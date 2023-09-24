ЕАБР и Министерство водных ресурсов Казахстана договорились о сотрудничестве в водно-энергетической сфере

Министр предложил рассмотреть вопросы участия банка в проекте по модернизации канала имени Каныша Сатпаева, а также в автоматизации и цифровизации нового ведомства

Фото: ЕАБР

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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржана Нуржигитова с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым по вопросам перспективного сотрудничества в вопросах развития водно-энергетического комплекса.





Николай Подгузов рассказал об одном из ключевых инвестиционных мегапроектов ЕАБР - "Водно-энергетическом комплексе Центральной Азии". Он подчеркнул, что успешная реализация данного мегапроекта имеет потенциал способствовать дополнительному росту регионального ВВП на 1,5% ежегодно. Кроме того, проект ориентирован на повышение эффективности использования водных ресурсов на 40%, что является важным аспектом для обеспечения устойчивости сельского хозяйства и продовольственной безопасности в данном регионе. Эта инициатива является центром внимания банка и будет иметь значительный вклад в развитие Центральной Азии, в особенности Республики Казахстан.





Аналитиками банка уже проведен ряд исследований, результаты которых отражены в докладах "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии" и "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии". Осенью ЕАБР представит свой новый аналитический доклад по вопросам эффективной ирригации и водосбережения в Центральной Азии. Доклад будет ориентирован на стимулирование сотрудничества и совместных усилий в целях обеспечения водной и продовольственной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.





Банком одобрены для последующего финансирования такие проекты, как реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань - Мангышлак в Республике Казахстан и строительство ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт в Кыргызской Республике. Кроме того, в проработке находится ряд проектов, обеспечивающих регион дополнительной водно-энергетической инфраструктурой.





Мы готовы сотрудничать с Евразийским банком развития, а также и с другими международными финансовыми институтами, в том числе продолжать работу со Всемирным банком, Исламским банком развития", - отметил министр Нуржан Нуржигитов.





Министр также предложил рассмотреть вопросы участия в проекте по модернизации канала имени Каныша Сатпаева, а также в автоматизации и цифровизации нового Министерства водных ресурсов и ирригации РК при условии финансирования без гарантии правительства.





Обеспечение Казахстана необходимыми дополнительными объемами воды - одна из наших приоритетных задач, так как от них напрямую зависит улучшение качества жизни населения, развитие сектора АПК, в особенности в юго-западной части Казахстана. Как международный банк развития, мы комплексно подходим к решению этой задачи и готовы оказывать финансовое содействие развитию водного комплекса, консультативную поддержку, а также выступать площадкой для объединения всех заинтересованных сторон водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Партнерство с новым Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан - важный шаг в достижении этих целей", - подчеркнул Николай Подгузов.





Стороны договорились о дальнейшем активном взаимодействии по всем важным вопросам, что подчеркивает стратегическое значение данного партнерства в сфере водных ресурсов и развития экономики в регионе.





На встрече Николай Подгузов подчеркнул ведущее положение Казахстана по объему инвестиций, предоставленных ЕАБР, а также значение реализуемых банком проектов в стране. Казахстан занимает первое место в проектном портфеле банка. ЕАБР инвестировал в проекты в республике $5,6 млрд. В 2022 году ЕАБР превысил все плановые показатели, увеличив инвестиции в Казахстан в 5 раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув суммы $1,2 млрд. В течение первых 8 месяцев текущего года ЕАБР направил уже более $900 млн на проекты в Казахстане.





Напомним, в начале сентября 2023 года было создано новое ведомство - Министерство водных ресурсов и ирригации, его возглавил Нуржан Нуржигитов.



