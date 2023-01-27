ЕАБР намерен инвестировать в Казахстан свыше $1,1 млрд

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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова и был проинформирован о результатах работы и планах дальнейшего сотрудничества ЕАБР с РК, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова и был проинформирован о результатах работы и планах дальнейшего сотрудничества ЕАБР с РК, сообщает Акорда.





В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более $1,1 млрд, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, зеленая энергетика и водные ресурсы", - проинформировали в пресс-службе.





Николай Подгузов сообщил, что в прошлом году ЕАБР перевыполнил все плановые показатели, объем инвестиций в Казахстан составил $1,2 млрд, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.





Фото: Акорда





Главе государства также была представлена информация о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов. В частности, таких проектов, как строительство железнодорожной линии Аягоз - Бахты и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также модернизация водовода Астрахань - Мангышлак.





Кроме того, председатель ЕАБР рассказал президенту о предстоящей встрече Ассоциации институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP), которая пройдет с 15 по 17 мая этого года в Алматы. Мероприятие соберет более 80 организаций из 40 стран мира, а также международные структуры, профильные министерства Казахстана и региона для обсуждения вопросов инвестиций в экономику нашей страны и ЕАЭС.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул активную роль ЕАБР в интеграционных процессах. По его словам, участие банка в реализации проектов по модернизации и строительству инфраструктуры внесет значительный вклад в экономическое развитие Казахстана.



