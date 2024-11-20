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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование весенних полевых и уборочных работ 2025 года начнется в конце ноября текущего года. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства.





Он отметил, что финансирование весенних полевых и уборочных работ 2025 года планируется довести до 700 млрд тенге. В целях обеспечения средств в указанном объеме в настоящее время в проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 45 млрд тенге.





Аграрная кредитная корпорация начнет финансирование с 29 ноября в объеме 100 млрд тенге. В настоящее время уже поступили заявки от более 500 СХТП. Средства будут доступны фермерам через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и саму Аграрную кредитную корпорацию", - сказал Азат Султанов.





Кроме того, вице-министр сельского хозяйства рассказал о принятых мерах по обеспечению сохранности полученного в текущем году урожая.





По его словам, в настоящее время загруженность лицензированных элеваторов составляет 43%. Работа элеваторов переведена на круглосуточный режим. Всего из нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило порядка 7,2 млн тонн зерна, в том числе 5,2 млн тонн пшеницы.





Оставшийся объем собранного зерна хранится у фермеров. По форвардным контрактам текущего года, а также с учетом пролонгации прошлого года Продкорпорацией будет приобретено 1,2 млн тонн зерна. На текущий момент поступило 550 тыс. тонн зерна, или 46%" - отметил Азат Султанов.



