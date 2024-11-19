ЕАБР проведет конференцию по вопросам экономического развития и интеграции Центральной Азии

Тема конференции этого года - укрепление регионального сотрудничества и устойчивое развитие

Рассказать друзьям

Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) объявляет о предстоящей ежегодной конференции "Содействие устойчивому развитию Центральной Азии", которая состоится 6 декабря в Алматы.





В рамках этого ключевого мероприятия, приуроченного к завершению года, пройдут дискуссии по самым актуальным вопросам 2024 года:





необходимость устойчивого и быстрого роста в целях борьбы с бедностью в Центральной Азии;





решение проблемы транспортной связанности, которая особенно остро ощущается в странах Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. Это может быть структурным ограничением, но может и ускорить превращение региона в глобальный транспортный узел;





органичное и комплексное развитие нексуса "вода-энергия-продовольствие" как основы безопасности, мира и развития.





Во время конференции команда аналитиков ЕАБР также представит новую интерактивную базу данных по несуверенному финансированию МБР в Евразии, в которой будет собираться информация по таким инвестициям в регионе.





Тема конференции этого года - укрепление регионального сотрудничества и устойчивое развитие. Участники дискуссий обсудят такие ключевые темы, как содействие развитию торговли, инвестиционные стратегии и инновационные решения для развития инфраструктуры.





В числе гостей и спикеров мероприятия - представители Всемирного банка, Исламского банка развития (ИБР) и Института Исламского банка развития, Всемирной продовольственной программы, Программы развития ООН, Банка развития Казахстана, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Центра и сети климатических технологий ООН (CTCN) и государственных органов.





В ходе панельных дискуссий будут рассмотрены важнейшие вызовы, стоящие перед Евразийским регионом, а также примеры успешных инициатив и передовой практики по различным направлениям.





Сессия 1. Партнерства в Центральной Азии: работаем с глобальными вызовами, но смотрим на них через локальные линзы.





Сессия 2. Транспортная связанность в Центральной Азии: подходы МБР.





Сессия 3. Масштабирование потоков финансирования и софинансирования со стороны финансовых институтов развития (DFI) в Центральной Азии: вызовы и возможности.





Специальная презентация. Технологический механизм РКИК ООН для борьбы с изменением климата в Евразии и Центральной Азии.





Конференция предоставит заинтересованным сторонам платформу для нетворкинга и обмена знаниями, которая будет способствовать укреплению партнерств, стимулирующих экономический рост в странах-участницах.





ЕАБР приглашает всех заинтересованных лиц зарегистрироваться для участия в конференции и присоединиться к этому важному диалогу о формировании будущего экономической интеграции в Евразии. Рекомендуем регистрироваться заранее, так как количество мест ограничено", - отметили организаторы.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов . Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. Почти 60% инвестиционного портфеля Банка приходится на Казахстан.











