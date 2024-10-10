09.10.2024, 16:37 21746
Еще на полгода Казахстан запретит экспорт сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа о продлении еще на 6 месяцев запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа.
В Минэнерго напомнили, что в мае текущего года в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.
На сегодняшний день Министерством энергетики РК планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА".
В ведомстве обратили внимание, что исключения будут лишь в нескольких случаях:
1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежей в бюджет";
2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.
В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.
Напомним, в Минэнерго признали, что в стране сложилась нехватка автогаза.
Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками", - пояснил глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
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09.10.2024, 12:10 26506
В Казахстане 23 авиамаршрута получат субсидирование в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В следующем году в Казахстане запланировано субсидирование 23 авиамаршрутов, сообщили на встрече с представителями Национальной палаты "Атамекен" представители Комитета гражданской авиации и Министерства туризма и спорта.
На встрече особое внимание было уделено туристическому кластеру Туркестана, который сталкивается с катастрофической нехваткой рейсов и ежегодным их сокращением.
Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев подчеркнул, что развитие малой авиации является одним из приоритетных направлений для ведомства, и инструмент субсидирования должен быть более эффективно регламентируемым.
Те ресурсы, которые были вложены в Туркестан как столицу тюркского мира и туристическую дестинацию, не оправдываются из-за нехватки рейсов. Несмотря на значительные инвестиции в развитие региона, проблема транспортной доступности сдерживает его туристический потенциал", - подчеркнул вице-министр.
Участники совещания также упомянули сложности прошедшего туристического сезона на курортах Балхаш и Урджар. Высокие цены на авиабилеты привели к потере значительной части туристов, даже несмотря на предварительно забронированные номера, сетуют представители туристского бизнеса.
Вопрос транспортной доступности к курортным зонам всегда стоит на первом месте. Как известно, в этом году по направлениям Балхаш - Алматы, Балхаш - Астана, Урджар - Астана, Астана - Ушарал конкурс на выполнение субсидируемых авиарейсов не состоялся, по указанным направлениям выполнялись коммерческие рейсы. А ведь субсидирование рейсов - одна из немаловажных мер господдержки. Президент особо акцентировал внимание на развитие туристических дестинаций", - резюмировал заместитель председателя НПП Тимур Нахипбеков.
08.10.2024, 17:25 52751
В Казахстане ввели запрет на ввоз яблок
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ввели запрет на ввоз яблок в период сбора урожая, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
В целях поддержки отечественного яблочного производства и обеспечения сбыта отечественной продукции межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях одобрено введение запрета на ввоз яблок автомобильным транспортом из третьих стран до 31 декабря 2024 года", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что запрет на ввоз яблок введен только на период сбора урожая.
В период межсезонья, импорт яблок ограничиваться не будет. Ограничение не коснется ввоза яблок из государств-членов ЕАЭС и международного транзита яблок через территорию Казахстана. Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - добавили в министерстве.
Ранее в Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы на территорию страны.
08.10.2024, 12:43 59691
Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос почти на 5% в Казахстане
В 2024 году в стране запланирован ввод 180 проектов на сумму порядка 1,3 трлн тенге
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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Рост объема производства в обрабатывающей промышленности отмечается в Казахстане, заявил на заседании правительства вице-премьер Роман Скляр.
По итогам 8 месяцев текущего года объем производства составил 14,9 трлн тенге, что на 4,9% больше показателя прошлого года. Вклад отрасли в BBП составил 12,5% за счет металлургии, машиностроения, химической промышленности и фармацевтики.
Рост в металлургии связан с приходом в Qarmet национального инвестора, которым начата комплексная модернизация предприятия. Как результат, отмечается производственная стабильность, рост средней заработной платы сотрудников на 13,5%. В 2024 году запланирован ввод 180 проектов на сумму порядка 1,3 трлн тенге", - пояснил Скляр.
На особом контроле находится реализация 17 прорывных проектов в металлургии, нефтепереработке и нефтегазохимии, машиностроении, химической отрасли.
По каждому проекту утверждены детальные планы. В рамках работы по развитию местного содержания разработаны законодательные поправки, предусматривающие заключение долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов с отечественными производителями. Внедрен механизм по обеспечению товаропроизводителей сырьем. Уже заключено 25 соглашений с крупными поставщиками", - сообщил вице-премьер.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев, награждая работников нефтегазовой отрасли, заявил, что Казахстану необходимо расширять свои возможности по производству продукции высокого передела.
Нефтегаз - огромная отрасль, которая должна выступать одним из двигателей развития среднего бизнеса в стране", - подчеркнул глава государства.
08.10.2024, 11:09 62906
В Жамбылской области построят сахарный завод мощностью переработки 1 млн тонн в год
Параллельно ведется модернизация действующих сахарных заводов для увеличения мощностей
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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Инвестиционное предложение по строительству сахарного завода в Жамбылской области представили на совещании в правительстве. Проект планируют осуществить "К-Агро Холдинг" и холдинг "Байтерек".
Согласно проекту, мощность переработки завода составит 810 тыс. тонн в сутки, что позволит перерабатывать 1 млн тонн сахарной свеклы и производить порядка 130 тыс. тонн сахара в год.
Параллельно ведется модернизация действующих сахарных заводов для увеличения мощностей. Эти работы вкупе со строительством нового завода позволят Казахстану поэтапно снизить импортозависимость по сахару и начать производить продукты глубокого передела из сахарной свеклы", - отметили в правительстве.
В настоящее время в Казахстане действуют 4 сахарных завода общей суточной мощностью по переработке сахарной свеклы 8,7 тыс. тонн и 2,4 тыс. тонн тростникового сырца.
В 2023 году объем внутреннего потребления сахара в республике составил 507 тыс. тонн. Основной объем потребности страны обеспечивается за счет импорта готового сахара из стран ЕАЭС и переработки тростникового сырца.
07.10.2024, 15:17 88376
Казахстан может увеличить поставки зерна в Китай до 3 млн тонн
Казахстанская пшеница обеспечивает в основном приграничные и центральные провинции Китая
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании оперштаба по уборочной кампании в правительстве рассмотрели региональность поставок казахстанских зерновых в Китай, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Как проинформировали в правительстве, по итогам 9 месяцев на 75% выросли объемы транспортировки зерна в КНР в крытых вагонах и на 5% - в зерновозах. Снизились на 26% поставки в контейнерах. Это обусловлено тем, что основной объем зерна в крытых вагонах и зерновозах доставляется через станции Хоргос и Алашанькоу в бондовую зону СУАР, где нет пошлин, для переработки и дальнейшей отправки готового продукта. Таким образом, казахстанская пшеница обеспечивает в основном приграничные и центральные провинции Китая. Для поставок вглубь КНР действует пошлина в 65%, и по тем маршрутам зерно идет в основном в контейнерах. При этом ячмень и другие кормовые культуры экспортируются по всему Китаю, в соответствии с потребностями крупных заготовительных компаний.
Перед нами стоит задача - поставить 2 млн тонн зерновых в Китай в этом году, но мы можем увеличить объемы до 3 млн тонн. Также надо наращивать поставки муки в Афганистан. Новые контракты и логистика должны стать одним из главных вопросов на предстоящем казахстанско-афганском бизнес-форуме в Алматы", - сказал вице-премьер Серик Жумангарин.
Также в ходе заседания управляющий директор АО НК КТЖ Бауыржан Урынбасаров представил основные рынки поставок казахстанского зерна и муки по железной дороге за 9 месяцев этого года.
По словам Урынбасарова, при общем объеме отгрузки зерна в 6,6 млн тонн (меньше на 21% к аналогичному периоду прошлого года) пропорционально вырос объем перевозки продуктов перемола - 2,7 млн тонн (на 21% больше чем за 9 месяцев 2023 года). Из 6,6 млн тонн зерна 5 млн тонн ушло на экспорт, и только в сентябре отгружено 900 тыс. тонн. Экспорт продуктов перемола составил 2,1 млн тонн, из них в сентябре - 310 тыс. тонн.
Основные страны поставок казахстанского зерна - Центральная Азия (2,9 млн тонн), Китай (1,3 млн тонн), Афганистан (127 тыс. тонн), это объемы за 9 месяцев этого года. Стоит отметить, что после относительного затишья возобновились поставки зерна в Иран - 211 тыс. тонн, из них 140 тыс. тонн - только в сентябре. В другие страны - Италию, Турцию и Россию - отправлено 423 тыс. тонн. В основные страны поставок продуктов перемола с января по сентябрь отгружено: в Центральную Азию - 495 тыс. тонн, Китай - 639 тыс. тонн, Афганистан - 666 тыс. тонн", - информировал Урынбасаров.
По состоянию на 7 октября, в Казахстане убрано 94% всех площадей зерновых, 90,5% картофеля, 84,6% овощей, 30% масличных культур, 23% сахарной свеклы. С начала уборочной кампании на элеваторы поступило 4,4 млн тонн зерна.
06.10.2024, 15:08 117791
Минцифры усилит требования к операторам по скорости мобильного интернета
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев рассказал, что в Казахстане повысят минимальный порог скорости мобильного интернета до 50 Мбит/с.
Мы сегодня ужесточаем требования (к мобильным операторам - Прим. ред.) по минимальному порогу, который они должны давать по сотовому интернету. Сейчас мы поднимаем с 10 до 50 Мбит/с - минимальный порог на базовых станциях 5G", - рассказал глава МЦРИАП.
Министр также рассказал, что согласно проведенным замерам, в стране выявлено 350 "белых пятен" - мест, где отсутствует интернет. Сейчас министерство решает эту проблему.
Мы договорились с КНБ об установке на административных зданиях базовых станций, там, где не обрабатывается секретная информация.Мы с акиматами подписали план, где будем на республиканских дорогах ставить антенно-мачтовые сооружения, чтобы потом на них могли мобильные операторы устанавливать базовые станции", - рассказал Мадиев.
Также с Минздравом была обсуждена возможность увеличения уровня радиосигнала на базовых станциях.
06.10.2024, 11:06 125161
Казахстан имеет возможность импортировать до 285 тыс. тонн бензина из России в 2024 году
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан может импортировать до 285 тыс. тонн автомобильного бензина из России в 2024 году, сообщили в Министерстве энергетики.
В рамках утвержденного индикативного баланса между РК и РФ на 2024 год имеется возможность импорта российских автобензинов до 285 тыс. тонн в 2024 году", - сообщили в ведомстве.
При этом, по данным Минэнерго, цена реализации "народного" Аи-92 не может превышать предельной цены - 205 тенге/литр, установленной государством.
06.10.2024, 11:04 106771
В стране нет дефицита нефтепродуктов - Саткалиев
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане нет дефицита ни по одному виду нефтепродуктов, заявил на брифинге для журналистов министр энергетики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по АЭС.
По его словам, дизельного топлива в стране хватит на 27 дней, также есть 45-дневный запас бензина и керосина.
В то же время министр признал, что в некоторых регионах возник дефицит сжиженного газа.
Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками", - пояснил Саткалиев.
Он добавил, что Казахстан также ежегодно резервирует на осень 50-70 тыс. тонн бензинов из России.
"Даем возможность операторам импортировать при необходимости, в случае дефицита. Но сейчас такой потребности нет", - подчеркнул министр.
Глава ведомства также прокомментировал ремонт на Кашагане. По его словам, первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки и закончить ремонт за 30 дней.
Это плановый ремонт. Без его осуществления месторождение не сможет осуществлять свою деятельность", - подчеркнул Саткалиев.
На брифинге министр также рассказал, что Россия до конца года импортирует в Казахстан до 285 тыс. тонн автобензина.
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В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?