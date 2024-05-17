16.05.2024, 11:49 43716
Годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле годовая инфляция в Казахстане замедлилась, составив 8,7% (в марте - 9,1%), сообщает пресс-служба Национального банка страны.
Годовая инфляция замедлилась в 15 регионах, в 4 ускорилась и в 1 осталась неизменной.
Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.
Цены на продовольственные товары в апреле замедлились до 6,3% г/г (в марте - 6,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (9,9%), а минимальный - в Актюбинской области (4,4%). Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6% г/г (в марте - 8,2%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,5%), минимальное - в Алматинской области (5,2%)", - сообщает Нацбанк.
Цены на платные услуги в апреле ускорились до 13,5% г/г (в марте - 13,2%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Актюбинской области (17,5%), значительно ниже - в Улытауской области (8,3%).
В апреле рост месячной инфляции по стране составил 0,6%, что соответствует исторической средней (0,6% в апреле 2017-2021 гг.).
Подробнее об инфляционных тенденциях в регионах Казахстана можно узнать по ссылке.
В феврале эксперты дали прогноз по уровню инфляции в РК. По их мнению, в 2024 году в стране ожидается более высокий уровень инфляции. Прогноз повышен с 7,5% до 8,5%. В 2025 году оценки инфляции снижены с 6,9% до 6,5%. К концу прогнозного горизонта респонденты ожидают замедление инфляции до 5,7% при цели 5%.
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17.05.2024, 15:23 1
Китайская авиакомпания увеличивает количество рейсов Астана - Урумчи
Общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 30 мая авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана - Урумчи с 2 до 3 рейсов в неделю, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
По данным Минтранса, рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737 (емкость от 128 до 178 кресел).
Тки образом, общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю.
Отмечается, что рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты.
17.05.2024, 14:48 686
Более 4,8 млрд тенге выделит правительство на строительство инженерных сетей в Жезказгане
Средства будут направлены на строительство канализационных сетей, магистрального водовода и магистральной теплосети к новому микрорайону Западного района города
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Жезказган. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во исполнение поручений президента страны по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств на соответствующие работы в Жезказгане.
По информации пресс-службы правительства, акимату области Ұлытау будет перечислено свыше 4,8 млрд тенге из резерва правительства РК для строительства канализационных сетей, магистрального водовода и магистральной теплосети к новому микрорайону Западного района Жезказгана.
В целом в области Ұлытау идет планомерная работа по реконструкции и снижению износа коммунальных сетей. За последнее время достигнуты следующие результаты: по водопроводным сетям протяженностью свыше 1314 км износ снижен с 56,5 до 51,2%, по сетям водоотведения (539 км) - с 74,6 до 71,2%, по сетям теплоснабжения (639 км) - с 60 до 58%", - проинформировали в кабмине.
Ранее сообщалось, что правительство выделило более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей Риддера.
17.05.2024, 13:29 3176
Соглашения о совместной реализации проектов на $350 млн подписали Казахстан и Малайзия
Фото: primeminister.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Малайзия сегодня на инвестиционном круглом столе с участием представителей бизнес-сообществ и научных кругов двух стран подписали соглашение о реализации совместных проектов, сообщает primeminister.kz.
Малайзия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров в Юго-Восточной Азии. За год двусторонний товарооборот вырос со $150 млн до практически $245 млн. Цель - раскрыть имеющийся потенциал экономик и превысить допандемийный показатель взаимной торговли в $650 млн, заявил в приветственном слове премьер-министр Олжас Бектенов.
Наши страны поддерживают тесный политический диалог, который служит прочным фундаментом для партнерства. Ваша вчерашняя встреча с президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым знаменует собой важную историческую веху в развитии двусторонних отношений. Правительство Казахстана выражает готовность реализовать все достигнутые на высшем уровне договоренности", - подчеркнул глава правительства.
Он заявил о намерении Казахстана диверсифицировать экспорт в Малайзию и призвал малайзийских бизнесменов к совместному изучению новых возможностей для укрепления партнерства в сфере услуг, обрабатывающей промышленности, финансов, образования, недропользования, сельского хозяйства и строительства. На сегодня в РК действуют 48 компаний с малайзийским капиталом. Реализуются 17 совместных инвестиционных проектов на общую сумму свыше $410 млн.
В свою очередь премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил положительную динамику межгосударственного взаимодействия. В последние годы рост товарооборота между странами превышает 30%. Малайзия намерена укреплять сотрудничество с Казахстаном в туристической, образовательной, энергетической отраслях, а также в области поставок казахстанской халал-продукции. Отмечена необходимость увеличения количества совместных проектов по направлениям, обладающим мощным потенциалом.
Участникам круглого стола рассказали, какие меры принимаются в Казахстане для повышения инвестиционной привлекательности страны. Инвесторам предоставляются налоговые и таможенные льготы, оказывается консалтинговая и инфраструктурная поддержка.
В рамках круглого стола представители казахстанского и малайзийского бизнеса провели предметные переговоры и договорились углублять инвестиционные связи и совместно осваивать новые рынки.
Были подписаны соглашения и меморандумы на общую сумму свыше $350 млн. Запланировано сотрудничество в области привлечения инвестиций в сферу исламских финансов и развития торговли, а в также пищевой промышленности, горнорудной сфере, по обработке золота и совместному производству трансформаторного и автомобильного масла", - сообщили в правительстве.
17.05.2024, 08:55 10446
Правительство выделило более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей Риддера
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Риддер. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств из резерва правительства на усиление работ в Риддере. Из резерва выделено более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей города.
Ремонтно-восстановительные работы, проведенные в прошлом году на теплосетях Риддера, позволили снизить их износ до 78,8%. Однако этого пока недостаточно для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей. В целом за прошедший отопительный сезон на теплосетях зафиксировано 25 технологических нарушений, в результате чего для потребителей вводились ограничения. Учитывая неотложную срочность необходимых работ, правительство РК выделило из резерва более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт тепловых сетей КГП на ПХВ "Водоканал" города Риддера. Это позволит снизить их износ до приемлемых показателей и обеспечить готовность к зимнему периоду. Работами будет охвачено более 50 участков", - сообщили в пресс-службе правительства.
Напомним, в прошлом месяце премьер также подписал постановления о выделении средств на реконструкцию теплоисточников городов Кентау, Риддера и Кызылорды. В частности, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали направлено 4,9 млрд тенге.
В целом в рамках проводимой работы по модернизации системы теплоснабжения планируется ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Актау, Таразе, Петропавловске, Павлодаре, Жезказгане, Актобе, Экибастузе, Степногорске, Рудном, Балхаше и Аксу.
17.05.2024, 08:22 11586
Первый казахстанско-китайский зерновой форум состоится в июне в СУАР
Фото: primeminister.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первый казахстанско-китайский зерновой форум состоится в июне 2024 года в СУАР, КНР. В нем примут участие представители казахстанского и китайского бизнеса, государственных органов и госкомпаний двух стран, участвующих в регулировании экспорта/импорта зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.
Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Гочжун на двусторонней встрече в Астане 16 мая обсудили широкий спектр вопросов для интенсификации сотрудничества. Основной блок вопросов касался сельского хозяйства.
Стороны отметили значительные шаги на пути к безбарьерной торговле. В первую очередь это снятие в феврале 2024 года ограничений по ящуру в отношении экспорта мясной продукции из юго-восточных регионов Казахстана в Китай. Это позволило Казахстану возобновить экспорт высококачественной животноводческой продукции в КНР.
Приглашаем китайских бизнесменов организовать совместные проекты в Казахстане по производству и глубокой переработке сельхозпродукции, в т.ч. на принципах производственной кооперации. Мы готовы экспортировать зерновые и масличные культуры, мясную, птицеводческую, молочную и рыбную продукции, мед, корма и другие виды продовольствия", - обратился Серик Жумангарин к делегации КНР.
Одной из основных поставляемых культур Казахстана в Китай является пшеница. В 2023 году экспорт пшеницы в Китай составил 592 тыс. тонн, за первый квартал 2024 года - уже 220 тыс. тонн. Кроме того, за последние 5 лет экспорт растениеводческой продукции из Казахстана в Китай увеличился в 4,6 раза, с 750 тыс. тонн в 2019 году до 3,5 млн тонн в 2023 году.
Значительным шагом на пути укрепления сотрудничества в поставках зерновых станет первый казахстанско-китайский зерновой форум.
На встрече казахстанская сторона обратилась к китайской с предложением создать совместный подкомитет по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Это позволит более эффективно реализовывать потенциал взаимодействия двух стран в сфере агропромышленного комплекса. Также в целях обеспечения эффективности работы подкомитета предложено создать совместную рабочую группу из числа сотрудников министерств сельского хозяйства и транспорта Казахстана, КТЖ, Главного таможенного управления КНР и Администрации железных дорог Китая, которая будет оперативно и последовательно решать возникающие вопросы.
Также во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта и логистики, электронной коммерции, водосбережения, культурно-гуманитарных взаимоотношений и другие.
16.05.2024, 12:04 46386
Страны ЕАЭС будут совместно финансировать промышленные проекты
Максимальный объем субсидии на один проект будет составлять 1,8 млрд тенге в год, соответственно, за 5 лет сумма составит 9,4 млрд тенге
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы ратифицировали протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.
Закон рассмотрел комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Протоколом предусматривается внесение изменений и дополнений в части поддержки по реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, перечень которых определяется межправительственным советом", - сообщает пресс-служба сената.
В соответствии с документом совет комиссии ЕЭС может принять решение об оказании финансового содействия из бюджетных средств Союза.
Источником финансирования будет являться 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств - членов Евразийского экономического союза от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в финансовом году, предшествующем году утверждения бюджета Союза. Максимальный объем субсидии на один проект будет составлять 1,8 млрд тенге в год, соответственно, за 5 лет составит 9,4 млрд тенге", - говорится в сообщении верхней палаты.
Также в протокол добавили нормы, регламентирующие:
- объем средств, предусматриваемый в бюджете Союза;
- размер процентного соотношения и форму оказания финансового содействия при реализации государствами - членами совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.
Порядок отбора и реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, а также оказания финансового содействия будет определяться в соответствии с положением, утвержденным межправительственным советом.
15.05.2024, 21:36 64871
Поправки в техрегламент и требования к отдельным видам товаров приняты на заседании совета ЕЭК
На совете ЕЭК поддержаны изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для госзакупок
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии 14 мая в режиме онлайн был принят ряд поправок в технические регламенты и документы, устанавливающие обязательные требования к отдельным видам товаров, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно принятому решению, такие виды средств и изделий для гигиены полости рта, как фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов, зубные щетки и нити, теперь будут проходить оценку соответствия единым санитарным требованиям путем государственной регистрации. Это позволит минимизировать обращение на рынках стран ЕАЭС средств и изделий для гигиены полости рта, не соответствующих установленным стандартам.
Приняты без возражений изменения в техрегламент "О безопасности игрушек". Теперь на лейблах маркировки появятся новые определения, такие как "ароматизированная игрушка", "мягконабивная игрушка", "погремушка", "набор для развития вкусовых навыков", "настольные игры для развития обоняния", "вкусовые наборы" и др.
Одобрен пакет изменений в правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Эти правила применяются для предоставления тарифных преференций. Изменения будут способствовать упрощению процедуры подтверждения происхождения при таможенном оформлении товаров. В частности, на постоянной основе внедряется возможность использовать копию сертификата происхождения товара вместо оригинала или в электронном виде. Конкретизированы требования к условиям транспортировки товаров, положения об электронных базах данных третьих стран для проверки сертификата происхождения и другие.
Также на совете ЕЭК поддержаны изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для госзакупок. Основное изменение коснулось определения страны происхождения товаров для предоставления национального режима при участии в госзакупках. Благодаря новой редакции не будет иметь значения, предлагаются товары поставщиками из страны, где проводится закупка, или других государств - членов ЕАЭС.
15.05.2024, 16:55 76656
Городские сети в Кокшетау изношены на 43%
Из резерва правительства выделено 816 млн тенге на ремонт двух теплоисточников
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Кокшетау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Износ городских сетей Кокшетау в настоящее время составляет 43%, доложил аким города Бауржан Ғайса премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову в ходе его визита в Акмолинскую область.
По словам акима, в рамках подготовки к отопительному сезону запланирован ремонт 6 км коммуникаций, что позволит снизить показатель по итогам года до 41%.
Теплоснабжение города обеспечивает государственное коммунальное предприятие "Кокшетау Жылу". На балансе организации 4 котельных. В текущем году, согласно постановлению правительства, из резерва выделено 816 млн тенге на ремонт двух теплоисточников - районных котельных № 1 и № 2. В летний период на объектах запланированы работы по устранению неисправностей котлоагрегатов, пакетов конвективной части, поверхностей нагрева и бункеров сырого угля", - рассказали в пресс-службе правительства РК.
В настоящее время продолжается проработка проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау, что позволит обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии. Планируется, что ее тепловая мощность будет составлять 520 Гкал/час, электрическая - 240 МВт.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?