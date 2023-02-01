Формирование общего рынка газа обсудят главы правительств стран ЕАЭС в Алматы

Намечено утвердить правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2-3 февраля в Алматы в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета, - 2-3 февраля в Алматы в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в Евразийской экономической комиссии.





Главы правительств стран ЕАЭС обсудят работу над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, подготовку проекта международного договора о формировании общего рынка газа Союза, рассмотрят направления проектной деятельности в ЕАЭС региональных институтов развития.





Евразийская экономическая комиссия проинформирует членов межправсовета о макроэкономической ситуации в государствах-членах и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, реализации совместного проекта союзных стран по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс".





Межправсовет рассмотрит текущее состояние и перспективы развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также вопрос о переносе сроков разработки и утверждения порядка и техусловий доступа к информации, содержащейся в системе учета товаров.





Намечено утвердить правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.





Кроме того, планируется внести изменения в перечень товаров, по которым осуществляется подготовка индикативных балансов; изменить положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере.