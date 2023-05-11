ЕАБР проведет в Алматы конференцию крупнейших инвесторов из более чем 40 стран мира

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Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития 15-17 мая 2023 года в Алматы проводит конференцию крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также встречу участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона, информирует пресс-служба ЕАБР.





Сообщается, что в рамках серии мероприятий пройдут панельные сессии, где будет обсуждаться финансирование в объекты транспорта, связи, энергетики и цифровой инфраструктуры, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальном и региональном уровнях.





По данным пресс-службы, участниками мероприятия станут более 150 руководителей, членов правления, высокопоставленных должностных лиц и представителей институтов развития и инвестиционных фондов, роль которых в создании устойчивой инфраструктуры и станет основной темой встречи. Прежде всего это финансовые институты из Китая, Турции, Японии, Индии, Африки, Филиппин, стран Европейского союза, США, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также международные организации, включая такие структуры ООН, как UNIDO, UNDP и другие.





Кроме того, на специальной сессии будет представлен инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира.





Мы рады открыть для такого широкого круга инвесторов возможности Казахстана и всей Центральной Азии. Уверен, что это мероприятие - возможность объединения усилий национальных и международных институтов развития, обмена опытом реализации проектов, налаживания новых контактов и расширения сотрудничества в области устойчивого финансирования", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.