ведомства.
Одно из ключевых положений поправок касается установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога в зависимости от доходов работников. Граждане с меньшими доходами будут платить ИПН по ставке ниже, чем высокооплачиваемые работники", - заявили в министерстве.
Также предлагается оптимизация вычетов, которые граждане могут делать по расходам на медицину, образование, социальные отчисления и так далее. Помимо этого, вводится единый базовый вычет в размере 30 МРП в месяц вместо текущего в размере 14 МРП.
При этом исключаются все дополнительные вычеты, что упростит работу бухгалтеров, а физическим лицам не придется собирать лишние подтверждающие документы для налоговых служб. Кроме того, предлагается установление порядка налогообложения Экспортно-кредитного агентства и конкретизации ставки корпоративного подоходного налога для банковской деятельности, что устраняет неопределенность в этой сфере. Также планируется ввести налогообложение доходов от государственных и квазигосударственных ценных бумаг. Это дополнительный источник для государственного бюджета", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, также устанавливаются акцизы на энергетические напитки для дополнительной заботы об общественном здоровье.
В рамках реформы налоговой системы в нефтяной отрасли предлагается провести так называемый налоговый маневр - перераспределить налоговую нагрузку с экспортных платежей, включая рентный налог, на налог, уплачиваемый при добыче нефти. Это должно упростить систему и стабилизировать налоговые поступления в бюджет. Отдельный блок поправок направлен на усиление налогового администрирования - предусматривается пересмотр контрольных функций налоговых органов, а также уточнение механизмов по сбору и мониторингу налоговых обязательств", - пояснили в Министерстве национальной экономики.
Кроме того, в рамках второго пакета предусмотрены изменения в ряд сопутствующих законов, включая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционной политики и порядка социальных платежей. Также предлагается усилить ответственность за нарушения в сфере обязательного социального и медицинского страхования и при применении специальных налоговых режимов.
В общей сложности в двух пакетах правительство предложило 71 поправку в проект нового кодекса и сопутствующие законопроекты, а также 67 поправок в действующий Налоговый кодекс", - добавили в пресс-службе.
Ранее мажилис принял в первом чтении проект нового Налогового кодекса РК.