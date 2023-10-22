ЕЭК продлила на два года упрощенный режим подтверждения происхождения товара

Бизнес не освобождается от требования представить оригинал документа, дается лишь отсрочка на шесть месяцев

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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийская экономическая комиссия приняла решение продлить срок действия упрощенной процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из стран, с которыми у Евразийского экономического союза действуют соглашения о свободной торговле, - Евразийская экономическая комиссия приняла решение продлить срок действия упрощенной процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из стран, с которыми у Евразийского экономического союза действуют соглашения о свободной торговле, сообщает Министерство торговли и интеграции Казахстана.





Ранее данная возможность была предусмотрена в праве ЕАЭС до 31 декабря 2023 года. Теперь пролонгирована еще на два года", - уточнили в МТИ.





Бизнес сможет подтверждать происхождение своих товаров для получения тарифных преференций, предоставляя копию сертификата происхождения товара вместо оригинала. Тем не менее бизнес не освобождается от требования представить оригинал документа, лишь дается отсрочка на шесть месяцев.





Кроме того, внесены изменения в ряд документов: в техрегламент Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" в части уточнения области распространения данного документа, в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. В последнем документе скорректированы правила выдачи бессрочных регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, зарегистрированных более 5 лет назад, рассказали в ведомстве.





Одобрены порядки проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) в отношении решений ЕЭК и оценки регулирующего воздействия в отношении международных договоров в рамках ЕАЭС. ОФВ будет проводиться по истечении трех лет с даты вступления в силу соответствующего решения.





Сам процесс будет состоять из двух этапов.





Первый этап - текущая оценка. Это проведение публичных консультаций с представителями бизнес-ассоциаций и хозяйствующими субъектами сторон и подведение их итогов. По времени на первый этап предусматривается не более 90 дней: 60 - для публичных консультаций и 30 - для свода поступивших замечаний и предложений.





Второй этап - итоговая оценка. Это подготовка самого заключения об оценке фактического воздействия. Для этого требуется тоже не более 30 календарных дней.





Также на совете ЕЭК рассмотрен и принят ряд вопросов, направленных на развитие экономической интеграции в сферах таможенного, технического регулирования, услуг, информационного взаимодействия и другие.



