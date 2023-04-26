Досаев обсудил с китайским инвестором взаимодействие в сфере цифровизации и строительства

Стороны обсудили возможность взаимодействия в создании ситуационного центра, автоматизации систем ЖКХ, внедрении цифровых решений в сфере общественной безопасности, здравоохранения, образования и транспорта в рамках проекта "Умный город".

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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с председателем совета директоров компании "Китайская корпорация "Синьсин" Чжан Цзянем рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в области цифровизации, строительства зданий по программе реновации ветхого жилья, развития рынка электронной коммерции, рассказали в городском акимате.





В ходе встречи был отмечен большой опыт китайских городов в реализации проектов Smart City: согласно рейтингу Global Innovation Index 2021 Китай расположился на 12-м месте среди самых инновационно развитых стран мира (Казахстан - 79-й из 129 стран).





Стороны обсудили возможность взаимодействия в создании ситуационного центра, автоматизации систем ЖКХ, внедрении цифровых решений в сфере общественной безопасности, здравоохранения, образования и транспорта в рамках проекта "Умный город".





Рассмотрен вопрос создания совместного предприятия с разработкой электронной торговой платформы, которая позволит расширить рынки сбыта для локальных производителей и ускорить экономические процессы между двумя странами.





Для активизации работы в сфере новых технологий достигнута договоренность о взаимном оказании всесторонней поддержки IТ-бизнесу.





Глава города также пригласил зарубежных инвесторов к активному участию в создании совместных проектов на территории индустриальной зоны Алматы и СЭЗ "Парк инновационных технологий", где на данный момент совместно с китайской стороной успешно реализуются такие проекты, как строительство завода по производству стальных сварных спиралешовных труб большого диаметра (ТОО "Asia Steel Pipe Corporation"), по производству тепловых радиаторов (ТОО "Valtherm"), в сфере электроники и приборостроения (ТОО "Bona Electric") и др.





Председатель совета директоров компании "Китайская корпорация "Синьсин" Чжан Цзянь поблагодарил за теплый прием, отметив, что Алматы привлекает инвесторов не только большим потенциалом для реализации совместных взаимовыгодных проектов, но и выгодным географическим местоположением и благоприятными природно-климатическими условиями.





В ведомстве добавили, что на сегодня в Алматы действуют 1064 предприятия с участием китайского капитала, из них 326 совместных, 738 иностранных (в Казахстане - 1869). По итогам 2022 года двусторонний товарооборот между странами вырос на 40%, составив 6,8 млрд долларов США.