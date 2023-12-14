ЕАБР и Министерство водных ресурсов Казахстана объединили усилия для водных инвестиций

Стороны намерены активно взаимодействовать в финансировании инвестиционных проектов, обмениваться опытом и знаниями через участие в семинарах, конференциях

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ЕАБР.





Цель меморандума - создание долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, направленного на привлечение инвестиций и грантов для совместной реализации проектов в области водных ресурсов и ирригации.





Мы стремимся к совместным усилиям в развитии устойчивых инфраструктурных решений, которые поддержат важные водные проекты и способствуют общему экономическому росту", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.





Согласно меморандуму, стороны намерены активно взаимодействовать в финансировании инвестиционных проектов, обмениваться опытом и знаниями через участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях.





В настоящее время ЕАБР реализует инвестиционный мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". В его основе - аналитическая и экспертная оценка и прогнозы наиболее эффективных путей комплексного развития ВЭК.





Аналитиками банка уже проведен ряд исследований, результаты которых отражены в докладах "Инвестиции в водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии", а также "Эффективная ирригация и водосбережения в Центральной Азии". В последнем исследовании представлены 10 практических шагов по сохранению потенциала орошаемых земель и водосбережению: 4 - на региональном уровне, 6 - на уровне национальной политики. Данный пакет мер позволит ежегодно экономить достаточно воды для обеспечения устойчивого развития. Доклад ориентирован на стимулирование сотрудничества и совместных усилий в целях обеспечения водной и продовольственной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.





Кроме того, ЕАБР сформирован перечень проектов, обеспечивающих регион необходимыми объемами электроэнергии и воды. Банком финансируется проект строительства ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт в Кыргызской Республике. Кроме того, в проработке ряд проектов, обеспечивающих регион дополнительной водно-энергетической инфраструктурой.



