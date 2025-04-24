Энергетика, пищевая промышленность, фармацевтика: интерес к казахстанскому рынку растет среди хорватских компаний

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана, сообщает Акорда.





В ходе встречи глава государства подчеркнул, что визит министра является наглядным свидетельством стремления Хорватии придать новый импульс двусторонним отношениям. Он выразил уверенность в том, что взаимодействие Казахстана и Хорватии будет и далее развиваться в духе взаимного доверия и конструктивного диалога.





Президент отметил рост интереса хорватских компаний к казахстанскому рынку, в том числе в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика и пищевая промышленность. Сегодня в Казахстане успешно работают более 30 компаний с хорватским участием, включая такие известные бренды, как Pliva и Podravka.





Касым-Жомарт Токаев приветствовал участие представительной делегации Хорватии в проходящем сегодня казахско-хорватском бизнес-форуме, отметив, что достигнутые соглашения будут способствовать расширению торгово-инвестиционного сотрудничества.



