15.04.2025, 12:01 31226
Энергетика, промышленность и цифровые технологии: ЕАБР намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Казахстан
В 2025 году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития намерен направить свыше $1 млрд инвестиций в Республику Казахстан, сообщает Акорда.
Как пояснил глава ЕАБР Николай Подгузов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, инвестиции планируется направить на модернизацию инфраструктурных и энергетических объектов, развитие возобновляемых источников энергии, транспорта и логистики, включая реконструкцию дорог республиканского значения, а также в промышленность и цифровые технологии.
По словам Николая Подгузова, в 2025 году ЕАБР продолжит оказывать содействие развитию финансового рынка Казахстана и привлечению инвестиций, тесно взаимодействуя с партнерами и многосторонними организациями, в том числе посредством проведения собственных международных мероприятий.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что с начала реализации страновой стратегии по Республике Казахстан на 2022-2026 годы ЕАБР досрочно выполнил инвестиционный план в объеме $3,8 млрд. В 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму свыше $4,5 млрд.
Подчеркивается, что глава государства положительно оценил вклад Евразийского банка в развитие экономики Казахстана и подтвердил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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16.04.2025, 13:08 626
Нестабильная экономическая ситуация: Токаев призвал готовиться к любым сценариям
Фото: Акорда
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщает Акорда.
Участники заседания обсудили алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.
Президент отметил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития.
Задача правительства - не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций", - заявил глава государства.
По его словам, кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.
Президент обозначил конкретные стратегические направления работы, способные укрепить экономический, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны.
В частности, планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана.
Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов", - сказал президент.
Отдельное внимание было уделено совершенствованию подходов в реализации денежно-кредитной политики и обеспечению финансовой стабильности государства.
По итогам совещания Токаев дал госорганам ряд конкретных поручений.
Напомним, ранее, на встрече с общественностью Шымкента, президент заявил, что последствия глобальной торговой войны затронут все страны. По мнению главы государства, мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия.
15.04.2025, 12:47 30706
"Казатомпром" будет поставлять урановый концентрат в Чехию
Сделка является логическим продолжением стратегического партнерства, которое "Казатомпром" развивает по всему миру, стремясь к диверсификации каналов сбыта
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Прага. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и чешская компания ČEZ a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии, сообщает пресс-служба компании.
С подписанием данного соглашения "Казатомпром" продолжает расширять свое присутствие в Европе и укреплять свою стратегию диверсификации портфеля продаж. Это еще одна важная веха на нашем пути к тому, чтобы стать предпочтительным партнером для мировой атомной энергетики. Партнерство с ČEZ a. s. будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе и достижению наших общих целей по декарбонизации и устойчивому развитию", - отметил главный директор по коммерции "Казатомпрома" Владислав Байгужин.
Сделка является логическим продолжением стратегического партнерства, которое "Казатомпром" развивает по всему миру, стремясь к диверсификации каналов сбыта.
В течение следующих семи лет поставки казахстанского урана смогут покрыть около трети потребностей в уране для изготовления тепловыделяющих сборок Westinghouse, используемых на АЭС Темелин. Это укрепит энергетическую безопасность Чешской Республики и усилит роль АЭС в обеспечении страны чистой и устойчивой электроэнергией", - говорится в релизе.
Для справки
ČEZ, a. s. - ведущая энергетическая компания Центральной Европы, играющая ключевую роль в сфере атомной энергетики. Компания эксплуатирует шесть ядерных реакторов на двух площадках - Дукованы и Темелин, которые обеспечивают около 36% потребностей Чешской Республики в электроэнергии. Вместе с неядерными источниками ČEZ поставляет значительную часть электроэнергии страны, обеспечивая стабильное и надежное энергоснабжение региона.
Напомним, в минувшем году "Казатомпром" произвел более 23 тысяч тонн урана.
С 2022 года Казахстан поставляет урановое топливо для АЭС Китая, также в декабре была осуществлена поставка урана через Транскаспийский международный транспортный маршрут в Канаду.
В феврале этого года Казахстан договорился о сотрудничестве в урановой отрасли с Иорданией и о поставках урана в Швейцарию.
14.04.2025, 17:04 58501
Фонд цифровых инициатив ЕАБР предоставил финансирование для создания информсистемы водных ресурсов Казахстана
Проект на 311 млн тенге будет реализован до 31 июля 2026 года
Фото: ЕАБР
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития предоставил грантовое финансирование для создания национальной информационной системы водных ресурсов Казахстана QazSu, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение подписано между Евразийским банком развития и НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", - заявили в пресс-службе.
По данным банка, в рамках проекта будет создана информационная система из 10 модулей, таких как "Водопотребление", "Водопользование", "Космомониторинг", "Подземные и трансграничные воды", "Система раннего оповещения", "Картография" и др. Помимо этого, запланированы интеграции системы QazSu с информационными системами государственных органов и организаций, что позволит получать необходимые данные в онлайн-режиме.
Проект на сумму 311 млн тенге будет реализован до 31 июля 2026 года", - отметили в ЕАБР.
Реализация проекта позволит:
- эффективно управлять водными ресурсами на всех уровнях, от государственного управления до регионального и местных исполнителей;
- эффективно проводить государственный контроль и охрану водного фонда Республики Казахстан и мониторинг надлежащего санитарно-гигиенического, экологического состояния водных объектов и гидротехнических сооружений за счет оцифровки процедур сбора информации и ее анализа;
- поддерживать информационно-аналитическое обеспечение функций по реализации государственной политики в области использования и охраны водного фонда, программ развития водного сектора экономики и мелиорации земель, а также экологически безопасный и экономически оптимальный уровень водопользования.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
14.04.2025, 15:58 62316
Токаев поздравил главу Chevron с завершением расширения Тенгизского месторождения
Фото: Акорда
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состояние и перспективы стратегического сотрудничества обсудили в ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров корпорации Chevron Майкл Уирт, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль Chevron в устойчивом развитии энергетического сектора страны и поздравил Майкла Уирта с успешным завершением проекта по расширению Тенгизского месторождения.
Особое внимание было уделено дальнейшей реализации крупных инвестиционных проектов, включая производство газа и нефтехимической продукции.
Президент отметил важность повышения участия отечественных компаний в нефтегазовой отрасли и выразил готовность к углублению сотрудничества с Chevron на взаимовыгодной и долгосрочной основе.
По словам Майкла Уирта, Казахстан остается стратегическим и надежным партнером для корпорации Chevron. Он подчеркнул, что с 1993 по 2024 годы совместное предприятие "Тенгизшевройл" осуществило значительные инвестиции в экономику страны.
Напомним, Министерство энергетики Республики Казахстан и ТОО "Тенгизшевройл" подписали соглашение о продлении ежегодного меморандума, который обеспечит стабильные поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны.
14.04.2025, 14:55 63821
Новый вид банковской лицензии появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появится новый вид банковской лицензии - "базовая". Новелла внесена в проект нового закона о банках и банковской деятельности, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
По информации ведомства, введение базовой лицензии упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование экономики. Базовая лицензия будет отличаться от универсальной ограничениями на определенные операции. Будет также ограничен масштаб операций, кредитование связанных сторон будет запрещено.
Вместе с тем наряду с ограничением операций будут снижены некоторые пруденциальные требования. В частности, требования по капиталу, ликвидности и другим показателям, планируется также снижение количества отчетности. У банков с базовой лицензией будет ограничение на размер активов. Если банк достигнет установленного порога, то ему необходимо будет получить универсальную лицензию. Например, в различных странах работа с базовой банковской лицензией считается адаптационным периодом перед получением универсальной лицензии", - рассказали в пресс-службе АРРФР.
При этом отмечается, что, несмотря на упрощение регулирования, предлагаемый подход в части надзора будет достаточным для обеспечения финансовой стабильности и защиты прав потребителей. Основной надзорной моделью с учетом послаблений к системам управления рисками будет SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), инспекторские проверки и др.
Ожидается, что введение базовой лицензии позволит усилить конкуренцию в банковском секторе и придаст дополнительный стимул для развития финансового рынка.
Напомним, депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.
Нормы закона включают в себя либерализацию требований по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов в Казахстане. К примеру, требование по минимальной сумме совокупных активов иностранного банка снижается с 20 до 10 млрд долларов США. Также сокращается перечень документов, подлежащих представлению банком-нерезидентом в уполномоченный орган. А перечень видов банковской деятельности для филиалов иностранных банков, наоборот, расширяется. Теперь им разрешат оказывать также услуги по привлечению депозитов физических лиц, выпуску платежных карточек, обменным операциям с иностранной валютой, синдицированному финансированию и другие.
14.04.2025, 14:34 65871
Назначен новый гендиректор "Майкаинзолота"
Им стал Даниал Набиев
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Даниал Набиев назначен новым генеральным директором АО "Мйкаинзолото".
Руководство "Майкаинзолото" возглавил Даниал Набиев, обладающий значительным опытом управленческой деятельности на производственных предприятиях, сообщили в АО "АК Алтыналмас".
Его представил председатель правления АО "АК Алтыналмас" Баламир Маханов, который с рабочим визитом посетил предприятие и провел встречу с трудовым коллективом.
Назначение нового руководителя и озвученные планы по развитию свидетельствуют о твердом намерении АО "АК Алтыналмас" обеспечить устойчивое и динамичное развитие "Майкаинзолото", способствуя укреплению позиций компании в отрасли и социально-экономическому росту региона", - рассказали в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что АО "Майкаинзолото", принадлежавшее Rense Enterprises Limited, перешло в собственность АО "АК Алтыналмас".
Напомним, 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО "Майкаинзолото" произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал. Погибшие являлись сотрудниками Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля 2024 года международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото".
14.04.2025, 13:54 67406
Объемы железнодорожных перевозок за первый квартал 2025 года выросли на 4,4% - КТЖ
Из этого объема 41 млн тонн пришелся на внутренние перевозки, экспорт вырос на 12% и составил 23,2 млн тонн
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем погрузки на сети КТЖ по итогам января-марта 2025 года составил 64,2 млн тонн, что на 4,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.
Из этого объема 41 млн тонн пришелся на внутренние перевозки. Экспорт вырос на 12% и составил 23,2 млн тонн.
Среди ключевых позиций - каменный уголь, которого за квартал было погружено 26,7 млн тонн, что на 1,4% выше аналогичного периода прошлого года. Внутренние потребности в твердом топливе полностью удовлетворены. Экспорт угля вырос на 16,2%, до 7,5 млн тонн", - сообщили в компании.
Значительный прирост зафиксирован и по зерну: погрузка увеличилась на 48,7% по сравнению с прошлым годом и достигла 3,6 млн тонн. Из них 2,8 млн тонн - экспорт, что на 52% выше показателя 2024 года.
Также увеличилась погрузка нефтяных грузов - на 3,4% (до 5 млн тонн), черных металлов - на 11,4% (до 1,1 млн тонн), химических удобрений - на 19,6% (до 1,2 млн тонн) и строительных материалов - на 4,6% (до 2,8 млн тонн)", - говорится в релизе.
11.04.2025, 19:19 148241
Глава Нацбанка заявил, что рыночная ипотека - это неподъемное бремя
Фото: depositphotos.com
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 апреля, во время брифинга председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов озвучил прогноз, что будет с ипотеками в случае одобрения нового корпоративного подоходного налога (КПН).
Напомним, по проекту Налогового кодекса доходы от выдачи ипотеки будут облагаться 25-процентным корпоративным подоходным налогом, что в свою очередь приведет к росту ставок.
В условиях высокой ставки мы вынужденно находимся в умеренно жестких денежно-кредитных историях. Когда ставка 16,5% базовая, естественно, ипотечная ставка будет выше - 20% и выше. И рыночная ипотека при таких ставках, на мой взгляд, большой вызов. До тех пор пока базовые ставки не снизятся, нужно полагаться на ипотечные программы государственных институтов развития. Рыночная ипотека под 20% с учетом ее длины в 15-20 лет - это колоссальная переплата и, на мой взгляд, может вызвать определенную нестабильность и в личных финансах", - сказал Тимур Сулейменов.
Он добавил, что если какие-то банки этим активно будут заниматься, это может вызвать вопросы к их финансовой стабильности. Сулейменов подчеркнул, что регулятор за развитие конкуренции в любых сегментах финансового рынка, включая ипотеку.
Но нужно быть объективными и честными: при нынешней ставке рыночная ипотека - это неподъемное бремя. Нужно пользоваться государственными программами", - сказал глава Нацбанка.
Ранее Министерство промышленности и строительства Казахстана внесло поправки в правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета или выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам Республики Казахстан, нуждающихся в жилище.
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.
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