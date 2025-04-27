Дифференцированные ставки ИПН и акцизы на энергетики: второй пакет поправок в проект Налогового кодекса внесли в мажилис

С 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАДов средствами идентификации

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщает об усилении контроля за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте на территории страны.





Новые меры контроля включают мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет достоверности информации и наличия государственной регистрации.





Кроме того, с 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАДов средствами идентификации, который позволит обеспечить прозрачность всей цепочки поставок, прослеживаемость продукции до конечного потребителя, повышение доверия со стороны населения.





В Минздраве отметили, что реализация БАДов запрещена, если:





• отсутствует государственная регистрация;





• истек срок годности;





• нарушены условия хранения;





• упаковка не содержит обязательной информации о составе, противопоказаниях и производителе.





Покупателям БАДов рекомендуют проверять наличие регистрационного удостоверения в Казахстане; полный состав продукта (без расплывчатых формулировок вроде "натуральные компоненты"); производителя и страну производства; срок годности и условия хранения; корректную и полную маркировку (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).





Министерство здравоохранения продолжит работу по обеспечению прозрачности и безопасности в сфере оборота биологически активных добавок с целью защиты здоровья граждан", - добавили в пресс-службе.