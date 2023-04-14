ЕАБР: К 2035 году Евразийский регион сможет "прокормить" 600 млн человек
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый аналитический доклад ЕАБР "Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона" на цифрах доказывает, что сельское хозяйство выступает ключевым элементом долгосрочной экономической специализации Евразийского региона.
Евразийский регион (исследование охватывает 5 стран ЕАЭС, Таджикистан и Узбекистан) обладает уникальными возможностями по наращиванию производства и экспорта продовольствия как экстенсивным (расширение площади сельхозугодий), так и интенсивным (повышение урожайности) методами. Кроме того, в регионе уже сформирована экосистема производственных факторов и взаимосвязей. Регион находится в непосредственной близости от крупнейших перспективных рынков сбыта продовольствия с общим населением более 3 млрд человек. Команда ЕАБР пришла к выводу, что уровень самообеспеченности в Евразийском регионе по большинству продуктов уже сегодня превышает 80-95%. Регион в целом обеспечивает свою продовольственную безопасность. Наибольший уровень самообеспеченности наблюдается по зерновым (132%) и масличным культурам (151%), наименьший - по фруктам (65%). Однако внутри региона сохраняются существенные различия между странами в отношении как производства, так и потребления продовольствия.
Проведенные в рамках доклада сценарные расчеты указывают на то, что реализация агропромышленного потенциала Евразийского региона к 2035 году позволит полностью обеспечить продовольственные потребности 600 млн человек, включая 240 млн человек собственного населения и дополнительно до 360 млн в третьих странах. В перспективе на фоне усиливающегося значения продовольствия в мире и в целом достаточного уровня продовольственной обеспеченности экспорт продовольственной продукции Евразийского региона может повыситься почти в 2 раза - с 40 млрд долл. до 74 млрд долл. Китай, Ближний Восток, Северная Африка и Индия - наиболее перспективные экспортные направления", - отметил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Для реализации уникального в мировых масштабах потенциала Евразийского региона необходимы форсированное развитие технологической базы АПК, совершенствование систем агрологистики и хранения, поддержка крупных производителей, стимулирование кооперации мелких хозяйств, устранение барьеров и ограничений для взаимной торговли в ЕАЭС.
Отметим, что в глобальных масштабах ситуация с продовольственной безопасностью ухудшается. Человечество не справляется с целями ООН по ликвидации голода: 828 млн человек - количество голодающих и недоедающих в мире в 2022 году. Аналитики ЕАБР ожидают продолжительный период высоких цен на продовольствие в результате роста населения и увеличения потребления в быстроразвивающихся странах, а также под давлением неблагоприятных последствий климатических изменений, высоких цен на энергоносители и их производные (включая удобрения), дефицита квалифицированных трудовых ресурсов и новых сельскохозяйственных земель. На этом фоне сокращение доступности продуктов питания повышает ценность продовольственных ресурсов.