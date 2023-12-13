12.12.2023, 14:36 2776

ЕАБР и Бразильский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Бразильский банк развития (BNDES) в ходе проходящей в эти дни в Дубае (ОАЭ) Конференции ООН по изменению климата - COP28 заключили меморандум о сотрудничестве с целью расширения трансграничных торговых связей между Бразилией и странами Евразийского региона.

Свои подписи под документом поставили управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт и управляющий директор BNDES Наталья Диас.

BNDES - один из крупнейших банков национального развития в мире. Его функции включают долгосрочное финансирование производственных предприятий и инфраструктуры, социальных и природоохранных инвестиций, поддержку среднего и малого бизнеса, инновационных и экологичных технологий, а также предприятий государственного и частного секторов в Бразилии в указанных целях.

ЕАБР и BNDES намерены сотрудничать в сфере казначейских операций, торгового и проектного финансирования, проведения исследований в области ESG, промышленности, устойчивого развития, макроэкономики и других областях.

Согласно подписанному меморандуму стороны выражают намерение развивать сотрудничество, обмен информацией и знаниями для потенциального финансирования проектов устойчивого развития и инфраструктуры в странах, регионах, представляющих взаимный интерес.

Банки намерены содействовать развитию компаний частного сектора, облегчая им доступ к новым рынкам.

"Экономическое сотрудничество стран - участниц ЕАБР с Бразилией с каждым годом расширяется. Это происходит как на двухсторонней основе, так и в рамках взаимодействия с таким объединением, как БРИКС. Наш Банк намерен всячески содействовать в развитии этого сотрудничества. Тем более совместная работа BNDES гарантирует соблюдение баланса интереса всех сторон и обещает реализацию очень интересных совместных проектов", - заявил управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт.

"Начало этого сотрудничества позволит обмениваться опытом со странами Евразийского региона, знаниями об общих вызовах, стоящих перед странами с формирующейся экономикой, и решениями, а также рассматривать потенциальные общие инвестиции, что даст возможность выявлять синергетические эффекты развития партнерства между этими странами и рынками Бразилии", - отметила Наталья Диас.


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04.12.2023, 17:20 18201

ЕАБР и ЮНИДО укрепляют сотрудничество в Центральной Азии и Армении

29 ноября 2023 года на полях 20-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) ЮНИДО и Евразийский банк развития (ЕАБР) подтвердили свою готовность совместно содействовать устойчивому промышленному росту Центральной Азии в совместной декларации, подписанной Гердом Мюллером, генеральным директором ЮНИДО, и Николаем Подгузовым, председателем правления ЕАБР.

Совместная декларация предполагает более тесное сотрудничество между ЮНИДО и ЕАБР, в частности в области развития производства и цепочек поставок, включая наращивание потенциала малых и средних предприятий (МСП) и предпринимателей; в области развития инфраструктуры, включая продвижение и разработку проектов цифровой трансформации; в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, включая повышение энерго- и ресурсоэффективности; а также в области исследований, консультирования по вопросам политики и укрепления институционального потенциала в направлениях, отвечающих основным приоритетам ЮНИДО и ключевым стратегическим задачам ЕАБР.

Уже сейчас партнеры рассматривают множество конкретных совместных мероприятий на 2024 и последующие годы, в том числе содействие цифровой трансформации МСП в Армении; содействие цифровой трансформации особых экономических зон (ОЭЗ) и кластеров в Таджикистане; и развитие инвестиций в Центральной Азии в сфере системных взаимосвязей "вода - энергия - продовольствие" в бассейне Аральского моря.

Обмен экземплярами совместной декларацией осуществили Гюнтер Бегер, управляющий директор ЮНИДО, и Денис Ильин, старший управляющий директор и глава делегации Евразийского банка развития, в присутствии Майкла Детлефсена, начальника отдела инновационных финансов и международных финансовых институтов ЮНИДО, и Лилии Хуснутдиновой, управляющего директора и начальника Департамента международного сотрудничества ЕАБР.

Совместная декларация прокладывает путь к более тесному сотрудничеству с Евразийским банком развития в регионе, имеющем большое значение для ЮНИДО, - отметил Гюнтер Бегер. - Она полностью соответствует основным приоритетам деятельности, обозначенным генеральным директором, включая поддержку устойчивых цепочек поставок и ограничение ухудшения климатических условий, а также сокращение послеуборочных потерь и развитие производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе".


Денис Ильин добавил: "Евразийский банк развития придает огромное значение углублению сотрудничества с ЮНИДО. Наши приоритеты совпадают во многих направлениях, таких как содействие развитию промышленности и инфраструктуры, цифровизация, энергоэффективность и водосбережение. Мы считаем, что объединение возможностей и компетенций наших организаций в этих и других областях позволяет нам наиболее эффективно помогать государствам-участникам ЕАБР в решении актуальных проблем климата и экономического развития, а также в достижении Целей устойчивого развития. Кроме того, ЕАБР и ЮНИДО намерены объединить усилия для оказания помощи странам Центральной Азии в реализации проектов в водно-энергетическом секторе и в области продовольственной безопасности. Хотелось бы отметить, что дефицит водных ресурсов является основным структурным ограничением социально-экономического развития стран Центральной Азии. Мы также приглашаем другие заинтересованные организации системы ООН к сотрудничеству с ЕАБР для решения этой жизненно важной задачи на благо жителей региона".

О ЮНИДО и ЕАБР

В 2017 году организации подписали соглашение о взаимоотношениях, которое в настоящее время подкрепляется Совместной декларацией. ЮНИДО и ЕАБР тесно сотрудничают в целях содействия устойчивому промышленному развитию в Центральной Азии и вносят совместный вклад в реализацию повестки дня в области развития на период до 2030 года и Парижского соглашения.

О ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, отвечающее в качестве своей основной задачи за содействие устойчивому промышленному развитию в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Генеральный директор ЮНИДО Герд Мюллер определил три основных приоритета в работе организации:

  • поддержка устойчивых цепочек поставок, чтобы обеспечить справедливые условия производителям из развивающихся стран и сохранение ограниченных ресурсов;
  • ограничение ухудшения климатических условий за счет использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в целях сокращения промышленных выбросов парниковых газов;
  • устранение голода путем сокращения послеуборочных потерь и развития производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе.
 
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30.11.2023, 18:07 30341

ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ

ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ
Фото: пресс-служба ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на природный газ в качестве основного топлива. Соответствующее соглашение подписано сегодня ЕАБР и АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС).

Проект реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, реализуемый АО "Самрук-Энерго" (материнская организация АлЭС), предусматривает кардинальное обновление электростанции с увеличением ее мощности и маневренных возможностей на базе парогазовой установки 500 МВт. Обновленная ТЭЦ будет комбинированно генерировать электрическую и тепловую энергии.

В целях финансирования будут выпущены облигации устойчивого развития (Sustainability-Linked Bond, SLB) АлЭС на бирже международного финансового центра "Астана". Первая облигационная программа АлЭС, связанная с устойчивым развитием, общим номинальным объемом до 236,8 млрд тенге зарегистрирована в сентябре 2023 года. Андеррайтером выступает АО "Sky Bridge Invest". Программа - самый крупный выпуск облигаций устойчивого развития в Центральной Азии.

ЕАБР ориентирован на реализацию проектов, вроде реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, и в этом контексте мы выделяем несколько важных аспектов. Во-первых, замена изношенных угольных энергетических котлов, исчерпавших свой ресурс, на современные, экологически чистые парогазовые установки на природном газе, что существенно улучшит экологическую обстановку в крупнейшем городе Казахстана. Это в полной мере соответствует принципам устойчивого развития, которых придерживается Банк. Во-вторых, в ходе реализации нашего крупного инвестиционного мегапроекта по развитию водно-энергетического комплекса в Центральной Азии, ЕАБР активно содействует странам в достижении энергетической безопасности, предоставляя финансирование и выделяя гранты на предпроектные работы. И, наконец, мы активно способствуем разработке новых механизмов привлечения капитала, с радостью участвуем в выпуске облигаций устойчивого развития - Sustainability-Linked Bond", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.


Справка:

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС) - энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и Алматинской области. Входит в структуру электроэнергетического холдинга АО "Самрук-Энерго". АлЭС обеспечивает электрической и тепловой энергией порядка 70% потребителей Алматинского региона. В составе компании - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Западный тепловой комплекс, Капшагайская ГЭС, Каскад Алматинских ГЭС, ПТО "Энергоремонт", ЦПВТ.

АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др. Холдинг создан в 2007 году. Акций (100%) принадлежат АО "Самрук-Казына".
 
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29.11.2023, 14:14 34696

Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны

Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны
Фото: ЕАБР
В рамках празднования 25-летия совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов удостоен высокой почетной грамоты президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие и улучшение инвестиционного имиджа страны.

Почетная грамота была передана на промежуточном заседании совета иностранных инвесторов, проходившем под председательством премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова.

В своем обращении к инвесторам премьер-министр отметил амбициозные планы страны по увеличению экономики вдвое к 2029 году и привлечению не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, включая принципы ESG. Он также подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества, приносящего взаимную пользу и открывающего новые перспективы.

За эти годы совместными усилиями запущены новые производства, реализованы крупные проекты, а самое главное - созданы тысячи рабочих мест. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов", - отметил премьер-министр.


ЕАБР выражает благодарность за высокую оценку сотрудничества и вклад банка в реализацию ключевых проектов в стране.

Эта почетная грамота подчеркивает важность работы всего банка и нашего стремления к содействию процессам, которые не только развивают экономику, но и приносят реальные изменения в жизнь людей. Мы гордимся нашей ролью в создании рабочих мест и внедрении инноваций, способствуя процветанию Казахстана", - отметил глава ЕАБР Николай Подгузов.


Благодарственное письмо от премьер-министра Республики Казахстан получил также заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов за ценный вклад в работу совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан.

ЕАБР

ЕАБР в Казахстане уже реализовал в различных отраслях 104 проекта на 5,6 млрд долларов, включая строительство солнечной и ветровой генерации, модернизацию предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновление парка железнодорожного подвижного состава, развитие компаний сектора АПК, строительство аэропортов, магистрального газопровода и других значимых проектов.

Сегодня в состав совета иностранных инвесторов входят руководители 33 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций, в том числе и Евразийского банка развития.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРнаграждениеСмаилов
11.09.2023, 19:16 104496

В МО РК ответили на запросы по ситуации вокруг ОПК

В социальных сетях и СМИ участились различные провокационные высказывания и домыслы о ситуации вокруг отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Министерством обороны приводятся ответы на запросы в адрес ведомства касательно ОПК, имеющие широкое общественное значение.

Глава государства в своем недавнем послании и во время посещения ТОО "КПИ" акцентировал внимание на необходимость поддержки отечественного ОПК, что выполнено, что делается и каковы намерения министерства в рамках исполнения данного поручения.

В соответствии с поручениями верховного главнокомандующего Вооруженными силами осуществляется плановое приобретение высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники, отвечающих требованиям ведения современных боевых действий. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы армия оснащалась ВВТ отечественного производства, при условии соответствия заданным тактико-техническим требованиям.

Оборонное ведомство активно взаимодействует и поддерживает ОПК, с уполномоченным органом проводятся регулярные консультативные совещания, с приглашением отечественных предприятий, в рамках компетенции решаются проблемные вопросы.

При планировании мероприятий по оснащению вооружением и военной техникой, в первую очередь предпочтение отдается тем образцам, производство и техническое сопровождение которых освоено на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса и соответствующих заданным требованиям. Данного подхода оборонное ведомство намерено придерживаться и далее.

Почему МО РК ранее осуществляли заказ у ТОО "КПИ", а в дальнейшем не особо продолжает сотрудничать? Ведь был подписан меморандум о сотрудничестве.

Меморандум был подписан в 2017 году. В соответствии с законодательством Казахстана, меморандум не является гражданско-правовым договором, и не влечет за собой юридических, финансовых и иных обязательств и последствий для подписавших его сторон. Это отмечено и в тексте самого меморандума.

Отмечаем, что завод был построен в 2015 году, первая поставка "Арланов" была осуществлена в 2016 году, а меморандум подписан в июле 2017 года, который предусматривает приобретение 274 ед. бронированных колесных машин "Арлан" и 106 ед. "Барыс" до 2030 года.

Министерство обороны осуществляет закуп бронемашин, согласно указанного в меморандуме срока. В меморандуме отражено, что техника может быть приобретена только после прохождения войсковых испытаний. Что касается бронемашины "Барыс", то в настоящее время она не прошла опытную войсковую эксплуатацию. Заводом устраняются недостатки.

На сегодняшний день в Вооруженных силах уже имеется 138 БКМ "Арлан" (110 ед. с боевым модулем и 28 - без боевого модуля).

На 2022-2023 годы запланировано приобретение еще 20 ед. БКМ "Арлан" (18 ед. с боевым модулем и 2 ед. - без боевого модуля) с поставкой в 2023 году. Итого до конца 2023 года в Вооруженных Силах общее количество составит 158 ед. БКМ "Арлан" (128 ед. с боевым модулем и 30 - без боевого модуля).

Вместе с тем при исполнении оборонного заказа в 2022 году, КПИ установила на 10 БКМ "Арлан" боевой модуль нового образца WSE не принятого на вооружение согласно утвержденной процедуры.

Тем самым КПИ сорвало исполнение государственного оборонного заказа, так как акт приемки указанных 10 БКМ Вооруженными силами не подписан.

В настоящее время проведены демонстрационные испытания и с 11 сентября планируется опытная войсковая эксплуатация указанного боевого модуля в разных климатических условиях до конца 2023 года.

По той же причине под угрозой срыва и поставка в 2023 году

18 БКМ "Арлан", на которых также предполагается установка боевых модулей WSE.

На 2024-2025 годы запланировано приобретение 15 ед. БКМ "Арлан" (без боевого модуля) с поставкой в 2025 году. В случае исполнения КПИ всех требований, до конца 2025 года в Вооруженных силах составило бы 173 ед. БКМ "Арлан".

Отметим, что, несмотря на отсутствие юридической силы меморандума, Минобороны за 8 лет приобрело "Арланов" более 60% от количества, оговоренного в нем.

Ни у одного предприятия, как отечественного, так и иностранного не было приобретено столько техники.

По нашим данным, до настоящего времени не реализована на экспорт ни одна машина, что показывает ее низкую конкурентоспособность.

Кроме этого, ни одна из выпускаемых машин ТОО "КПИ" не способна преодолевать водные препятствия вплавь, бороться с бронеобъектами противника на больших дистанциях, действовать в период распутицы и в горной местности из-за низкой проходимости и устойчивости.

Чем завершились итоговые полевые испытания образцов БКМ ТОО "КПИ" и турецкой компании OTОKAR и что вы можете сказать по поводу ранее опубликованного видео о затоплении БКМ "Арма"?

В период с 15 по 30 мая 2023 года проведена третья опытная войсковая эксплуатация БКМ 8х8 "Барыс", по результатам которой установлено, что недостатки, выявленные в раннее проведенных опытных войсковых эксплуатаций устранены только по базовой шасси, при этом недостатки по боевому модулю не устранены. Данные недостатки влияют на боевое применение по предназначению. "Барыс" возвращен ТОО "КПИ" для устранения недостатков.

Важно отметить, что по огневой мощи БКМ "Барыс" сопоставима с БТР-82А. При этом ее стоимость значительно выше (около 1 млрд. тнг) российской машины (около 400 млн. тнг).

БКМ "Барыс" не плавающая, усиленная бронезащита отрицательно сказалась на маневренности и управляемости, скоростных характеристиках, габаритных размерах, что значительно ограничивает решаемые задачи.

В целях увеличения огневой мощи бронированных колесных машин, за счет применения боевых модулей со 100 мм пушкой и ПТРК с дальностью стрельбы до 5 км в период с июля по декабрь 2023 года проводится опытная войсковая эксплуатация турецкой бронированной колесной машины 8х8 "Арма" с боевым модулем VN-11 китайского производства. По результатам войсковой эксплуатации специалистами Вооруженных сил будет дано заключение соответствию "Арма" выполняемым задачам Сухопутных войск.

В свою очередь на официальный запрос Министерства обороны КПИ не предоставила на испытания аналогичный свой образец БКМ 8х8.

Относительно затопления "Армы".

24 августа т.г., дополнительно, вне рамок программы опытной войсковой эксплуатации, представителями производителя БКМ были проведены внутренние испытания для определения предельных возможностей машины при преодолении водных преград. Для этого была смоделирована нештатная ситуация с затоплением БКМ. Также прошло тестирование устойчивости двигателя, электроники, инженерных узлов к воде, готовности экипажа отработать аварийные действия в случае затопления машины. На момент перемещения БКМ на берег, все электрические системы отработали в штатном режиме.

В обществе бытует мнение о коррупционной составляющей при проведении закупка ВВТ для нужд армии, какие меры предпринимаются для исключения данных рисков?

Коррупционная составляющая для Министерства обороны при проведении закупа ВВТ исключена. Выбор исполнителя мероприятия ГОЗ осуществляется посредством проведения конкурса по выбору исполнителя ГОЗ. Непосредственное проведение конкурса осуществляется Комитетом ГОЗ Министерства промышленности и строительства (далее - МПС, уполномоченный орган), выбор исполнителя производится комиссией, состав и порядок работы которой определяется уполномоченным органом. Конкурс проводится из числа организаций, включенных в реестр отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения государственного оборонного заказа. В состав комиссии входят представители Комитета ГОЗ и МО, обладающих специальными знаниями по направлению деятельности. Решение принимается комиссионно. Решение считается принятым простым большинством голосов, в отношении предприятия предложившего наименьшую цену, при условии соответствия представленных предприятиями предложений параметрам и условиям, определенными техническими спецификациями.

Министерство обороны разрабатывает технические спецификации, определяет количество и сроки поставки продукции (услуг). За ценообразование отвечает уполномоченный орган (МПС).

Справочно: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 759 "Об утверждении Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа" (Правила).

Учитывая вышесказанное, лоббирование чьих-то интересов со стороны Министерства обороны невозможно.

В случае неисправности зарубежной техники каков порядок и стоимость их ремонта в сравнении с отечественными БКМ?

Современная техника является высокотехнологичной, в этой связи, в случае возникновения неисправностей ремонт ее производится специализированными предприятиями, имеющими соответствующее оборудование и компетентных специалистов.

В целях поддержания боевой готовности имеющегося парка ВВТ предусмотрено проведение регламентированного технического обслуживании (технического сопровождения, текущего ремонта) в течение определенного периода (от 1 года до 3 лет) в рамках оборонного заказа.

При приобретении зарубежной техники на предконтрактных переговорах обсуждаются вопросы ее дальнейшего обслуживания и ремонта. Главным условием при этом является локализация отечественными предприятиями ОПК (лицензированных по виду деятельности) ремонта и обслуживания данной техники. Например: послегарантийное техническое сопровождение приобретенных современных ЗРК БУК-М2Э и ТОР-М2К, осуществляется отечественным предприятием ОПК ТОО "СКТБ Гранит".

В настоящее время текущий ремонт и обслуживание имеющихся в Вооруженных силах БКМ осуществляется самостоятельно силами инженерно-технического состава. Вопросы стоимости ремонта (технического сопровождения) на отечественных и зарубежных предприятиях находится в компетенции уполномоченного органа.

Введение санкций в отношении России могут ли как-то повлиять на дальнейшую эксплуатацию на ранее уже поставленные образцы ВВТ ввиду того, что казахстанская армия в основном оснащена образцами ВВТ российского (совместного) производства?

Введение санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники, в первую очередь советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена.

Как правило, страна - получатель российского вооружения предусматривает в сделке организацию производства приобретаемого вооружения и военной техники, в том числе запасных частей и комплектующих к ним на своих отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, как например, Китай или Индия.

Кроме того, в странах Восточной Европы продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора, в частности в Сербии, Чехии, Словакии и т.д.

В данном направлении мониторинг рынка вооружения ведется постоянно.

Вместе с тем это задача уполномоченного органа, которому Министерство обороны оказывает содействие.

По словам представителей ТОО "КПИ", БТР "Барыс" 8х8 почти ничем не уступает турецкому аналогу ARMA 8х8 и стоит на 40% меньше. Прокомментируйте, насколько правдоподобно заявление казахстанской компании.

БКМ "Барыс" в сравнении с "Армой" не плавающая.

Боевой модуль на "Барысе" оснащен 30 мм пушкой, в свою очередь на "Арме" установлены 100 и 30 мм пушки, и имеется возможность ведение стрельбы с ПТРК на дальность до 5 км, что существенно увеличивает огневые возможности в сравниваемых образцах.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" Министерство обороны является получателем, а уполномоченным органом в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, в том числе по ценообразованию, определен Комитет ГОЗ Министерства промышленности и строительства.

В 2022 г. министр обороны Казахстана Р. Жаксылыков отвечал на запрос депутатов мажилиса, где заявил, что в 2023 г. планируется поставить для нужд ВС РК 20 ед. БКМ "Арлан". Закуплена ли техника в т.г. у ТОО "КПИ"?

Как сказано выше, КПИ сорваны поставки 10 БКМ с боевым модулем в 2022 году, а также под угрозой срыва очередных аналогичных 18 единиц в 2023 году.

По вине КПИ из 20 БКМ до конца 2023 года возможно принять только 2 БКМ в комплектации без боевого модуля.

Остальные будут приниматься установленным порядком только в случае положительных результатов опытной войсковой эксплуатации.

Справочно: в 2023 году в рамках государственного оборонного заказа запланировано приобретение 20 ед. БКМ "Арлан" (18 ед. с боевым модулем и 2 ед. без боевого модуля), исполнителем по договору является ТОО "КПИ". До настоящего времени не поставлены, срок поставки до 30 ноября 2023 года.

Какие были поставлены образцы бронированной техники отечественного и зарубежного производства в казахстанскую армию в течение последних 3 лет?

В период с 2020-2022 годы в Вооруженные силы приобретались только лишь БКМ "Арлан" (КПИ) в количестве 48 ед., из них в 2020 г. - 30 ед., 2021 г. - 18 ед. (в 2022 г. 10 ед. не приняты в связи с установленным боевым модулем не принятым на вооружение, проводится опытная войсковая эксплуатация).

Ассоциация предприятий ОПК утверждает, что действия МО РК и ранее МИИР (ныне МПС) в последние годы вредят отечественному ОПК и стране в целом (угроза экономической и военной безопасности страны, а также работники ТОО "КПИ" и их подрядчики останутся без работы). Как вы прокомментируете данное заявление?

Считаем необходимым отметить, что, как и во всех странах мира именно армия исходя из возможных сценариев вооруженных конфликтов, оценки вероятного противника, боевого состава и требований документов по боевому применению Вооруженных сил, утвержденных верховным главнокомандующим, определяет необходимые типы, виды вооружений и их количество, а задача оборонной промышленности - качественно и в срок обеспечить её потребности.

Маркетинговые просчеты, проблемные взаимоотношения с банками 2-го уровня, управленческие решения по диверсификации производства, ремонту техники, финансовые и производственные споры хозяйствующих субъектов не являются предметом обсуждения для Министерства обороны.

Проводилось ли демонстрационные испытания бронированных колесных машин отечественных и иностранных производителей? И какие конкретно предприятия приняли участие. Причины отсутствия других производителей?

С целью демонстрации ходовых и огневых возможностей бронированных колесных машин Министерство обороны планировало организовать демонстрационный показ (тест-драйв) бронированной колесной техники отечественного и иностранного производства в период с 21 по 25 августа т.г. на военных учебных полигонах.

Приглашения для участия были направлены отечественному ТОО "КПИ" (исх. № 27-01/27/3155 от 18.07.2023) и турецкой компании "Отокар", а также должностным лицам Совета безопасности, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, других войск и воинских формирований, и представителям АО "Атамекен".

Турецкая компания "Отокар" выставила на данный показ БКМ 8х8 "Арма".

ТОО "КПИ" отказалось от участия, мотивируя тем, что ранее уже неоднократно демонстрировали боевые возможности БКМ 8х8 "Барыс", а также износом установленного вооружения, что не позволяет провести полномасштабную демонстрацию боевых возможностей (исх. № 542-И от 7.08.2023).

Как будут строиться в последующем отношения МО РК и ТОО "КПИ" в свете последнего послания "Экономический курс Справедливого Казахстана"?

Придерживаясь политики поддержки отечественного производства, Министерство обороны ранее направляло в адрес ТОО "КПИ" технические задания на разработку на базе БКМ "Арлан" семейства машин для выполнения специальных задач (ведение РХБ разведки, управления огнем артиллерии и т.д.), а также предложения организовать ремонт и модернизацию бронетанковой, автомобильной и другой техники. Эти задачи предприятие до настоящего времени практически не выполнило.

Почему прежнее руководство Минобороны Казахстана отдавало предпочтение российскому БТР, а нынешнее турецкому производителю?

Данное мнение не соответствует действительности. Выбор необходимого вооружения и военной техники четко регламентирован Правилами принятия на вооружение и осуществляется специально созданным коллегиальным органом.

Приобретение российских БТР предусмотрено договоренностями в рамках комплектования подразделений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

Минобороны приобрело указанную военную технику в 2013 году.

В течение последних 10 лет бронированная техника иностранного производства не приобреталась, за исключением БКМ "Арлан" производства КПИ.

Специалистами Вооруженных Сил на постоянной основе проводятся мониторинг рынка и сравнительные анализы боевых возможностей современных образцов ВВТ. По результатам проводимой работы определяются конкретные образцы, соответствующие требованиям, способные выполнить боевые задачи.

Особо отметим, что данным ТОО (КПИ) в период с ноября 2022 г. по настоящее время проиграны 6 судебных процессов по исковым заявлениям, в которых претензии к Министерству обороны признаны судом необоснованными.

Кроме того, в августе 2022 г. в СМИ Министерством обороны был дан официальный комментарий касательно готовности к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе и ситуации вокруг ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг": https://www.gov.kz/memleket/entities/mod/ press/news/details/408498?lang=ru.

Напоминаем, что 10 июля т.г. президент Казахстана подписал Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", направленный на регулирование деятельности в указанной сфере, в т.ч. и об ответственности за размещение и распространение ложной информации на онлайн-платформах, вступивший в силу 9 сентября.

Отмечаем, что публичная полемика и любое информационное давление на оборонное ведомство являются непродуктивными.

Также взаимодействие уполномоченного органа и субъектов предпринимательства регулируется ст. 20 Закона РК "О средствах массовой информации".

Министерство обороны готово к конструктивному диалогу и результативному сотрудничеству.

По всем вопросам обращаться в пресс-службу МО РК по тел.: 72-16-31, 72-15-59.
 
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31.08.2023, 15:54 113031

Смаилов представил членам партии AMANAT подробный отчет о реализации поручений президента

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на расширенном собрании фракции партии AMANAT проинформировал депутатов о реализации посланий президента РК Касым-Жомарта Токаева за 2019-2022 годы.

Все эти программные документы направлены на повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев. Реализация данных поручений велась в непростых условиях и при постоянно возникающих внешних и внутренних вызовах. Тем не менее поставленные задачи были в целом реализованы, а долгосрочные и системные поручения продолжают исполняться", - отметил Алихан Смаилов.


Управление

В своем первом послании народу Казахстана глава государства объявил о больших политических преобразованиях, поскольку экономические реформы уже были невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны. Реализуется Концепция развития гражданского общества. Она стала новым этапом укрепления демократии и первым шагом на пути развития многопартийности и проведения конкурентных выборов", - напомнил глава правительства.


Он рассказал и о других принятых мерах:

  • В продолжение работы Национального совета общественного доверия при Президенте РК на общенациональном уровне создан Ұлттық құрылтай.
  • На законодательном уровне регламентирован новый порядок организации и проведения мирных собраний.
  • Впервые законодательно закреплена ответственность руководителя госоргана, в котором произошло коррупционное преступление.
  • Принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, обеспечивший трактование законодательства в пользу граждан и бизнеса.
  • На законодательном уровне повышены гарантии защиты прав граждан.
  • Впервые была внедрена единая информационная система для работы госорганов с обращениями граждан.
  • Внедрен институт выборности акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, в рамках которого избраны 1 576 сельских акимов.
  • Путем законодательных поправок в Земельный кодекс окончательно решен вопрос запрета предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам и зарубежным юридическим лицам.
  • Разработан закон "Об общественном контроле", который позволил повысить открытость и подотчетность обществу госорганов и госкомпаний.
  • Реализуется План территориального развития РК до 2025 года с закреплением принципа "люди к инфраструктуре". Согласно данному принципу, уровень инфраструктуры в селах, моно- и малых городах будет доведен до базовых стандартов.
  • Осуществлен переход к смешанной избирательной системе.
  • В области защиты прав человека в Казахстане окончательно отменена смертная казнь.

Премьер также напомнил, что в стране образованы области Абай, Ұлытау и Жетісу, что дает серьезный импульс развитию не только этих новых регионов, но и страны в целом.

Также, в целях развития агломераций, принят закон, направленный на расширение соответствующих полномочий местных органов власти. Ведется работа по новой административной реформе путем децентрализации полномочий между уровнями госуправления. Порядка 500 функций правительства переданы в центральные госорганы и расширены полномочия местных исполнительных органов", - отметил Смаилов.


При этом оптимизирована численность госслужащих на 15%.

Данная работа является очередным шагом в формировании эффективной системы госуправления, которая позволит повысить ответственность министров и акимов за развитие отраслей", - подчеркнул глава правительства.


Социальная сфера

Принят Социальный кодекс, который предусматривает социальную поддержку граждан с рождения до достижения пожилого возраста.

Для поддержки семей, имеющих детей, увеличен период ухода до 1,5 лет, повышены пособия многодетным матерям. Сегодня эту помощь получают более 750 тыс. матерей.

С 1 сентября бесплатным питанием будут обеспечены дети с 1 по 4 классы общеобразовательных школ. Также в текущем году решен вопрос с бесплатным питанием в садиках для 97 тыс. детей из социально уязвимых семей. Таким образом, расходы на дошкольное образование данной категории детей государство взяло на себя", - рассказал глава кабмина.


Он напомнил, что, по поручению главы государства, лицам с инвалидностью и потерявшим кормильца повышены социальные пособия на 23%. Произведено дифференцированное повышение пенсий более 2 млн пенсионеров. Расходы государства на пенсионную программу составляет более 3 трлн тенге.

Пенсионный возраст женщин зафиксирован на уровне 61 года до 2028 года. Связанные с этим дополнительные расходы на пенсионное обеспечение составят более 800 млрд тенге.

В текущем году гражданам дано право управлять своими пенсионными накоплениями. Вкладчики могут передавать в частные управляющие компании, выбранные ими самостоятельно, 50% от суммы своих пенсионных накоплений. Кроме того, более 1 млн человек воспользовались своим правом на использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение", - проинформировал Смаилов.


Также с начала текущего года в стране внедрена Цифровая карта семьи. Более 500 тысяч казахстанцев получили проактивную социальную поддержку.

Совместно с регионами в рамках программы повышения доходов населения реализуется Комплексный план трудоустройства.

В настоящее время трудоустроено на новые, вакантные и субсидируемые государством рабочие места более 600 тыс. человек, из них половина - молодежь", - рассказал премьер-министр.


Он подчеркнул, что поручение президента по вопросам занятости молодежи и социально уязвимых слоев населения занимает особое место.

Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, что открывает доступ к мерам господдержки для 5,7 млн человек. В течение этого года порядка 9 тыс. из них, включая социально уязвимых, получили льготные кредиты под 2,5%, безвозмездные гранты и смогли открыть свое дело. Поставлена задача о повышении заработной платы в 2 раза 1,2 млн гражданских служащих. Поэтому мы ежегодно повышаем заработную плату учителям на 25%, врачам - на 30%, среднему медперсоналу и другим категориям работников - на 20%", - добавил Смаилов.


Он отметил, что проведена работа с порядка 2 тысячами предприятий, по итогам которой работодатели повысили зарплату более 1 миллиону работников от 10 до 50%.

Образование и наука

Объемы финансирования среднего образования, по словам Смаилова, только за последние пять лет увеличены более чем в 2 раза или с 2 до 4,5 трлн тенге.

Начата реализация Национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого будет построено 369 школ.

Кроме того, создан Фонд поддержки инфраструктуры образования, где аккумулируются средства, возращенные государству в рамках антикоррупционных мероприятий. На сегодня в Фонд поступило 120 млрд тенге, из них 97 млрд тенге направлены на строительство 62 школ.

Ежегодно увеличивается количество образовательных грантов в отечественных университетах. В текущем году из 88 тысяч выделенных грантов 73 тысячи были присуждены выпускникам школ этого года.

Более 380 тысячам студентов с завтрашнего дня увеличиваются стипендии. Только за последние 3 года расходы на одного обучающегося выросли в среднем с 420 тысяч почти до 1 млн тенге", - подчеркнул премьер.


Важным вопросом также является обеспечение студентов общежитиями. С 2020 года ежегодно вводится по 10 тыс. мест для студентов. В рамках программы государственного субсидирования строительства общежитий уже введено 99 объектов, в текущем году запланировано открытие еще 32. При этом с 1 сентября иногородним студентам из отдельных категорий социально уязвимых слоев населения будут возмещаться затраты на проживание.

Также с нового учебного года на 20% увеличивается заработная плата профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.

Начата перезагрузка модели управления наукой. Созданы Национальный совет по науке и технологиям и Национальная Академия наук при президенте РК.

Особое внимание уделяется коммерциализации результатов научных исследований казахстанских ученых.

В течение 2023-2025 годов объемы финансирования науки составят 643 млрд тенге. Из них 149 млрд тенге выделены уже в этом году или в 3,5 раза больше уровня прошлого года. В прошлом году оплата труда 1700 ведущих ученых повышена на 70%", - сообщил глава правительства.


Ежегодно молодым ученым стали предоставлять 500 грантов для стажировки в ведущих научных центрах мира.

Кроме того, 11 НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями, переведены на прямое государственное финансирование.

Медицина

По словам премьер-министра, на особом контроле вопросы качества и доступности медпомощи.

Разрешен вопрос обеспечения реабилитационной помощью детей с неврологическими заболеваниями. На сегодня такие виды услуг оказывают 55 медорганизаций, из них 27 введены в последние 2 года.

В целях обеспечения отрасли квалифицированными кадрами на 70% увеличен госзаказ на подготовку в резидентуре. Только в текущем году он увеличен на 1000 грантов.

На повышение заработной платы медработников из республиканского бюджета за последние 3 года выделено 805 млрд тенге", - отметил глава кабмина.


В этом году начата реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках него будут построены 655 объектов первичного звена здравоохранения и модернизированы 32 межрайонные больницы. Это позволит охватить более 4 млн сельских жителей специализированной медпомощью.

Начато строительство 2 из 8 планируемых областных многопрофильных и университетских клиник с использованием механизма ГЧП.

Мощным стимулом для развития отечественного производства лекарств стало укрепление сотрудничества с крупной мировой фарминдустрией из ТОП-50 BIGPHARMA. С компаниями Pfizer и Roсhe подписаны соглашения по локализации производства препаратов в Казахстане. В рамках господдержки в настоящее время действует 98 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. В текущем году из закупленных 1,6 тыс. торговых наименований препаратов 947 позиций или 61% произведены отечественными фармкомпаниями", - рассказал Смаилов.


Бизнес

Реализуются системные меры по улучшению условий для ведения бизнеса.

С 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года. Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7% до 36,5%. Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн.Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек", - сообщил премьер.


Он добавил, что положительные результаты связаны с эффективностью взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти.

Успешно апробирован принцип "регулирования с чистого листа". Проанализировано 128 тысяч требований в 44 сферах, из которых выявлено более 10 тысяч требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики. Из них 9 тыс. уже исключены на подзаконном уровне.

Также проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом полной их работы с 1 января 2024 года после завершения моратория на проверки бизнеса. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.

Внедрен единый платеж с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. Общая ставка снижена с 34,5% до 20%.

Смаилов также затронул вопрос приватизации.

Приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике. С 2019 года приватизировано порядка 1 тыс. организаций с участием государства. Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний "КазМунайГаз" и "Казатомпром". Работа в этом направлении продолжается", - заявил глава правительства.


Таким образом, в 2023 году доля государства в экономике сократилась до порядка 14%.

Также реализована еще одна инициатива по усилению социальной ответственности квазигоссектора. С этого года осуществляется ежегодное перечисление 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Қазына" в общественный фонд "Қазақстан халқына", напомнил премьер.

Сельское хозяйство

Объем субсидирования сельского хозяйства, по словам Смаилова, вырос до 430 млрд тенге.

Ежегодный объем льготного кредитования весенних полевых и уборочных работ, а также форвардный закуп через Продкорпорацию увеличены в 2 раза.

За 2019-2022 годы приток инвестиций в отрасль увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге с созданием 25 тысяч новых рабочих мест. В текущем году в сфере АПК реализуется 290 проектов на сумму порядка 540 млрд тенге с созданием 6,6 тыс. новых рабочих мест", - подчеркнул премьер.


Также, по его словам, с начала 2022 года изъято 8 млн га неиспользуемых сельхозземель.

Начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения по специальной программе "Ауыл аманаты". На эти цели будет направлен 1 трлн тенге, в том числе 100 млрд тенге в этом году. Это позволит создать более 350 тыс. рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 млн сельских жителей", - рассказал глава кабмина.


На сегодняшний день выдано 5,3 тысячи микрокредитов на сумму 29 млрд тенге, за счет которых создано более 4,5 тысячи новых рабочих мест.

Завершен первый этап строительства газопровода "Сарыарка", более 170 населенных пунктов получили доступ к природному газу.

Социальная инфраструктура

В газовой сфере приняты законодательные нормы, позволяющие вовлечь в разработку дополнительно до 4 млрд кубометров газа в год, в том числе путем освоения газовых залежей.

На месторождении Кашаган продолжается строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. Проект завершится в 2025 году.

На законодательном уровне исключены непродуктивные посредники при реализации нефтепродуктов. Теперь нефтедобывающие организации могут самостоятельно поставлять нефть на НПЗ для переработки.

В текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт. В том числе крупномасштабный проект по восстановлению первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. Начата реализация проекта по расширению ГРЭС-2 и строительству ГРЭС-3. Кроме того, в текущем году реализуются 7 проектов ВИЭ общей мощностью 126 МВт", - сообщил глава кабмина.


Он также напомнил, что в стране реализуется программа "Тариф в обмен на инвестиции", которая до 2029 года должна снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 20%.

Новая тарифная политика основывается на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования. Она позволит привлечь более 3 трлн тенге инвестиций в обновление 62 тыс. км инженерной инфраструктуры, а также принять на баланс 25 тыс. км бесхозных сетей", - подчеркнул премьер.


Кроме того, повышается зарплата более 200 тысяч работников сферы ЖКХ с нынешних 135 тысяч тенге до 200-300 тысяч тенге.

Экономика

Новый закон "О промышленной политике" позволил выйти на устойчивое развитие обрабатывающей промышленности.


"В последние годы средний рост отрасли составляет 4,5%, генерируя почти 1/5 часть всех поступлений в бюджет по итогам 2022 года. Введен механизм обеспечения сырьем предприятий обрабатывающей промышленности и подписано 25 соглашений по обеспечению первичным алюминием и медным сырьем переработчиков. Это позволило увеличить объем переработки алюминия на 38% и меди - на 49%", - рассказал Смаилов.

Он добавил, что созданный в 2020 году Фонд развития промышленности профинансировал проекты обрабатывающей промышленности на сумму 221 млрд тенге.
В целях содействия промышленной кооперации с 2021 года заключено 110 долгосрочных договоров с отечественными производителями на общую сумму более 100 млрд тенге.

Всего за 2019-2022 годы в обрабатывающей промышленности введено в эксплуатацию 586 проектов на общую сумму более 4,6 трлн тенге, создана 51 тысяча новых рабочих мест. В результате за этот период доля обработки в промышленности выросла с 40% до 45,2%", - добавил Смаилов.


Также, по его словам, реализуются крупные инфраструктурные проекты в железнодорожной отрасли, в частности, строительство проекта "Достык - Мойынты", что позволит в 5 раз увеличить пропускную способность данного участка.

Кроме того:

  • Разработано ТЭО проекта строительства ж/д участка "Бахты - Аягоз". Это позволит увеличить пропускную способность между РК и КНР еще на 20 млн тонн;
  • В этом году будет отремонтировано более 1,3 тысячи км ж/д путей;
  • Продолжается работа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и устранению "узких" мест. К 2025 году пропускная способность ТМТМ будет увеличена с 6 до 10 млн тонн в год".

Бюджет

Смаилов также озвучил меры по выработке новой бережливой и ответственной бюджетной политики:

  • В целях усиления сберегательной функции Национального фонда были внедрены новые правила по ограничению изъятий трансфертов и роста расходов бюджета.

Это особенно актуально в связи с внедрением с 1 января 2024 года инициативы Главы государства "Национальный фонд - детям". Данный проект охватит 6,7 млн детей, которые смогут использовать накопленные средства по достижению 18 лет на образование либо покупку жилья", - подчеркнул Смаилов.

  • За последние 4 года за счет ревизии и оптимизации бюджетных расходов направлены на приоритетные задачи 4,7 трлн тенге;
  • За счет улучшения налогового и таможенного администрирования и цифровизацииза этот же период в республиканский бюджет получено дополнительно более 2 трлн тенге;
  • Укреплены местные бюджеты. Передача КПН от МСБ увеличила поступления в 2 раза- с 480 млрд тенге до 1 трлн тенге;
  • Повышены акцизы на бензин и дизтопливо для изъятия части сверхмаржи производителей и продавцов. Это позволило в 2022 году получить дополнительные поступления в местные бюджеты в размере 162 млрд тенге;
  • Увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых в горнорудном секторе. Благодаря этому рост поступлений по данному налогу за 7 месяцев текущего года составил 320 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом были предусмотрены стимулирующие меры для новых проектов в этой сфере.
  • При освоении новых проектов предусмотрено освобождение по налогу на добычу до 5 лет;
  • В рамках поручения по анализу эффективности налоговых льгот была упразднена льгота на дивиденды. При этом норма не затронула малый и средний бизнес.

Возврат активов

С этого года заработал закон о банкротстве физических лиц. На сегодняшний день более 10 тыс. граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства. Это позволило снизить их долговую нагрузку и смягчить социальную напряженность в обществе", - напомнил Смаилов.


В целях усиления работы по возврату государству незаконно приобретенных активов принят соответствующий закон.

На сегодня по результатам работы Комиссии по демонополизации возвращены в государственную собственность пакеты акций и доли участия в 16 компаниях, 7 зданий, 160 ж/д путей и объектов, а также денежные средства. В целом принятые меры по противодействию теневой экономике позволили за последние 4 года снизить ее с 27% до 19% к ВВП", - рассказал премьер.


Инвестиции

В целях формирования нового инвестиционного цикла реализуется Концепция инвестиционной политики до 2026 года.

В рамках инвестиционных контрактов компании, работающие в приоритетных секторах, получают освобождение от налогов и таможенных пошлин, натурные гранты.

"Для привлечения крупных инвесторов предусмотрена возможность заключения Соглашения об инвестициях с предоставлением любых из действующих мер господдержки на индивидуальных условиях. При этом устанавливаются встречные обязательства для инвестора. Также внедрена возможность заключения соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства", - проинформировал глава кабмина.

В целях привлечения дополнительных инвестиций в нефтегазовую сферу с 2023 года введены фискальные стимулы при заключении улучшенного модельного контракта.

"В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний, ведется дальнейшая проработка в этом направлении. Благодаря принятым мерам в 2022 году привлечен рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере 28 млрд долларов. В целом за 2019-2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге", - привел цифры премьер.

В целом, по его словам, несмотря на последствия пандемии и сложные геополитические условия, благодаря принятым мерам экономика страны демонстрирует уверенный рост.

Рост экономики по итогам 7 месяцев текущего года составил 4,8%. Положительная динамика отмечается во всех основных отраслях. ВВП на душу населения вырос до 13,3 тысячи долларов,  внешнеторговый оборот увеличился до 140 млрд долларов, международные резервы страны составляют почти 95 млрд долларов.

Также постепенно снижается инфляция. К концу года она будет в два раза ниже, чем в предыдущем году, пообещал премьер.

Он отметил, что в целом поручения главы государства, озвученные в предыдущих посланиях, выполнены. Реализация системных, долгосрочных поручений продолжается.

"Сегодня я остановился только на некоторых результатах работы. В целом проведена масштабная системная работа, направленная на повышение благосостояния населения. Правительство совместно с парламентом продолжит работу по реализации поставленных задач", - резюмировал Смаилов.
 
04.05.2023, 17:55 427901

Декларация о союзническом взаимодействии между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, руководствуясь положениями Договора об основах отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан от 13 января 1993 года и Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан от 14 сентября 2015 года, подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, а также общепризнанным нормам международного права, исходя из исторической, духовной и культурной общности народов двух стран, основанной на незыблемых принципах дружбы и взаимоуважения, отмечая высокую значимость 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан, достигнутый за годы независимого развития высокий уровень межгосударственного диалога, а также положительную динамику развития разнопланового сотрудничества, подтверждая неизменность курса на долгосрочное и всестороннее углубление двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки, будучи убежденными, что взаимное стремление вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень всецело отвечает коренным интересам народов Казахстана и Таджикистана, а также будет содействовать комплексной реализации всего имеющегося потенциала двустороннего сотрудничества в целях дальнейшего экономического процветания двух государств и укрепления региональной стабильности, принимают настоящую Декларацию и заявляют о нижеследующем:

1. Республика Казахстан и Республика Таджикистан устанавливают союзническое взаимодействие, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень.

2. Стороны намерены выстраивать союзническое взаимодействие на основе взаимного учета интересов и равноправия в целях укрепления независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, а также будут воздерживаться от любых действий, наносящих, ущерб стратегическому партнерству и союзническому взаимодействию двух государств.

3. Стороны выражают готовность всесторонне развивать сотрудничество в политической, экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической областях.

4. Республика Казахстан и Республика Таджикистан выступают за дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества путем активизации деятельности межпарламентских групп дружбы и усиления совместной работы по линии международных межпарламентских организаций.

5. Президенты отмечают важность поступательного наращивания и совершенствования всего комплекса двустороннего торгово-экономического взаимодействия, принятия дополнительных усилий для создания благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для осуществления предпринимательской деятельности компаний двух стран, создания совместных производств и развития совместных экономических программ.

6. Стороны предпримут необходимые меры по увеличению объёмов взаимного товарооборота, в том числе посредством создания благоприятных условий для продвижения товаров и услуг, диверсификации структуры торговли, расширения номенклатуры поставляемых товаров, а также организации взаимных торгово-экономических миссий товаропроизводителей и бизнес-форумов с участием деловых кругов Казахстана и Таджикистана.

7. Стороны отмечают важность дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и их защиты на государственном уровне. Стороны выразили твердое намерение принять меры по совершенствованию механизмов всесторонней поддержки взаимных инвестиций.

8. Республика Казахстан и Республика Таджикистан выступают за развитие тесной кооперации между предприятиями нефтегазового и химического комплексов, машиностроения, горнорудной, пищевой и лёгкой промышленности, транспорта и связи.

9. Президенты выражают готовность содействовать развитию сотрудничества между регионами Республики Казахстан и Республики Таджикистан в целях создания благоприятных условий для эффективного взаимодействия, укрепления торговых, хозяйственных, культурных и гуманитарных связей.

10. Стороны будут содействовать двустороннему укреплению связей и обмену опытом в сфере агропромышленного комплекса, в том числе по вопросам взаимных поставок сельскохозяйственных товаров, использования прогрессивных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

11. Республика Казахстан и Республика Таджикистан намерены наращивать взаимодействие в сфере транспортной взаимосвязанности, в деле совместного использования национальных и международных транспортных инфраструктур, надлежащего обеспечения на своих территориях благоприятных логистических условий и осуществления транзитных перевозок.

12. Стороны выражают готовность налаживать и развивать комплексное сотрудничество в сфере мирного освоения космического пространства, в том числе путем реализации и продвижения совместных проектов, продуктов и услуг, а также отмечают необходимость развития взаимодействия в области цифровизации секторов экономики Казахстана и Таджикистана.

13. Стороны отмечают важность развития двустороннего сотрудничества в сфере цифровой экономики и торговли, информационных технологий, IT-безопасности и искусственного интеллекта.

14. Республика Казахстан и Республика Таджикистан намерены в целях достижения обозначенных целей и задач активизировать деятельность Межправительственной казахстанско-таджикской комиссии по экономическому сотрудничеству.

15. Стороны подчеркивают, что одним из ключевых факторов благополучия и устойчивого развития в Центральной Азии является комплексное и рациональное использование водно-энергетических ресурсов с учётом интересов всех государств региона.

16. Республика Казахстан и Республика Таджикистан подтверждают важную роль Международного фонда спасения Арала, являющегося единственной региональной институциональной площадкой в решении водно-экологических проблем Центральной Азии, для углубления взаимодействия стран региона по реализации совместных инициатив и программ, направленных на преодоление экологического кризиса и улучшение социально-экономического положения в бассейне Аральского моря.

17. Стороны продолжат развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

18. Республика Казахстан и Республика Таджикистан намерены тесно сотрудничать в сфере внешней политики, продвигая взаимные интересы и инициативы по региональному взаимодействию в целях обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.

Стороны подтверждают заинтересованность в совершенствовании формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии в целях полного задействования их потенциала.

19. Республика Казахстан и Республика Таджикистан продолжат тесное взаимодействие в рамках Организации Объединённых Наций и ее институтов, Всемирной торговой организации, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других международных и региональных структур и форумов.

20. Республика Казахстан и Республика Таджикистан приложат совместные усилия по укреплению сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью, незаконной торговлей оружием, киберпреступностью и другими вызовами и угрозами международной и региональной безопасности как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

21. Стороны подтверждают приверженность положениям Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, который является важной составляющей международного режима ядерного нераспространения.

22. Президенты будут всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять взаимные связи в сфере культуры и искусства, науки, образования, туризма, молодёжи и средств массовой информации.

Подтверждают готовность создавать благоприятные условия для деятельности национальных культурных центров, обществ и общин на территории двух государств, а также принимать меры по обеспечению прав и защите интересов граждан одного государства, находящихся на территории другого государства.

23. Республика Казахстан и Республика Таджикистан будут укреплять общее культурное пространство на основе многолетних связей и контактов между представителями научной интеллигенции, деятелями культуры, литературы, искусства, общественными организациями и другими учреждениями культурно-гуманитарной направленности.

Приоритетное внимание будет уделяться развитию прямых контактов и обмену опытом между представителями средств массовой информации, творческими и спортивными коллективами, молодёжными и женскими организациями, профессиональными союзами и другими институтами гражданского общества.

24. Главы государств будут всецело поощрять проведение совместных мероприятий, направленных на поддержку молодёжи двух стран, включая духовно-нравственное воспитание молодого поколения, защиту прав и реализацию их талантов и стремлений в интересах общества.

25. В целях реализации поставленных высоких целей президенты поручили своим правительствам в ближайшее время разработать и согласовать проект Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.
 
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14.04.2023, 17:00 453851

Нотариусы Алматы обратились в Минюст в связи с пилотным проектом

Министерство Юстиции Республики Казахстан
Республиканская Нотариальная Палата
Нотариальная Палата города Алматы
От: нотариального сообщества города Алматы

Настоящим выражаем Вам свое почтение и признательность, а также хотим обратить Ваше внимание на сложившуюся ситуацию вокруг пилотного проекта  - удостоверения нотариусами доверенностей в формате он-лайн. 

Согласно ст. 42, 43 Закона РК «О нотариате», и п.6-13 «Правил совершения нотариальных действий нотариусами»: нотариус,  при совершении нотариального действия, устанавливает личность обратившегося лица, а также выясняет дееспособность граждан и проверяет правоспособность юридических лиц.

Остается непонятным каким образом нотариус посредством видео-звонка сможет убедится в том, что обратившееся лицо дееспособно, адекватно, не находится в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого им документа, а также не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств?

Кроме того, ст.44-1 Закона РК «О нотариате» прямо предусматривает порядок совершения нотариусами нотариальных действий в электронной форме, согласно которому, лицо обратившееся за совершением нотариального действия в электронном формате должно «в присутствии нотариуса» подписывать документ посредством ЭЦП или графического планшета, при этом нотариус также удостоверяет данный документ своим ЭЦП. Удостоверение документов в формате он-лайн прямо противоречит данной норме Закона. 

Нотариальное сообщество города Алматы считает, что последствия удостоверения доверенностей в формате он-лайн  колоссальны и необратимы как для нотариусов так и для обратившихся физических и/или юридических лиц:

- возрастет количество преступных действий связанных с угрозами, запугиванием лиц с целью совершения нотариального действия в формате он-лайн;

- увеличится количество мошеннических действий связанных с обманом, намеренным введением в заблуждение обратившихся за такой услугой лиц;

- возникнут прецеденты, где заинтересованные лица будут требовать отмены нотариального действия ссылаясь на то, что совершившее нотариальное действие лицо находилось в состоянии наркотического, алкогольного, токсического опьянения либо по состоянию здоровья (психическое заболевание) не могло осознавать сути подписываемого документа;

- появятся прецеденты, где определенные заинтересованные лица смогут совершать нотариальные действия вместо других лиц (двойники, близнецы, похожие лица) умышленно вводя нотариусов в заблуждения и выдавая себя за другое лицо.

Не смотря на то, что пока это пилотный проект,  удостоверение доверенностей в формате он-лайн неминуемо приведет к массе судебных процессов (уголовных, гражданских), к признанию недействительными нотариальных актов, что повлечет ответственность нотариусов, а также нарушение прав и законных интересов граждан и возникновение ущерба материального и морального характера.

Согласно п.7 ст. 45 Административного Процедурно - Процессуального Кодекса  РК,  электронные документы, удостоверенные посредством ЭЦП, равнозначны подписанным документам на бумажном носителе и не требуют заверения иными способами. Так, в настоящее время доверенности на представление интересов в судебных органах можно выписать через «Судебный кабинет», так для чего их изготавливать нотариусами он-лайн?
Складывается ощущение, что Министерство цифрового развития РК всеми силами пытается внедрить новшества, которые приведут к нарушению  исправно работающего, отлаженного механизма. Только никому не понятно для чего?

Кроме того, согласно данным Министерства цифрового развития РК удостоверение нотариальных документов в формате он-лайн практикуют только два государства (Франция и Литва) в мире, возникает вопрос почему же экономически развитые страны мира с высоким уровнем жизни населения, наилучшим  качеством жизни  населения, наивысшим индексом счастья граждан и нулевым уровнем коррупции не практикуют подобное?     

Соответственно без обсуждения внесенных новшеств с нотариальным сообществом Республики Казахстан и без внесения соответствующих изменений в отраслевое законодательство, Министерство цифрового развития РК не должно было презентовать подобный проект. В результате необдуманных, скоропалительных действий отдельных лиц, население Республики Казахстан ожидает совершение нотариальных действий нотариусами в он-лайн формате, а нотариусы Республики Казахстан не вправе совершать действия противоречащие законодательству Республики Казахстан, что приводит к негативной реакции населения и подрывает авторитет института нотариата.
Таким образом, нотариальное сообщество города Алматы убеждено в том, что удостоверение нотариусами доверенностей в формате он-лайн  во-первых: прямо противоречит нормативно правовым актам регулирующим деятельность нотариусов Республики Казахстан, во-вторых: приведет к возникновению еще большего количества судебных споров и разбирательств связанных с  нарушением прав и законных интересов граждан. 

На основании вышеизложенного, просим Вашего содействия в разрешении создавшейся ситуации, отмене пилотного проекта.

С уважением к вашей деятельности, Инициативная группа нотариусов города Алматы

*Фамилии автором письма редакция не указывает по этическим соображениям

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09.03.2023, 16:57 487576

Вопросы и ответы Министра иностранных дел Цинь Гана на пресс-конференции, посвященной внешней политике Китая и международным отношениям

7 марта на полях первой сессии ВСНП 14-го созыва Министр иностранных дел Цинь Ган в пресс-центре ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ, посвященные внешней политике Китая и международным отношениям.

Цинь Ган: Доброе утро, дорогие друзья, корреспонденты, очень рад встрече с вами. Современный мир вступает в период глубочайших преобразований. В этих условиях Китай будет неукоснительно придерживаться независимой, самостоятельной и миролюбивой внешней политики, сохранять твердую приверженность стратегии открытости в духе взаимной выгоды, был и остается конструктивным фактором в поддержании мира, развития и международного порядка. Сейчас с удовольствием готов ответить на ваши вопросы.

CCTV: В связи с оптимизацией противоэпидемических мер от внешнеполитической работы Китая много ожидают не только в стране, но и за рубежом. Не можете поделиться с нами основными задачами и яркими моментами китайской дипломатии в текущем году, прежде всего в плане внешних контактов на высшем уровне. Как новый глава внешнеполитического ведомства, что вы можете сказать о перспективе китайской дипломатии?

Цинь Ган: 2023 год - первый год всесторонней реализации духа 20-го съезда Компартии Китая. 20-й съезд дал высшее распоряжение китайской дипломатии, определил главные задачи и стратегические направления. В условиях постепенного восстановления внешних связей при улучшении эпидемической ситуации китайские дипломаты полностью готовы к новому походу на полной скорости.

Будем под руководством дипломатии глав государств прилагать максимум усилий по организации первого саммита "Китай - Центральная Азия" и третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", тем самым показывать уникальные манеры китайской дипломатии.

Будем ставить перед собой задачи отстаивать коренные интересы своей страны, решительно противостоять гегемонии и политике силы во всех проявлениях, выступать против менталитета холодной войны, блокового мышления и попыток сдерживания и давления, непоколебимо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.

Будем с опорой на партнерские отношения способствовать конструктивной координации и контактам между крупными государствами, развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, продвигать формирование международных отношений нового типа, расширять круг друзей Китая. Стараемся дружить и дружбу укрепить как следует.

Будем с целью продвигать открытость и развитие вносить свою лепту в дело высококачественного развития и расширения открытости своей страны, противостоять попыткам разъединения и введения односторонних санкций, защищать открытую и инклюзивную мировую экономику, чтобы развитие Китая открывало все новые возможности для всего мира.

Будем во имя многосторонности продвигать формирование сообщества единой судьбы человечества, стимулировать демократизацию международных отношений, выстраивать более справедливое и рациональное глобальное управление, отдавать китайскую мудрость и вариант в противодействии общим для человечества вызовам.

Будем ставить интересы народа превыше всего, переживать за каждого проживающего за рубежом соотечественника, выполнять славную миссию китайской дипломатии ради народа, усиливать работу по обслуживанию и защите безопасности учреждений и сограждан за границей, делать связи Китая с внешним миром безопаснее и удобнее.

Мир далеко не спокоен, в нем хватает хаоса и перемен, сталкиваются факторы солидарности и развала, переплетаются шансы и вызовы. Китайская дипломатия отправляется в новый славный поход, впереди не только гавань мечты, но и самые дерзкие волны. Чем труднее, тем славнее победа. Будем под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о внешней политике, руководствоваться духом 20-го съезда КПК, придерживаться целей поддержания мира во всем мире и содействия совместному развитию, с чувством долга преодолевать всякие трудности, создавать благоприятные внешние условия для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, тем самым открыть новую страницу летописи дипломатии великой державы с китайской спецификой.
Журнал "Руз Аль-Юсеф": Многие считают, что Китай предоставил миру новую модель модернизации, который служит ориентиром для других стран мира, особенно развивающихся стран. Как Вы считаете, именно какое значение имеет китайская модернизация для мира?

Цинь Ган: Да, действительно, как вы сказали, сейчас "китайская модернизация" стала ключевым словом на международной арене. Модернизация страны с более чем 1,4-миллиардным населением - это беспрецедентное великое начинание в истории человечества, его значение для всего мира трудно переоценить.

Китайская модернизация позволила преодолеть дилеммы в области развития человеческого общества, развеять миф "модернизация равна вестернизации", предложила новую форму человеческой цивилизации. Она наводит многие страны, в первую очередь развивающиеся государства, на глубокие мысли в следующих 5 аспектах:

Первое, независимость и самостоятельность. Китайская модернизация сработает тем, что она зиждется на китайской земле и коренится в китайской культуре, полностью соответствует реалиям в стране. Успех развития Китая убедительно показывает, что все страны вправе и способны выбирать собственный путь и держать судьбу в своих руках.

Второе, народ превыше всего. Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны, обеспечивает материальный достаток и духовное достояние. Китайская модернизация - это не благо для меньшинств стран и населения, это не усиливающийся разрыв между богатыми и бедными, это не духовная пустота или морально-нравственная деградация. Все народы должны иметь равное право на развитие и счастливую жизнь.

Третье, мирное развитие. В отличие от западной модели китайская модернизация - это совершено новый путь модернизации, которая не основана на войне, колонизации или ограблении других, а ратует за мир, развитие, сотрудничество, всеобщий выигрыш и гармоничное сосуществование человека и природы.

Четвертое, открытость и толерантность. Модернизация человечества должна являться не универсальной, а разнообразной, уважать путь разных стран к модернизации в соответствии с национальными реалиями, обмениваться опытом в интересах общего процветания.

Пятое, сплоченность и упорная борьба. Успех развития Китая свидетельствует, что сила в единстве, раздробленность приведет к упадку. Нужно упорным трудом довести дело до конца. Сами видите, как в некоторых странах не уберут межпартийные борьбы, заняты пустыми разговорами, с легкостью пересматриваются принятые решения. В таком случае любой, пусть самый грандиозный план обернется иллюзией и неудачей.

Процесс китайской модернизации - это рост силы, выступающей за мир, справедливость и прогресс. Мы надеемся и уверены, что появятся все больше попутчиков в деле модернизации и сбудется мечта о формировании сообщества единой судьбы человечества.

ТАСС: В каком направлении развиваются отношения между Пекином и Москвой? Могут ли наши страны предложить новый тип межгосударственных связей? Планируется ли визит Председателя в Россию после двух сессий? Возможно ли в перспективе отказ от использования доллара и евро в двусторонней торговле？

Цинь Ган: Вы упомянули новый тип межгосударственных связей, по-моему, такое понятие очень подходит нынешним китайско-российским отношениям. Кстати каким должен быть новый тип связей между крупными державами? К чему он должен привести, эксклюзивным блокам или честному партнерству? Китай и Россия на своем примере показали всему миру как выстроить стратегические, доверительные и добрососедские связи между державами и предложили новый тип межгосударственных отношений.

Те, кто привык судить китайско-российские отношения со своей колокольни, по-прежнему живут стереотипами блоковой конфронтации. Отношения между Китаем и Россией основаны на принципе неприсоединения и неконфронтации. Мы не дружим против кого-то, мы никому не угрожаем, и нам никто не может препятствовать, нас никто не может рассорить. Китайско-российская связка - это драйвер для развития многополярного мира и демократизации международных отношений, это залог глобального стратегического баланса и стабильности. Одним словом, чем больше не хватает в мире стабильности, тем важнее укреплять китайско-российскую связку.

Контакты на высшем уровне - компас для всего комплекса китайско-российских отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством глав двух государств отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией непременно продолжает развиваться и подниматься на новые высоты.

Что касается валют для расчета в двусторонней торговле, то здесь логика проста - удобные и надежные валюты всегда пригодятся. Это хорошо понятно, ведь мировые валюты не должны быть использованы как оружие для односторонних санкций, тем более синоним шантажа и принуждения.

Газета Жэньминьжибао: Озвученная Председателем Си Цзиньпином Инициатива по глобальному развитию и Инициатива по глобальной безопасности нашли столько широкие позитивные отклики в мире. Скажите, пожалуйста, какую свою роль Китай видит в деле укрепления и совершенствования глобального управления? Какие дополнительные меры можно ожидать от Китая?

Цинь Ган: Современный мир переживает глубочайшие перемены и потрясения. Чем все это объясняется? Что делать? Человечество вновь стоит на перепутье. Верное решение представил Председатель Си Цзиньпин, который всегда мыслит глобальными категориями с высоты мира, истории и всего человечества. За десятилетие Председатель Си Цзиньпин выдвинул целый ряд важных инициатив, в частности формирование сообщества единой судьбы человечества, совместное строительство "Одного пояса и одного пути", общечеловеческие ценности и вышесказанные вами две инициативы. Их суть заключается во взаимозависимости всех стран, в единой судьбе всего человечества и необходимости солидарности международного сообщества. Когда мы едины, мы можем победить коронавирус, противостоять климатическим изменениям, преодолеть дефицит мира, безопасности, развития и управления во имя открытого, инклюзивного, экологически чистого и прекрасного мира, где царят устойчивый мир, всеобщая безопасность и совместное процветание.

Путь к глобальному управлению гладким быть не может. Как гласит древняя китайская мудрость: "Если в мире друг к другу относятся с любовью, все будет в порядке, в противном случае хаос неизбежен". В народе говорят, что "Управление государством по собственному усмотрению ведет к хаосу, а на основе верховенства получится полный порядок". Эти мудрости нас учат: глобальное управление должно строиться на верховенстве закона, при соблюдении основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН. Нужно придерживаться справедливости и солидарности против гегемонии и конфронтации. На развивающиеся страны приходится более 80% от общей численности населения и более 70% вклада в рост мировой экономики. Народы развивающихся стран вправе жить лучшей жизнью, расширять свою представленность и право голоса на мировой арене.

Величайший идеал - создание мира, который разделяют поистине все. Китай будет и впредь активно участвовать в процессе глобального управления, вносить больший вклад в дело мирного развития планеты и прогресса человечества.

NBC: Однажды вы написали, что насколько будут устойчивы китайско-американские отношения - дело, касающееся будущего не только народов Китая и США, но и всей планеты. В свете не прекращающегося столкновения интересов двух сторон стоит ли рассчитывать на достижение устойчивости в отношениях между Китаем и США? Как Вы собираетесь сделать китайско-американские отношения здоровыми и стабильными? Помимо коренных интересов Китая, коренные интересы США Вы когда-нибудь тоже учитывали?

Цинь Ган: То, что произошло недавно между нами с американскими партнерами вокруг беспилотного аэростата, было сугубо случайным инцидентом из-за форс-мажора и не более того. Это хорошо понятно по фактам и характеру самого события. Тем более что и в Америке его никто не воспринимал как реальную угрозу. Однако такой несчастный случай стал поводом для провокации Вашингтона, который явно в нарушение духа международного права и международной практики по презумпции виновности чрезмерно отреагировал, пошел на злоупотребление военной силой и натворил дипломатический скандал. Все это можно было бы избежать.

Случайности не случайны. Поскольку Вашингтон серьезно ошибается в понимании и оценках Китая, воспринимая Китай в качестве самого главного соперника и крупнейшего геополитического вызова. Ошибка допускается уже в самом начале, как говорят, первая пуговица застегнута неверно. Такая деструктивная политика США в отношении Китая совсем теряет здравый смысл.

Вашингтон заявляет, что, мол, он стремится выиграть путем конкуренции и не хочет вступать в конфликт с Китаем. А что это за "конкуренцию" у американцев? Она является ничем иным, как попытками со всех сторон давить, удушить и подчинить по правилам пресловутой игры с нулевой суммой. Оказалось, соблюдение правил только на словах. Когда атлет ради своей победы на Олимпиаде стал всячески пытаться подножки ставить даже травмировать конкурента, это ничего общего не имеет с честной конкуренцией, а сугубо отвратительная игра и злостное нарушение правил! "Установить для китайско-американских отношений защитные ограждения" и "избежать конфликта" - на самом деле нацелено на то, чтобы делать угодными да и податливыми без малейшего сопротивления. Какая нелепость! Настоятельно призываю Вашингтон затормозить и вернуться на верные рельсы, иначе никакие же "защитные ограждения" не спасут скатывающиеся в конфликт китайско-американские отношения. Кто будет отвечать за столь катастрофические последствия. Разыгрывая такую конкуренцию, Вашингтон поставил на карту не только коренные интересы народов США и Китая, но и судьбу всего человечества. С этой игрой мы никак не можем смириться. Хочешь сделать Америку вновь великой, нужно и душу свою сделать великой. Сдерживание и давление не принесет Америке величие, попытки препятствовать великому возрождению Китая суждены на провал.

Как отмечал Председатель Си Цзиньпин, от того, насколько будут ладить отношения между собой Китай и США, зависит будущее всего мира. У нас не остается другого выбора, кроме как стремиться к выстраиванию добрых двусторонних отношений. Примечательно, что и в самой Америке бьют чувство тревоги и беспокойства за судьбу китайско-американских отношений, все чаще слышатся призывы вернуться к благоразумной и прагматичной политике в отношении Китая.

Как китайцы, американский народ тоже гостеприимный, дружелюбный и искренний, стремится к счастливой жизни и прекрасному миру. Когда я работал в США, один работающий в порту Лонг-Бич в Лос-Анджелесе докером мне сказал, США и Китай должны обязательно вместе процветать, поскольку вся его семья зарабатывает и живет на доходы от торговли с Китаем. Фермер из штата Айова уверил меня, что в мире все еще так много голодных и он старается как больше зерна производить. По мнению ректоров американских вузов, научно-технический прогресс невозможен без международных контактов, а срыв научно-технических связей -- путь проигрышный. Чемпионка Всемирного конкурса "Мост китайского языка" среди учеников начальной школы, ученица англо-китайской школы в штате Миннесота мне сказала на блестящем китайском языке, что учит китайский язык, потому что Китай ей нравится. Эти приятные эпизоды постоянно мне напоминают, что китайско-американские отношения должны основываться на общих интересах и ответственности двух стран, на дружбе двух народов. Тут не должно быть места внутриполитической конъюнктуре и истерическому неомаккартизму.

Руководствуясь принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выдвинутыми председателем Си Цзиньпином, Китай прилагает неустанные усилия к обеспечению здорового и стабильного развития китайско-американских отношений. При этом надеемся, что Белый дом услышит голос народов двух стран, снимет стратегическое беспокойство по поводу якобы усиливающейся "экспансии авторитарных режимов", откажется от рудиментов холодной войны и правил "игры с нулевым результатом", перестанет быть заложником "политкорректности", рассчитываем на выполнение Вашингтоном своих обещаний и принятие им встречных шагов в пользу совместного поиска правильного пути сосуществования Китая и США на благо двух стран и всего мира.

Телеканал Феникс: В последнее время не утихает спекуляция американских мозговых центров и официальных лиц вокруг возможной вспышки конфликта между Китаем и США в 2027 году или в 2025 году из-за тайваньского вопроса. От СМИ поступают сенсационные сообщения о том, что в Вашингтоне уже разработан план "уничтожения Тайваня". Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Тайваньском проливе? Насколько велика возможность вспышки конфликта между Китаем и США в Тайваньском проливе?

Цинь Ган: Знаю, что сегодня Тайвань - это неминуемый вопрос и в этой связи я специально взял с собой Конституцию Китайской Народной Республики. Прежде всего, я хочу сослаться на текст ее преамбулы: "Тайвань является частью священной территории Китайской Народной Республики. Завершение великого дела воссоединения Родины - священный долг всего китайского народа, в том числе и наших соотечественников на Тайване". Разрешение тайваньского вопроса является собственным делом китайцев, никакое иностранное государство не вправе в него вмешиваться. На днях высокопоставленный чиновник США заявил, что тайваньский вопрос не относится к внутренним делам Китая. Мы категорически выступаем против этого и сохраняем высокую бдительность.

По обе стороны Тайваньского пролива живут одной семьей - это единый Китай. Как кровные соотечественники, мы будем и впредь со всей искренностью прикладывать максимум усилий для достижения мирного воссоединения. При этом мы сохраняем выбор принятия всех необходимых мер, что четко предусмотрено в Законе КНР о противодействии расколу государства. В случаях нарушения данного закона мы обязаны действовать в соответствии с конституцией и законодательством. Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и значительные возможности китайского народа и правительства защитить государственный суверенитет и территориальную целостность.

Тайваньский вопрос - сердцевина коренных интересов Китая, основа политического фундамента китайско-американских отношений, красная линия "номер один" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. На американской стороне лежит неснимаемая ответственность за возникновение тайваньского вопроса. Мы обсуждаем тайваньский вопрос с американцами, чтобы требовать от них невмешательства во внутренние дела Китая. Китайский народ вполне вправе задать вопрос: почему американская сторона всегда подчеркивает необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность, когда речь идет о украинском вопросе, а по вопросу китайского Тайваня вообще не хотят уважать суверенитет и территориальную целостность Китая? Почему они, с одной стороны, требуют от Пекина не поставлять оружие России, а с другой стороны сами не прекращают продажи вооружений Тайваню вопреки совместному коммюнике КНР и США от 17 августа 1982 г.? Почему они, заявляя на словах о содействии миру и стабильности в регионе, а на деле тайно разработали план "уничтожения Тайваня"?

Сепаратистская деятельность на Тайване полностью противоречит миру и стабильности в Тайваньском проливе, является реальной угрозой миру и стабильности. Принцип одного Китая - краеугольный камень поддержания ситуации, а три совместных китайско-американских коммюнике - залог мира и стабильности в Тайваньском проливе. Китайско-американские отношения обрушатся в случае отсутствия надлежащего урегулирования тайваньского вопроса. Если Вашингтон действительно желает мира и стабильности в Тайваньском проливе, то должен безотлагательно прекратить сдерживание Китая посредством Тайваня, вернуться к фундаментальному принципу одного Китая, выполнять свои политические обещания, недвусмысленно выступает против сепаратистской деятельности на Тайване и пресекать ее.

Global Times: Прошло уже больше года с начала украинского конфликта, в последнее время некоторые западные СМИ обрушились на Китай с претензиями, призывая Китай отказаться от поставок летальных оружий, якобы "Китай должен взять на себя особую ответственность". Как Вы бы это прокомментировали?

Цинь Ган: Украинский кризис - печальная трагедия, которой вполне можно было бы избежать, почему все так получилось - тяжелый урок для всех нас.

Украинский кризис нужно рассматривать в полноте глубоких исторических причин и реальных факторов, по сути дела это результат катастрофических столкновений по структуре безопасности на европейском континенте. Китай всегда выступает со своим независимым рассуждением, которое основано на правде и справедливости. Мы всегда за мир против войны, за диалог против санкций, вместо того чтобы подливать масла в огонь мы постоянно стремимся к снятию напряженности. Мы не провокатор, и не конфликтующие, к тому же мы никогда не поставляли оружие никому из конфликтующих. Нам тут ни причем, за чем все вины и грехи пытаются на нас переложить, за чем все эти санкции и шантажи! Это абсолютно недопустимо!

На днях Китай опубликовал 12-пунктовую Позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, которая содержит призывы уважать суверенитет всех государств, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить мирные переговоры, основная цель документа - примирение и налаживание диалога.

К большому сожалению, усилия, направленные на примирение и переговоры, постоянно подрываются, будто существует какая-то "невидимая рука", пытающаяся затянуть и разогреть конфликт ради корыстных геополитических замыслов.

Настал переломный момент в украинском урегулировании, предстоит сделать выбор: прекратить конфликт и восстановить мир, вернуться в русло политического урегулирования, или подливать масла в огонь и давать волю ухудшающейся ситуации. Силовые методы, санкции и давление - путь в никуда. Важнее всего проявлять сдержанность и благоразумие в пользу снижения напряженности, в максимально кратчайшее время запустить мирные переговоры. Резонные озабоченности всех сторон в сфере безопасности должны уважаться, без чего невозможно встать на путь к прочному миру в Европе.

Ассошиэйтед Пресс Пакистана: В этом году исполняется 10-летие китайской инициативе "Один пояс и один путь". В последние годы США и ЕС тоже выдвинули глобальные инфраструктурные программы как "Восстановим мир лучше, чем он был". Как Вы считаете, эти инициативы и программы конкурируют друг с другом? Как Вы бы откликнулись на подозрение, что "Один пояс и один путь" приводит к долговой ловушке?

Цинь Ган: Инициатива "Один пояс и один путь" - высококачественное общественное благо, предложенное Китаем, с привлечением разных сторон и широко доступное для всего мира. Привлекательность Инициативы, участниками которой стали более трех четвертей стран мира и 32 международные организации, обусловлена ее высокими стандартами, устойчивостью и нацеленностью на повышение благосостояния народов.

На протяжении 10 лет грандиозный план стал реалией, послужил практическим стимулом для развития стран-участниц и ощутимым благом местного населения. За 10 лет совместного развития Инициатива продемонстрировала отличные результаты, оставила знаковые, символические и яркие следы в сотрудничестве. Общая сумма инвестиций уже составляет около триллиона долларов США. Инициатива объединяет участников в реализации более 3000 совместных проектов, создав 420 тысяч рабочих мест, что позволило избавить приблизительно 40 млн людей от нищеты. Железная дорога Китай-Лаос превратил Лаос из страны, не имеющей выхода к морю в наземный транспортный узел. Электростанция Путталам в Шри-Ланке осветила многотысячные дома. Железная дорога Момбаса-Найроби дало толчок экономическому росту на два процентных пункта. В мастерских "Лубань" молодежь из более 20 стран приобрели профессиональные навыки. Отправлены в общей сложности 65 тысяч грузовых поездов по маршруту Китай-Европа. Это караван стальных верблюдов, соединяющий Азию и Европу. Это китайско-европейский экспресс для перевозки противоэпидемических материалов. В этом году Китай готов воспользоваться III Форумом на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути", чтобы добиться больших плодотворных результатов.

Инициатива "Один пояс и один путь" носит прагматичный и открытый характер, основывается на принципе совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования. В развитии сотрудничества соблюдаются принципы переговоров, консультации и полного учета интересов всех сторон. Мы приветствуем инициативы других стран, которые не имеют никаких идеологических предрассудков и сиюминутных геополитических предпочтений.

Попытки приклеивать на Китай ярлык "долговой ловушки" никак не получатся. По статистике, крупнейшее давление развивающихся стран по погашению долгов заключается в том, что 80% государственных долгов выданы многосторонними финансовыми структурами и коммерческими кредиторами. Особенно с прошлого года, беспрецедентное повышение ставки Федеральной резервной системы США привело к значительному оттоку денежных средств стран, что чревато ухудшением и без того серьезных долговых проблем.

Китай постоянно оказывает необходимую поддержку странам, сталкивающимся с финансовыми трудностями. Китайская сторона внесла наибольший вклад в претворение в жизнь инициативы о предоставлении отсрочки по обслуживанию долгов в рамках G20. Будем и впредь в конструктивном ключе принимать участие в разрешении международных долгов. А другие стороны должны вместе работать и брать на себя должные обязательства. Пусть все сядут за стол переговоров, методов всегда больше чем проблем.

NHK: Текущий год проходит под знаком 45-летия заключения Договора о мире и дружбе между Японией и КНР. Сегодня между двумя странами по-прежнему сохраняются заведомые разногласия в позициях в таких сферах, как политика, экономика и обеспечение безопасности. Как новое правительство Китая будет выстраивать отношения с Японией?

Цинь Ган: Китай и Япония - близкие соседи. Для выстраивания китайско-японских отношений в новую эпоху необходимо претворить в жизнь следующие моменты.

Во-первых, быть верным и слову. 45 лет тому назад между Китаем и Японией был заключен Договор о мире и дружбе, в котором впервые юридически закреплены принципы и ориентиры развития китайско-японских отношений. Договор вместе с другими тремя совместными политическими документами заложил политический фундамент двусторонних отношений. Необходимо их строго соблюдать, в особенности важный политический консенсус о том, что две страны должны быть партнерами, а не угрозами друг другу. Что сказано, то и сделано.

Во-вторых, извлечь уроки из истории. Японская милитаристическая агрессия причинила китайской нации невыразимые страдания, которые ощутимы и сегодня. Это никогда не будет забыт китайском народом и не подлежит забвению Японии. Ведь забыть прошлое значит предательство, а отрицать вину подразумевает ее повторение. Китай всегда относится к Японии с доброй волей и в духе добрососедства. Однако, если кто-то в Японии предпочитает относиться к своему соседу с злонамеренностью вместо доброжелательности, вступая в новую холодную войну для сдерживания Китая, то двусторонним отношениям, которые еще не полностью избавились от травмы прошлого, грозит новый ущерб.

В-третьих, отстаивать порядок. Раз из уст официального Токио все чаще слышится риторика о так называемом "порядке", давайте сначала разберемся в том, о каком порядке здесь речь идет. Нынешний миропорядок основан на победе, одержанной в Мировой антифашистской войне ценой жизней и крови 35-миллионных китайских военных и населения. Любые ревизионистские попытки бросить вызовы послевоенному миропорядку и международной справедливости категорически неприемлемы китайскому народу. Сегодня особую актуальность имеет Договор о мире и дружбе между Китаем и Японией, который четко предусматривает отказ от гегемонии.

В-четвертых, стремиться к взаимной выгоде и общему выигрышу. Китай и Япония располагают большой взаимодополняемостью в экономике. Мы должны придерживаться рыночных принципов и духа свободы и открытости, укреплять сотрудничество, совместно обеспечить устойчивость производственно-сбыточных цепочек, чтобы придать импульс и энергию оживлению глобальной экономики.

И наконец не могу не упомянуть о решении Токио сбросить загрязненную воду с АЭС "Фукусима" в море - это далеко не личное дело Японии, а глобальная проблема, касающаяся морской среды и здоровья всего человечества. В этой связи призываем японскую сторону проявить ответственность в решении этого вопроса.

Агентство Синьхуа: Вашингтон заявил о намерении "формировать стратегическую среду в окружении Китая" с опорой на "Индо-Тихоокеанскую стратегию". В этом контексте страны региона испытывают большое давление. Есть мнение, что из-за спада китайской экономики региональным государствам трудно и впредь "полагаться на США по безопасности, на Китай по экономике". Как вы можете это прокомментировать?

Цинь Ган: Творя из себя свободную и открытую инициативу, "Индо-Тихоокеанская стратегия" США, по сути дела, нацелена на сколачивание разнообразных замкнутых и эксклюзивных группировок. Под вывеской обеспечения региональной безопасности в Вашингтоне пытаются провоцировать конфликты и планировать "Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО". Заявляя на словах о содействии региональному процветанию, а на деле - намерены на "разъединение и срыв цепочек", даже нарушение интеграционного процесса в регионе.

США открыто объявляют "формировать стратегическую среду в окружении Китая", что как раз показало их истинную цель - использовать Индо-Тихоокеанскую стратегию для сдерживания Китая. Это в конечном итоге нанесет серьезный ущерб асеаноцентричной структуре регионального сотрудничества, лейтмотивом которой являются открытость и инклюзивность, повредит общим и долгосрочным интересам стран региона. Этот путь никуда не ведет и обречен на провал.

Я заметил, что из уст ряда руководителей стран региона звучат заявления, что АСЕАН не должен использоваться в качестве прокси каких бы то ни было внешних сил или заложника в соперничестве крупных держав. Азия должна стать площадкой для сотрудничества и всеобщего выигрыша, а не шахматной доской для геополитической игры. Здесь неприемлемы ни повторение холодной войны в любых формах, ни копирование кризиса как украинского.

Возвращаюсь к вопросу, на кого можно полагаться по безопасности или по экономике? Я думаю, что важнее всего такие принципы, как приверженность к солидарности, приложение совместных усилий, общая безопасность и совместное развитие во имя более тесного сообщества единой судьбы с соседними странами.

Считаю опасение в отношении перспективы китайской экономики совсем лишним. В последнее время международные организации повысили прогноз роста китайской экономики на 2023 год. Мы сами ожидаем, что ВВП страны в этом году вырастет на примерно 5%. Этот целевой показатель гораздо выше, чем у других ведущих экономик. По итогам прошлого года объем реально используемого нашей страной иностранного капитала увеличился на 8% и Китай занял лидирующую позицию по притокам привлечения иностранных инвестиций. Скоро состоятся Форум высокого уровня по развитию Китая и ежегодная сессия Боаоского азиатского форума. В этом году в Тяньцзине будет проведен форум "летний Давос". Насколько мне известно, эти мероприятия вызывают большой интерес у предпринимателей всего мира. Судя по моему общению с коллегами из стран региона, могу сказать, что нас объединяет общее стремление к развитию, предметом наших разговоров всегда было сотрудничество. Убежден, что содействие высококачественному развитию, расширение внешней открытости на высоком уровне, формирование новой архитектоники развития Китая откроют странам мира, в особенности странам региона, новые возможности.

The Paper: В конце прошлого года Председатель Си Цзиньпин принял участие в первом саммите "Китай - Арабские государства" и саммите "Китай - ССАГПЗ", нанес государственный визит в Саудовскую Аравию. В феврале текущего года Китай принял Президента Ирана Ибрахима Раиси, прибывшего с визитом. Все это свидетельствует о том, что Китай уделяет все больше внимания Ближнему Востоку. Скажите, пожалуйста, каковы приоритеты политики Китая в отношении этого региона?

Цинь Ган: Китай и государства Ближнего Востока имеют древнюю историю связей, являясь хорошими друзьями и надежными партнерами.

В конце прошлого года на первом саммите "Китай - Арабские государства" стороны договорились формировать китайско-арабское сообщество единой судьбы в новую эпоху, что придало мощный импульс дружественному сотрудничеству между Китаем и арабским миром. В прошлом месяце успешно состоялся визит Президента Ирана Ибрахима Раиси в Китай, в ходе которого выражена приверженность углублению всестороннего стратегического партнерства и выведению двусторонних отношений на новую высоту.

Китай поддерживает стратегическую самостоятельность стран Ближнего Востока, выступает против вмешательства в их внутренние дела извне. Стоя на страже справедливости, Китай будет и дальше поддерживать усилия стран региона к политическому урегулированию "горячих точек" путем диалога и консультаций. Китай полностью уважает роль стран Ближнего Востока как хозяина в регионе, ни в коем случае не будет восполнять так называемый "вакуум" и создавать какие-то узкоблоковые структуры. Готовы и впредь содействовать безопасности и стабильности Ближнего Востока, продвигать сотрудничество во имя развития, процветания, солидарности и самостоятельности стран региона.

Сингапурская газета "The Straits Times": По мнению некоторых обозревателей и аналитиков, назначение вас на пост министра иностранных дел говорит о якобы переходе Китая от дипломатии "воина-волка" к более умеренному стилю внешней политики. Действительно ли Китай "отклонился" от прежнего "жесткого курса"?

Цинь Ган: Вопрос интересный. Когда я начал свою миссию в США в качестве посла, в американской прессе кричали: "Вот-вот идет воин-волк из Пекина". А теперь на посту министра меня лишили этого названия. Не жалко, что ли? Так называемая "дипломатия воина-волка" - это не что иное, как словесная западня. Те, кто ее придумал, либо вообще ничего не понимают Китай и его внешнюю политику, либо сознательно закрывают глаза на реальность.

Еще 2000 лет назад Конфуций сказал: "Нужно за добро воздавать добром, а за обиду - справедливостью. Если за обиду ответить добром, чем ответить за добро?"

Китайская дипломатия достаточно великодушна и доброжелательна, однако когда нас окружают одни злые волки, у наших дипломатов не останется выбора, кроме как встать и с ними бороться, чтобы защищать наш дом и нашу Родину.

AFP: На фоне довольно напряженных отношений с США за последние месяцы планирует ли Китай усиливать политические и торгово-экономические связи с ЕС?

Цинь Ган: Китай и Европа - великие цивилизации, два крупных рынка и могущие силы. Ведение связей между Китаем и Европой - вполне самостоятельный выбор сторон с учетом собственных стратегических интересов. Китайско-европейские отношения не направлены против третьих сторон, не зависимы от них, тем более не подвержены их вмешательству.

Как бы не изменилась международная обстановка, Китай всегда видит в Европе всестороннего стратегического партнера и ратует за ее интеграцию. Будем надеяться, что Европа, пережив тяжелое испытание украинским кризисом, сможет извлечь урок, приобрести настоящую стратегическую самостоятельность и добиться устойчивого развития.

Китай готов сообща с Европой, придерживаясь истинной многосторонности, принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, преодолеть разные препоны и сложности, углублять всестороннее стратегическое партнерство, вносить в хаотичный мир стабильность, предсказуемость и позитивную энергию.

China Daily: Наша газета вела рубрику "Задай вопрос Министру иностранных дел", и мы получили из молодых людей много вопросов, касающихся международного имиджа Китая и его права голоса в международных делах. Как, на Ваш взгляд, можно демонстрировать миру настоящий, многогранный и всесторонний Китай? Какую роль могла бы сыграть молодежь в укреплении права голоса Китая на международной арене?

Цинь Ган: Благодарю China Daily за создание такой площадки, которая дает возможность людям, особенно юношам и девушкам ближе подойти к китайской дипломатии. Слово благодарности выражаю всем молодым друзьям за оказанное китайской дипломатии внимание и поддержку. Вы задали весьма хороший вопрос, я искренне восхищаюсь чувством пламенного патриотизма и широким кругозором подрастающего поколения. В Китае говорят: каждый в ответе за судьбу Отечества. Председатель Си Цзиньпин сказал, что молодежь - это надежда, будущее за ней, и она должна вносить энергичный вклад в формирование сообщества единой судьбы человечества.

Сегодня Китай постепенно приближается к центру мировой арены, как никогда часто упоминается на прессе и находится под пристальным вниманием всего мира. Однако у нас в руках количество мегафона и звонкость голоса остаются недостаточными, тем более на международной арене немало тех, кто не дает другим говорить. Приходится сталкиваться с недружественными шумихами и недостоверной риторикой в отношении Китая. Укреплять право голоса Китая в международных делах - святая ответственность современной китайской молодежи.

Молодежь должна быть уверенной в себе. 5-тысячелетняя китайская цивилизация и модернизированное развитие страны позволяют нам быть уверенными в себе. Надеюсь, что молодежь будет укреплять свойственную китайцам целеустремленность, стойкость и решимость, сумеет смотреть на другие страны и разговаривать с ними наравне, представить свое видение и голос, показать себя всему миру.

Молодежь должна стремиться к прогрессу. Осуществление великого возрождения китайской нации и формирование сообщества единой судьбы человечества требуют от молодежи отважности и настойчивости двигаться вперед. Если западная модернизация стала прелюдией модернизации человечества, то ее симфонией будут развитие и прогресс развивающихся государств, включая Китай. Стремление китайской молодежи к реализации своей мечты - самые яркие и прекрасные ноты этой симфонии.

Молодежь должна быть открытой к внешнему миру. Необходимо иметь глобальный кругозор, заимствовать все лучшее у других и обменяться полезным опытом. Важно уметь своими глазами наблюдать за миром, своими словами рассказать другим о Китае.

Буду рад видеть все больше молодых людей на поприще китайской дипломатии, и сочинить великую эпопею молодости в эпоху колоссальных возможностей!

В завершение пресс-конференции Цинь Ган поздравил женщин-депутатов, журналисток и всех представителей прекрасного пола с наступающим Международным женским днем.

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