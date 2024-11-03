Добыча нефти после ремонта на Кашагане восстановлена на 80%

Более всего выросли цены на коммунальные услуги, в частности тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, центральное отопление - на 33,6%

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в октябре 2024 года ускорилась и составила за год 8,5%, за месяц - 0,9% (в предыдущем месяце - 0,4%).





Цены на платные услуги за год выросли на 14,3% (в сентябре 2024 г. - 13,6%), непродовольственные товары - на 7,8% (в сентябре 2024 г. - 7,6%), продовольственные товары - на 4,9% (в сентябре 2024 г. - 5,1%)", - сообщает Бюро национальной статистики РК.





Динамика инфляции





Более всего выросли цены на коммунальные услуги.





По сравнению с октябрем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, отопление центральное - на 33,6%, водоотведение - на 26,9%, электроэнергию - на 22,9%, горячую воду - на 18,1%, вывоз мусора - на 16,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 11,6%", - говорится в информации.





Оплата за аренду жилья повысилась на 9,9%. Цены на услуги связи увеличились на 17,4%, организации комплексного отдыха - на 16,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 11,9%, ритуальные услуги - на 11,6%, здравоохранения - на 11,4%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий - на 10,8%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств - на 10,7%, общественного питания - на 8,8%.





Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 23,7%, воздушным пассажирским транспортом - на 16,4%, городским автобусом - на 11,8%, в такси - на 10,6%.





Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 42,1%, легковые автомобили отечественной сборки новые - на 35,3%, фармацевтическую продукцию - на 11%, одежду и обувь - на 10,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 9,8%, товары личного пользования - на 7,3%, строительные материалы - на 6,3%. Дрова подорожали на 14,8%, сжиженный газ в баллонах - на 9%, уголь каменный - на 8,5%.





Что касается продуктов, повышение цен отмечено на огурцы на 27,6%, помидоры - на 27%, табачные изделия - на 15,8%, минеральную и питьевую воду - на 14,1%, картофель - на 13,9%, кондитерские изделия - на 12,6%, прохладительные напитки - на 11,4%, фруктовые и овощные соки - на 10,4%, яйца - на 9,4%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 21,9%, капусту белокочанную - на 20,8%, морковь - на 16,2%, масло подсолнечное - на 9,2%.





В региональном разрезе в октябре 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в десяти регионах, из них наибольший - в Астане (10,2%), Мангистауской области (9,7%), Алматы и Западно-Казахстанской области (по 9,4%).





Цены на фрукты и овощи повысились на 4,2%, мясо и мясопродукты - на 3,5% и внесли основной вклад в инфляцию по 0,4 п.п., хлебобулочные изделия и крупы (на 4,7%) - в 0,3 процентных пункта. Удорожание безалкогольных напитков на 8,2%, молочных продуктов - на 5,3% внесли вклад по 0,2 процентных пункта в годовую инфляцию.





Услуги ЖКХ за год подорожали на 16,3%, а их вклад в инфляцию составил 2,1 процентных пункта. В октябре 2024 года по сравнению с октябрем прошлого года электроэнергия стала выше на 22,9% и внесла вклад в годовую инфляцию в 0,5 процентных пункта. Холодная вода подорожала на 60,3%, отопление центральное - на 33,6%, аренда жилья - на 9,9% и внесли вклад в годовую инфляцию по 0,3 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений (на 7%) - в 0,2 процентных пункта.